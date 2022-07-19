Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 146-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
«Если мы озвучим дедлайн, можно так испугать кого-то в ЕС, что он будет сознательно тормозить все, что связано с европейской интеграцией Украины», — пояснил министр.
Кулеба отметил, что вступление Украины в Евросоюз в таком случае «все равно будут тормозить» даже если страна будет соответствовать необходимым стандартам на 120%. По его словам, в Киеве намерены вести работу по этому вопросу «спокойно, разумно и на результат».
Глава глава военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о новых ударах по Новой Каховке. По его словам, удары были нанесены со стороны Украины, есть пострадавшие. Сальдо уточнил, что, информации о погибших не поступало, однако «сводка еще полностью не подведена». Выступая в эфире «Соловьев Live», глава ВГА удары предпринимаются для того, чтобы запугать местных жителей.
Первая леди Украины Елена Зеленская в среду, 20 июля, выступит с речью перед конгрессом США, сообщает канцелярия спикера палаты представителей Нэнси Пелоси.
Ее выступление намечено на 11:00 по времени Восточного побережья (18:00 мск).
Международное энергетическое агентство (МЭА) призвало Европу принять немедленные меры по сокращению потребления газа.
Глава организации Фатих Бироль предложил пять способов подготовиться к зиме:
- создать аукционные платформы, чтобы стимулировать сокращение потребления предприятиями;
- сократить потребление в энергетическом секторе;
- улучшить координацию между операторами газификации и электроэнергии, в том числе по вопросу пиковых нагрузок, — это поможет минимизировать негативные последствия от снижения потребления;
- стимулировать сокращение потребления газа в быту, менять привычки населения;
- усовершенствовать планирование как на государственном, так и на общеевропейском уровне.
Владимир Зеленский установил «внутренний дедлайн» для вступления Украины в ЕС, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
«Но я вам его не скажу. Здесь решение еще зависит от Европейского союза, а не только от нас», — сказал Кулеба в интервью украинскому Forbes.
Верховная рада приняла в первом чтении законопроект, запрещающий давать географическим объектам на Украине названия, связанные с Россией и россиянами. Законодательную инициативу поддержали 253 депутата, передает УНН.
Кампания по избавлению от российских названий и символов идет во многих городах страны. Так, в Киеве на прошлой неделе исчезла Московская улица, она теперь именуется улицей Князей Острожских.
Крупнейший импортер российского газа в Германии компания Uniper отклонила претензию «Газпрома» о форс-мажоре как необоснованную, сообщает Reuters. Компания получила письмо от «Газпрома», но не раскрыла его содержание.
Источник агентства пояснил, что форс-мажор связан с поставками по трубопроводу «Северный поток-1». Ранее в июне «Газпром» объявил о сокращении прокачки топлива по этому трубопроводу из-за задержки с ремонтом газоперекачивающих агрегатов компанией Siemens — они из-за санкций застряли в Канаде.
Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект постановления об увольнении Ивана Баканова с должности главы СБУ, сообщает УНИАН.
Ранее Баканов, а также генпрокурор Украины Ирина Венедиктова были отстранены от исполнения обязанностей. Как отмечали в офисе президента Украины, их отстранили на время расследования, чтобы они не влияли на ход разбирательства по уголовным делам против сотрудников их ведомств.
Санкции ЕС не остановят боевые действия на Украине в короткое время, но создадут много экономических проблем для России, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
«Конечно, санкции ЕС не остановят конфликт на Украине в одночасье, но они должны создать много экономических проблем России», — сказал Боррель.
Он подчеркнул, что санкции против России «работают», а сообщения об обратном назвал дезинформацией.
Microsoft исполняет заказ Пентагона и спецслужб, чтобы взять под полный контроль всю информационную инфраструктуру Украины, уверен российский МИД. «ИТ-армия Украины», которая заявляла о взломах серверов в России, тоже дело рук Microsoft, считают российские дипломаты.
«Прикрываясь обещаниями помочь в укреплении безопасности, центр анализа угроз «Майкрософт» убедил украинские органы власти предоставить удаленный доступ к их сетям. <...> Иными словами, «режим Зеленского» дал американской компании доступ ко всем устройствам связи в стране. Предоставил ей инструменты для слежки, провокаций, осуществления компьютерных атак «под чужим флагом». Судя по всему, пресловутая «ИТ-армия Украины», которая продолжает хвалиться взломами серверов в России, тоже дело рук «Майкрософт», — говорится в комментарии замглавы МИД России Олега Сыромолотова.
Так он прокомментировал доклад Microsoft «Защита Украины: первые уроки кибервойны», в котором Россию обвинили в совершении кибератак.
Верховная рада Украины приняла закон о выходе из соглашения между странами СНГ о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах.
Решение о выходе Украины из СНГ было принято в марте 2014 года. В мае 2018-го Киев отказался от участия в работе уставных органов Содружества, все представители страны были отозваны.
С тех пор украинская сторона денонсировала десяток документов в рамках СНГ.
Крым, ДНР, ЛНР, Абхазия, Херсон, Запорожье и другие дружественные страны и регионы будут выступать в новой единой футбольной лиге уже с марта следующего года.
По замыслу Минспорта, Российский футбольный союз не будет заниматься ее организацией. Для проведения турнира привлекут национальную студенческую лигу, которая делегирует в чемпионат команды отечественных вузов.
Великобритания нагнетает ситуацию из-за смерти в ДНР своего подданного Пола Ури в том числе в рамках политической борьбы, полагает Мария Захарова.
«В Лондоне пытаются использовать этот сюжет и связанную с ним человеческую трагедию для раздувания медийного скандала и «набора очков» в контексте предвыборной борьбы за пост лидера Консервативной партии Великобритании», — заявила Захарова.