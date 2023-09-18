Вдова погибшего при крушении самолета бизнесмена Евгения Пригожина Любовь сменила фамилию на девичью. Об этом свидетельствуют данные из системы СПАРК. Первой на это обратила внимание «Фонтанка».

Данные о смене фамилии поступили в СПАРК 15 сентября. Теперь вдова Пригожина стала Любовью Валентиновной Кряжевой. О том, когда была изменена фамилия, информации нет.

По данным Федеральной нотариальной палаты, ранее было открыто дело о наследстве Пригожина. Из реестра следует, что дело открыто нотариусом Нотариальной палаты Санкт-Петербурга Анатолием Акуленко. В качестве даты смерти наследодателя в деле указано 23 августа 2023 года.

По информации из СПАРК, бизнесмену принадлежало 100% акций ООО «Конкорд Кейтеринг» и ООО «Конкорд менеджмент и консалтинг». Кроме того, предприниматель владел 80% акций ООО «Ритм» и 49% акций российской кинокомпании «Аурум».