Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 сентября
EUR ЦБ: 59,87 (+0,25) Инвестиции, 16 сен, 16:03
Курс доллара на 17 сентября
USD ЦБ: 60,03 (+0,37) Инвестиции, 16 сен, 16:03
В Новосибирске 8 человек пострадали при утечке аммиака на хладокомбинате Общество, 08:30
Киргизия и Таджикистан договорились открыть дороги на границе Политика, 08:27
Правительство обсудило пять сценариев санкций Политика, 08:13
Почему финтех не похоронит классические банки РБК и S+Консалтинг, 08:10
Маск сообщил, что сеть Starlink заработала на всех континентах Технологии и медиа, 08:04
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 08:00
Оскорбление судей и сенсация в «Лужниках». Топ-5 событий тура РПЛ Спорт, 08:00
Сколько триллионов долларов нужно для достижения углеродной нейтральности РБК и Сбер, 07:36
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Вильфанд предупредил о похолодании в Крыму и на Кубани Общество, 07:33
К чему приведет накопление компаний-зомби в мировой экономике Pro, 07:30
Ефимов назвал нового участника программы аренды земли за ₽1 в год Город, 07:12
Байсаров и ГПБ предложили построить обход Нижнего Новгорода за ₽170 млрд Бизнес, 07:00
Guardian узнала о переговорах Киева по передаче замороженных активов ЦБ Политика, 06:54
Как пополнить бюджет страны с помощью необычных автономеров Партнерский проект, 06:49
Военная операция на Украине ,  
0 

Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 208-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
07:00
Киев продвигает идею принятия на сессии Генассамблеи ООН резолюции о создании международного компенсационного механизма, на основании которого украинские власти могли бы присвоить замороженные западными странами российские активы, сообщили источники The Guardian.
06:50

ООН рассчитывает, что Москва и Киев договорятся об обмене пленными в формате «всех на всех», заявил в интервью «РИА Новости» генсек организации Антониу Гутерриш. При этом, по его словам, ООН обычно не участвует в обмене пленными, это является прерогативой Международного комитета Красного Креста.

Оценивая возможность встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, генсек отметил, что до этого еще далеко. Возможность заключения мирного соглашения сейчас он оценил как минимальную.

05:54
Снабжая Украину оружием Германия перешла «красную черту» и отказалась от особых отношений с Россией, заявил российский посол в ФРГ Сергей Нечаев. Он указал, что в сложных ситуациях ФРГ могла быть посредником, поскольку лучше, чем другие, понимала «Россию и ее интересы».

Посол подчеркнул, что поставка Берлином оружия Киеву «негативным образом отразится на наших двусторонних связях». Он назвал такой шаг немецких властей пересечением «красной черты» «с учетом моральной и исторической ответственности Германии перед нашим народом за преступления нацизма в годы Великой Отечественной войны».
03:33
В подконтрольном Киеву городе Запорожье были слышны не менее восьми взрывов, часть районов города остались без электроэнергии, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации подконтрольной России части Запорожской области Владимир Рогов. Ранее Рогов указал, что речь идет «об ударах по военной инфраструктуре боевиков ВСУ».

Украинское «Суспильне-Запорожье» в телеграм-канале также сообщило, что в областном центре и пригороде произошло отключение электроэнергии.
 
00:46
Украина обратилась к России с запросом о предоставлении информации о пострадавших и погибших в результате обстрела исправительной колонии в Еленовке в ДНР, сообщил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

«На данный момент мы не получили информацию об именах пострадавших, но обращаемся с запросом об этом как напрямую — к госпоже [уполномоченному по правам человека в России Татьяне] Москальковой, так и через ООН и МККК», — написал он. По словам омбудсмена, он готов лично прибыть в Еленовку для оценки всех фактов и общения со свидетелями и ранеными.
 
00:02
В Херсонском государственном университете (ХГУ) на три дня, до 21 сентября, приостановили занятия из-за обстрелов. Студентам предоставят индивидуальные задания для самоподготовки, добавили в вузе.
Вчера 21:21

В Мелитополе произошел взрыв: бомба, заложенная в мусорный бак, взорвалась, рядом с баком был припаркован автомобиль, сообщает «РИА Новости». Находившиеся в машине живы, передает корреспондент агентства.

Вчера 19:50
Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимир Сальдо впервые после госпитализации поучаствовал в совещании, сообщил замглавы ВГА региона Кирилл Стремоусов. По его словам, Сальдо «жив-здоров» и чувствует себя хорошо.
Вчера 19:15

В результате обстрела Сватово со стороны Украины разрушена гостиница «Ватра», повреждено еще 7 жилых домов, также ранения получил сотрудник ФАН, сообщили в представительстве ЛНР в СЦКК.

