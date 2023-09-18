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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Сюжет
Военная операция на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 572-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
16:12

Владимир Путин заявил, что ВВП России вышел на уровень досанкционного 2021 года.

15:55

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате подрыва на противопехотной мине «Лепесток» в Петровском районе города ранение получил мужчина 1991 года рождения.

15:42

Вдова погибшего при крушении самолета бизнесмена Евгения Пригожина Любовь сменила фамилию на девичью. Об этом свидетельствуют данные из системы СПАРК. Первой на это обратила внимание «Фонтанка».

Данные о смене фамилии поступили в СПАРК 15 сентября. Теперь вдова Пригожина стала Любовью Валентиновной Кряжевой. О том, когда была изменена фамилия, информации нет.

По данным Федеральной нотариальной палаты, ранее было открыто дело о наследстве Пригожина. Из реестра следует, что дело открыто нотариусом Нотариальной палаты Санкт-Петербурга Анатолием Акуленко. В качестве даты смерти наследодателя в деле указано 23 августа 2023 года.

По информации из СПАРК, бизнесмену принадлежало 100% акций ООО «Конкорд Кейтеринг» и ООО «Конкорд менеджмент и консалтинг». Кроме того, предприниматель владел 80% акций ООО «Ритм» и 49% акций российской кинокомпании «Аурум».

15:30

По меньшей мере одна ракета попала в здания администрации главы ДНР в центре Донецка, передает корреспондент «РИА Новости» с места событий. Она попала в крышу, обломки разбросаны по окрестным дорогам.

Погибших и раненых нет, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации сообщает, что украинские войска в 14:50 мск выпустили по центру Донецка три снаряда из РСЗО.

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15:11

Центр Донецка под обстрелом, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«В зоне риска бульвар Пушкина. Подробности уточняются», — написал он в телеграм-канале.

«РИА Новости» передает, что у здания администрации главы ДНР произошли взрывы.

15:02

Воздушная тревога объявлена в восточных регионах Украины.

14:54

Евросоюз не станет пропускать этапы в процедуре принятия Украины в члены союза, даже если начнутся переговоры Киева и Москвы.

Как пояснил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, вступление в ЕС — это долгий процесс, «страна должна, так сказать, модифицировать свою инфраструктуру, свои правила». Брюссель сделает все, чтобы помочь Украине присоединиться к Евросоюзу, но не пропуская этапы.

Сейчас перед ЕС стоит задача нарастить производство вооружений и обеспечить военный паритет между Россией и Украиной, добавил Бретон.

14:25

Общие потери ВСУ за сутки в Минобороны оценили более чем в 600 человек. Среди уничтоженной военной техники в сводке упомянуты в том числе две артиллерийские системы М777, САУ Krab, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

14:16

По данным военного ведомства за последние сутки на других направлениях произошли следующие изменения:

  • на Запорожском направлении нанесены удары по позициям 71-й егерской бригады ВСУ в районе Вербового;
  • на Краснолиманском направлении отражены две атаки ВСУ в районе Червоной Дибровы и Серебрянского лесничества:
  • на Южно-Донецком направлении нанесены удары по позиция двух бригад ВСУ в районах населенных пунктов Старомайорское и Урожайное:
  • на Купянском направлении нанесены удары по позициям пяти бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Берестовое, Новоселовское и Артемовка.
14:08

Минобороны сообщило о том, что на Донецком направлении были отражены шесть атак ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Веселое, Майорск, Марьинка и Водяное.

14:07

Минобороны сообщило, что минувшей ночью был нанесен групповой удар по местам хранения крылатых ракет Storm Shadow, боеприпасов с обедненным ураном, а также центрам радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп ВСУ. «Цель удара достигнута. Все объекты поражены», - говорится в сообщении.

13:38

ФСБ сообщила о задержании в Ростовской области двух граждан, которые по заданию «легиона «Свобода России» (запрещенной организации) собирались поджечь административное здание. У них были найдены бутылки с зажигательной смесью и заполненные бланки на прохождение службы в ВСУ.

12:48

«Украинская правда» сообщила, что все заместители министра обороны Украины добровольно написали заявления об увольнении после разговора с новым главой ведомства Рустемом Умеровым. Все они, в том числе Анна Маляр, на свои должности не вернутся.

12:16

Дмитрий Песков прокомментировал заявление канцлера Германии Олафа Шольца о том, что условием для переговоров России и Украины является вывод российских войск. «Вряд ли эти размышления говорят о том, что германская сторона понимает реальное положение дел на ринге», - считает пресс-секретарь президента.

11:46

Кабинет министров Украины уволил семерых заместителей министра обороны.

11:24

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в Telegram об обстреле со стороны Украины села Лемешовка Севского района. «Пострадавших нет. В результате обстрела поврежден зерносушильный комплекс, хозяйственные помещения и трансформатор сельхозпредприятия».

 

11:05

Американский бизнесмен Илон Маск прокомментировал ход украинского контрнаступления, в ходе которого ВСУ удалось занять несколько населенных пунктов. «Так много смертей за столь ничтожный результат», — написал Маск в соцсети X (бывшая Twitter).

11:02

Советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что украинские военные вывели существенную часть группировки из района Новодонецкого. По его словам, это связано с большими потерями у ВСУ в результате мясных штурмов, которые не дали результата.

10:56

В Курской области со стороны ВСУ обстрелян поселок Тёткино Глушковского района. Как сообщил губернатор Роман Старовойт, в результате пострадала местная жительница. «С ранениями средней степени тяжести она доставлена в Глушковскую ЦРБ, ей оказывают всю необходимую помощь. Если потребуется, женщину переведут в областную больницу», - написал он в Telegram.

10:51

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле со стороны ВСУ села Глотово Грайворонского городского округа. «Пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи, под отключение попадают абоненты сел Глотово и Безымено», - написал он в Telegram.

Автор
Редакция РБК
Украина Россия Донбасс спецоперация