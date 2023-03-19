Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 389-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Владимир Путин посетил Мариуполь. Президент осмотрел некоторые объекты и пообщался с жителями города. Путин прилетел на вертолете, после чего он за рулем автомобиля объехал районы Мариуполя. Его сопровождал вице-премьер Марат Хуснуллин, который доложил о строительстве новых жилых микрорайонов, соцобъектов, инфраструктуры ЖКХ, медицинских учреждений.
«Мотострелковыми подразделениями при поддержке артиллерии противнику нанесено огневое поражение», — сказал он. По словам Гордеева, в результате был уничтожен пикап с украинскими военными. Помимо этого российские военные сорвали переброску резервов ВСУ на купянском направлении, рассказал начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.
В правительстве Украины на следующей неделе сменятся два министра. Об этом объявил украинский премьер Денис Шмыгаль в своем телеграм-канале.
Должность министра образования и науки покинет Сергей Шкарлет, его преемником станет директор Национального цетра «Малая академия наук Украины» Оксен Лисовой.
Пост министра стратегических отраслей промышленности перейдет от Павла Рябикина к бывшему генеральному директору «Украинских железных дорог» Александру Камышину.
Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский изложил, от чего будет зависеть дальнейшее продление зерновой сделки:
- Переподключение Россельхозбанка к SWIFT;
- Снятие запрета на поставки в Россию сельхозтеники;
- Снятия ограничений на страхование и доступ в порты для российских грузовых кораблей;
- Возобновления работы аммиачного трубопровода Тольтти-Одесса;
- Разблокировка счетов российских компаний по производству удобрений.
Вашингтон «втихую» возобновил депортации в Россию, пишет The Guardian. После начала российской спецоперации на Украине США приостановили депортацию россиян. В то же время несколько граждан России, сбежавших из страны после начала конфликта и попросивших убежище в США, рассказали The Guardian о принудительной депортации на родину.
Дмитрий Медведев — об ордере на арест Путина:
«Придурки в Европе захотели арестовать чужого, а 21 марта арестуют в Америке своего. Верните себе страну, американцы! В бой! Уничтожьте тиранию Вашингтона! Отправьте на вонючую свалку истории коррумпированную клику безумных свиноукрофилов — отца и сына Байденов! MAGA🤡🤡🤡!»
Сделка по вывозу украинского зерна, действие которой заканчивалось 19 марта, продлена, подтвердил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Сделка чрезвычайно важна и обеспечивает стабильность продовольственных поставок, добавил он.
Владимир Путин приехал в Крым. В Севастополе президенту показали школу искусств и детский центр «Корсунь» у Херсонеса Таврического.
«Наш президент Владимир Владимирович Путин умеет удивлять», — написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Сегодня планировалось доложить президенту об открытии детской школы искусств по спецсвязи, «а Владимир Владимирович взял и приехал».
«Сам. За рулем», — написал Развожаев.
Приграничный поселок Краснооктябрьский Глушковского района Курской области попал под обстрел ВСУ, сообщил губернатор Роман Старовойт. Пострадавших нет, три снаряда попали в здание бывшего ДК.
Субботняя сводка Минобороны России:
- На Купянском направлении убиты до 60 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском потери ВСУ - свыше 100 человек, на Донецком - до 120, на Южно-Донецком и Запорожском - до 50, на Херсонском - более 25.
- У населенного пункта Тоненькое в ДНР удар нанесен по пункту управления 110-й механизированной бригады ВСУ.
- Силы ПВО перехватили 15 снарядов систем HIMARS, «Смерч» и «Ураган». Сбиты девять бесполтников.
Россия готова к предложениям западных государств и Украины по дипломатическому урегулированию конфликта, но добиться решения конфликта можно, лишь сняв все санкции и иски в международных инстанциях с России, заявила представитель МИДа Мария Захарова.
«Формулу мира», которую предложил президент Украины Владимир Зеленский, она назвала «набором оторванных от реалий ультимативных требований к нашей стране».
Датские власти «не удосужились дать сколь-либо вразумительный ответ» на многочисленные обращения России в связи с расследованием взрывов на «Северных потоках» — Москва как собственник газопроводов является потерпевшей стороной, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова.
«Только всестороннее и открытое международное расследование с обязательным участием российских представителей способно предоставить общественности достоверные и объективные данные о причинах, исполнителях и заказчиках диверсий», — заключила Захарова.
На трассе Донецк-Мариуполь мужчина подорвался на мине «Лепесток», он погиб, сообщили представители ДНР в Совместном центре контроля и координации.
Президент также подписал закон об уголовной и административной ответственности за дискредитацию добровольческих формирований и организаций, содействующих Вооруженным силам России. За дискредитацию грозит до семи лет.
Публичное распространение фейков, повлекшее тяжкие последствия (ст. 270.3 УК), предусматривает наказание от 10 до 15 лет лишения свободы. Это наказание теперь действует и в отношении фейков о добровольцах.
Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которыми люди, обладающие гражданствами России и Украины, перестают считаться гражданами Украины со дня подачи российским властям соответствующего заявления.
В случае ребенка в возрасте до 14 лет заявление может подать один из родителей.
Подавший заявление человек не должен совершать действий, «связанных с реализацией прав и исполнением обязанностей, предусмотренных для граждан Украины». В противном случае заявление о прекращении гражданства Украины будет считаться недействительным.
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил об ударе по ресторанному комплексу «Моника Беллуччи» в подконтрольном ВСУ Запорожье. Он заявил, что ресторан служил базой для «иностранных наемников» и инструкторов, помогающих ВСУ.
США возобновили полеты разведывательных беспилотников над Черным морем после инцидента с дроном MQ-9 Reaper и российским истребителем Су-27, сообщил Reuters. Источник агентства рассказал, что 17 марта в регион был направлен дрон RQ-4 Global Hawk.
По словам собеседника Reuters, это был первый такой полет дрона после инцидента; при этом накануне CNN передавал, что Соединенные Штаты направили на место крушения MQ-9 Reaper еще один беспилотник той же модели, он должен был проследить за тем, как идет работа по поиску обломков.
Громкие звуки в Севастополе связаны с учебной стрельбой на полигоне, объяснил губернатор Михаил Развожаев. Отрабатывают в том числе и использование гранатометов. В городе все спокойно, заявил он.