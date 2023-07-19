Суда с украинским зерном могут следовать не по ранее согласованному в рамках зерновой сделки маршруту, а через территориальные воды Румынии и Болгарии, заявил посол Украины в Турции Василий Боднар.

«У нас также есть возможности привлекать корабли и компании. С нашей точки зрения, это можно реализовать, даже не используя этот маршрут, который уже был согласован, а через территориальные воды Румынии и Болгарии. Это также возможный вариант, чтобы минимизировать риски», — сказал он.