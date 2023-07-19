Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 511-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
В Евросоюзе могут создать специальный фонд на сумму до €20 млрд, чтобы в течение четырех лет обеспечивать потребности вооруженных сил Украины, сообщает Politico со ссылкой на пятерых дипломатов, знакомых с планом.
Средства не пойдут напрямую на закупку оружия для Киева, а будут компенсировать расходы стран-членов на ЕС на покупку или передачу вооружений Украине, а также обучение ее солдат.
Издание отмечает, что такая сумма станет «серьезным обязательством для ЕС», поскольку за последний с лишним год союз выделил на аналогичные траты €4 млрд.
Группировка российских войск «Юг» применяла в бою новейшие российские танки Т-14 «Армата», сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.
«Активно «Армату» применяли «южане» в боевых действиях. Несколько единиц участвовали в бою, чтобы посмотреть, как себя проявит танк. Потом они были выведены с передовой», — рассказал собеседник агентства.
Европа должна возместить США расходы, которые они понесли для обеспечение Украины оружием, заявил экс-президент США Дональд Трамп в новом предвыборном ролике.
«Я попрошу Европу возместить нам расходы на восстановление запасов вооружений, отправленных на Украину. Они должны делать это уже сейчас, но [президент США] Джо Байден слишком слаб, его не уважают, и он даже не может просить об этом», — сказал Трамп.
Суда с украинским зерном могут следовать не по ранее согласованному в рамках зерновой сделки маршруту, а через территориальные воды Румынии и Болгарии, заявил посол Украины в Турции Василий Боднар.
«У нас также есть возможности привлекать корабли и компании. С нашей точки зрения, это можно реализовать, даже не используя этот маршрут, который уже был согласован, а через территориальные воды Румынии и Болгарии. Это также возможный вариант, чтобы минимизировать риски», — сказал он.
Президент США Джо Байден встретился с посланником папы римского по украинскому урегулированию, кардиналом Маттео Дзуппи.
В ходе встречи стороны «обсудили усилия Святого Престола по предоставлению гуманитарной помощи» жителям Украины и призывы Ватикана к возвращению на родину украинских детей, оказавшихся в России.
В Киеве произошли взрывы, сообщил мэр города Виталий Кличко. По его словам, в городе и области отработали ПВО. Воздушную тревогу в Киеве объявляли два раза за ночь.
В других городах Украины этой ночью также сообщали о взрывах и работе ПВО. Чаще всего сообщения об этом поступали из Одессы — около 1:00, 2:00 и 4:30. Как сообщил утром ТСН, в городе загорелся склад с фейерверками.
Также сообщалось о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье, Харькове, Днепропетровской области, там также объявляли воздушную тревогу.
Трасса «Таврида» в Крыму перекрыта из-за пожара на полигоне, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Кировский район находится на середине пути между Керчью и Симферополем. Советник Аксенова Олег Крючков написал в телеграм-канале, что водителям «в районе Первомайского, Старого Крыма» следует уходить с трассы «на старую дорогу» и возвращаться на «Тавриду» за Феодосией.
Mash пишет о возгорании склада боеприпасов в районе села Алексеевка в Крыму (таких населенных пунктов в республике несколько, один есть в соседнем с Кировским Белогорским районом). Со ссылкой на местных жителей канал пишет о звуках взрывов на месте пожара.
В результате обстрелов в Кировском районе Донецка и Владимировке Волновахского района погибли два человека, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. Ранение получили семь человек в Донецке, Макеевке и Старомихайловке, также в республике повреждены девять жилых домов и пять гражданских объектов, в том числе две школы и больница.
Пушилин добавил, что территорию ДНР обстреляли 93 раза из артиллерии и РСЗО, «в том числе это ракеты производства Турции».
Пограничники сбили в Рыльском районе Курской области «самодельный вражеский квадрокоптер», сообщил губернатор Роман Старовойт. Люди не пострадали, разрушений нет.
Страны ЕС предварительно согласовали санкции против Белоруссии в военной сфере, рассказали источники Politico. Ограничения коснутся военной техники, включая авиационные запчасти — позиции будут аналогичны тем, что фигурируют в антироссийских санкциях.
Брюссель намерен таким образом предотвратить попадание запчастей для военной техники из Белоруссии в Россию.
Российским предприятиям ОПК не всегда хватает кадров, чтобы выполнять полученные оборонные заказы, заявил Дмитрий Медведев на заседании программной комиссии «Единой России».
«Я регулярно такие совещания провожу на самых разных оборонных предприятиях. Да, они получили большие заказы и далеко не всегда у них есть необходимые кадры для того, чтобы эти заказы выполнять. Потому что рост, что очень важно, конечно, для фронта, он в разы — по всем направлениям. Поэтому я предлагаю обсудить ход выполнения этого поручения, которое касалось материально-технической базы самих предприятий, поиска кадров для наших предприятий, включая подготовку кадров на базе средних технических образовательных учреждений», — сказал Медведев (цитата по «РИА Новости»).
Решение по поводу допуска российских и белорусских спортсменов к Олимпийским играм 2024 года в Париже может быть принято на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в октябре в Индии, заявил глава МОК Томас Бах.
«Нейтральные атлеты не демонстрируют национальных цветов, все будет в порядке. Мы возьмем для принятия решения необходимое время. Допускаю, что мы примем его на сессии МОК в октябре в Индии», — сказал Бах.
На бывшего полковника Главного разведывательного управления Владимира Квачкова завели дело о дискредитации армии, сообщает «Осторожно, новости» со ссылкой на его супругу. Дело открыто по ст. 20.3.3 КоАП.
На сайте Дорогомиловского суда есть карточка Квачкова В.В., статья там не указывается. Заседание по поводу установления административного надзора назначено на 20 июля.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала новые британские санкции. По ее словам, Лондон «растерял последние остатки совести. «В санкционные списки не постеснялись включить даже международный детский центр «Артек». Идеалы дружбы детей со всей планеты, лежащие в основе философии этого уникального детского лагеря, в британский псевдогуманизм, по всей видимости, никак не вписываются», — говорится в сообщении.
Глава правительственной комиссии Марат Хуснуллин заявил, что стоимость восстановления Крымского моста, по предварительной информации, составит 1–1,3 млрд руб.
Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что целью украинских терактов является отвлечение внимания населения от провального для Киева саммита НАТО в Вильнюсе и неудачных попыток контрнаступления, сообщает агентство ТАСС.
США выделят Украине очередной пакет военной помощи на $1,3 млрд, сообщает Reuters. Еще $250 млн Киев получит на поддержку сельского хозяйства после приостановки зерновой сделки.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила агентству «РИА Новости», что Германия, Швеция и Дания не информировали Москву о ходе расследования взрывов на «Северных потоках». «Это не соответствует действительности — власти этих стран по-прежнему упорно отказываются от сотрудничества с российской стороной в расследовании данного террористического акта и не предоставляют никаких внятных ответов на наши многочисленные официальные обращения с призывом поделиться релевантной информацией», — сказала она.