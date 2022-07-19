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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 146-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий. 
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08:25
Президент Украины Владимир Зеленский установил «внутренний дедлайн» для вступления страны в Евросоюз, однако публичное оглашение Киевом обозначенных сроков навредило бы прогрессу в этом вопросе. Об этом заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в интервью Forbes.ua.

«Если мы озвучим дедлайн, можно так испугать кого-то в ЕС, что он будет сознательно тормозить все, что связано с европейской интеграцией Украины», — пояснил министр.

Кулеба отметил, что вступление Украины в Евросоюз в таком случае «все равно будут тормозить» даже если страна будет соответствовать необходимым стандартам на 120%. По его словам, в Киеве намерены вести работу по этому вопросу «спокойно, разумно и на результат». 
07:28
Проблема с украинским зерновым экспортом по морю близка к разрешению, кроме того зерно из Украины активно вывозится по суше. Об этом в интервью РБК рассказал директор московского отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Олег Кобяков. По его оценке, в мире в целом ожидается урожай на уровне прошлого года. С учетом мощности хранилищ и резервов, накопленных в целом ряде стран, этого объема хватит для того, чтобы обеспечить потребности стран-импортеров, отметил Кобяков.
Вчера 21:59

Глава глава военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о новых ударах по Новой Каховке. По его словам, удары были нанесены со стороны Украины, есть пострадавшие. Сальдо уточнил, что, информации о погибших не поступало, однако «сводка еще полностью не подведена». Выступая в эфире «Соловьев Live», глава ВГА удары предпринимаются для того, чтобы запугать местных жителей.

Вчера 21:56

Правительство Запорожской области возглавил Антон Кольцов, ранее занимавший должность первого вице-губернатора Вологодской области, передает ТАСС со ссылкой на представителя военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.

Вчера 21:42
Австрия не собирается по примеру Швеции и Финляндии вступать в НАТО, заявил канцлер Карл Нехаммер. В Австрии подобное обсуждение «не ведется», подчеркнул он. По словам канцлера, «Австрия придерживается единой внешней политики и политики безопасности Евросоюза, а также планирует больше инвестировать в собственную оборону».
Вчера 20:54
Правительство Запорожской области (регион частично находится под контролем российских военных) возглавил Антон Кольцов, ранее занимавший пост первого вице-губернатора Вологодской области. Об этом «РИА Новости» сообщил член военно-гражданской администрации области Владимир Рогов.
Вчера 20:45

Первая леди Украины Елена Зеленская в среду, 20 июля, выступит с речью перед конгрессом США, сообщает канцелярия спикера палаты представителей Нэнси Пелоси.

Ее выступление намечено на 11:00 по времени Восточного побережья (18:00 мск).

Вчера 20:32

Международное энергетическое агентство (МЭА) призвало Европу принять немедленные меры по сокращению потребления газа.

Глава организации Фатих Бироль предложил пять способов подготовиться к зиме:

  • создать аукционные платформы, чтобы стимулировать сокращение потребления предприятиями;
  • сократить потребление в энергетическом секторе;
  • улучшить координацию между операторами газификации и электроэнергии, в том числе по вопросу пиковых нагрузок, — это поможет минимизировать негативные последствия от снижения потребления;
  • стимулировать сокращение потребления газа в быту, менять привычки населения;
  • усовершенствовать планирование как на государственном, так и на общеевропейском уровне.
Вчера 20:14

Владимир Зеленский установил «внутренний дедлайн» для вступления Украины в ЕС, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«Но я вам его не скажу. Здесь решение еще зависит от Европейского союза, а не только от нас», — сказал Кулеба в интервью украинскому Forbes.

Вчера 20:06

Верховная рада приняла в первом чтении законопроект, запрещающий давать географическим объектам на Украине названия, связанные с Россией и россиянами. Законодательную инициативу поддержали 253 депутата, передает УНН.

Кампания по избавлению от российских названий и символов идет во многих городах страны. Так, в Киеве на прошлой неделе исчезла Московская улица, она теперь именуется улицей Князей Острожских.

