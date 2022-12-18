Российские военные 16 декабря нанесли массированный удар по системам военного управления, ОПК и обеспечивающих их объектам энергетической системы Украины, сообщило Минобороны России.

В ведомстве заявили, что все назначенные цели поражены.

В Минобороны заявили, что в результате массированного удара была сорвана переброска оружия и боеприпасов иностранного производства, блокировано выдвижение резервов в районы боевых действий, остановлены оборонные предприятия Украины по производству и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов.

«В ходе отражения удара украинскими и западными комплексами ПВО значительный ресурс израсходован по специально запущенным ложным целям», - добавили в ведомстве.