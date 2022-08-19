Очевидцы рассказали РБК о работе ПВО в Керчи.

«Я был с друзьями на [детской] площадке в Глазовке. Ракеты пролетели прямо над нами: первая примерно в 8:30, вторая около 9. Сразу поняли по внешнему виду, что это ракеты, они пролетели прямо над головой. Подруга очень сильно испугалась. После того как они пролетели, услышали очень громкий свист — наверно, как от снаряда, и потом был взрыв — от первой ракеты. От второй я уже не слышал», — рассказал РБК очевидец Александр.

«Живу в Керчи, в районе Абиссинка. Слышны были громкие взрывы. Сначала, около 20:40, два взрыва, дома кровать и пол задрожали. Через минут 5 еще один взрыв. Видела яркий свет, больше ничего, но было страшно. Сейчас все спокойно, сообщили что сработало ПВО», — сообщила РБК местная жительница Анна Михайлевич.