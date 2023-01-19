Организаторы Мюнхенской конференции по безопасности в этом году не пригласили на форум представителей России. Об этом Reuters сообщил председатель конференции, германский дипломат Кристоф Хойсген.

«Мы не хотим предоставлять сцену тем, кто нарушил международное право», — сказал Хойсген.

Конференция пройдет 17-19 февраля. В 2022 году Москва впервые за долгое время решила не присылать своих представителей на форум. До этого много лет подряд российскую делегацию в Мюнхене возглавлял Сергей Лавров. А в 2007 году перед участниками конференции выступил Владимир Путин. Именно тогда он произнес «мюнхенскую речь», которая была посвящена однополярности мировой политики и роли России в современном мире.