Лукашенко в интервью украинской журналисте Диане Панченко заявил, что ВСУ не справятся с российской армией. «У России сегодня на фронте новейшее оружие. Уже беспилотников хватает. Уже совсем другая армия. И самое опасное - они имеют 250 тыс. добровольческий корпус. Россия имеет 250 тыс., которые сейчас подготовлены и в резерве. На фронте сейчас у россиян меньше… Вы идете наперевес, как в кино немцев показывают. Идете на эти баррикады, но вы не доходите даже, это мы видим, до минных полей. Вас просто уничтожают тысячами. У вас 45 тыс. человек за время контрнаступа погибло и калеками ушли оттуда. Потери у вас на фронте один к восьми», - сказал белорусский президент.