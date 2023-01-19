Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 330-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Лондон отправит Киеву более 200 единиц бронетехники наряду с танками Challenger 2 и другим вооружением, сообщил глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли.
«Великобритания решила пойти дальше и быстрее в вопросе помощи Украине и поставить нашим друзьям основные боевые танки Challenger 2, тяжелую артиллерию и более 200 единиц другой бронированной техники», — сказал он.
Россияне, уволенные из зарубежных ИТ-компаний, могут рассчитывать на трудоустройство в России, заявил в телеграм-канале зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин. Он указал, что зарубежные ИТ-компании, в том числе Microsoft, начали массово увольнять сотрудников. В условиях перенасыщения рынка работодателям может быть невыгодно содержать релоцировавшихся россиян, а их «российский бэкграунд <…> может стать дополнительным фактором риска», считает Горелкин. «Мы своих граждан не бросим. Все российские айтишники, уволенные из зарубежных компаний, могут рассчитывать трудоустройство в России», — написал депутат.
Предприятия группы ЛУКОЙЛ не имели контрактов на поставки топлива на территорию Украины, передает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение компании. «Никто из представителей болгарских властей никогда не обращался к руководству наших предприятий с просьбами о поставках в адрес Украины», — заверили в ЛУКОЙЛе. Продукцию НПЗ ЛУКОЙЛа в Бургасе продают оптом и в розницу на внутреннем рынке только болгарским покупателям.
Согласно сообщению, компания ведет диалог с властями Болгарии исключительно насчет регулирования бизнеса, политические вопросы не обсуждаются.
Консультации среди членов НАТО об отправке танков на Украину идут, заявил Reuters генсек альянса Йенс Столтенберг на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе. Украине также нужны системы ПВО и бронетехника, а также боеприпасы, запасные части и средства технического обслуживания, добавил он. По мнению Столтенберга, сейчас ключевой момент конфликта, и необходимо увеличить поддержку Киева. «Если мы хотим обсуждения мирного урегулирования завтра, нам нужно поставить больше оружия сегодня», — добавил он.
Организаторы Мюнхенской конференции по безопасности в этом году не пригласили на форум представителей России. Об этом Reuters сообщил председатель конференции, германский дипломат Кристоф Хойсген.
«Мы не хотим предоставлять сцену тем, кто нарушил международное право», — сказал Хойсген.
Конференция пройдет 17-19 февраля. В 2022 году Москва впервые за долгое время решила не присылать своих представителей на форум. До этого много лет подряд российскую делегацию в Мюнхене возглавлял Сергей Лавров. А в 2007 году перед участниками конференции выступил Владимир Путин. Именно тогда он произнес «мюнхенскую речь», которая была посвящена однополярности мировой политики и роли России в современном мире.
Европейский союз должен будет попросить государства-члены внести новые взносы в бюджет блока из-за энергетического и финансового кризиса, а также последствий конфликта на Украине, пишет Bloomberg.
«Нам необходимо в каком-то смысле пополнить бюджет ЕС, потому что многие резервы за последний год были использованы», — сообщил агентству вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.
Конфликт на Украине закончится, если Россия потерпит поражение, заявил канцлер Германии Олаф Шольц на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
«Чтобы война закончилась, Россия должна проиграть. Вот почему постоянно поставляем Украине большое количество вооружений при тесных консультациях с нашими партнерами», — сказал он.
Владимир Зеленский заявил, что ЧП в Броварах, где при крушении вертолета погибло руководство МВД Украины, не заставило его тревожиться за собственную безопасность, передает УНН.
«Я не переживаю. Мне нечего добавить. Ничего не изменилось, нам нужна амуниция, а я никуда не тороплюсь», — сказал Зеленский, отвечая на вопросы на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Евгений Пригожин подверг критике слова члена комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенанта Виктора Соболева, который в разговоре с РБК назвал бритье для солдат «элементарным требованием воинской дисциплины» и объяснил запрет мобильных телефонов угрозой безопасности. По мнению основателя ЧВК Вагнера, такие требования устарели более чем на полвека.
«80% времени на фронте солдаты моются из бутылочки, а бритье — это вообще большая роскошь. Немалая часть как мусульман, так и православных, по религиозным обычаям носят бороду. Борода на фронте — это символ, это традиция», — заявил Пригожин.
В случае с запретом мобильной техники, отмечает Пригожин, требования несостоятельны из-за того, что смартфоны и планшеты в условиях современных военных действий стали жизненно необходимы.
