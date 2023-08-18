Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 541-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
США одобрили передачу Украине истребителей F-16 от Дании и Нидерландов по окончании обучения пилотов, сообщает Reuters со ссылкой на американского чиновника.
Вашингтон дал Копенгагену и Амстердаму официальные заверения в том, что США ускорят одобрение всех необходимых запросов третьих сторон на передачу самолетов Украине, чтобы Киев получил их после окончания подготовки пилотов. Агентство отмечает, что Дания и Нидерланды, возглавляющие коалицию по обучению пилотов, недавно запросили такие гарантии.
Силы ПВО уничтожили беспилотник над Москвой, обломки упали в районе «Экспоцентра» на Краснопресненской набережной, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Минобороны России также сообщило о попытке «террористической атаки» с использованием беспилотника по объектам в Москве и Подмосковье. «БПЛА, после воздействия по нему средств поражения ПВО, изменил траекторию полета и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной города Москвы. Жертв и возгораний нет», — отметили в ведомстве.
ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщает, что в одном из павильонов «Экспоцентра» произошло частичное обрушение наружной стены на площади примерно 30 кв. м. По предварительным данным, пострадавших нет, возгорания не зафиксировано.
ВСУ предприняли попытку атаковать морским беспилотником корабли Черноморского флота к юго-западу от Севастополя, сообщили в Минобороны России. Беспилотник был уничтожен
Над селом Никольское Белгородской области сбит беспилотник, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Анкара после принудительного досмотра российскими военными сухогруха «Сукра Окан» в Черном море предупредила Москву, что подобные действия могут привести к эскалации напряженности. Организация отреагировала на публикации в СМИ, в которых она нашла неверные сведения. В частности, центр отметил, что военные высадились на судне не в турецких водах, а в международных. Кроме того, даже если владельцем сухогруза является гражданин Турции, судно шло не под турецким флагом.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что за сегодняшний день город 44 раза подвергся обстрелам ВСУ. Два человека ранены. Повреждены дома в Куйбышевском районе, а также в поселке Еленовка.
МИД России обвинил украинские власти в попирании фундаментальных прав человека и грубейшем нарушении Устава ООН в вопросе о Киево-Печерской лавре. «Это еще один шаг неонацистского режима в попытке уничтожить каноническую Украинскую православную церковь, объединяющую десятки миллионов людей, а ее защитников – предать мукам… Кощунственными являются намерения представителей киевского режима закрыть Лавру для паломников, но предоставить ее в пользование для проведения неких «духовных практик» сектантской направленности».
Лукашенко в интервью украинской журналисте Диане Панченко заявил, что ВСУ не справятся с российской армией. «У России сегодня на фронте новейшее оружие. Уже беспилотников хватает. Уже совсем другая армия. И самое опасное - они имеют 250 тыс. добровольческий корпус. Россия имеет 250 тыс., которые сейчас подготовлены и в резерве. На фронте сейчас у россиян меньше… Вы идете наперевес, как в кино немцев показывают. Идете на эти баррикады, но вы не доходите даже, это мы видим, до минных полей. Вас просто уничтожают тысячами. У вас 45 тыс. человек за время контрнаступа погибло и калеками ушли оттуда. Потери у вас на фронте один к восьми», - сказал белорусский президент.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что несколько месяцев назад Минск вел переговоры с Главным управлением разведки Украины, которое интересовали перспективы вступления Белоруссии в конфликт. По его словам, Минск и сейчас готов к переговорам. «Зеленский запретил вести этот диалог. По линии специальных органов, спецслужб, в том числе и военных, с россиянами ведутся эти переговоры в Украине. И доводятся позиции: России - Украины, Украине - России. Контакты с нами и контакты с ними, с Россией, у украинцев есть», - сказал он.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле украинскими военными поселка Забрама в Климовском районе. «Пострадавших нет. В результате обстрела произошло возгорание жилого дома и хозяйственной постройки», - написал он в Telegram.
Германия отправила дополнительное вооружение на Украину. Как сообщает Bild, речь идет о двух зенитно-ракетных комплексах Iris-T, а также 4000 боеприпасах. Помимо этого Киев получит немецкие грузовики.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о гибели в зоне военной операции начальника штаба-заместителя командира батальона материального обеспечения 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты, гвардии майора Юрия Павлова. Уроженец Луганской области служил в Севастополе, выполнял боевые задачи в Сирии, был награжден медалью «За отвагу». Он был ранен на Запорожском направлении и умер в госпитале.
Литва, Латвия и Эстония присоединились к декларации стран «Большой семерки» о гарантиях безопасности и помощи Украине, сообщила пресс-служба правительства Литвы.
«Мы, премьер-министры Эстонии, Латвии и Литвы, выражаем непоколебимую поддержку и солидарность народу и правительству Украины», — говорится в заявлении.
Представители стран Балтии отметили, что они на стороне Украины с первого дня военной операции России и продолжат поддерживать страну «до победы».
Белорусская армия получила из России первую партию вертолетов Ми-35, сообщили в пресс-службе Минобороны страны.
В ведомстве отметили, что поставки оружия проходят в рамках плана строительства и развития вооруженных сил Белоруссии и России.
Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт, также возглавляющий Национальный олимпийский комитет (НОК) страны заявил AFP, что не исключает добровольного отказа России от участия в Олимпийских играх в Париже в 2024 году. «Я не исключаю, что россияне сделают «жест доброй воли» и скажут, что не поедут», — сказал Гутцайт.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал «фантастически преступной логикой» заявление бывшего президента Франции Николя Саркози, который заявил об иллюзорности планов Киева вернуть Крым. Он также обвинил экс-главу французского государства в том, что тот поощрял планы России «по захвату чужих земель».
Владимир Зеленский подписал указ об увольнении всех областных военкомов. Ранее соответствующее решение принял Совет национальной безопасности Украины.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил об обстреле со стороны ВСУ кассетными боеприпасами шахты имени А.А. Скочинского. В результате артатаки был ранен главный экономист шахты, ему оказана необходимая помощь», — написал он в Telegram.
Общие потери ВСУ в Минобороны за сутки оценили более чем в 850 человек. Среди уничтоженной техники ВСУ в сводке упомянуты в том числе три танка, четыре бронетранспортера Stryker, две артиллерийские системы М777, САУ М109 Paladin, САУ «Акация», две САУ «Гвоздика».