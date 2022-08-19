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Курс евро на 19 августа
EUR ЦБ: 60,9 (-0,94) Инвестиции, 18 авг, 16:20
Курс доллара на 19 августа
USD ЦБ: 59,96 (-0,8) Инвестиции, 18 авг, 16:20
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Сортировка как обязанность: как избавиться от свалок в России Партнерский проект, 08:02
Более половины врачей высказались за антиковидные ограничения Общество, 08:01
Список самых дорогих молодых футболистов мира. Кто они Спорт, 08:00
В большей части столицы Кубы отключилось электричество Общество, 07:59
Топ-5 премиальных автомобилей по числу штрафов за нарушение ПДД Партнерский проект, 07:30
Ефимов анонсировал реорганизацию еще двух участков в Москве Город, 07:10
Банки начнут давать россиянам отсрочку на первый взнос по ипотеке Финансы, 07:00
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Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 06:54
В Крыму предупредили об эффекте бумеранга при ударах по полуострову Политика, 06:53
Власти Запорожья заявили об усилении системы защиты АЭС Политика, 06:31
Хватит ли IT-специалистов для развития бизнеса в России РБК и S+Консалтинг, 06:30
Посол Индонезии назвал условие встречи Байдена и Путина на саммите G20 Политика, 06:22
«Коммерсантъ» узнал о возможном создании фонда для жертв утечек данных Технологии и медиа, 05:46
Военная операция на Украине ,  

Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 177-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
07:38

Сотрудники Госдепа предупредили конгресс США, что опасаются негативных последствий в случае признания России государством – спонсором терроризма, пишет Politico. Такое решение может поставить под угрозу зерновую сделку, «фактически отрежет» американцев от деловых отношений с Москвой, а участвующие в зерновой сделке компании из США могут пострадать от санкций, считают в ведомстве.

06:53

Владимир Путин планирует приехать на саммит G20, заявил президент Индонезии Джоко Видодо.

«Си Цзиньпин приедет. Президент Путин также сообщил мне, что он приедет», — сказал он.

На ноябрьский саммит приглашен и президент Украины Владимир Зеленский, в Кремле ранее говорили, что предпосылок для встречи глав государств нет.

Вчера 23:35

Очевидцы рассказали РБК о работе ПВО в Керчи.

«Я был с друзьями на [детской] площадке в Глазовке. Ракеты пролетели прямо над нами: первая примерно в 8:30, вторая около 9. Сразу поняли по внешнему виду, что это ракеты, они пролетели прямо над головой. Подруга очень сильно испугалась. После того как они пролетели, услышали очень громкий свист — наверно, как от снаряда, и потом был взрыв — от первой ракеты. От второй я уже не слышал», — рассказал РБК очевидец Александр.

«Живу в Керчи, в районе Абиссинка. Слышны были громкие взрывы. Сначала, около 20:40, два взрыва, дома кровать и пол задрожали. Через минут 5 еще один взрыв. Видела яркий свет, больше ничего, но было страшно. Сейчас все спокойно, сообщили что сработало ПВО», — сообщила РБК местная жительница Анна Михайлевич.

Вчера 23:25
Член главного совета ВГА Запорожья Владимир Рогов сообщил о новом обстреле Энергодара. По его словам, огонь ведется из тяжелой артиллерии.
Вчера 23:09

В районе аэродрома «Бельбек» под Севастополем средствами ПВО, по предварительным данным, сбит беспилотный летательный аппарат, пострадавших нет, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Никаких повреждений нет. Никто не пострадал. Укропаблики уже вижу, что начали разгонять заготовки о своей «успешной» атаке. Прошу сохранять всех спокойствие и получать информацию из проверенных источников», — написал он в своем Telegram-канале.

Вчера 21:51

За сутки на территорию России из опасных районов Украины и республик Донбасса были вывезены 26,6 тыс. человек, в том числе 4,7 тыс. детей, сообщило российское Минобороны. Всего с начала специальной военной операции в Россию из Украины, ЛНР и ДНР прибыли почти 3,5 млн человек, из которых 555 тыс. детей. В субъектах Российской Федерации работают 9,5 тыс. пунктов временного размещения переселенцев.

