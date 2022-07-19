Крупнейший импортер российского газа в Германии компания Uniper отклонила претензию «Газпрома» о форс-мажоре как необоснованную, сообщает Reuters. Компания получила письмо от «Газпрома», но не раскрыла его содержание.

Источник агентства пояснил, что форс-мажор связан с поставками по трубопроводу «Северный поток-1». Ранее в июне «Газпром» объявил о сокращении прокачки топлива по этому трубопроводу из-за задержки с ремонтом газоперекачивающих агрегатов компанией Siemens — они из-за санкций застряли в Канаде.