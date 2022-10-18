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Курс евро на 18 октября
EUR ЦБ: 60,56 (-1,91) Инвестиции, 17 окт, 16:46
Курс доллара на 18 октября
USD ЦБ: 61,76 (-1,29) Инвестиции, 17 окт, 16:46
Экспорт российского угля в Индию упал впервые с мая Бизнес, 08:00
Власти разрешат перерабатывать мусор около аэропортов Бизнес, 07:30
Сканер для ДТП: как сделать разбор аварий более точным и быстрым Партнерский проект, 07:30
В США допустили превращение Арктики в новый центр конфликта с Россией Политика, 07:23
Глава военной администрации Кривого Рога сообщил о взрывах Политика, 07:18
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:15
Всемирный банк присвоил займам Белоруссии статус необслуживаемых Политика, 07:10
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«Дзен» разрешил авторам-нерезидентам выводить средства на карты Технологии и медиа, 07:00
Крушение Су-34 в жилом квартале в Ейске. Главное Общество, 06:58
Особый контроль: как оградить начинающих водителей от нарушений Партнерский проект, 06:25
Власти сообщили о 13 погибших при крушении Су-34 в Ейске Политика, 06:04
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Ректор РАНХиГС предложил подумать о переходе к мобилизационной экономике Экономика, 05:38
Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 237-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
07:52
Воздушная тревога объявлена в Одессе, Одесской и Черниговской областях, сообщают местные власти. Ранее воздушную тревогу объявили в Киеве, Черкасской и Полтавской областях.
07:31
Компания SpaceX отозвала запрос с министерству обороны США с просьбой оплатить работу терминалов Starlink на Украине, заявил владелец компании Илон Маск.

«Если быть точным, на Украину было отправлено 25 300 терминалов, но в настоящее время только 10 630 оплачивают обслуживание», — пояснил Маск.
07:30

На севере Кривого Рога произошли взрывы, сообщил в своем телеграм-канале глава военной администрации города Александр Вилкул.

«Кривой Рог. Взрывы в северной части города», — написал он.

07:29

Число погибших при крушении истребителя-бомбардировщика Су-34 в жилом квартале Ейска выросло до 13, сообщил Минздрав.

По данным МЧС, после разбора завалов на месте падения самолета найдены тела 10 погибших. «Таким образом, общее число погибших составило 13 человек, в том числе трое детей», — передает ведомство.

Ранены 19 человек, из них четверых доставили в Краснодарскую краевую больницу. Как говорил Мурашко, среди пострадавших есть две беременные женщины.

Вчера 22:00

Против трех сотрудников приемной комиссии университета «Синергия» завели дела о мошенничестве из-за выдачи фиктивных справок об освобождении от воинской службы, сообщили РБК в пресс-службе университета. Фигурантами по делу о мошенничестве (ст. 159 УК) стали Георгий Чмелев, Дмитрий Кухерев и Андрей Забавин. Первых двух отправили под домашний арест, Забавина — в СИЗО.

О случаях продажи фиктивных справок об отсрочке «Синергия» сообщила 15 октября. Тогда в вузе заявили, что ввели дополнительные меры для предотвращения таких нарушений. Baza сообщила, что сотрудники университета предлагали зачислить абитуриента в университет на очную форму обучения, но с 1 октября не имели права это делать (на сайте университета говорится, что поступление идет круглый год).

Вчера 21:42

Канада расширила санкции против России, внеся в санкционный список еще 34 физических лица и одну медиакомпанию. Под санкции попали, в частности:

  • замгендиректора «Газпром-Медиа» Тина Канделаки;
  • сын Канделаки Леонтий Кондрахин;
  • дочь Канделаки Мелания Кондрахина;
  • актер Сергей Безруков;
  • актер Владимир Машков;
  • актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов;
  • помощник президента Владимир Мединский;
  • главный редактор и владелец издания «Московский комсомолец» Павел Гусев;
  • телеведущая Наиля Аскер-Заде;
  • глава дирекции информационных программ «Первого канала» Кирилл Клейменов;
  • вице-президент «Роснефти» Михаил Леонтьев;
  • журналист Александр Коц;
  • директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев;
  • телеведущая Мария Ситтель;
  • телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев и другие.

