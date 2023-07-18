Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 510-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Минобороны сообщило, что в ночь на 18 июля в атаке на Крым участвовали 28 дронов. Из них 17 украинских БПЛА были сбиты ПВО, а 11 — подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.
Авиация южной группировки войск нанесла удар планирующими 500-килограммовыми бомбами.
«Авиацией южной группировки войск нанесены удары управляемыми боеприпасами УПАБ-500 по пунктам временной дислокации 112-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Серебрянка и Северск», — сообщила пресс-служба группы.
Боеприпасы УПАБ-500 (К08БЭ) — планирующая авиабомба длиной 2,85 м и диаметром 355 мм. Масса изделия — 505 кг, в том числе 390 кг — боевая часть. Для полета к цели используется комбинированная инерциальная и спутниковая система наведения.
Британские военные эксперты изучают подбитые на Украине российские танки, доставленные в страну специально для этого.
Как заявил начальник штаба обороны Вооруженных сил Великобритании адмирал Тони Радакин, военную технику изучают специалисты технопарка Портон-Даун. Ученые анализируют особенности ее устройства, чтобы понять как с ней можно бороться. Также эксперты стремятся выяснить, как сделать броню собственной техники более эффективной, как подавить системы связи противника и гарантировать пробитие защиты.
«Это очень важно, поскольку мы состоим в клубе стран, которые делятся друг с другом информацией, когда нам в руки попадает техника России или другой страны, которая может представлять для нас опасность», — пояснил Радакин.
Владимир Зеленский сообщил, что уже направил официальные письма генсеку ООН Антониу Гутерришу и президенту Турции Рейджепу Тайипу Эрдогану, в которых предложил продолжить работу зерновой сделки без участия России.
«Черноморскую зерновую инициативу необходимо сохранить. Договорились с господином Гутерришем работать вместе с ответственными государствами, чтобы восстановить продовольственную безопасность и снабжение продовольствием посредством путей в Черном море», — отметил президент Украины.
Место главы Минобороны Великобритании после ухода в отставку Бена Уоллеса может занять действующий министр иностранных дел Джеймс Клеверли, сообщает The Times.
Кроме него на пост главы британского Минобороны претендуют лидер палаты общин Пенни Мордонт и замминистра обороны Джеймс Хиппи. Также среди возможных преемников Уоллеса издание называло замглавы Минфина Джона Глена и замглавы МВД Тома Тугендхата.
В ночь на 18 июля в восточной части Крыма силы ПВО сбили 9 беспилотников, еще 19 — подавлены средствами РЭБ, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
В ночь на 18 июля украинские СМИ сообщили о мощных взрывах в крупнейших портовых городах Украины — Одессе и Николаеве.
Глава Николаевской администрации Виталий Ким сообщил о пожаре в городе, не уточняя подробностей. По данным телеграм-канала Mash, взрывы произошли в районе нефтебазы у порта в Николаеве, после чего там возник крупный пожар.
Поступали также сообщения о «прилетах» в Одессе, в том числе по району порта.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что направил письма лидеру Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и генсеку ООН Антониу Гутерришу с предложением продолжить исполнение зерновой сделки «или ее аналога» в трехстороннем формате.
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что заложенная в Конституцию норма о недопущении размещения в стране иностранных военных баз устарела, и предложил ее убрать. О таком ограничении говорится в 17-й статье основного закона.
«Понятно, что при необходимости можно найти юридическую формулу, чтобы не называть базу базой, а неким «центром взаимодействия и обмена опытом». Но зачем? Надо убрать это ограничение, утратившее актуальность, чтобы уничтожить почву для спекуляций», — сказал Резников. В ту же статью он предложил добавить тезис, «что Украина самостоятельно выбирает механизмы обеспечения своей безопасности, в том числе путем присоединения к международным договорам или организациям».
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков показал видео испытаний ударопрочной пленки, которой оснастят окна в детских садах и школах. Глава региона отметил, что такая пленка сможет удержать общую массу стеклопакета и уменьшить количество осколков в случае удара. При этом от осколков самих взрывоопасных предметов она не защитит.
Временный мост протяженностью 250 метров параллельно возведут рядом с участком Крымского моста, разрушенным в результате ночной атаки, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллинн.
«Планируем 15 сентября запустить полноценно один пролет. Будем работать по восстановлению второго пролета. Здесь не получается по технологии, поэтому, скорее всего, будем строить временный 250-метровый мост и большегрузными кранами будем поднимать пролеты», — сказал Хуснуллинн (цитата по «Интерфаксу»).
Руководство ООН не справилось с миссией по гарантиям выполнения части зерновой сделки по экспорту российской сельхозпродукции, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Владимир Путин анонсировал ответ со стороны российских военных на взрыв на Крымском мосту.
«Ответ со стороны России, конечно, будет. Министерство обороны готовит соответствующие предложения», — сказал он.
Путин назвал произошедшее «очередным терактом киевского режима». Он назвал его «жестоким» и «бессмысленным с военной точки зрения», поскольку, по его словам, Крымский мост для армейских перевозок «давно не используется».
Движение легковых автомобилей по Крымскому мосту может быть частично возобновлено к концу суток, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.
По его словам, двустороннее движение по одной стороне Крымского моста планируется запустить 15 сентября, по второй стороне — в ноябре.
Одно пролетное строение Крымского моста разрушено полностью и не подлежит восстановлению. «Мы ожидали худшего, но опоры в нормальном состоянии», — добавил Хуснуллин.
Владимир Путин заявил, что ждет конкретных предложений по повышению безопасности Крымского моста. ФСБ и СК дано поручение детально разобраться в случившемся.
Паромами через Керченский пролив к 19:00 перевезли 134 грузовика и 525 пассажиров, сообщил краснодарский оперштаб. На переправе работают три парома — «Лаврентий», «Мария» и «Керченский 2».
На трех парковках, организованных в районе поселка Ильич и станицы Старотитаровской, находятся более 650 автомобилей.
Александр Лукашенко подписал закон о народном ополчении, передает государственное агентство «Белта».
Документом создаются правовые основы для «добровольного участия граждан в обеспечении военного положения, введенного в административно-территориальных (территориальных) единицах республики».
Начальник пресс-центра российской группировки «Восток» Олег Чехов сообщил, что на Южно-Донецком направлении был нанесен удар по подразделениям ВСУ в районах Старомайорского и Урожайного. В районе Чаривного уничтожена буксируемая гаубица, а в районе Новоданиловки пикап с военными.
Незадолго до приостановки действия зерновой сделки генсек ООН Антониу Гутерриш говорил Владимиру Путину о конкретном решении, достигнутом вместе с Еврокомиссией — чтобы дочернюю структуру Россельхозбанка допустили к SWIFT.