ООН рассчитывает, что Москва и Киев договорятся об обмене пленными в формате «всех на всех», заявил в интервью «РИА Новости» генсек организации Антониу Гутерриш. При этом, по его словам, ООН обычно не участвует в обмене пленными, это является прерогативой Международного комитета Красного Креста.

Оценивая возможность встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, генсек отметил, что до этого еще далеко. Возможность заключения мирного соглашения сейчас он оценил как минимальную.