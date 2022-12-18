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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 298-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
08:38
Германия в вопросе поддержки Украины следует «трем четким принципам», заявил канцлер Олаф Шольц в интервью газете Süddeutsche Zeitung. «Во-первых, мы поддерживаем Украину по мере возможностей. Во-вторых, мы предотвращаем прямую конфронтацию между НАТО и Россией. И, в-третьих, мы не будем действовать в одиночку. Это мерило нашей решительной и в то же время взвешенной политики, и эта политика будет применяться и в следующем году», — сказал Шольц, отвечая на вопрос, поставит ли Германия на Украину танки Leopard в 2023 году.
08:26

Сергей Шойгу приехал в Южный военный округ и проинспектировал группировку войск, задействованных в военной операции на Украине. Как рассказали в Минобороны, Шойгу облетел на вертолете районы дислокации войск и проверил передовые позиции подразделений в зоне военной операции, пообщался с военнослужащими, а на пункте управления группировкой заслушал доклады командующих «о текущей обстановке и действиях российских войск на операционных направлениях».

Вчера 19:16

Украина договорилась со Всемирным банком о предоставлении €100 млн для восстановления сферы здравоохранения, сообщается на сайте украинского Минздрава.

Средства планируют направить как на восстановление поврежденных в ходе боевых действий медучреждений, так и на:

  • удовлетворение новых потребностей в охране психического здоровья и реабилитации;
  • дальнейшее усовершенствование и усиление первичной медико-санитарной помощи;
  • модернизацию и повышение эффективности стационарной помощи;
  • развитие потенциала, поддержку инноваций, развитие электронной системы здравоохранения.
Вчера 18:52
Теплоснабжение восстановлено уже у 75% жителей Киева, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
Вчера 17:18

Каховка в Херсонской области подверглась артиллерийскому обстрелу, сообщается в телеграм-канале администрации Каховского округа. Власти обвинили в обстреле ВСУ.

«Украинские снаряды угодили по объектам гражданской инфраструктуры. Повреждение пришлось на базу стройматериалов по улице Золина», — говорится в сообщении.

Вчера 15:15

Российские военные 16 декабря нанесли массированный удар по системам военного управления, ОПК и обеспечивающих их объектам энергетической системы Украины, сообщило Минобороны России.

В ведомстве заявили, что все назначенные цели поражены.

В Минобороны заявили, что в результате массированного удара была сорвана переброска оружия и боеприпасов иностранного производства, блокировано выдвижение резервов в районы боевых действий, остановлены оборонные предприятия Украины по производству и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов.

«В ходе отражения удара украинскими и западными комплексами ПВО значительный ресурс израсходован по специально запущенным ложным целям», - добавили в ведомстве.

Вчера 14:35
Воздушная тревога, действовавшая по всей территории Украины, отменена. Власти не сообщали об ударах или повреждении инфраструктуры.
Вчера 13:18
Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что несмотря на разногласия России и Запада по Украине, нельзя дать «оборваться нити» диалога.
Вчера 12:29
По всей территории Украины объявлена воздушная тревога.
Вчера 11:29
Над хранилищем отработанных ядерных отходов на Запорожской АЭС начали строить защитный купол от дронов и осколков снарядов, сообщил член главного совета Запорожской областной администрации Владимир Рогов.
Вчера 10:25
Подача электричества, прерванная после обстрела накануне, восстановлена на всей территории Харьковской области, сообщил руководитель местной военной администрации Олег Синегубов.
Вчера 09:08

Главное за ночь:

  • Кремль сообщил, что президент Владимир Путин в течение всего дня 16 декабря проработал в объединенном штабе войск, задействованных в специальной военной операции на Украине. Он заслушал доклад о ходе операции, провел совещание и отдельные встречи с командующими.
  • Ворошиловский и Киевский районы Донецка подверглись обстрелу со стороны ВСУ, сообщает представительство ДНР в СЦКК.
  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что знает о предложениях начать переговоры с Россией, но не видит, о чем можно договариваться с Путиным.
  • В Молдавии прекратили вещание шести телеканалов — «Первый в Молдове», РТР, Accent TV, НТВ Молдова, ТВ6 и «Орхей ТВ». Премьер Наталья Гаврилица обвинила указанные СМИ в нарушение законов и предвзятом освещении событий в Молдавии и на Украине.
  • В Киеве восстановили работу метро. Поезда перестали ходить накануне, 16 декабря.
Вчера 00:07

В Британии проверят, как развивается конфликт на Украине и как используется помощь, предоставляемая Киеву Лондоном, узнала «Би-би-си». Один из источников издания так изложил суть планируемого аудита: «Надо посмотреть, что мы вложили и что мы от этого получили».

«Президент Зеленский почувствовал, что происходит. И он разговаривал с Риши [Сунаком, премьером Британии]. Он пытается вдохновить его, говоря, что мы великие освободители, мы великие воины. Вы нужны нам», — также сказал собеседник телерадиокомпании.

