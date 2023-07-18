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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 510-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Сначала новые
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07:48

Минобороны сообщило, что в ночь на 18 июля в атаке на Крым участвовали 28 дронов. Из них 17 украинских БПЛА были сбиты ПВО, а 11 — подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

07:43

Авиация южной группировки войск нанесла удар планирующими 500-килограммовыми бомбами.

«Авиацией южной группировки войск нанесены удары управляемыми боеприпасами УПАБ-500 по пунктам временной дислокации 112-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Серебрянка и Северск», — сообщила пресс-служба группы.

Боеприпасы УПАБ-500 (К08БЭ) — планирующая авиабомба длиной 2,85 м и диаметром 355 мм. Масса изделия — 505 кг, в том числе 390 кг — боевая часть. Для полета к цели используется комбинированная инерциальная и спутниковая система наведения.

07:39

Британские военные эксперты изучают подбитые на Украине российские танки, доставленные в страну специально для этого.

Как заявил начальник штаба обороны Вооруженных сил Великобритании адмирал Тони Радакин, военную технику изучают специалисты технопарка Портон-Даун. Ученые анализируют особенности ее устройства, чтобы понять как с ней можно бороться. Также эксперты стремятся выяснить, как сделать броню собственной техники более эффективной, как подавить системы связи противника и гарантировать пробитие защиты.

«Это очень важно, поскольку мы состоим в клубе стран, которые делятся друг с другом информацией, когда нам в руки попадает техника России или другой страны, которая может представлять для нас опасность», — пояснил Радакин.

07:35

Владимир Зеленский сообщил, что уже направил официальные письма генсеку ООН Антониу Гутерришу и президенту Турции Рейджепу Тайипу Эрдогану, в которых предложил продолжить работу зерновой сделки без участия России.

«Черноморскую зерновую инициативу необходимо сохранить. Договорились с господином Гутерришем работать вместе с ответственными государствами, чтобы восстановить продовольственную безопасность и снабжение продовольствием посредством путей в Черном море», — отметил президент Украины.

07:32

Место главы Минобороны Великобритании после ухода в отставку Бена Уоллеса может занять действующий министр иностранных дел Джеймс Клеверли, сообщает The Times.

Кроме него на пост главы британского Минобороны претендуют лидер палаты общин Пенни Мордонт и замминистра обороны Джеймс Хиппи. Также среди возможных преемников Уоллеса издание называло замглавы Минфина Джона Глена и замглавы МВД Тома Тугендхата.

07:29

В ночь на 18 июля в восточной части Крыма силы ПВО сбили 9 беспилотников, еще 19 — подавлены средствами РЭБ, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

07:13

В ночь на 18 июля украинские СМИ сообщили о мощных взрывах в крупнейших портовых городах Украины — Одессе и Николаеве.

Глава Николаевской администрации Виталий Ким сообщил о пожаре в городе, не уточняя подробностей. По данным телеграм-канала Mash, взрывы произошли в районе нефтебазы у порта в Николаеве, после чего там возник крупный пожар.

Поступали также сообщения о «прилетах» в Одессе, в том числе по району порта.

Вчера 22:54

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что направил письма лидеру Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и генсеку ООН Антониу Гутерришу с предложением продолжить исполнение зерновой сделки «или ее аналога» в трехстороннем формате.

Вчера 21:59

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что заложенная в Конституцию норма о недопущении размещения в стране иностранных военных баз устарела, и предложил ее убрать. О таком ограничении говорится в 17-й статье основного закона.

«Понятно, что при необходимости можно найти юридическую формулу, чтобы не называть базу базой, а неким «центром взаимодействия и обмена опытом». Но зачем? Надо убрать это ограничение, утратившее актуальность, чтобы уничтожить почву для спекуляций», — сказал Резников. В ту же статью он предложил добавить тезис, «что Украина самостоятельно выбирает механизмы обеспечения своей безопасности, в том числе путем присоединения к международным договорам или организациям».

Вчера 21:43

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков показал видео испытаний ударопрочной пленки, которой оснастят окна в детских садах и школах. Глава региона отметил, что такая пленка сможет удержать общую массу стеклопакета и уменьшить количество осколков в случае удара. При этом от осколков самих взрывоопасных предметов она не защитит.

Video

Вчера 20:55

Вчера 20:44

Временный мост протяженностью 250 метров параллельно возведут рядом с участком Крымского моста, разрушенным в результате ночной атаки, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллинн.

«Планируем 15 сентября запустить полноценно один пролет. Будем работать по восстановлению второго пролета. Здесь не получается по технологии, поэтому, скорее всего, будем строить временный 250-метровый мост и большегрузными кранами будем поднимать пролеты», — сказал Хуснуллинн (цитата по «Интерфаксу»).

Вчера 20:24

Руководство ООН не справилось с миссией по гарантиям выполнения части зерновой сделки по экспорту российской сельхозпродукции, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Вчера 20:01

Владимир Путин анонсировал ответ со стороны российских военных на взрыв на Крымском мосту.

«Ответ со стороны России, конечно, будет. Министерство обороны готовит соответствующие предложения», — сказал он.

Путин назвал произошедшее «очередным терактом киевского режима». Он назвал его «жестоким» и «бессмысленным с военной точки зрения», поскольку, по его словам, Крымский мост для армейских перевозок «давно не используется».

Video

Вчера 19:49

Движение легковых автомобилей по Крымскому мосту может быть частично возобновлено к концу суток, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

По его словам, двустороннее движение по одной стороне Крымского моста планируется запустить 15 сентября, по второй стороне — в ноябре.

Одно пролетное строение Крымского моста разрушено полностью и не подлежит восстановлению. «Мы ожидали худшего, но опоры в нормальном состоянии», — добавил Хуснуллин.

Вчера 19:44

Владимир Путин заявил, что ждет конкретных предложений по повышению безопасности Крымского моста. ФСБ и СК дано поручение детально разобраться в случившемся.

Вчера 19:29

Паромами через Керченский пролив к 19:00 перевезли 134 грузовика и 525 пассажиров, сообщил краснодарский оперштаб. На переправе работают три парома — «Лаврентий», «Мария» и «Керченский 2».

На трех парковках, организованных в районе поселка Ильич и станицы Старотитаровской, находятся более 650 автомобилей.

Вчера 19:11

Александр Лукашенко подписал закон о народном ополчении, передает государственное агентство «Белта».

Документом создаются правовые основы для «добровольного участия граждан в обеспечении военного положения, введенного в административно-территориальных (территориальных) единицах республики».

Вчера 18:56

Начальник пресс-центра российской группировки «Восток» Олег Чехов сообщил, что на Южно-Донецком направлении был нанесен удар по подразделениям ВСУ в районах Старомайорского и Урожайного. В районе Чаривного уничтожена буксируемая гаубица, а в районе Новоданиловки пикап с военными.

Вчера 18:40

Незадолго до приостановки действия зерновой сделки генсек ООН Антониу Гутерриш говорил Владимиру Путину о конкретном решении, достигнутом вместе с Еврокомиссией — чтобы дочернюю структуру Россельхозбанка допустили к SWIFT.

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