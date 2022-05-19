Минэкономразвития подготовило консервативный вариант сценария на 2023 — 2025 годы. Он отличается от базового тем, что в него закладывается более глубокий спад российской экономики в 2022 году — на 8,8% — в условиях более жестких санкций и более медленной перестройки производственно-логистических цепочек. Кроме того, он учитывает более существенное снижение экспортных цен российских товаров.

Согласно консервативному варианту, ВВП в 2023 году упадет на 2,9%, а к концу 2025 года показатель окажется на 7% ниже, чем в 2021 году.

В Минэкономразвития ожидают, что падение курса и более серьезные перебои с импортом приведут к более глубокому спаду потребительского спроса, что скажется на более низкой, чем в базовом варианте, инфляции: 16,5% — в 2022 году, 5,4% — в 2023-м, 3,7% — в 2024-м.