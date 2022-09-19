Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 208-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
ООН рассчитывает, что Москва и Киев договорятся об обмене пленными в формате «всех на всех», заявил в интервью «РИА Новости» генсек организации Антониу Гутерриш. При этом, по его словам, ООН обычно не участвует в обмене пленными, это является прерогативой Международного комитета Красного Креста.
Оценивая возможность встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, генсек отметил, что до этого еще далеко. Возможность заключения мирного соглашения сейчас он оценил как минимальную.
Посол подчеркнул, что поставка Берлином оружия Киеву «негативным образом отразится на наших двусторонних связях». Он назвал такой шаг немецких властей пересечением «красной черты» «с учетом моральной и исторической ответственности Германии перед нашим народом за преступления нацизма в годы Великой Отечественной войны».
Украинское «Суспильне-Запорожье» в телеграм-канале также сообщило, что в областном центре и пригороде произошло отключение электроэнергии.
«На данный момент мы не получили информацию об именах пострадавших, но обращаемся с запросом об этом как напрямую — к госпоже [уполномоченному по правам человека в России Татьяне] Москальковой, так и через ООН и МККК», — написал он. По словам омбудсмена, он готов лично прибыть в Еленовку для оценки всех фактов и общения со свидетелями и ранеными.
В Мелитополе произошел взрыв: бомба, заложенная в мусорный бак, взорвалась, рядом с баком был припаркован автомобиль, сообщает «РИА Новости». Находившиеся в машине живы, передает корреспондент агентства.
В результате обстрела Сватово со стороны Украины разрушена гостиница «Ватра», повреждено еще 7 жилых домов, также ранения получил сотрудник ФАН, сообщили в представительстве ЛНР в СЦКК.
В Новой Каховке (Херсонская область) снова работает система ПВО, сообщили в военно-гражданской администрации города. Там объявили четвертую воздушную тревогу за сегодня, передает ТАСС.
Корреспонденты российских госагентств ТАСС и «РИА Новости» сообщают о новых взрывах в Херсоне, их было не менее шести. Предположительно, работает система ПВО.
Брифинг Министерства обороны России:
- ВСУ предприняли «безуспешные попытки наступления» в Херсонской области силами трех ротных тактических групп при поддержке шести танков. Российские войска отразили атаки.
- ВКС нанесли удар по личному составу и военной технике ВСУ у Николаева. За сутки боевых действий потери Украины на этом направлении, по российской оценке, составили более 180 человек, два танка, семь бронированных машин, три орудия и десять автомобилей.
- ВКС, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по подразделениям и резервам ВСУ. У Кирово Запорожской области Украина потеряла до ста военнослужащих и десятки единиц техники, заявили в Минобороны России. В ДНР потери Украины составили более 110 военнослужащих и 20 единиц техники.
- Помимо этого ВКС нанесли удары по украинским позициям в Харьковской и Херсонской областях. Потери Украины оценены в более 150 человек и 17 единиц техники.
- В Николаевской, Харьковской, Запорожской областях и в ДНР авиация, ракетные войска и артиллерия нанесла удары по пунктам управления ВСУ, артиллерийским подразделением, живой силе.
- В районе Харькова уничтожен склад боеприпасов ВСУ. Минобороны России утверждает, что там находилось более 7,5 тыс. снарядов к западным артиллерийским системам.
- У Краматорска уничтожена американская гаубица М777, также в ДНР удары пришлись по радиолокатору украинской С-300 и радиолокационной станции ПВО.
- У Новой Каховки в воздухе уничтожены семь снарядов HIMARS.
Все школы в 10-километровой приграничной зоне в Белгородской области переводятся с завтрашнего дня на дистанционное обучение, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В детсадах будут работать дежурные группы.
Глава региона также рассказал, что объехал приграничные районы, попавшие в последнее время под обстрелы. В селе Красный Хутор разрушены 30 домовладений и ДК, два дома «придется отстраивать заново», написал Гладков. «Почти всех» жителей села вывезли.
Военно-гражданская администрация Новой Каховки сообщает об обстреле этого херсонского города. «В 11:04 мск в Новой Каховке работает ПВО», — приводит ТАСС текст сообщения.
ВСУ обстреляли исправительную колонию в Еленовке, сообщил штаб теробороны ДНР. По его данным, убит один военнопленный, четверо ранены.
Министерство обороны России показало видео работы штурмовиков Су-25 ВКС на спецоперации на Украине. Ведомство сообщило, что экипажи нанесли с предельно малых высот ракетные удары по военным объектам и подразделениям ВСУ. Были уничтожены замаскированные полевые позиции и бронетехника ВСУ.
ВСУ за утро пять раз обстреляли Донецк, в Петровском районе повреждены дом культуры и школа, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Он добавил, что есть пострадавшие.