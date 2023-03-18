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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 388-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
09:36

Громкие звуки в Севастополе связаны с учебной стрельбой на полигоне, объяснил губернатор Михаил Развожаев. Отрабатывают в том числе и использование гранатометов. В городе все спокойно, заявил он.

09:14

Джо Байден назвал обоснованным решение Международного уголовного суда выдать ордер на арест Владимира Путина. 

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал «постановку вопроса» о выдаче ордера «возмутительной и неприемлемой» и отметил, что Россия не признает юрисдикцию суда, а значит, его решения ничтожны.

08:56
В группировке «Запад» заявили, что отбили украинскую атаку в районе двух сел под Купянском (Масютовка и Гряниковка), от которых до российской границы — около 30-35 км. На купянском направлении также были уничтожены две украинские диверсионно-разведывательные группы. Это произошло в районе населенных пунктов Розовка и Новоселовское.
Вчера 21:59

Луганский авиационный ремонтный завод в течение трех месяцев возобновит ремонт вертолетных двигателей совместно с госкорпорацией «Ростех», сообщил министр промышленности и торговли ЛНР Тимур Саматов. «С визитом у нас был [вице-премьер] Денис Мантуров, по его поручению мы возобновляем [работу] нашего Луганского авиационного ремонтного завода совместно с ГК «Ростех». Первая группа уже заехала, сейчас активно делаем инвентаризацию, подписали дорожную карту и в течение трех месяцев планируется запуск производства по основному виду деятельности. Этот завод ремонтирует вертолетные двигатели, в том числе двигатели ТВ3-117, это основной двигатель на МИ-8 и МИ-17», — сказал Саматов на проходящей в Ростове-на-Дону стажировки «Федеральная практика» (цитата по «РИА Новости»).

Вчера 21:52

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о выходе страны из соглашения с Россией о гарантийном и авторском надзоре за эксплуатацией стратегических ракетных комплексов. Документ опубликован на президентском сайте. Договор был заключен в Ялте в 1993 году.

Вчера 21:11
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил создать в России международный судебный орган в ответ на аналогичные действия Запада. Такое предложение он высказал на заседании коллегии Минюста. Его слова приводит ТАСС.
Вчера 20:58
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ответ на решение Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордеров на арест президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой написал в англоязычном аккаунте в Twitter: «Нет нужды объяснять, ГДЕ следует использовать эту бумагу».
Вчера 20:42

Владимир Путин назначил генерал-майора юстиции Алексея Найду военным прокурором Объединенной группировки войск, следует из указа президента, опубликованного на портале правовой информации. Указом Найда также освобождается от занимаемой ранее должности. Он был военным прокурором Черноморского флота.

Вчера 19:57

Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда, любые решения его ничтожны с точки зрения права, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. «Саму постановку вопроса считаем возмутительной и неприемлемой, Россия не признает юрисдикцию этого суда», — сказал Песков.

Вчера 19:44

Решение Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, не имеет для России правового значения, написала в телеграм-канале официальный представитель МИДа Мария Захарова. Дипломат напомнила, что Москва не является участницей Римского статута Международного уголовного суда (МУС). «С данным органом Россия не сотрудничает, а возможные «рецепты» на арест, исходящие из Международного суда, будут для нас юридически ничтожными», — отметила Захарова.

Вчера 19:38

Депутат районного собрания в Калужской области Александр Лепендин от партии КПРФ, который остался сидеть во время исполнения гимна России, оштрафован на 5 тыс. руб., сообщил РБК сам Лепендин. «Оштрафовали по ст. 17.10 КоАП. Видимо, шумиху подняли, поэтому надо было что-то сделать. Хотя, согласно этой статье, прослушивать гимн в сидячем положении по состоянию здоровья допускается, но никто не стал разбираться. Будем обжаловать», — сказал депутат.

Вчера 18:47
Палата Международного уголовного суда выдала ордера на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, говорится на его сайте. Как говорится в сообщении суда, они «предположительно, несут ответственность за военное преступление, которое заключается в незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию». По его данным, это произошло в период с 24 февраля 2022 года.
Вчера 18:31

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что его страна начинает ратификацию членства Финляндии в НАТО. «Уверены, что Финляндия сыграет активную роль в обеспечении безопасности НАТО», - сказал он.

Вчера 17:15

Владимир Путин заявил, что российские власти сделают все для того, чтобы пресечь любые угрозы для Крыма. Он также выразил уверенность в том, что работы по восстановлению Крымского моста будут завершены в срок.

Вчера 16:53
МИД внес в стоп-лист 23 граждан Великобритании, в числе которых «ряд представителей вооруженных сил, пропагандистских структур, судейского корпуса и пенитенциарной системы». Ведомство объяснило, что это связано с применением властями Британии санкций и «комплексными усилиями англичан по военно-технической поддержке Украины».
Вчера 16:40

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил в эфире «Первого канала», что российские силы пресекли несколько попыток выхода взводов ВСУ из Артемовска (Бахмута). «Это было пресечено нашими подразделениями», — сказал он.

Вчера 16:06
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские силы планомерно продвигаются в районе Авдеевки. «Мы видим достаточно активные атакующие действия со стороны Красногоровки. Мы видим порядка пяти дорог, которые условно простреливаются», - заявил он в эфире «Первого канала».
Вчера 15:44

Губернатор Днепропетровской области Сергей Лысак заявил, что из 2 тыс. выданных в начале военного конфликта единиц оружия 500 так и не сдали. По его словам, у граждан есть еще 10 дней на сдачу оружия, после чего отвечать они будут в соответствии с действующим законодательством, сообщает «Страна ua».

Вчера 15:36

Переход Артемовска (украинское название — Бахмут) под контроль российских сил может поставить под угрозу контроль Киева над другими городами. Об этом заявил в интервью Би-би-си министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Министр назвал оборону Артемовска «очень сложной в эмоциональном плане» из-за потерь. «Но если бы Бахмут пал, то следующими были бы другие города. <...> Мы должны воевать в Бахмуте, пока можем физически», — сказал глава МИДа.

Вчера 15:28

Испанская Inditex, владеющая брендами Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka и Stradivarius, подтвердила решение окончательно закрыть оставшиеся в России 269 магазинов, пишет El Pais. Остальные 245 (всего было 514) будут проданы в рамках сделки по продаже российского бизнеса Inditex, сообщает газета со ссылкой на отчетность компании.

Inditex приостановил работу в России в марте прошлого года, после начала военной операции на Украине.

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Редакция РБК
Украина Россия Донбасс спецоперация
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