Киев и Запад могут в любой момент прекратить боевые действия на Украине, заявил глава российской делегации на переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями в Вене Константин Гаврилов.
«Киевский режим и стоящие за ним западные кураторы могут в любой момент прекратить боевые действия. Предложения Российской Федерации по демилитаризации и денацификации Украины, устранению исходящих с ее территории угроз безопасности нашей стране в конституционно закрепленных границах хорошо известны и остаются в силе», — сказал дипломат.
Министр обороны Канады Анита Ананд во время визита в Киев объявила, что Канада передаст Украине 200 бронеавтомобилей Senator. Эта помощь оценивается более чем в $90 млн и выделена в рамках дополнительных $500 млн военной помощи Украине, объявленной премьер-министром Трюдо в ноябре 2022 года.
Бронеавтомобиль Roshel Senator производится в Канаде компанией Roshel с 2018 года на шасси F550 от Ford. При массе в 8 т он может перевозить до 12 человек, развивать скорость до 110 км/ч и оснащаться пулеметом или автоматическим гранатометом.
Среди стран Запада наблюдается усталость от конфликта на Украине, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
«Сегодня очень отчетливо видно, и я хочу предостеречь мировых лидеров от таких настроений, что Россия терпелива <…>, а Запад немного устал», — сказал он.
По словам Моравецкого, несколько месяцев назад разговоры об Украине велись на другом эмоциональном уровне и на другом уровне вовлеченности.
Организовавший побег из лагеря в ЛНР младший сержант Евгений Кравченко заключен под стражу по требованию военного следственного отдела СК по Подольску. Об этом сообщается в 235-м гарнизонном военном суде.
«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть по 27 февраля 2023 года», — рассказали в суде. Кравченко арестовали еще в конце декабря, однако ранее об этом не сообщалось.
Ранее военные следователи возбудили уголовное дело о дезертирстве с оружием в период вооруженного конфликта (ч. 3 ст. 338 УК) против восьми военнослужащих из Калининградской области, писал «Коммерсантъ». Кравченко является главным обвиняемым по делу. Сержанту грозит 15 лет лишения свободы.
Украина договорилась о резервировании дополнительных объемов газа. Об этом, как передает УНН, сообщил глава «Нафтогаза» Алексей Чернышов по результатам встреч в Давосе.
По его словам, Украине хватит газа для завершения отопительного сезона.
В городе Бровары объявлен трехдневный траур в связи с крушением вертолета рядом с детским садом. Об этом сообщил мэр Игорь Сапожко.
Траур будет длиться с 19 по 21 января.
Идея о пожизненном запрете госслужбы для всех россиян, не прошедших службу по призыву, еще в 2014 году была признана неконституционной, напомнил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. По его словам, новая инициатива, озвученная спикером Госдумы Вячеславом Володиным, нуждается с учетом этого в «тщательной проработке».
Клишас напомнил, что и сейчас для тех граждан, которые не прошли срочную службу без законных на то оснований, действует десятилетний запрет на госслужбу. Возможность ограничения избирательных прав для граждан в зависимости от воинского статуса и вовсе не предусмотрена.
«Считаю, что инициатива, направленная на установление запрета на принятие на государственную службу и замещение государственных должностей, а также на участие в выборах для граждан, не проходивших службу в вооруженных силах, нуждается в тщательной проработке. Пока не совсем ясным видится то, как предлагаемое регулирование будет соответствовать действующим конституционным принципам и позициям Конституционного суда по недопущению чрезмерного ограничения прав граждан», — констатировал сенатор.
В Запорожской области под огнем ВСУ оказался населенный пункт Михайловка. Об этом сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
По его словам, удары пришлись на школу и площадки с зерном. Детали уточняются, добавил Рогов.
Украинские войска, которые базируются в укрепленных районах Северска, могут попасть в окружение, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
«Что немаловажно, после того как была взята под контроль станция Соль, то есть перерезаны основные пути снабжения Артемовска и Северска, та группировка, которая находится сейчас в укрепрайонах Северска, она рискует попасть в окружение», — сказал Пушилин.
Владимир Путин считает неизбежной победу России в военной операции. Об этом он заявил во время посещения Обуховского завода (входит в «Алмаз-Антей»).
«С точки зрения конечного результата и победы, которая неизбежна, есть несколько вещей, которые никуда не делись и которые лежат в основе нашей победы. Это единство и сплоченность русского и вообще многонационального российского народа, это мужество и героизм наших бойцов в рамках специальной военной операции и на линии фронта и, конечно, работа оборонно-промышленного комплекса», — сказал президент.