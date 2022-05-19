Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 84-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
С начала военных действий на Украине погибли 3778 мирных жителей, 4186 граждан ранены, сообщает Управление верховного комиссара ООН по правам человека. Это обновленные данные на 18 мая. В числе погибших — 251 ребенок.
- В Донецкой и Луганской областях убиты 2070 мирных жителей, 2256 ранены. По данным ООН, из них на территории регионов, контролируемой ДНР и ЛНР, погибли 124 человека, 492 ранены. На подконтрольной украинским властям территории регионов погибли 1946 человек, 1761 ранены.
- В других регионах Украины погибли 1708 человек, 1930 ранены.
«Итого через наш участок на сегодня — 785 человек. Смотрю на это дело... вчера шестьсот, сегодня почти восемьсот только на нашем участке <...> Их реально больше нас и было, и остается», — написал он.
18 мая российское Минобороны сообщило, что за сутки сдались в плен 694 военных из числа подконтрольных Киеву сил, которые находились на «Азовстали».
«Мы только что утвердили Бриджит Э. Бринк <...> послом на Украине», — объявил лидер демократов в сенате Чак Шумер, отметив, что решение было принято единогласно.
Ранее посольство США в Киеве возобновило работу после трехмесячного перерыва. Вашингтон решил временно перенести посольство на Украине из Киева во Львов 14 февраля, за десять дней до начала российской военной операции на Украине. 22 февраля стало известно, что посольство переехало в Польшу.
В Курской области обстреляно село Теткино, по меньшей мере один человек погиб, сообщил губернатор Роман Старовойт.
«По предварительным данным, это водитель фуры, который привёз сырье на спиртзавод. Противник нанёс несколько ударов по этому объекту. Есть также раненые. Им оказывается первая помощь. Сейчас в посёлке ликвидируют возгорания. Пострадало несколько домов. Сообщают также о неразорвавшихся снарядах», — написал он в соцсетях.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу оценил переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном как хорошие.
«Мы провели хорошую встречу», — сказал он журналистам, не рассказав о подробностях.
Встреча Чавушоглу и Блинкена прошла на фоне сообщений о готовности Анкары заблокировать заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО.
«В связи с временными ограничениями на полеты в аэропорты юга страны «Аэрофлот» приостанавливает продажу билетов на этих направлениях до 30 июня 2022 года включительно», — говорится в сообщении.
Президент США Джо Байден заяви, что, по его мнению, заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО будут успешными, несмотря на возражения Турции.
«Я думаю, у нас все будет хорошо», — сказал Байден в ответ на вопрос репортера о том, как он убедит Турцию, являющуюся членом НАТО, отказаться от своего противодействия вступлению Швеции и Финляндии в альянс.
«Мы понимаем их озабоченность, но они должны понять обеспокоенность Турции в вопросах безопасности», — сказал Чавушоглу перед встречей с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
Президент Молдавии Майя Санду, выступая в Европарламенте, потребовала вывести российских военных из Приднестровья.
Санду напомнила, что Молдавия — нейтральная страна.
«Хотя, для того, чтобы по-настоящему быть нейтральным, необходимо вывести российские войска с нашей территории. Потому что их присутствие фундаментально нарушает наш нейтральный статус и независимость», — сказала президент.
Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор с гендиректором ВОЗ Тедросом Адханомом. Среди тем была обстановка на Украине.
«Лавров подробно изложил действия, предпринимаемые на ежедневной основе в рамках специальной военной операции для облегчения страданий мирных граждан, и призвал ВОЗ воздействовать на киевский режим с тем, чтобы тот не препятствовал реализации предлагаемых с этой целью мер», — сказано в сообщении российского МИДа.
Французская банковская группа Societe Generale продала «Росбанк» и страховой бизнес в России «Интерросу» Владимира Потанина.
«Societe Generale объявляет о закрытии сделки по продаже «Росбанка» и российских страховых подразделений группы в пользу «Интеррос Капитал», — говорится в сообщении группы.
Посольство США в Киеве вновь открылось после трехмесячной эвакуации.
«Мы официально возобновляем операции», — заявил Reuters пресс-секретарь Даниэль Лангенкамп перед понятием флага США.
Однако он уточнил, что первоначально в дипмиссии будет работать небольшое количество сотрудников. Консульские операции возобновят позже, поскольку все еще действует рекомендация Госдепа о запрете поездок граждан США по всей территории Украины.
Минэкономразвития подготовило консервативный вариант сценария на 2023 — 2025 годы. Он отличается от базового тем, что в него закладывается более глубокий спад российской экономики в 2022 году — на 8,8% — в условиях более жестких санкций и более медленной перестройки производственно-логистических цепочек. Кроме того, он учитывает более существенное снижение экспортных цен российских товаров.
Согласно консервативному варианту, ВВП в 2023 году упадет на 2,9%, а к концу 2025 года показатель окажется на 7% ниже, чем в 2021 году.
В Минэкономразвития ожидают, что падение курса и более серьезные перебои с импортом приведут к более глубокому спаду потребительского спроса, что скажется на более низкой, чем в базовом варианте, инфляции: 16,5% — в 2022 году, 5,4% — в 2023-м, 3,7% — в 2024-м.
Россия проводит военную операцию на Украине с 24 февраля. О каких продвижениях российских военных сообщают в Минобороны — в инфографике РБК.
По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.
Вопрос о конфискации замороженных российских активов будет решаться на основе законодательства стран, где они находятся, заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.
«Мы проводим юридическую оценку, но очевидно, что мы должны широко раскинуть сеть. В международном праве существует принцип, согласно которому агрессор платит, и мы должны убедиться, что Россия заплатит за ущерб, который она причинила», — добавил Домбровскис.
Арест частных активов олигархов «должен осуществляться на основе уголовного законодательства стран, где находятся активы», — пояснил он.
МВД объявило в розыск журналиста Майкла Наки.
По данным источника ТАСС, он вместе с блогером Русланом Левиевым (настоящая фамилия Карпук) проходит по уголовному делу о распространение «фейков» о деятельности Вооруженных сил России.
Российский вице-премьер Марат Хуснуллин приехал в Мелитополь. Там он заявил, что перспектива Запорожской области — «работать в дружной российской семье».
По его словам, на украинских территориях, взятых под контроль российскими войсками, планируется запустить «максимальный оборот рубля», передает «РИА Новости».