Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 298-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Сергей Шойгу приехал в Южный военный округ и проинспектировал группировку войск, задействованных в военной операции на Украине. Как рассказали в Минобороны, Шойгу облетел на вертолете районы дислокации войск и проверил передовые позиции подразделений в зоне военной операции, пообщался с военнослужащими, а на пункте управления группировкой заслушал доклады командующих «о текущей обстановке и действиях российских войск на операционных направлениях».
Украина договорилась со Всемирным банком о предоставлении €100 млн для восстановления сферы здравоохранения, сообщается на сайте украинского Минздрава.
Средства планируют направить как на восстановление поврежденных в ходе боевых действий медучреждений, так и на:
- удовлетворение новых потребностей в охране психического здоровья и реабилитации;
- дальнейшее усовершенствование и усиление первичной медико-санитарной помощи;
- модернизацию и повышение эффективности стационарной помощи;
- развитие потенциала, поддержку инноваций, развитие электронной системы здравоохранения.
Каховка в Херсонской области подверглась артиллерийскому обстрелу, сообщается в телеграм-канале администрации Каховского округа. Власти обвинили в обстреле ВСУ.
«Украинские снаряды угодили по объектам гражданской инфраструктуры. Повреждение пришлось на базу стройматериалов по улице Золина», — говорится в сообщении.
Российские военные 16 декабря нанесли массированный удар по системам военного управления, ОПК и обеспечивающих их объектам энергетической системы Украины, сообщило Минобороны России.
В ведомстве заявили, что все назначенные цели поражены.
В Минобороны заявили, что в результате массированного удара была сорвана переброска оружия и боеприпасов иностранного производства, блокировано выдвижение резервов в районы боевых действий, остановлены оборонные предприятия Украины по производству и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов.
«В ходе отражения удара украинскими и западными комплексами ПВО значительный ресурс израсходован по специально запущенным ложным целям», - добавили в ведомстве.
Главное за ночь:
- Кремль сообщил, что президент Владимир Путин в течение всего дня 16 декабря проработал в объединенном штабе войск, задействованных в специальной военной операции на Украине. Он заслушал доклад о ходе операции, провел совещание и отдельные встречи с командующими.
- Ворошиловский и Киевский районы Донецка подверглись обстрелу со стороны ВСУ, сообщает представительство ДНР в СЦКК.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что знает о предложениях начать переговоры с Россией, но не видит, о чем можно договариваться с Путиным.
- В Молдавии прекратили вещание шести телеканалов — «Первый в Молдове», РТР, Accent TV, НТВ Молдова, ТВ6 и «Орхей ТВ». Премьер Наталья Гаврилица обвинила указанные СМИ в нарушение законов и предвзятом освещении событий в Молдавии и на Украине.
- В Киеве восстановили работу метро. Поезда перестали ходить накануне, 16 декабря.
В Британии проверят, как развивается конфликт на Украине и как используется помощь, предоставляемая Киеву Лондоном, узнала «Би-би-си». Один из источников издания так изложил суть планируемого аудита: «Надо посмотреть, что мы вложили и что мы от этого получили».
«Президент Зеленский почувствовал, что происходит. И он разговаривал с Риши [Сунаком, премьером Британии]. Он пытается вдохновить его, говоря, что мы великие освободители, мы великие воины. Вы нужны нам», — также сказал собеседник телерадиокомпании.
Депутат Киевского городского совета Ксения Семенова написала в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России), что метро в украинской столице «завтра вряд ли поедет». «Но будет больше автобусов по маршрутам», — добавила она.
Киевский метрополитен пока не комментировал эти данные.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал ложными данные The Wall Street Journal о том, что в начале военной операции на Украине Владимир Путин поручил главе Чечни Рамзану Кадырову занять правительственный квартал в Киеве и убить президента страны Владимира Зеленского. «Это полная чушь», — сказал он ТАСС.
Статья WSJ вышла 16 декабря, издание ссылается на представителей украинской разведки. В материале также приведен комментарий Пескова, который называет данные газеты «абсолютно абсурдным, безосновательным и ложным» утверждением.
В официальном журнале Европейского союза опубликовано содержание девятого пакета санкций против России вместе со списком всех физических и юридических лицт и организаций, в отношении которых вводятся ограничения. Санкции введены против Роскомнадзора, Вооруженных сил России, Росгвардии, ВДВ, ВМФ и Сил специальных операций.
Под персональными санкциями, в частности, оказались:
- депутаты Госдумы: Валентина Терешкова, Анатолий Грешневиков, Лариса Буранова, Алексей Волоцков, Максим Гулин, Владимир Гутенев, Елена Драпеко, Павел Завальный, Виктор Заварзин, Ольга Занко, Дмитрий Кобылкин, Эдуард Кузнецов, Владимир Новиков, Марат Нуриев;
- члены Совфеда: Виктор Кресс, Сергей Лукин, Арсен Каноков;
- глава Росгвардии Виктор Золотов;
- помощник президента Максим Орешкин;
- главы российских регионов: Андрей Воробьев (Московская область); Андрей Чибис (Мурманская область), Игорь Бабушкин (Астраханская область), Владислав Шапша (Калужская область), Андрей Травников (Новосибирская область);
- чиновники новых регионов: замминистра культуры ЛНР Василий Носков, замминистра связи ДНР Денис Курашов, министр доходов и сборов ДНР Дмитрий Шмелев, министр промышленности и торговли ЛНР Тимур Саматов, министр энергетики ЛНР Константин Завизенов;
- режиссер Никита Михалков, певец Григорий Лепс, блогер Дмитрий Пучков (Гоблин), телеведущий Борис Корчевников.
Санкции также введены против Московского кредитного банка, Дальневосточного банка и Всероссийского банка развития регионов. Кроме того, под ограничения попали все политические партии, представленные в Госдуме: «Единая Россия», «Новые люди», ЛДПР, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», КПРФ.
В Вашингтоне считают, что время для переговоров по мирному урегулированию на Украине пока не настало, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во время выступления в Фонде Карнеги. Отвечая на вопрос о том, в чем заключается роль США, Салливан сказал, что Вашингтон оказывает украинской стороне военную помощь, чтобы Киев имел «наилучшее положение на поле боя» с тем, чтобы «когда и если наступит время для дипломатии, она [Украина] была в наилучшей позиции за столом переговоров». «Этот момент еще не настал», — считает он.
Салливан добавил, что американская администрация запросила у конгресса дополнительные ресурсы для дальнейшей поддержки Украины, и выразил уверенность, что просьбу поддержат и демократы, и республиканцы.