В санкционный список включен также телеканал «Звезда».

Вчера 20:52
Число жертв ЧП в Ейске выросло до трех, сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова. Семь взрослых и один ребенок находятся в тяжелом состоянии, у них отравление продуктами горения.
Вчера 20:33

Обломки разбившегося в Ейске самолета потушены, пожар в многоквартирном доме локализован. Об этом сообщил губернатор Краснодарской края Вениамин Кондратьев.

Эвакуация жильцов близлежащих домов отменена, добавил он.

Video

Вчера 20:27

Жильцов домов, стоящих рядом с местом падения самолета в Ейске, эвакуируют, сообщили ТАСС в оперштабе.

Там также добавили, что в пострадавшем в ЧП доме проживают порядка 600 человек. 

Вчера 20:18
Падение военного самолета в жилом квартале Ейска. Фоторепортаж
Фотогалерея 
Вчера 20:08
Два человека погибли и 15 пострадали после падения самолета в Ейске, сообщает МЧС.
Вчера 20:05

Татьяна Москалькова сообщила, что в рамках обмена пленными впервые встретилась с уполномоченным по правам человека Украины Дмитрием Лубинцом.

«Провели конструктивный диалог и договорились работать по обеспечению условий содержания пленных, дальнейшему их обмену, защите прав гражданских лиц и установлению судеб пропавших без вести», — написала Москалькова в телеграме.

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Вчера 20:03

Из Краснодара в Ейск отправляются специалисты ожогового отделения, санавиация и машины скорой помощи.

«Разворачиваем дополнительные койки в больнице в Ейске. Направлены санавиация, машины скорой помощи. Направлены специалисты ожогового отделения краевой клинической больницы», — цитирует ТАСС слова замгубернатора Анны Миньковой.

Источник РБК, близкий к МЧС, ранее сообщал, что точной информации о пострадавших до сих пор нет, поскольку из-за сильного огня и сохраняющейся угрозы взрывов оперативные службы не могут провести разведку места крушения.

Вчера 19:58

Олаф Шольц распорядился подготовить правовую основу для продления до 15 апреля 2023 года работы всех трех действующих в Германии АЭС: «Изар-2», «Неккарвестхайм-2» и «Эмсланд», сообщает Süddeutsche Zeitung.

Все АЭС планировалось отключить к 1 января 2023 года. Но на фоне энергетического кризиса власти решили пересмотреть эти планы.

Вчера 19:51

В Сети появились видеозаписи с моментом падения Су-34 в Ейске.

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Вчера 19:34
По факту крушения самолета Су-34 в Ейске возбуждено уголовное дело, сообщает СК России.
Вчера 19:32
Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову и главе Минздрава Михаилу Мурашко вылететь в Ейск.
Вчера 19:29

При падении самолета в Ейске в жилом квартале пострадали 17 квартир, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«В результате произошел пожар в девятиэтажном доме. Огонь охватил сразу несколько этажей. Предварительно пострадало 17 квартир. Начали устанавливать пункт помощи для жильцов дома, всем окажем поддержку», — сказал Кондратьев.

Вчера 19:20

Минобороны России подтвердило информацию об обмене пленными с украинской стороной:

  • С подконтрольной Киеву территории возвращены 110 российских граждан, среди которых 72 моряка с гражданских судов, которых удерживали с февраля 2022 года.
  • Украинской стороне переданы 108 украинских военнослужащих — женщин.

Ведомство заявляет, что еще две украинские женщины отказались возвращаться на Украину, пожелав остаться в России.

Вчера 19:15

В Подмосковье вслед за Москвой завершилась частичная мобилизация, сообщил губернатор Андрей Воробьев.

«Мы полностью выполнили задачу Минобороны. Вручение повесток прекращается, те, у кого они есть на руках, могут не приходить в военкомат», — написал Воробьев в своем телеграм-канале.

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