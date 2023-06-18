Россия изменила тактику на поле боя, в ходе подготовки к контрнаступлению Украины она улучшила дисциплину, координацию действий и поддержку с воздуха, пишет The New York Times со ссылкой на беседы с 17 украинскими солдатами, военнопленными, офицерами, иностранными наемниками и западными чиновниками.



«Никогда не видел столько огня с такого количества позиций», — рассказал изданию один из украинских солдат.

Российские бронеколонны больше не заходят в районы, где им можно быстро нанести урон или уничтожить, войска чаще используют дроны и предпринимают «прощупывающие атаки», привела газета примеры изменений в тактике.

