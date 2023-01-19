Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 19 января
EUR ЦБ: 74,59 (+0,32) Инвестиции, 18 янв, 18:54
Курс доллара на 19 января
USD ЦБ: 68,87 (+0,21) Инвестиции, 18 янв, 18:54
«Чародейка» и «Чудофея» довели кондитеров до суда Бизнес, 07:30
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:26
Что делает дом умным и как приборы общаются между собой РБК и Ростелеком, 07:22
В Армении при пожаре в воинской части погибли 15 человек Общество, 07:16
Закупочная цена на один из самых дорогих препаратов от ВИЧ упала в разы Общество, 07:00
Антонов заявил о подталкивании Киева США к терактам в России из-за Крыма Политика, 06:43
FT сообщила о признании Си Цзиньпином масштаба COVID-кризиса в Китае Общество, 06:25
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Президент Бразилии допустил причастность Болсонару к беспорядкам Политика, 06:23
В Аргентине неизвестные угнали самолет и разбились сразу после взлета Общество, 05:51
Аналитики сообщили о снижении закупок лекарств для городских больниц Общество, 05:50
Посол опроверг вызов в МИД Канады из-за слов Лаврова о «русском вопросе» Политика, 05:18
Адвокат рассказал, что прочитал Маск перед твитом об акциях Tesla по $420 Бизнес, 05:05
Великобритания поставит Украине более 200 единиц бронетехники Политика, 04:36
2022 год стал рекордным по числу беспорядков из-за еды и топлива Общество, 04:32
Военная операция на Украине ,  
0 

Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 330-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
07:24

Лондон отправит Киеву более 200 единиц бронетехники наряду с танками Challenger 2 и другим вооружением, сообщил глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли.


«Великобритания решила пойти дальше и быстрее в вопросе помощи Украине и поставить нашим друзьям основные боевые танки Challenger 2, тяжелую артиллерию и более 200 единиц другой бронированной техники», — сказал он.

Вчера 22:01

Россияне, уволенные из зарубежных ИТ-компаний, могут рассчитывать на трудоустройство в России, заявил в телеграм-канале зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин. Он указал, что зарубежные ИТ-компании, в том числе Microsoft, начали массово увольнять сотрудников. В условиях перенасыщения рынка работодателям может быть невыгодно содержать релоцировавшихся россиян, а их «российский бэкграунд <…> может стать дополнительным фактором риска», считает Горелкин. «Мы своих граждан не бросим. Все российские айтишники, уволенные из зарубежных компаний, могут рассчитывать трудоустройство в России», — написал депутат.

Вчера 21:49

Предприятия группы ЛУКОЙЛ не имели контрактов на поставки топлива на территорию Украины, передает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение компании. «Никто из представителей болгарских властей никогда не обращался к руководству наших предприятий с просьбами о поставках в адрес Украины», — заверили в ЛУКОЙЛе. Продукцию НПЗ ЛУКОЙЛа в Бургасе продают оптом и в розницу на внутреннем рынке только болгарским покупателям.

Согласно сообщению, компания ведет диалог с властями Болгарии исключительно насчет регулирования бизнеса, политические вопросы не обсуждаются.

Вчера 21:33

Консультации среди членов НАТО об отправке танков на Украину идут, заявил Reuters генсек альянса Йенс Столтенберг на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе. Украине также нужны системы ПВО и бронетехника, а также боеприпасы, запасные части и средства технического обслуживания, добавил он. По мнению Столтенберга, сейчас ключевой момент конфликта, и необходимо увеличить поддержку Киева. «Если мы хотим обсуждения мирного урегулирования завтра, нам нужно поставить больше оружия сегодня», — добавил он.

Вчера 21:18

Организаторы Мюнхенской конференции по безопасности в этом году не пригласили на форум представителей России. Об этом Reuters сообщил председатель конференции, германский дипломат Кристоф Хойсген.

«Мы не хотим предоставлять сцену тем, кто нарушил международное право», — сказал Хойсген.

Конференция пройдет 17-19 февраля. В 2022 году Москва впервые за долгое время решила не присылать своих представителей на форум. До этого много лет подряд российскую делегацию в Мюнхене возглавлял Сергей Лавров. А в 2007 году перед участниками конференции выступил Владимир Путин. Именно тогда он произнес «мюнхенскую речь», которая была посвящена однополярности мировой политики и роли России в современном мире.

Вчера 21:05

Европейский союз должен будет попросить государства-члены внести новые взносы в бюджет блока из-за энергетического и финансового кризиса, а также последствий конфликта на Украине, пишет Bloomberg.

«Нам необходимо в каком-то смысле пополнить бюджет ЕС, потому что многие резервы за последний год были использованы», — сообщил агентству вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Вчера 20:54

Конфликт на Украине закончится, если Россия потерпит поражение, заявил канцлер Германии Олаф Шольц на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Чтобы война закончилась, Россия должна проиграть. Вот почему постоянно поставляем Украине большое количество вооружений при тесных консультациях с нашими партнерами», — сказал он.
 

Вчера 20:45

Владимир Зеленский заявил, что ЧП в Броварах, где при крушении вертолета погибло руководство МВД Украины, не заставило его тревожиться за собственную безопасность, передает УНН.

«Я не переживаю. Мне нечего добавить. Ничего не изменилось, нам нужна амуниция, а я никуда не тороплюсь», — сказал Зеленский, отвечая на вопросы на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Вчера 20:29

Евгений Пригожин подверг критике слова члена комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенанта Виктора Соболева, который в разговоре с РБК назвал бритье для солдат «элементарным требованием воинской дисциплины» и объяснил запрет мобильных телефонов угрозой безопасности. По мнению основателя ЧВК Вагнера, такие требования устарели более чем на полвека. 

