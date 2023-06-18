Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 480-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Россия изменила тактику на поле боя, в ходе подготовки к контрнаступлению Украины она улучшила дисциплину, координацию действий и поддержку с воздуха, пишет The New York Times со ссылкой на беседы с 17 украинскими солдатами, военнопленными, офицерами, иностранными наемниками и западными чиновниками.
«Никогда не видел столько огня с такого количества позиций», — рассказал изданию один из украинских солдат.
Российские бронеколонны больше не заходят в районы, где им можно быстро нанести урон или уничтожить, войска чаще используют дроны и предпринимают «прощупывающие атаки», привела газета примеры изменений в тактике.
Республиканцы в комитете палаты представителей США по ассигнованиям требуют сократить расходы Пентагона в 2024 финансовом году на закупку ракет, в том числе для Украины, на сумму свыше $2,5 млрд, сообщает Politico со ссылкой на проект отчета комитета.
«Комитет особенно обеспокоен тем, что Министерство [обороны] не может предоставить реалистичные оценки затрат и приступило к выполнению этих многолетних запросов на закупки без четкого понимания удельной стоимости каждой программы и производственных мощностей», — говорится в документе.
Дмитрий Песков заявил, что одна из задач, о которой говорил в обращении 24 февраля 2022 года Владимир Путин, «во многом выполнена».
«Действительно, Украина была сильно милитаризована на момент начала СВО. И, как вчера сказал Путин, одной из задач была демилитаризация Украины. Фактически эта задача во многом выполнена. Все меньше и меньше своего оружия Украина использует. И все больше и больше она использует системы вооружений, которые ей поставляют страны Запада», — заявил он.
«Можно констатировать, что если судить де-факто по тому статусу-кво, который мы имеем, то шансов у этой сделки нет», — сказал Дмитрий Песков. Он повторил, что часть ее была реализована, а другая, которая касалась России, — нет. Москва несколько раз проявляла добрую волю, шла на уступки и продлевала ее, заявил пресс-секретарь президента.
Дети — святое дело, мы вывозили, спасали их из зоны конфликта, никто не собирается разлучать их с семьями, говорит Путин.
Путин показал африканской делегации проект стамбульского договора с Украиной, который страны согласовывали прошлой весной.
Путин рассказал африканцам свое видение событий 2014 года на Украине, а также минского переговорного процесса. Затем он сказал, ДНР и ЛНР по Уставу ООН имели право объявить о независимости, а Россия — признать их, а затем оказать им содействие.
Кризис на продовольственном рынке — «отнюдь не следствие специальной военной операции на Украине», говорит Путин. По его мнению, кризис начал складываться еще до этого. «Проводя огромную эмиссию, они как пылесосом сметали с продовольственного рынка все товары и ставили в невыгодное положение развивающиеся страны».
Россия не считает, что поставки украинского зерна на мировые рынки решают проблемы голода.
Президент ЮАР — Путину: Предложение африканских стран строится на 10 элементов, «война должна закончиться», мы заинтересованы в деэскалации.
Африка желает мира между Россией и Украиной, мы убеждены, что этот мир возможен, добавил Саль.
Президент Сенегала Маки Саль призвал усилить гуманитарные усилия по Украине, такие как обмен военнопленными. Он поприветствовал освобождение Россией 9 июня украинских военнопленных.
Путин на встрече с африканскими лидерами заявил, что Россия готова к диалогу с теми, кто желает мира на принципах равноправия и взаимного учета интересов. Россия с уважением относится к позиции Африки в пользу мирного урегулирования, добавил он.
США не будут облегчать Украине процесс вступления в НАТО и Киеву необходимо соответствовать все стандартам альянса, заявил американский президент Джо Байден.
«Нет. Потому что они должны соответствовать тем же стандартам. Так что мы не собираемся упрощать задачу», — сказал президент в ответ на вопрос журналистов.
Он также назвал размещение российского ядерного оружия в Белоруссии «совершенно безответственным» решением.
В Константиновском дворце в Петербурге начались переговоры Владимира Путина с делегацией африканских стран. Ожидается, что основной темой разговора станет урегулирование конфликта на Украине.
Воздушная тревога объявлена в Киевской и Черниговской областях.
Украина к 2050 году нарастит электрогенерацию в семь раз, добычу газа в четыре раза, а нефти — почти в семь раз и станет энергетическим хабом Европы, говорится в плане развития энергетики государства. Проект представят на международной конференции по восстановлению Украины (URC 2023) в Лондоне в конце июня. Об этом со ссылкой на источники пишет украинская редакция Forbes.
Из проекта следует, что к середине века мощность украинской электрогенерации достигнет 791 ТВт*ч, мощность атомных электростанций вырастет вдвое до 30 ГВт; государство получит возможность самостоятельно производить ядерное топливо, добыча газа увеличится до 80 млрд кубометров в год, а экспорт газа — 66 млрд кубометров в год, добыча нефти вырастет до 15 млн т, нефтепереработка составит 11 млн т в год, доля электромобилей составит 60%.
План Киева предусматривает привлечение инвестиций на более чем $400 млрд.
Опрошенные украинской редакцией Forbes чиновники и эксперты раскритиковали проект.
Сводка Минобороны:
- ВСУ продолжали попытки наступать на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях.
- На Времевском выступе и на Запорожском направлении российские войска отразили по три атаки. В Запорожской области уничтожены пять украинских бронированных машин. Общие потери ВСУ оцениваются в свыше 235 человек, четыре танка, две БМП, 14 бронированных машин, одну артсистему М777 и одну гаубицу Д-20.
- На Донецком направлении отражены семь атак. У Марьинки и Новгородского в ДНР авиация нанесла удары по силам 46-й аэромобильной бригады ВСУ и 109-й бригады теробороны. Украинские потери в Минобороны России оценили в 340 человек.
- У Новоселовского в ЛНР уничтожена украинская ДРГ, деятельность еще одной пресечена у Кузьмино в ЛНР.
- В ДНР уничтожены две украинские радиолокационные станции обнаружения воздушных целей П-18, а также радиолокатор ЗРК С-300. В ДНР нанесен удар по командно-наблюдательному пункту батальона 95-й десантно-штурмовой бригаду у Ямполя.
- Авиация сбила у Краматорска Ми-24 ВСУ.
ВСУ обстреляли окраины села Тишанка в Белгородской области, пострадавших нет, повреждена линия электропередачи, сообщил губернатор области Гладков.
Российские войска нанесли групповой удар с моря и воздуха оружием большой дальности по одному из центров принятия решений ВСУ, цель удара достигнута, заявило Министерство обороны.
Главы шести стран Африки прибыли в Санкт-Петербург, где пройдет их встреча с президентом Владимиром Путиным, сообщил советник последнего Антон Кобяков.
Накануне африканские лидеры были в Киеве, где провели переговоры с президентов Владимиром Зеленским.
В подконтрольной России части Херсонской области из зоны подтопления вывезли большинство людей, поток эвакуированных снижается, сообщил врио губернатора Владимир Сальдо. За последние 24 часа были вывезены 17 человек, с момента разрушения Каховской ГЭС — 7,8 тыс., сказал он. В затопленных населенных пунктах вода постепенно отступает.