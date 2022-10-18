Число погибших при крушении истребителя-бомбардировщика Су-34 в жилом квартале Ейска выросло до 13, сообщил Минздрав.

По данным МЧС, после разбора завалов на месте падения самолета найдены тела 10 погибших. «Таким образом, общее число погибших составило 13 человек, в том числе трое детей», — передает ведомство.

Ранены 19 человек, из них четверых доставили в Краснодарскую краевую больницу. Как говорил Мурашко, среди пострадавших есть две беременные женщины.