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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Сюжет
Военная операция на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 602-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
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07:08

Президент США Джо Байден планирует в конце этой недели запросить у конгресса около $60 млрд на помощь Украине, сообщает NBC News со ссылкой на три осведомленных источника.

Вчера 20:35

Над Белгородской областью сбили беспилотник, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

Вчера 19:58

Вчера 19:35

Поддержка Западом действий Израиля в секторе Газа, а не Палестины подорвала попытки Запада привлечь развивающиеся страны на свою сторону из-за конфликта на Украине. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Западные страны много месяцев пытались убедить развивающиеся государства в том, что Москва нарушает какие-либо пункты международного права, рассказали изданию западные дипломаты. Но теперь, когда Запад выражает поддержку Израилю, западных дипломатов все чаще обвиняют в том, что они не защищают интересы палестинцев, рассказали они. 

«Мы определенно проиграли битву на глобальном юге. Вся работа, которую мы проделали с глобальным югом [по Украине], была потеряна. Забудьте о правилах, забудьте о мировом порядке. Они больше никогда нас не послушают», — сказал изданию высокопоставленный дипломат из стран G7.

Вчера 19:10

ВСУ в 17:40 мск попытались атаковать Крым ракетами комплекса С-200, переделанными в ударный вариант, сообщило Минобороны России.

Российские средства ПВО перехватили две ракеты, их части упали в безлюдной местности и сдетонировали на земле.

Вчера 18:53

В Севастополе второй раз за час прозвучал сигнал воздушной тревоги.

Вчера 18:29

Михаил Развожаев подвел итоги воздушной тревоги в Севастополе. По предварительным данным в районе Кара-Кобы была сбита ракета, боевая часть сдетонировала на земле в поле. «Никто из людей не пострадал. Никакого повреждения инфраструктуры нет. Возгорания на месте не зафиксировано».

Вчера 18:26

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что четыре украинские ДРГ отступили от районов сел Подстепное и Пойма на левом берегу Днепра к Антоновскому железнодорожному мосту и запросили эвакуацию.

Вчера 18:02

Развожаев сообщил, что в Севастополе в районе Сухарной балки российский флот отражает атаку воздушных целей. «Все службы приведены в состояние боевой готовности. В районе Сахарной головки - дым, спасатели уже выехали на место».

Вчера 17:55

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле со стороны ВСУ села Дроновка Грайворонского городского округа. «Пострадавших нет. В одном частном домовладении посечены кровля, фасад и забор».

Вчера 17:38

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о воздушной тревоге.

Вчера 17:06

Сергей Шойгу поручил проработать с правоохранительными органами России и Белоруссии обращение об экстрадиции из Канады ветерана СС Ярослава Гунько, которого приглашали в канадский парламент. Министр заявил, что тот должен понести ответственность «за свои кровавые преступления».

Вчера 16:46

Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что при каждом патрулировании российскими самолетами с «Кинжалами» Черного моря в регионах страны будут включать сигнал воздушной тревоги.

Вчера 15:56

Сергей Шойгу поручил вместе с правоохранительными органами России и Белоруссии проработать обращение об экстрадиции из Канады 98-летнего ветерана дивизии СС «Галичина» Ярослава Гунько (Хунки), которого во время визита Владимира Зеленского пригласили в парламент Канады.

«С учетом официального признания правительством Канады и международными организациями принадлежности Ярослава Гунько к военным преступникам, как бывшего военнослужащего дивизии СС «Галичина», поручаю оперативно проработать с правоохранительными органами России и Белоруссии обращение к канадским властям, а также в Интерпол, на его экстрадицию для проведения публичного судебного процесса», — сказал Шойгу, слова которого приводит Минобороны.

Вчера 15:44

Вчера 15:36

Также в российском ведомстве заявили, что Черноморский флот уничтожил в центральной части Черного моря безэкипажный катер ВСУ.

Вчера 15:33

Минобороны России: на аэродроме Лозовое в Днепропетровской области уничтожен склад авиационных боеприпасов ВВС Украины.

Вчера 15:29

Минобороны России заявило о пресечении деятельности четырех диверсионно-разведывательных групп ВСУ в Херсонской области.

Вчера 15:22

Возобновление Россией ядерных испытаний возможно при определенных обстоятельствах, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Никогда не говори никогда. Действительно, испытания при определенных обстоятельствах могут возобновиться. На мой взгляд, это было бы негативным развитием событий для современного мира, для поддержания стабильности, у нас и так хватает турбулентности в международных отношениях, не хотелось бы, чтобы добавился новый мощный фактор», — сказал он.

Сегодня Госдума отозвала ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Вчера 15:07

Депутат Госдумы Василий Пискарев попросил Генпрокуратуру, СК, ФСБ и МВД предоставить данные о «правовой оценке противоправных действий» людей, уехавших из России после начала военной операции.

Кроме того, он предложил провести проверку «содержащейся в открытом доступе информации» об Иване Урганте, Александре Ревве, Михаиле Фридмане, Александре Васильеве и других известных людях.

Депутат Александр Хинштейн ранее сообщил, что Госдума приняла протокольное поручение комитету по безопасности и противодействию коррупции, который возглавляет Пискарев, о проверке комиков, актеров и бизнесменов на дискредитацию армии и финансирование терроризма.

Автор
Редакция РБК
Украина Россия Донбасс Военная операция на Украине
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