Поддержка Западом действий Израиля в секторе Газа, а не Палестины подорвала попытки Запада привлечь развивающиеся страны на свою сторону из-за конфликта на Украине. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Западные страны много месяцев пытались убедить развивающиеся государства в том, что Москва нарушает какие-либо пункты международного права, рассказали изданию западные дипломаты. Но теперь, когда Запад выражает поддержку Израилю, западных дипломатов все чаще обвиняют в том, что они не защищают интересы палестинцев, рассказали они.

«Мы определенно проиграли битву на глобальном юге. Вся работа, которую мы проделали с глобальным югом [по Украине], была потеряна. Забудьте о правилах, забудьте о мировом порядке. Они больше никогда нас не послушают», — сказал изданию высокопоставленный дипломат из стран G7.