Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 602-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Президент США Джо Байден планирует в конце этой недели запросить у конгресса около $60 млрд на помощь Украине, сообщает NBC News со ссылкой на три осведомленных источника.
Над Белгородской областью сбили беспилотник, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.
Поддержка Западом действий Израиля в секторе Газа, а не Палестины подорвала попытки Запада привлечь развивающиеся страны на свою сторону из-за конфликта на Украине. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.
Западные страны много месяцев пытались убедить развивающиеся государства в том, что Москва нарушает какие-либо пункты международного права, рассказали изданию западные дипломаты. Но теперь, когда Запад выражает поддержку Израилю, западных дипломатов все чаще обвиняют в том, что они не защищают интересы палестинцев, рассказали они.
«Мы определенно проиграли битву на глобальном юге. Вся работа, которую мы проделали с глобальным югом [по Украине], была потеряна. Забудьте о правилах, забудьте о мировом порядке. Они больше никогда нас не послушают», — сказал изданию высокопоставленный дипломат из стран G7.
ВСУ в 17:40 мск попытались атаковать Крым ракетами комплекса С-200, переделанными в ударный вариант, сообщило Минобороны России.
Российские средства ПВО перехватили две ракеты, их части упали в безлюдной местности и сдетонировали на земле.
В Севастополе второй раз за час прозвучал сигнал воздушной тревоги.
Михаил Развожаев подвел итоги воздушной тревоги в Севастополе. По предварительным данным в районе Кара-Кобы была сбита ракета, боевая часть сдетонировала на земле в поле. «Никто из людей не пострадал. Никакого повреждения инфраструктуры нет. Возгорания на месте не зафиксировано».
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что четыре украинские ДРГ отступили от районов сел Подстепное и Пойма на левом берегу Днепра к Антоновскому железнодорожному мосту и запросили эвакуацию.
Развожаев сообщил, что в Севастополе в районе Сухарной балки российский флот отражает атаку воздушных целей. «Все службы приведены в состояние боевой готовности. В районе Сахарной головки - дым, спасатели уже выехали на место».
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле со стороны ВСУ села Дроновка Грайворонского городского округа. «Пострадавших нет. В одном частном домовладении посечены кровля, фасад и забор».
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о воздушной тревоге.
Сергей Шойгу поручил проработать с правоохранительными органами России и Белоруссии обращение об экстрадиции из Канады ветерана СС Ярослава Гунько, которого приглашали в канадский парламент. Министр заявил, что тот должен понести ответственность «за свои кровавые преступления».
Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что при каждом патрулировании российскими самолетами с «Кинжалами» Черного моря в регионах страны будут включать сигнал воздушной тревоги.
Сергей Шойгу поручил вместе с правоохранительными органами России и Белоруссии проработать обращение об экстрадиции из Канады 98-летнего ветерана дивизии СС «Галичина» Ярослава Гунько (Хунки), которого во время визита Владимира Зеленского пригласили в парламент Канады.
«С учетом официального признания правительством Канады и международными организациями принадлежности Ярослава Гунько к военным преступникам, как бывшего военнослужащего дивизии СС «Галичина», поручаю оперативно проработать с правоохранительными органами России и Белоруссии обращение к канадским властям, а также в Интерпол, на его экстрадицию для проведения публичного судебного процесса», — сказал Шойгу, слова которого приводит Минобороны.
Также в российском ведомстве заявили, что Черноморский флот уничтожил в центральной части Черного моря безэкипажный катер ВСУ.
Минобороны России: на аэродроме Лозовое в Днепропетровской области уничтожен склад авиационных боеприпасов ВВС Украины.
Минобороны России заявило о пресечении деятельности четырех диверсионно-разведывательных групп ВСУ в Херсонской области.
Возобновление Россией ядерных испытаний возможно при определенных обстоятельствах, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
«Никогда не говори никогда. Действительно, испытания при определенных обстоятельствах могут возобновиться. На мой взгляд, это было бы негативным развитием событий для современного мира, для поддержания стабильности, у нас и так хватает турбулентности в международных отношениях, не хотелось бы, чтобы добавился новый мощный фактор», — сказал он.
Сегодня Госдума отозвала ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.
Депутат Госдумы Василий Пискарев попросил Генпрокуратуру, СК, ФСБ и МВД предоставить данные о «правовой оценке противоправных действий» людей, уехавших из России после начала военной операции.
Кроме того, он предложил провести проверку «содержащейся в открытом доступе информации» об Иване Урганте, Александре Ревве, Михаиле Фридмане, Александре Васильеве и других известных людях.
Депутат Александр Хинштейн ранее сообщил, что Госдума приняла протокольное поручение комитету по безопасности и противодействию коррупции, который возглавляет Пискарев, о проверке комиков, актеров и бизнесменов на дискредитацию армии и финансирование терроризма.