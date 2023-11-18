Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 633-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Главное за ночь:
- Силы ПВО сбили беспилотник над Унечским районом Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. «Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал он в своем телеграм-канале.
- Российские военные начали применять новую ударную платформу «Скальпель» в зоне спецоперации, передает ТАСС со ссылкой на конструкторское бюро (КБ) «Восток», где разработали аппарат. «Скальпель» представляет собой летательный аппарат, многоцелевую беспилотную платформу для одноразового применения. Предполагается, что российские войска будут использовать аппарат в качестве барражирующего боеприпаса, отмечали в бюро.
- В Киеве прозвучали взрывы, передают издания «Зеркало Недели» и «Новини Live». Как сообщила Киевская городская военная администрация в телеграм-канале, в городе сработала система ПВО.
Начальником ракетных войск и артиллерии России стал генерал-лейтенант Дмитрий Клименко. В этой должности его назвала газета российских вооруженных сил «Красная звезда». РБК направил запрос в Минобороны.
Прежде ракетными войсками и артиллерией руководил генерал-лейтенант Михаил Матвеевский, он возглавлял этот род войск с мая 2011 года. По данным ТАСС, перестановка произошла в октябре.
Клименко 54 года. Он родился в городе Нежин Черниговской области УССР. Окончил Одесское высшее артиллерийское командное училище, а затем принимал участие в первой и второй чеченских войнах, сообщало «Офицерское братство». Клименко получил звание Героя России за «мужество и героизм, проявленные в ходе контртеррористической операции в Северо-Кавказском регионе».
Авиация Черноморского флота обнаружила в море семь безэкипажных катеров и один — с десантной группой ВСУ, сообщило Минобороны. В министерстве заявили, что лодки двигались в сторону Крыма, все они были уничтожены.
Владимир Путин посоветовал артистам, которые высказывались против военной операции, «думать перед тем, как что-то скажешь». Так он на Петербургском международном культурном форуме прокомментировал слова своего спецпредставителя по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого, который поднял вопрос о возвращении в Россию деятелей культуры, которые после начала боевых действий «делали эмоциональные высказывания».
«Кто-то что-то сказал. Голова — это ведь не только инструмент для, чтобы говорить, но и для того, чтобы думать перед тем, как что-то скажешь», — сказал Путин.
Президент добавил, что у каждого есть право на свою точку зрения. «Но смотреть нужно, конечно, не по тому, что люди говорят, а по тому, что они делают. Если это деятельность, связанная с тем, чтобы наносить ущерб собственной стране и собственному народу — такая деятельность тоже имеет место быть, мы это видим, там гонорары перечисляются куда-то, прямо скажем, противнику — то это одна история. Если это просто мнение, точка зрения, оценка ситуации — то это другое», — добавил Путин.
Президент Украины Владимир Зеленский поручил военным решить проблемы воздушных тревог, которые могут продолжаться по несколько часов и парализуют работу большого числа учреждений.
Минобороны сообщило, что за прошедшую неделю на Купянском направлении российские войска продолжили улучшать положение по переднему краю, а на Южно-Донецком направлении заняли более выгодные рубежи и позиции.
Минобороны сообщило об уничтожении над Белгородской областью украинского беспилотника самолетного типа.
Минобороны России в своей сводке заявляет, что на херсонском направлении противник на правом берегу Днепра и в ходе попыток высадки на острова потерял более 460 военных.
Президент Украины Владимир Зеленский продолжает заверять западных союзников в необходимости продолжения поддержки, несмотря на то, что конфликт на Украине «зашел в тупик», пишет Bloomberg.
В разговоре с журналистами украинский лидер признал, что после начала войны Израиля и ХАМАС поддержка Украины сократилась, и что без помощи Запада ВСУ начнут отступать. При этом, как отмечает агентство, многомесячное контрнаступление ВСУ не принесло значимого результата, а на Украину уже пришли холода.
«Сейчас я сосредоточен на получении помощи от Запада <...> Без поддержки мы будем отступать», — сказал украинский президент, отметив, что «фокус [западных государств] смещается» из-за войны на Ближнем Востоке.
Начальник пресс-центра российской группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что на Донецком направлении отражены 14 атак ВСУ, нанесены удары по позициям в районах населенных пунктов Клещеевка, Артемово, Георгиевка, Новомихайловка. Уничтожены танк, САУ М109 Paladin, две САУ Krab, три артиллерийские системы М777.
Владимир Рогов заявил агентству ТАСС, что российские подразделения закрепились на позициях в селе Пятихатки (Запорожская область). По его словам, серая зона в этом районе сместилась на север.
Владимир Зеленский заявил, что украинские власти располагают разведданными о планах России по смещению президента Украины. По его словам, Москва намерена создать «хаос» в украинском обществе, что в итоге приведет к «Майдану-3». «Майдан для них — это переворот, поэтому операция понятна», — сказал Зеленский.
Начальник пресс-центра российской группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил о ракетно-бомбовых ударах по позициям двух украинских бригад в районах Степовой Новоселовки и Берестового. Уничтожены три минометных расчета и пункт боепитания в районе Невского, подбиты танк Т-64, а также две БМП-1.
Дмитрий Песков в интервью «МГИМО-360» заявил, что в военное время «должна быть определенная цензура». «И должны быть определенные правила, которые были бы неприемлемы в обычное мирное время, но сейчас они должны являться обязательным атрибутом», — сказал он. Песков при этом затруднился назвать разницу между критикой и дискредитацией Вооруженных сил России.
Минобороны сообщило, что у побережья Крыма были сбиты две противокорабельные ракеты «Нептун».
Михаил Развожаев сообщил, что над Северным молом Севастополя системой ПВО сбиты две воздушные цели. Повреждений инфраструктуры не зафиксировано. Воздушная тревога отменена.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о воздушной тревоге в городе.
Дмитрий Песков считает, что россияне не смогут принять обратно тех, кто после отъезда из страны «стал ругать свою Родину». «Страх - это нормальное чувство, которое присуще человеку в определенных жизненных ситуациях. Ничего в этом страшного нет. И кто-то даже уехал из страны. Но кто-то уехал из страны и стал ругать свою Родину, порочить свою Родину. Вот этим людям вернуться будет очень сложно», - цитирует Пескова агентство ТАСС.
Министерство экономики Швейцарии проверит сообщения, что произведенные в стране боеприпасы передали Украине через польскую компанию, сообщает RTS.
16 ноября швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung со ссылкой на американский портал Defence One сообщило, что более 145 тыс. патронов для снайперских винтовок калибра 0,338 Magnum Lapua, произведенных SwissP Defence, реэкспортировали на Украину. За передачей стояла польская компания UMO SP, которая, как уточняет NZZ, специализируется на обслуживании полиции и спецназа Польши. Кроме того, Киеву отправили 500 тыс. боеприпасов для штурмовых винтовок.
МВД России объявило в розыск бывших исполняющих обязанности главы администрации президента Украины Сергея Пашинского и министра иностранных дел Украины Андрея Дещицу, следует из базы розыска ведомства.
3 ноября экс-премьеру Украины Арсению Яценюку заочно предъявили обвинения в преступлениях, связанных с АТО. В Следственном комитете уточнили, что в результате предпринятых им, Дещицей и Пашинским действий погибли и получили ранения 1382 человека, в том числе 44 ребенка.
Пашинский занимал должность и.о. администрации президента Украины с 5 марта по 10 июня 2014 года, а Дещица был и.о. главы МИДа с 27 февраля по 19 июня 2014 года.