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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 269-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
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09:19

Мэр Москвы Сергей Собянин сказал в интервью «РИА Новости», что не чувствует дефицита кадров ни в одной из сфер из-за частичной мобилизации. «Я не знаю такого вопроса, честно говоря. Я слышал, где-то читал в интернете, что вот сейчас при мобилизации все уедут, у нас такой дефицит будет. Я не чувствую этого дефицита ни в одной отрасли. Все работают в нормальном режиме», — сказал Собянин.

08:50
Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что организация призвала все стороны конфликта расследовать все сообщения о нарушениях прав человека, комментируя данные о расстреле российских военных украинскими служащими.
Вчера 22:01

Польские следователи, расследующие обстоятельства падения ракеты на востоке страны, могут посетить Украину, сообщил журналистам премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. По его словам, польская сторона хочет «как можно теснее сотрудничать с украинской».

Вчера 21:52

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что при обстреле со стороны ВСУ получил повреждения находящийся в городе стадион «Донбасс Арена». Как написал Кулемзин в телеграм-канале, повреждены около 50 стеклопакетов, некоторые из них насквозь пробиты осколками.

Вчера 21:43

США не подталкивают президента Украины Владимира Зеленского к переговорам с Россией, он сам решит, когда и в каком виде их вести, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого года Джон Кирби. «Мы также говорили, что президенту Зеленскому решать, когда он будет готов вести переговоры и будет ли, а также то, как будут выглядеть эти переговоры, никто в Соединенных Штатах не подталкивает его, не принуждает и не заставляет садиться за стол переговоров», — сказал он.

Вчера 21:33

Минюст расширил список СМИ-иноагентов и физлиц-иноагентов, в него попали:

  • Иван Алексеев — музыкант, более известный как Noize MC;
  • Вячеслав Мальцев, оппозиционный политик, основатель организации «Артподготовка» (внесена в России в список экстремистских и запрещенных);
  • Ирина Шихман — журналистка, ведущая YouTube-канала «А поговорить?»;
  • Михаил Светов — оппозиционный политик, один из лидеров Либертарианской партии;
  • Андрей Заякин — ученый, сооснователь сообщества «Диссернет»;
  • Дмитрий Колезев — журналист, главный редактор издания Republic (Минюст также внес его в реестр СМИ-иноагентов) и издания It’s My City;
  • Ирек Биккинин — правозащитник из Татарстана;
  • Олимпиада Усанова — правозащитница из Нижнего Новгорода;
  • Руслан Карпук — более известен как Руслан Левиев, основатель расследовательского проекта Conflict Intelligence Team.
Вчера 21:04

Страны G7 (США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия и Япония) намерены объявить предельный уровень цен на российскую нефть на следующей неделе, узнал Bloomberg.

Свой вариант уровня ценового потолка Вашингтон назовет странам Евросоюза в преддверии встречи послов ЕС, которая запланирована на 23 ноября. Если они одобрят предложение США по ценам, то официальное объявление последует тем же вечером.

Вчера 20:43
Уполномоченный по правам человека при президенте Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась к международным организациям по поводу видео с предполагаемым расстрелом российских пленных. 
 
Вчера 20:21

Вслед за Денисом Пушилиным аналогичный указ — об увольнении с военной службы призванных в республике студентов — подписал врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

Вчера 20:12

Врио главы ДНР Денис Пушилин подписал указ об увольнении с военной службы студентов, призванных в рамках мобилизации.

Действие документа распространяется на учащихся дневных и вечерних отделений вузов и техникумов.

Вчера 20:02

Главный страх россиян сейчас — это страх начала военных действий, сообщил гендиректор фонда ВЦИОМа Константин Абрамов.

«На сегодняшний день мы видим: на первом месте существует страх обострения конфликта между Россией и другими странами, начала военных действий. Этот страх находится на первом месте, безусловно. На втором месте страх роста социальной несправедливости, неравенства между людьми, на третьем месте страх снижения доходов», — пояснил Абрамов.

В конце 2021 года, как показывали опросы ВЦИОМа, главным страхом россиян был рост цен: его назвали 75% опрошенных. Второе место с результатом по 74% делили страхи социальной несправедливости и снижения доходов. Страх от риска начала военных действий испытывали только 27% опрошенных.

Вчера 19:51

Реджеп Тайип Эрдоган после разговора с Владимиром Путиным созвонился с Владимиром Зеленским.

Как сообщил в своем телеграм-канале украинский президент, обсуждались вопросы безопасности и энергетическое сотрудничество. Также Зеленский отметил, что они с Эрдоганом приветствовали продление зернового соглашения.

Вчера 19:42
Бывшего украинского посла в Германии Андрея Мельника назначили заместителем министра иностранных дел Украины. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.
Вчера 19:33

Женщине, которую в октябре оштрафовали за исполнение песни «Червона калина», отказали в российском гражданстве. Об этом сообщило МВД Крыма. Как уточнил источник «РИА Новости» в правоохранительных органах, речь идет о победительнице конкурса «Миссис Крым — 2022» Ольге Валеевой.

«В соответствии с требованиями законодательства отклонено заявление о приеме в гражданство Российской Федерации 34-летней гражданки Украины, признанной судом виновной в совершении противоправных действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации, а также публичном демонстрировании запрещенной символики», — сообщает ведомство.
 

Вчера 19:19
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям об убийстве и жестоком обращении с военнопленными после появления кадров с расстрелом пленных российских солдат. В ведомстве заявили, что в настоящий момент военными следователями «принимаются меры к идентификации лиц, которые сняли жестокое видео».
Вчера 18:57

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) изучает видеозаписи, на которых изображены убитые российские военнопленные. Об этом сообщила «РИА Новости» сотрудница пресс-службы организации Элизабет Тросселл.

«Я связалась с коллегами, которые говорят, что знают об этих видео и изучают их», — сказала она.

Вчера 18:45
Обстрелы Новой Каховки в Херсонской области начались ночью и не прекращаются весь день, сообщает администрация города.
 
Вчера 18:29
Почти половина энергосистемы Украины выведена из строя в результате ракетных ударов, сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль. Киев намерен в связи с этим просить дополнительную помощь у западных стран.
Вчера 17:58

В Брянской области после обстрела поселок Белая Березка остался без электричества, сообщил губернатор Александр Богомаз.

«В результате обстрела ВСУ территории поселка Белая Березка Трубчевского района повреждено электроснабжение. В поселке отсутствует электричество. Ремонтные бригады приступят к восстановительным работам после прекращения обстрелов и работы оперативных служб», — написал Богомаз в своем телеграм-канале.

Вчера 17:49

Владимир Путин наградил орденами и медалями членов экипажа речного катера «Арарат», которые помогали вывозить людей из Херсона на левый берег Днепра. Орден Мужества получат механик Олег Березюк и капитан Владимир Куценко, медаль «За спасение погибавших» — матрос Роман Уваров.

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