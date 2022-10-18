Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 237-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
«Если быть точным, на Украину было отправлено 25 300 терминалов, но в настоящее время только 10 630 оплачивают обслуживание», — пояснил Маск.
На севере Кривого Рога произошли взрывы, сообщил в своем телеграм-канале глава военной администрации города Александр Вилкул.
«Кривой Рог. Взрывы в северной части города», — написал он.
Число погибших при крушении истребителя-бомбардировщика Су-34 в жилом квартале Ейска выросло до 13, сообщил Минздрав.
По данным МЧС, после разбора завалов на месте падения самолета найдены тела 10 погибших. «Таким образом, общее число погибших составило 13 человек, в том числе трое детей», — передает ведомство.
Ранены 19 человек, из них четверых доставили в Краснодарскую краевую больницу. Как говорил Мурашко, среди пострадавших есть две беременные женщины.
Против трех сотрудников приемной комиссии университета «Синергия» завели дела о мошенничестве из-за выдачи фиктивных справок об освобождении от воинской службы, сообщили РБК в пресс-службе университета. Фигурантами по делу о мошенничестве (ст. 159 УК) стали Георгий Чмелев, Дмитрий Кухерев и Андрей Забавин. Первых двух отправили под домашний арест, Забавина — в СИЗО.
О случаях продажи фиктивных справок об отсрочке «Синергия» сообщила 15 октября. Тогда в вузе заявили, что ввели дополнительные меры для предотвращения таких нарушений. Baza сообщила, что сотрудники университета предлагали зачислить абитуриента в университет на очную форму обучения, но с 1 октября не имели права это делать (на сайте университета говорится, что поступление идет круглый год).
Канада расширила санкции против России, внеся в санкционный список еще 34 физических лица и одну медиакомпанию. Под санкции попали, в частности:
- замгендиректора «Газпром-Медиа» Тина Канделаки;
- сын Канделаки Леонтий Кондрахин;
- дочь Канделаки Мелания Кондрахина;
- актер Сергей Безруков;
- актер Владимир Машков;
- актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов;
- помощник президента Владимир Мединский;
- главный редактор и владелец издания «Московский комсомолец» Павел Гусев;
- телеведущая Наиля Аскер-Заде;
- глава дирекции информационных программ «Первого канала» Кирилл Клейменов;
- вице-президент «Роснефти» Михаил Леонтьев;
- журналист Александр Коц;
- директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев;
- телеведущая Мария Ситтель;
- телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев и другие.
В санкционный список включен также телеканал «Звезда».
Обломки разбившегося в Ейске самолета потушены, пожар в многоквартирном доме локализован. Об этом сообщил губернатор Краснодарской края Вениамин Кондратьев.
Эвакуация жильцов близлежащих домов отменена, добавил он.
Жильцов домов, стоящих рядом с местом падения самолета в Ейске, эвакуируют, сообщили ТАСС в оперштабе.
Там также добавили, что в пострадавшем в ЧП доме проживают порядка 600 человек.
Татьяна Москалькова сообщила, что в рамках обмена пленными впервые встретилась с уполномоченным по правам человека Украины Дмитрием Лубинцом.
«Провели конструктивный диалог и договорились работать по обеспечению условий содержания пленных, дальнейшему их обмену, защите прав гражданских лиц и установлению судеб пропавших без вести», — написала Москалькова в телеграме.
Из Краснодара в Ейск отправляются специалисты ожогового отделения, санавиация и машины скорой помощи.
«Разворачиваем дополнительные койки в больнице в Ейске. Направлены санавиация, машины скорой помощи. Направлены специалисты ожогового отделения краевой клинической больницы», — цитирует ТАСС слова замгубернатора Анны Миньковой.
Источник РБК, близкий к МЧС, ранее сообщал, что точной информации о пострадавших до сих пор нет, поскольку из-за сильного огня и сохраняющейся угрозы взрывов оперативные службы не могут провести разведку места крушения.
Олаф Шольц распорядился подготовить правовую основу для продления до 15 апреля 2023 года работы всех трех действующих в Германии АЭС: «Изар-2», «Неккарвестхайм-2» и «Эмсланд», сообщает Süddeutsche Zeitung.
Все АЭС планировалось отключить к 1 января 2023 года. Но на фоне энергетического кризиса власти решили пересмотреть эти планы.
В Сети появились видеозаписи с моментом падения Су-34 в Ейске.
При падении самолета в Ейске в жилом квартале пострадали 17 квартир, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
«В результате произошел пожар в девятиэтажном доме. Огонь охватил сразу несколько этажей. Предварительно пострадало 17 квартир. Начали устанавливать пункт помощи для жильцов дома, всем окажем поддержку», — сказал Кондратьев.
Минобороны России подтвердило информацию об обмене пленными с украинской стороной:
- С подконтрольной Киеву территории возвращены 110 российских граждан, среди которых 72 моряка с гражданских судов, которых удерживали с февраля 2022 года.
- Украинской стороне переданы 108 украинских военнослужащих — женщин.
Ведомство заявляет, что еще две украинские женщины отказались возвращаться на Украину, пожелав остаться в России.
В Подмосковье вслед за Москвой завершилась частичная мобилизация, сообщил губернатор Андрей Воробьев.
«Мы полностью выполнили задачу Минобороны. Вручение повесток прекращается, те, у кого они есть на руках, могут не приходить в военкомат», — написал Воробьев в своем телеграм-канале.