Вчера 21:33

В Керчи сработали системы противовоздушной обороны (ПВО), сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. «Опасности для города и [Крымского] моста нет» — заверил он.

Вчера 21:30

Российские военные разминировали 70% территории аэропорта Мариуполя, передает ТАСС со ссылкой на командира группы разминирования Международного противоминного центра Вооруженных сил России, имя которого не приводится. По его словам, общая площадь территории для разминирования — 250 гектаров. С момента перехода Мариуполя под полный контроль российских военных саперы уничтожили на территории аэропорта более 17 тыс взрывоопасных предметов, сказал командир группы.

Вчера 20:56

В штабе территориальной обороны Донецкой народной республики сообщили о гибели двух человек, в том числе девочки 2015 года рождения, при обстреле со стороны украинских вооруженных сил. Ранены восемь мирных жителей, в том числе двое детей 2011 и 2010 годов рождения.

Вчера 20:48

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что целью Киева является возвращение к границам страны по состоянию на 1991 год, никаких территориальных компромиссов с Россией не будет.

Вчера 20:31

Склад с боеприпасами загорелся в Белгородской области в районе села Тимоново Валуйского городского округа, сообщил в Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, пострадавших и жертв нет. Жителей близлежащих сел — Тимоново и Солоти — вывозят на безопасное расстояние. Причина пожара устанавливается, на месте работают оперативные службы.

Video

Вчера 19:40
Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с генсеком ООН Антониу Гутеррешем и главой Турции Реджепом Эрдоганом заявил, что переговоры с Москвой возможны лишь после вывода российских войск, сообщает агентство «РИА Новости».
Вчера 19:33

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что после обстрела Шебекинского городского округа было обнаружено большое число противопехотных мин «Лепесток», сообщает ТАСС. «Сейчас предпринимаются все меры для того, чтобы убрать все», - сказал он.

Вчера 19:26
Мэр Горловки Иван Приходько заявил в своем Telegram, что в результате обстрела со стороны украинских позиций жилмассива «Строитель» один ребенок погиб, двое детей в тяжелом состоянии доставлены в больницу.
Вчера 19:14
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что президент Украины Владимир Зеленский согласился на встрече во Львове, что разрешить конфликт с Россией должны переговоры. По его словам, он намерен обсудить итоги разговора с Владимиром Путиным.
Вчера 18:55
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о необходимости демилитаризации Запорожской АЭС.
Вчера 18:23
Турция и Украина подписали соглашение о застройке разрушенной в результате военных действий инфраструктуры. В качестве первого проекта рассматривается восстановление турецкой стороной моста в селе Романовка Киевской области, который соединяет Бучу и Ирпень с Киевом.
Вчера 18:09

МВД Латвии подготовило поправки к закону об иммиграции, предполагающие остановку выдачи долгосрочных виз и повторной выдачи видов на жительство россиянам и белорусам до 30 июня 2023 года.

Ограничение предусматривает некоторые исключения. Это случаи, когда долгосрочные визы выдаются в соответствии «с нормами международного права или в интересах Латвии», а также из гуманитарных соображений. Долгосрочные визы смогут получить студенты, которые въезжают в республику по программам обмена, сезонные работники и волонтеры. Визу можно будет также оформить, чтобы впоследствии получить вид на жительство.

Что касается продления ВНЖ, под ограничения не попадут, в частности, члены семей граждан Латвии и те, кто находится в стране в течение долгого времени.

Вчера 17:48
Встреча Владимира Зеленского, Реджепа Эрдогана и Антониу Гутерриша во Львове завершилась, она продлилась 40 минут, пишет турецкий портал Haberturk.
Вчера 17:42

Беспилотники начнут транслировать происходящее на Запорожской АЭС, где, по информации российского Минобороны, украинские войска готовят провокацию. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Я специально передал беспилотники нашим ребятам на атомную станцию, чтобы по периметру велись постоянные съемки для Росгвардии и наших силовиков, чтобы любой прилет и момент можно было зафиксировать», — заявил он.

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