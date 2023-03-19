Россия готова к предложениям западных государств и Украины по дипломатическому урегулированию конфликта, но добиться решения конфликта можно, лишь сняв все санкции и иски в международных инстанциях с России, заявила представитель МИДа Мария Захарова.

«Формулу мира», которую предложил президент Украины Владимир Зеленский, она назвала «набором оторванных от реалий ультимативных требований к нашей стране».