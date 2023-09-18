Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 572-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Владимир Путин заявил, что ВВП России вышел на уровень досанкционного 2021 года.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате подрыва на противопехотной мине «Лепесток» в Петровском районе города ранение получил мужчина 1991 года рождения.
Вдова погибшего при крушении самолета бизнесмена Евгения Пригожина Любовь сменила фамилию на девичью. Об этом свидетельствуют данные из системы СПАРК. Первой на это обратила внимание «Фонтанка».
Данные о смене фамилии поступили в СПАРК 15 сентября. Теперь вдова Пригожина стала Любовью Валентиновной Кряжевой. О том, когда была изменена фамилия, информации нет.
По данным Федеральной нотариальной палаты, ранее было открыто дело о наследстве Пригожина. Из реестра следует, что дело открыто нотариусом Нотариальной палаты Санкт-Петербурга Анатолием Акуленко. В качестве даты смерти наследодателя в деле указано 23 августа 2023 года.
По информации из СПАРК, бизнесмену принадлежало 100% акций ООО «Конкорд Кейтеринг» и ООО «Конкорд менеджмент и консалтинг». Кроме того, предприниматель владел 80% акций ООО «Ритм» и 49% акций российской кинокомпании «Аурум».
По меньшей мере одна ракета попала в здания администрации главы ДНР в центре Донецка, передает корреспондент «РИА Новости» с места событий. Она попала в крышу, обломки разбросаны по окрестным дорогам.
Погибших и раненых нет, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации сообщает, что украинские войска в 14:50 мск выпустили по центру Донецка три снаряда из РСЗО.
Центр Донецка под обстрелом, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
«В зоне риска бульвар Пушкина. Подробности уточняются», — написал он в телеграм-канале.
«РИА Новости» передает, что у здания администрации главы ДНР произошли взрывы.
Воздушная тревога объявлена в восточных регионах Украины.
Евросоюз не станет пропускать этапы в процедуре принятия Украины в члены союза, даже если начнутся переговоры Киева и Москвы.
Как пояснил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, вступление в ЕС — это долгий процесс, «страна должна, так сказать, модифицировать свою инфраструктуру, свои правила». Брюссель сделает все, чтобы помочь Украине присоединиться к Евросоюзу, но не пропуская этапы.
Сейчас перед ЕС стоит задача нарастить производство вооружений и обеспечить военный паритет между Россией и Украиной, добавил Бретон.
Общие потери ВСУ за сутки в Минобороны оценили более чем в 600 человек. Среди уничтоженной военной техники в сводке упомянуты в том числе две артиллерийские системы М777, САУ Krab, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
По данным военного ведомства за последние сутки на других направлениях произошли следующие изменения:
- на Запорожском направлении нанесены удары по позициям 71-й егерской бригады ВСУ в районе Вербового;
- на Краснолиманском направлении отражены две атаки ВСУ в районе Червоной Дибровы и Серебрянского лесничества:
- на Южно-Донецком направлении нанесены удары по позиция двух бригад ВСУ в районах населенных пунктов Старомайорское и Урожайное:
- на Купянском направлении нанесены удары по позициям пяти бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Берестовое, Новоселовское и Артемовка.
Минобороны сообщило о том, что на Донецком направлении были отражены шесть атак ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Веселое, Майорск, Марьинка и Водяное.
Минобороны сообщило, что минувшей ночью был нанесен групповой удар по местам хранения крылатых ракет Storm Shadow, боеприпасов с обедненным ураном, а также центрам радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп ВСУ. «Цель удара достигнута. Все объекты поражены», - говорится в сообщении.
ФСБ сообщила о задержании в Ростовской области двух граждан, которые по заданию «легиона «Свобода России» (запрещенной организации) собирались поджечь административное здание. У них были найдены бутылки с зажигательной смесью и заполненные бланки на прохождение службы в ВСУ.
«Украинская правда» сообщила, что все заместители министра обороны Украины добровольно написали заявления об увольнении после разговора с новым главой ведомства Рустемом Умеровым. Все они, в том числе Анна Маляр, на свои должности не вернутся.
Дмитрий Песков прокомментировал заявление канцлера Германии Олафа Шольца о том, что условием для переговоров России и Украины является вывод российских войск. «Вряд ли эти размышления говорят о том, что германская сторона понимает реальное положение дел на ринге», - считает пресс-секретарь президента.
Кабинет министров Украины уволил семерых заместителей министра обороны.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в Telegram об обстреле со стороны Украины села Лемешовка Севского района. «Пострадавших нет. В результате обстрела поврежден зерносушильный комплекс, хозяйственные помещения и трансформатор сельхозпредприятия».
Американский бизнесмен Илон Маск прокомментировал ход украинского контрнаступления, в ходе которого ВСУ удалось занять несколько населенных пунктов. «Так много смертей за столь ничтожный результат», — написал Маск в соцсети X (бывшая Twitter).
Советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что украинские военные вывели существенную часть группировки из района Новодонецкого. По его словам, это связано с большими потерями у ВСУ в результате мясных штурмов, которые не дали результата.
В Курской области со стороны ВСУ обстрелян поселок Тёткино Глушковского района. Как сообщил губернатор Роман Старовойт, в результате пострадала местная жительница. «С ранениями средней степени тяжести она доставлена в Глушковскую ЦРБ, ей оказывают всю необходимую помощь. Если потребуется, женщину переведут в областную больницу», - написал он в Telegram.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле со стороны ВСУ села Глотово Грайворонского городского округа. «Пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи, под отключение попадают абоненты сел Глотово и Безымено», - написал он в Telegram.