16.12 23:48

Депутат Киевского городского совета Ксения Семенова написала в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России), что метро в украинской столице «завтра вряд ли поедет». «Но будет больше автобусов по маршрутам», — добавила она.

Киевский метрополитен пока не комментировал эти данные.

16.12 22:02

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал ложными данные The Wall Street Journal о том, что в начале военной операции на Украине Владимир Путин поручил главе Чечни Рамзану Кадырову занять правительственный квартал в Киеве и убить президента страны Владимира Зеленского. «Это полная чушь», — сказал он ТАСС.

Статья WSJ вышла 16 декабря, издание ссылается на представителей украинской разведки. В материале также приведен комментарий Пескова, который называет данные газеты «абсолютно абсурдным, безосновательным и ложным» утверждением.

16.12 21:55
Будапешт призывает к скорейшему присоединению Украины к Евросоюзу и одновременно считает важным поддерживать связи с Россией, заявил Bloomberg Балаш Орбан, советник венгерского премьера Виктора Орбана. Говоря об отношениях с Россией, советник заявил, что позиция Венгрии основана на «идее поддержания связей», поэтому страны «не должны отделяться друг от друга».
16.12 21:43

В официальном журнале Европейского союза опубликовано содержание девятого пакета санкций против России вместе со списком всех физических и юридических лицт и организаций, в отношении которых вводятся ограничения. Санкции введены против Роскомнадзора, Вооруженных сил России, Росгвардии, ВДВ, ВМФ и Сил специальных операций.

Под персональными санкциями, в частности, оказались:

  • депутаты Госдумы: Валентина Терешкова, Анатолий Грешневиков, Лариса Буранова, Алексей Волоцков, Максим Гулин, Владимир Гутенев, Елена Драпеко, Павел Завальный, Виктор Заварзин, Ольга Занко, Дмитрий Кобылкин, Эдуард Кузнецов, Владимир Новиков, Марат Нуриев;
  • члены Совфеда: Виктор Кресс, Сергей Лукин, Арсен Каноков;
  • глава Росгвардии Виктор Золотов;
  • помощник президента Максим Орешкин;
  • главы российских регионов: Андрей Воробьев (Московская область); Андрей Чибис (Мурманская область), Игорь Бабушкин (Астраханская область), Владислав Шапша (Калужская область), Андрей Травников (Новосибирская область);
  • чиновники новых регионов: замминистра культуры ЛНР Василий Носков, замминистра связи ДНР Денис Курашов, министр доходов и сборов ДНР Дмитрий Шмелев, министр промышленности и торговли ЛНР Тимур Саматов, министр энергетики ЛНР Константин Завизенов;
  • режиссер Никита Михалков, певец Григорий Лепс, блогер Дмитрий Пучков (Гоблин), телеведущий Борис Корчевников.

Санкции также введены против Московского кредитного банка, Дальневосточного банка и Всероссийского банка развития регионов. Кроме того, под ограничения попали все политические партии, представленные в Госдуме: «Единая Россия», «Новые люди», ЛДПР, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», КПРФ.

16.12 21:32
Компания «Укрэнерго» прекратила действие чрезвычайной ситуации в энергосистеме страны после ударов по объектам критической инфраструктуры. Взрывы фиксировались на теплоэлектростанциях, гидроэлектростанциях и подстанциях магистральных сетей, потери составили свыше 50% потребления. В «Укрэнерго» сообщили, что больше всего пострадали северный, южный и центральный регионы страны. К вечеру пятницы власти стали сообщать о постепенном восстановлении энергоснабжения и подачи воды в Киеве, Киевской, Харьковской, Сумской, Кировоградской и других областях, отмечает издание «Украинская правда».
16.12 21:15
В ЛНР сообщили о гибели 11 человек при обстреле украинскими силами поселка Лантратовка на севере республики, у границы с Белгородской областью. Как сообщается в телеграмм-канале представительства представительства региона в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, по населенному пункту из комплекса РСЗО HIMARS были выпущены три ракеты типа M31 GMLRS. «Погибли 11 мирных жителей, 17 человек получили ранения, разрушена Лантратовская средняя школа, а также повреждения получили шесть жилых домов и отделение почтовой связи», — говорится в сообщении.
16.12 20:48

В Вашингтоне считают, что время для переговоров по мирному урегулированию на Украине пока не настало, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во время выступления в Фонде Карнеги. Отвечая на вопрос о том, в чем заключается роль США, Салливан сказал, что Вашингтон оказывает украинской стороне военную помощь, чтобы Киев имел «наилучшее положение на поле боя» с тем, чтобы «когда и если наступит время для дипломатии, она [Украина] была в наилучшей позиции за столом переговоров». «Этот момент еще не настал», — считает он.

Салливан добавил, что американская администрация запросила у конгресса дополнительные ресурсы для дальнейшей поддержки Украины, и выразил уверенность, что просьбу поддержат и демократы, и республиканцы.

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