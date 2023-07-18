Британские военные эксперты изучают подбитые на Украине российские танки, доставленные в страну специально для этого.

Как заявил начальник штаба обороны Вооруженных сил Великобритании адмирал Тони Радакин, военную технику изучают специалисты технопарка Портон-Даун. Ученые анализируют особенности ее устройства, чтобы понять как с ней можно бороться. Также эксперты стремятся выяснить, как сделать броню собственной техники более эффективной, как подавить системы связи противника и гарантировать пробитие защиты.

«Это очень важно, поскольку мы состоим в клубе стран, которые делятся друг с другом информацией, когда нам в руки попадает техника России или другой страны, которая может представлять для нас опасность», — пояснил Радакин.