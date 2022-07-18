Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 145-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Европейские судовладельцы наращивают объемы отгружаемой российской нефти, выяснила The Wall Street Journal. Например, танкеры под греческим флагом, на чью долю приходится треть мирового флота таких судов, за май и июнь 151 раз зашли в российские порты Черного и Балтийского морей, тогда как годом ранее за этот же период было совершено только 89 заходов. Китай в последние месяцы тоже почти удвоил закупки нефти российского производства, с ежедневных 670 тыс. баррелей в феврале до 1,13 млн баррелей в июне.
Причина спешки — ограниченное время. Владельцы танкеров стремятся успеть завершить перевозки до вступления в силу европейского эмбарго на российскую нефть. Оно распространяется на морские поставки, переходный период установлен до декабря.
Военная спецоперация России на Украине может продлиться еще четыре-шесть месяцев и завершится «замороженным конфликтом», подобно результатам Корейской войны, заявил бывший главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис.
«Я вижу, что это ведет к окончанию Корейской войны, то есть к перемирию, милитаризованной зоне (militarized zone. — РБК) между двумя сторонами, продолжающейся вражде», — сказал он.
Зеленский объяснил отставки генпрокурора и главы СБУ большим количеством дел о госизмене против их сотрудников — 651 уголовное производство по статьям госизмене и коллаборационной деятельности ведется против силовиков.
«Такой массив преступлений против основ национальной безопасности государства и связи, которые зафиксированы между работниками силовых структур Украины и спецслужбами России, ставят очень серьезные вопросы к соответствующим руководителям. Каждый из таких вопросов получит надлежащий ответ», — заявил президент Украины.
Также он отстранил от должности генерального прокурора Украины Ирину Венедиктову.
В Польше в ближайшие недели и месяцы возникнут проблемы с наличием угля, заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий. В последние годы Варшава закупала уголь в России, теперь польские госкомпании хотят заказывать его в Колумбии, Индонезии, странах по всему миру, сказал Моравецкий.
Роста напряженности в отношениях с Россией в связи с вступлением в НАТО не наблюдается, заявил глава финского МИДа Пекка Хаависто в интервью телеканалу CNN. Он отметил, что Москва предупредила о реакции в случае размещения в Финляндии новых вооружений или появление в оборонном планировании моментов, которые Россия может воспринять как угрозу. Однако на данный момент в Москве больше сосредоточены на Украине, подчеркнул глава финского МИДа.
ЕС исключил ювелирные украшения из запрета на импорт российского золота, пишет Politico со ссылкой на проект документа Еврокомиссии. По данным издания, в черновике говорится о запрете на «покупку, импорт или транспортировку, напрямую или косвенно, золота в соответствии с Приложением XXVI». В этом приложении говорится, что речь идет о порошковом, необработанном или полуобработанном золоте, золотых монетах и ломе, а украшения в нем не упоминаются. Запретить импорт российского золота 15 июля предложила Еврокомиссия. Теперь эту и некоторые другие меры должны одобрить страны ЕС.
Медведев об угрозах Украины напасть на Крым: если что-то подобное произойдет, то для «кровавых клоунов» в Киеве наступит «судный день». По его словам, отказ стран НАТО признать Крым российским является для России системной угрозой.
Брянский губернатор Александр Богомаз сообщил о новом обстреле села Зерново Суземского района. Выпущено 29 снарядов, жертв и пострадавших нет.
Минобороны России о ходе спецоперации на Украине:
- в Харьковской области сбит украинский Су-25, в районе Славянска сбит вертолет Ми-17
- в ДНР уничтожены пусковая установка и транспортно-заряжающая машина реактивной системы залпового огня HIMARS
- ракетным ударом в Одессе уничтожен склад противокорабельных ракет Нarpoon
Российские следователи зафиксировали последствия обстрелов Куйбышевского района Донецка. По данным следствия, должностные лица из числа командного состава 56 отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины, вопреки требованиям Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны отдали подчиненным военнослужащим приказ об обстреле района из ракетного и артиллерийского вооружения. В результате указанных противоправных действий 18 жителей города, не принимавших участия в вооруженном конфликте и боевых действиях, получили осколочные ранения различной степени тяжести.
«Угрозы <...> атаковать Крым или Крымский мост только подтверждают, что денацификацию и демилитаризацию нужно проводить на всей Украине, в противном случае всегда будет сохраняться угроза для нашей территории, наших граждан и инфраструктуры», — написал он. Демилитаризацию и «денацификацию» Украины в качестве основных целей российской спецоперации приводил президент Владимир Путин.
Украина может использовать американские РСЗО HIMARS против российских объектов в Крыму. Об этом заявил представитель главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий. По его словам, полуостров стал «хабом перемещения всей российской техники, боеприпасов и вооружения» на юг Украины, а из акватории Черноморского флота совершаются ракетные пуски на украинскую территорию.
В середине июля министр обороны Украины Алексей Резников в интервью Би-би-си заверил, что Киев не будет использовать переданное ей Западом высокоточное оружие для ударов по объектам на территории России.
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев предупреждал, что, если американские РСЗО будут использованы против российских территорий, Москва «будет действовать на поражение» центров принятия решений, которые «находятся даже не на территории Киева».