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Вчера 19:50

Крупнейший импортер российского газа в Германии компания Uniper отклонила претензию «Газпрома» о форс-мажоре как необоснованную, сообщает Reuters. Компания получила письмо от «Газпрома», но не раскрыла его содержание.

Источник агентства пояснил, что форс-мажор связан с поставками по трубопроводу «Северный поток-1». Ранее в июне «Газпром» объявил о сокращении прокачки топлива по этому трубопроводу из-за задержки с ремонтом газоперекачивающих агрегатов компанией Siemens — они из-за санкций застряли в Канаде.

Вчера 19:29

Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект постановления об увольнении Ивана Баканова с должности главы СБУ, сообщает УНИАН.

Ранее Баканов, а также генпрокурор Украины Ирина Венедиктова были отстранены от исполнения обязанностей. Как отмечали в офисе президента Украины, их отстранили на время расследования, чтобы они не влияли на ход разбирательства по уголовным делам против сотрудников их ведомств.

Вчера 19:11

Санкции ЕС не остановят боевые действия на Украине в короткое время, но создадут много экономических проблем для России, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Конечно, санкции ЕС не остановят конфликт на Украине в одночасье, но они должны создать много экономических проблем России», — сказал Боррель.

Он подчеркнул, что санкции против России «работают», а сообщения об обратном назвал дезинформацией.

Вчера 18:56
Каховская ГЭС в результате обстрела повреждений не получила, сообщают местные власти.
Вчера 18:45
Украина разорвет дипломатические отношения с Белоруссией, если Вооруженные силы республики перейдут украинскую границу и вступят в боевые действия на территории страны. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью украинской версии Forbes.
Вчера 18:43
Украинские войска нанесли ракетный удар по району ГЭС в Новой Каховке, степень повреждений уточняется, передает «РИА Новости» со ссылкой на главу администрации города.
Вчера 18:40

Microsoft исполняет заказ Пентагона и спецслужб, чтобы взять под полный контроль всю информационную инфраструктуру Украины, уверен российский МИД. «ИТ-армия Украины», которая заявляла о взломах серверов в России, тоже дело рук Microsoft, считают российские дипломаты.

«Прикрываясь обещаниями помочь в укреплении безопасности, центр анализа угроз «Майкрософт» убедил украинские органы власти предоставить удаленный доступ к их сетям. <...> Иными словами, «режим Зеленского» дал американской компании доступ ко всем устройствам связи в стране. Предоставил ей инструменты для слежки, провокаций, осуществления компьютерных атак «под чужим флагом». Судя по всему, пресловутая «ИТ-армия Украины», которая продолжает хвалиться взломами серверов в России, тоже дело рук «Майкрософт», — говорится в комментарии замглавы МИД России Олега Сыромолотова.

Так он прокомментировал доклад Microsoft «Защита Украины: первые уроки кибервойны», в котором Россию обвинили в совершении кибератак.

Вчера 18:31

Верховная рада Украины приняла закон о выходе из соглашения между странами СНГ о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах.

Решение о выходе Украины из СНГ было принято в марте 2014 года. В мае 2018-го Киев отказался от участия в работе уставных органов Содружества, все представители страны были отозваны.

С тех пор украинская сторона денонсировала десяток документов в рамках СНГ.
 

Вчера 18:12

Крым, ДНР, ЛНР, Абхазия, Херсон, Запорожье и другие дружественные страны и регионы будут выступать в новой единой футбольной лиге уже с марта следующего года.

По замыслу Минспорта, Российский футбольный союз не будет заниматься ее организацией. Для проведения турнира привлекут национальную студенческую лигу, которая делегирует в чемпионат команды отечественных вузов.

Вчера 17:53

Великобритания нагнетает ситуацию из-за смерти в ДНР своего подданного Пола Ури в том числе в рамках политической борьбы, полагает Мария Захарова.

«В Лондоне пытаются использовать этот сюжет и связанную с ним человеческую трагедию для раздувания медийного скандала и «набора очков» в контексте предвыборной борьбы за пост лидера Консервативной партии Великобритании», — заявила Захарова.
 

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