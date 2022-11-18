Мэр Ивано-Франковска на западе Украины Руслан Марцинкив призвал жителей многоэтажных домов выехать за город, если есть такая возможность.



Марцинкив допустил, что в городе в течение нескольких дней не будет электричества. Еще 53 многоэтажки из-за ракетных ударов остаются без отопления.



«Рекомендую найти место пребывания в сельской местности или в индивидуальных домах. У кого-то есть семья, знакомые в селах», — сказал он, отметив, что оставаться в многоквартирных домах будет «очень тяжело».

Мэр также рассказал сообщил, что в городе готовятся пункты обогрева для оставшихся без отопления, но туда могут не поместиться все желающие.