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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

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Военная операция на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 541-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
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08:10

США одобрили передачу Украине истребителей F-16 от Дании и Нидерландов по окончании обучения пилотов, сообщает Reuters со ссылкой на американского чиновника.

Вашингтон дал Копенгагену и Амстердаму официальные заверения в том, что США ускорят одобрение всех необходимых запросов третьих сторон на передачу самолетов Украине, чтобы Киев получил их после окончания подготовки пилотов. Агентство отмечает, что Дания и Нидерланды, возглавляющие коалицию по обучению пилотов, недавно запросили такие гарантии.

 

07:09

Силы ПВО уничтожили беспилотник над Москвой, обломки упали в районе «Экспоцентра» на Краснопресненской набережной, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Минобороны России также сообщило о попытке «террористической атаки» с использованием беспилотника по объектам в Москве и Подмосковье. «БПЛА, после воздействия по нему средств поражения ПВО, изменил траекторию полета и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной города Москвы. Жертв и возгораний нет», — отметили в ведомстве.

ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщает, что в одном из павильонов «Экспоцентра» произошло частичное обрушение наружной стены на площади примерно 30 кв. м. По предварительным данным, пострадавших нет, возгорания не зафиксировано. 

Вчера 23:58

ВСУ предприняли попытку атаковать морским беспилотником корабли Черноморского флота к юго-западу от Севастополя, сообщили в Минобороны России. Беспилотник был уничтожен

Вчера 23:15

Над селом Никольское Белгородской области сбит беспилотник, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Вчера 22:53

Анкара после принудительного досмотра российскими военными сухогруха «Сукра Окан» в Черном море предупредила Москву, что подобные действия могут привести к эскалации напряженности. Организация отреагировала на публикации в СМИ, в которых она нашла неверные сведения. В частности, центр отметил, что военные высадились на судне не в турецких водах, а в международных. Кроме того, даже если владельцем сухогруза является гражданин Турции, судно шло не под турецким флагом.

Вчера 21:29

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что за сегодняшний день город 44 раза подвергся обстрелам ВСУ. Два человека ранены. Повреждены дома в Куйбышевском районе, а также в поселке Еленовка.

Вчера 21:02

МИД России обвинил украинские власти в попирании фундаментальных прав человека и грубейшем нарушении Устава ООН в вопросе о Киево-Печерской лавре. «Это еще один шаг неонацистского режима в попытке уничтожить каноническую Украинскую православную церковь, объединяющую десятки миллионов людей, а ее защитников – предать мукам… Кощунственными являются намерения представителей киевского режима закрыть Лавру для паломников, но предоставить ее в пользование для проведения неких «духовных практик» сектантской направленности».

Вчера 20:04

Лукашенко в интервью украинской журналисте Диане Панченко заявил, что ВСУ не справятся с российской армией. «У России сегодня на фронте новейшее оружие. Уже беспилотников хватает. Уже совсем другая армия. И самое опасное - они имеют 250 тыс. добровольческий корпус. Россия имеет 250 тыс., которые сейчас подготовлены и в резерве. На фронте сейчас у россиян меньше… Вы идете наперевес, как в кино немцев показывают. Идете на эти баррикады, но вы не доходите даже, это мы видим, до минных полей. Вас просто уничтожают тысячами. У вас 45 тыс. человек за время контрнаступа погибло и калеками ушли оттуда. Потери у вас на фронте один к восьми», - сказал белорусский президент.

Вчера 19:34

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что несколько месяцев назад Минск вел переговоры с Главным управлением разведки Украины, которое интересовали перспективы вступления Белоруссии в конфликт. По его словам, Минск и сейчас готов к переговорам. «Зеленский запретил вести этот диалог. По линии специальных органов, спецслужб, в том числе и военных, с россиянами ведутся эти переговоры в Украине. И доводятся позиции: России - Украины, Украине - России. Контакты с нами и контакты с ними, с Россией, у украинцев есть», - сказал он.

Вчера 19:15

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле украинскими военными поселка Забрама в Климовском районе. «Пострадавших нет. В результате обстрела произошло возгорание жилого дома и хозяйственной постройки», - написал он в Telegram.

Вчера 18:56

Германия отправила дополнительное вооружение на Украину. Как сообщает Bild, речь идет о двух зенитно-ракетных комплексах Iris-T, а также 4000 боеприпасах. Помимо этого Киев получит немецкие грузовики.

Вчера 18:26

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о гибели в зоне военной операции начальника штаба-заместителя командира батальона материального обеспечения 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты, гвардии майора Юрия Павлова. Уроженец Луганской области служил в Севастополе, выполнял боевые задачи в Сирии, был награжден медалью «За отвагу». Он был ранен на Запорожском направлении и умер в госпитале.

Вчера 18:14

Литва, Латвия и Эстония присоединились к декларации стран «Большой семерки» о гарантиях безопасности и помощи Украине, сообщила пресс-служба правительства Литвы.

«Мы, премьер-министры Эстонии, Латвии и Литвы, выражаем непоколебимую поддержку и солидарность народу и правительству Украины», — говорится в заявлении.

Представители стран Балтии отметили, что они на стороне Украины с первого дня военной операции России и продолжат поддерживать страну «до победы».

Вчера 17:49

Вчера 17:20

Белорусская армия получила из России первую партию вертолетов Ми-35, сообщили в пресс-службе Минобороны страны.

В ведомстве отметили, что поставки оружия проходят в рамках плана строительства и развития вооруженных сил Белоруссии и России.
 

Вчера 16:58

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт, также возглавляющий Национальный олимпийский комитет (НОК) страны заявил AFP, что не исключает добровольного отказа России от участия в Олимпийских играх в Париже в 2024 году. «Я не исключаю, что россияне сделают «жест доброй воли» и скажут, что не поедут», — сказал Гутцайт.
 

Вчера 16:24

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал «фантастически преступной логикой» заявление бывшего президента Франции Николя Саркози, который заявил об иллюзорности планов Киева вернуть Крым. Он также обвинил экс-главу французского государства в том, что тот поощрял планы России «по захвату чужих земель».

Вчера 15:59

Владимир Зеленский подписал указ об увольнении всех областных военкомов. Ранее соответствующее решение принял Совет национальной безопасности Украины.

Вчера 14:38


Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил об обстреле со стороны ВСУ кассетными боеприпасами шахты имени А.А. Скочинского. В результате артатаки был ранен главный экономист шахты, ему оказана необходимая помощь», — написал он в Telegram.

Вчера 14:12

Общие потери ВСУ в Минобороны за сутки оценили более чем в 850 человек. Среди уничтоженной техники ВСУ в сводке упомянуты в том числе три танка, четыре бронетранспортера Stryker, две артиллерийские системы М777, САУ М109 Paladin, САУ «Акация», две САУ «Гвоздика».

Автор
Редакция РБК
Украина Россия Донбасс спецоперация