Начальником ракетных войск и артиллерии России стал генерал-лейтенант Дмитрий Клименко. В этой должности его назвала газета российских вооруженных сил «Красная звезда». РБК направил запрос в Минобороны.

Прежде ракетными войсками и артиллерией руководил генерал-лейтенант Михаил Матвеевский, он возглавлял этот род войск с мая 2011 года. По данным ТАСС, перестановка произошла в октябре.

Клименко 54 года. Он родился в городе Нежин Черниговской области УССР. Окончил Одесское высшее артиллерийское командное училище, а затем принимал участие в первой и второй чеченских войнах, сообщало «Офицерское братство». Клименко получил звание Героя России за «мужество и героизм, проявленные в ходе контртеррористической операции в Северо-Кавказском регионе».