«80% времени на фронте солдаты моются из бутылочки, а бритье — это вообще большая роскошь. Немалая часть как мусульман, так и православных, по религиозным обычаям носят бороду. Борода на фронте — это символ, это традиция», — заявил Пригожин.

В случае с запретом мобильной техники, отмечает Пригожин, требования несостоятельны из-за того, что смартфоны и планшеты в условиях современных военных действий стали жизненно необходимы.

Вчера 20:20

Киев и Запад могут в любой момент прекратить боевые действия на Украине, заявил глава российской делегации на переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями в Вене Константин Гаврилов. 

«Киевский режим и стоящие за ним западные кураторы могут в любой момент прекратить боевые действия. Предложения Российской Федерации по демилитаризации и денацификации Украины, устранению исходящих с ее территории угроз безопасности нашей стране в конституционно закрепленных границах хорошо известны и остаются в силе», — сказал дипломат.

Вчера 19:56

Министр обороны Канады Анита Ананд во время визита в Киев объявила, что Канада передаст Украине 200 бронеавтомобилей Senator. Эта помощь оценивается более чем в $90 млн и выделена в рамках дополнительных $500 млн военной помощи Украине, объявленной премьер-министром Трюдо в ноябре 2022 года.

Бронеавтомобиль Roshel Senator производится в Канаде компанией Roshel с 2018 года на шасси F550 от Ford. При массе в 8 т он может перевозить до 12 человек, развивать скорость до 110 км/ч и оснащаться пулеметом или автоматическим гранатометом.
 

Вчера 19:44

Среди стран Запада наблюдается усталость от конфликта на Украине, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«Сегодня очень отчетливо видно, и я хочу предостеречь мировых лидеров от таких настроений, что Россия терпелива <…>, а Запад немного устал», — сказал он.

По словам Моравецкого, несколько месяцев назад разговоры об Украине велись на другом эмоциональном уровне и на другом уровне вовлеченности.

Вчера 19:26
Михаил Мишустин распорядился принять предложение МИД России и не платить взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН за 2022 год.
Вчера 19:17

Организовавший побег из лагеря в ЛНР младший сержант Евгений Кравченко заключен под стражу по требованию военного следственного отдела СК по Подольску. Об этом сообщается в 235-м гарнизонном военном суде.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть по 27 февраля 2023 года», — рассказали в суде. Кравченко арестовали еще в конце декабря, однако ранее об этом не сообщалось.

Ранее военные следователи возбудили уголовное дело о дезертирстве с оружием в период вооруженного конфликта (ч. 3 ст. 338 УК) против восьми военнослужащих из Калининградской области, писал «Коммерсантъ». Кравченко является главным обвиняемым по делу. Сержанту грозит 15 лет лишения свободы.
 

Вчера 18:58

Украина договорилась о резервировании дополнительных объемов газа. Об этом, как передает УНН, сообщил глава «Нафтогаза» Алексей Чернышов по результатам встреч в Давосе.

По его словам, Украине хватит газа для завершения отопительного сезона.

Вчера 18:49

В городе Бровары объявлен трехдневный траур в связи с крушением вертолета рядом с детским садом. Об этом сообщил мэр Игорь Сапожко.

Траур будет длиться с 19 по 21 января.

Вчера 18:23

Идея о пожизненном запрете госслужбы для всех россиян, не прошедших службу по призыву, еще в 2014 году была признана неконституционной, напомнил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. По его словам, новая инициатива, озвученная спикером Госдумы Вячеславом Володиным, нуждается с учетом этого в «тщательной проработке».

Клишас напомнил, что и сейчас для тех граждан, которые не прошли срочную службу без законных на то оснований, действует десятилетний запрет на госслужбу. Возможность ограничения избирательных прав для граждан в зависимости от воинского статуса и вовсе не предусмотрена.

«Считаю, что инициатива, направленная на установление запрета на принятие на государственную службу и замещение государственных должностей, а также на участие в выборах для граждан, не проходивших службу в вооруженных силах, нуждается в тщательной проработке. Пока не совсем ясным видится то, как предлагаемое регулирование будет соответствовать действующим конституционным принципам и позициям Конституционного суда по недопущению чрезмерного ограничения прав граждан», — констатировал сенатор.

Вчера 18:16

В Запорожской области под огнем ВСУ оказался населенный пункт Михайловка. Об этом сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

По его словам, удары пришлись на школу и площадки с зерном. Детали уточняются, добавил Рогов.
 

Вчера 17:52

Украинские войска, которые базируются в укрепленных районах Северска, могут попасть в окружение, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Что немаловажно, после того как была взята под контроль станция Соль, то есть перерезаны основные пути снабжения Артемовска и Северска, та группировка, которая находится сейчас в укрепрайонах Северска, она рискует попасть в окружение», — сказал Пушилин.
 

Вчера 17:37

Владимир Путин считает неизбежной победу России в военной операции. Об этом он заявил во время посещения Обуховского завода (входит в «Алмаз-Антей»).

«С точки зрения конечного результата и победы, которая неизбежна, есть несколько вещей, которые никуда не делись и которые лежат в основе нашей победы. Это единство и сплоченность русского и вообще многонационального российского народа, это мужество и героизм наших бойцов в рамках специальной военной операции и на линии фронта и, конечно, работа оборонно-промышленного комплекса», — сказал президент.

Автор
Редакция РБК
Украина Россия Донбасс спецоперация
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter