Европейские судовладельцы наращивают объемы отгружаемой российской нефти, выяснила The Wall Street Journal. Например, танкеры под греческим флагом, на чью долю приходится треть мирового флота таких судов, за май и июнь 151 раз зашли в российские порты Черного и Балтийского морей, тогда как годом ранее за этот же период было совершено только 89 заходов. Китай в последние месяцы тоже почти удвоил закупки нефти российского производства, с ежедневных 670 тыс. баррелей в феврале до 1,13 млн баррелей в июне.

Причина спешки — ограниченное время. Владельцы танкеров стремятся успеть завершить перевозки до вступления в силу европейского эмбарго на российскую нефть. Оно распространяется на морские поставки, переходный период установлен до декабря.