Вчера 17:58
Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что Берлин не будет передавать Киеву танки Leopard без консультаций с западными партнерами. «Мы не хотим, чтобы Германия действовала в одиночку, поэтому мы всегда будем принимать такие решения, консультируясь с нашими партнерами», — сказала Ламбрехт, подчеркнув, что пока ни одна другая страна не поставляла Киеву бронетранспортеры или боевые танки западного образца.
Вчера 16:38

В Новой Каховке (Херсонская область) снова работает система ПВО, сообщили в военно-гражданской администрации города. Там объявили четвертую воздушную тревогу за сегодня, передает ТАСС.

Вчера 14:38

Корреспонденты российских госагентств ТАСС и «РИА Новости» сообщают о новых взрывах в Херсоне, их было не менее шести. Предположительно, работает система ПВО.

Вчера 13:20

Video

Брифинг Министерства обороны России:

  • ВСУ предприняли «безуспешные попытки наступления» в Херсонской области силами трех ротных тактических групп при поддержке шести танков. Российские войска отразили атаки.
  • ВКС нанесли удар по личному составу и военной технике ВСУ у Николаева. За сутки боевых действий потери Украины на этом направлении, по российской оценке, составили более 180 человек, два танка, семь бронированных машин, три орудия и десять автомобилей.
  • ВКС, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по подразделениям и резервам ВСУ. У Кирово Запорожской области Украина потеряла до ста военнослужащих и десятки единиц техники, заявили в Минобороны России. В ДНР потери Украины составили более 110 военнослужащих и 20 единиц техники.
  • Помимо этого ВКС нанесли удары по украинским позициям в Харьковской и Херсонской областях. Потери Украины оценены в более 150 человек и 17 единиц техники.
  • В Николаевской, Харьковской, Запорожской областях и в ДНР авиация, ракетные войска и артиллерия нанесла удары по пунктам управления ВСУ, артиллерийским подразделением, живой силе.
  • В районе Харькова уничтожен склад боеприпасов ВСУ. Минобороны России утверждает, что там находилось более 7,5 тыс. снарядов к западным артиллерийским системам.
  • У Краматорска уничтожена американская гаубица М777, также в ДНР удары пришлись по радиолокатору украинской С-300 и радиолокационной станции ПВО.
  • У Новой Каховки в воздухе уничтожены семь снарядов HIMARS.
Вчера 12:26
В Новой Каховке продолжает работать ПВО, прозвучали пять взрывов, сообщила администрация этого города Херсонской области. Новая Каховка расположена к востоку от Херсона.
Вчера 11:43

Все школы в 10-километровой приграничной зоне в Белгородской области переводятся с завтрашнего дня на дистанционное обучение, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В детсадах будут работать дежурные группы.

Глава региона также рассказал, что объехал приграничные районы, попавшие в последнее время под обстрелы. В селе Красный Хутор разрушены 30 домовладений и ДК, два дома «придется отстраивать заново», написал Гладков. «Почти всех» жителей села вывезли.

Вчера 11:35

Военно-гражданская администрация Новой Каховки сообщает об обстреле этого херсонского города. «В 11:04 мск в Новой Каховке работает ПВО», — приводит ТАСС текст сообщения.

Вчера 11:24

ВСУ обстреляли исправительную колонию в Еленовке, сообщил штаб теробороны ДНР. По его данным, убит один военнопленный, четверо ранены.

Вчера 10:12

Министерство обороны России показало видео работы штурмовиков Су-25 ВКС на спецоперации на Украине. Ведомство сообщило, что экипажи нанесли с предельно малых высот ракетные удары по военным объектам и подразделениям ВСУ. Были уничтожены замаскированные полевые позиции и бронетехника ВСУ.

Video

Вчера 09:54

ВСУ за утро пять раз обстреляли Донецк, в Петровском районе повреждены дом культуры и школа, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Он добавил, что есть пострадавшие.

Вчера 09:52
Правительство Германии разрешило поставить 18 самоходных гаубиц RCH-155 украинской армии общей стоимостью €216 млн. Производитель гаубиц предложил также обучить украинских военных обращению с RCH-155 и поставить запчасти, однако указал, что сможет передать вооружение не ранее, чем через 30 месяцев.
Автор
Редакция РБК
Украина Россия Донбасс спецоперация
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter