Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 268-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Мэр Ивано-Франковска на западе Украины Руслан Марцинкив призвал жителей многоэтажных домов выехать за город, если есть такая возможность.
Марцинкив допустил, что в городе в течение нескольких дней не будет электричества. Еще 53 многоэтажки из-за ракетных ударов остаются без отопления.
«Рекомендую найти место пребывания в сельской местности или в индивидуальных домах. У кого-то есть семья, знакомые в селах», — сказал он, отметив, что оставаться в многоквартирных домах будет «очень тяжело».
Мэр также рассказал сообщил, что в городе готовятся пункты обогрева для оставшихся без отопления, но туда могут не поместиться все желающие.
Республиканцы из нижней палаты представителей американского Конгресса внесли законопроект об аудите средств, выделяемых США на поддержку Украины.
«Американский народ заслуживает того, чтобы [знать], куда идут его с трудом заработанные налоговые доллары для иностранного государства, которое не является членом НАТО», — заявила представитель республиканцев в нижней палате Марджори Тейлор Грин.
«Весь день продолжается ликвидация последствий очередной ракетной атаки против Украины. Аварийные отключения света впридачу к плановым стабилизационным», — сказал он, добавив, что больше всего отключений в Винницкой, Одесской, Сумской областях и Киеве.
Владимир Зеленский назначил новых начальников управлений СБУ в Житомирской, Кировоградской и Тернопольской областях. Соответствующие указы опубликованы на сайте украинского президента.
Главой управления СБУ в Житомирской области назначен Владимир Компаниченко, в Кировоградской — Сергей Кононенко, в Тернопольской — Василий Демьянчук.
ФСБ расширила перечень не относящихся к гостайне сведений в области военной и военно-технической деятельности, передача которых за рубеж может быть основанием для признания иностранным агентом. Приказ размещен на официальном портале правовой информации.
Пункт, касающийся сведений о дислокации, действительных наименованиях, организационной структуре, вооружении и численности Вооруженных сил и других силовых структур, дополнен сведениями «о перевозках, маршрутах транспортировки и передвижения» их сотрудников.
ВСУ обстреляли подстанцию в Белгородском районе, повреждено два трансформатора, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«Жертв и пострадавших нет. На месте находятся мой заместитель Константин Полежаев, МЧС, полиция и другие оперативные службы. Энергетики приступают к переподключению по распределительным сетям. В максимально короткий промежуток времени постараются устранить последствия», — написал губернатор в телеграм-канале.
МИД выступил с заявлением в связи с решением суда по делу рейса MH17. Вот основные цитаты:
- «Несмотря на то что наша страна не является стороной данного процесса, голландская прокуратура всячески старалась представить дело иначе. Суду же была отведена роль статиста, задачей которого являлась подгонка соответствующей доказательной базы под обвинительный приговор».
- «Суд находился под беспрецедентным давлением со стороны нидерландских политиков, представителей прокуратуры и СМИ, навязывавших политически мотивированный итог разбирательства».
- «Суд предпочел оставить без внимания тот факт, что все выводы голландской прокуратуры построены на показаниях анонимных свидетелей, чьи личности засекречены, а также на сведениях сомнительного происхождения и материалах, переданных от заинтересованной стороны — СБУ».
- «Не были приняты во внимание рассекреченные Минобороны России документы, свидетельствующие о передаче на Украину ракеты, серийный номер которой совпадает с найденным на обломках на месте крушения».
- «Суд не захотел детально разобраться в том, откуда была запущена ракета. Все факты, указывающие на то, что пуск мог быть произведен военнослужащими ВСУ с подконтрольной Киеву территории, были попросту проигнорированы».
- «За время, прошедшее с момента катастрофы, так и не был должным образом проанализирован вопрос об ответственности Киева за незакрытие воздушного пространства над зоной боевых действий».
Доступ Украины к месту падения ракеты в селе Пшеводув вблизи польско-украинской границы должен быть регламентирован, сейчас украинские специалисты смогут наблюдать за процедурой, но не участвовать в ней. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда.
«Все должно быть сделано в соответствии с действующими нормами, с действующим законодательством. Если гости с Украины захотят посмотреть на процедуры [по расследованию], можно будет показать им. <...> Но когда речь идет об участии в расследовании, о доступе к документам, к информации — для этого нужны конкретные договорные основания, конкретные основания в сфере международного права и международных договоров», — сказал Дуда.
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в частном порядке призвал Киев более осторожно комментировать инцидент в Польше после того, как Владимир Зеленский обвинил в нем Россию, сообщает CNN со ссылкой на осведомленные источники.
«Салливан быстро позвонил в офис Зеленского после этих заявлений и призвал чиновников более осторожно относиться к тому, как они говорят об инциденте», — сообщил один из собеседников СNN.
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо запретил вывоз спецтехники, грузового автотранспорта и оборудования за пределы региона. Распоряжение публикует телеграм-канал областной администрации.
Контроль за их перемещением производится на блокпостах при участии МВД и Росгвардии.
США столкнулись с дефицитом некоторых вооружений и боеприпасов, о поставках которых просит Киев, сообщает CNN со ссылкой на источники. В первую очередь речь идет об истощившихся запасах 155-мм артиллерийских боеприпасов и переносных зенитных комплексов Stinger.
США поставляют Украине излишки вооружений — то, что не зарезервировано американской армией на случай непредвиденных обстоятельств, пояснил один из чиновников. Каждая поставка оценивается с точки зрения ее влияния на стратегические резервы США, и тратить свой собственный «неприкосновенный запас» Пентагон не намерен. Нарастить производство вооружения для удовлетворения потребностей Украины пока тоже не получается, как и закрыть спрос с помощью европейских союзников.
Как отмечает CNN, в сентябре Пентагон сообщал, что направил на Украину более 806 тыс. боеприпасов калибра 155 мм.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются наступать по всей линии соприкосновения в ЛНР ежедневно, однако несут потери, их атаки отбиваются, сообщил врио главы региона Леонид Пасечник в эфире телеканала «Россия 24».
«Противник предпринимает практически каждодневные попытки наступлений, буквально по всем направлениям, по всей линии фронта, однако несет огромные потери. И продвижений на территории Луганской народной республики, то есть успехов в этом наступлении, никаких не имеет. В последнее время, буквально неделю — десять дней, давление увеличено. Достаточно серьезно. Но еще раз повторюсь, наши вооруженные силы справляются с поставленной задачей, и противник успехов ни на одном из направлений не имеет», — сказал Пасечник.
Владимир Путин присвоил почетное наименование «гвардейский» 23-му истребительному авиационному Таллинскому полку. Это следует из указа, опубликованного на официальном портале правовой информации.
Мотивировка награждения следующая: «За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».
Почетное наименование «Таллинский» полку было присвоено в 2018 году. Полк входит в состав 303-й смешанной авиационной дивизии 11-й армии ВВС и ПВО Восточного военного округа. Базируется на аэродроме Дземги в Хабаровском крае.