Луганский авиационный ремонтный завод в течение трех месяцев возобновит ремонт вертолетных двигателей совместно с госкорпорацией «Ростех», сообщил министр промышленности и торговли ЛНР Тимур Саматов. «С визитом у нас был [вице-премьер] Денис Мантуров, по его поручению мы возобновляем [работу] нашего Луганского авиационного ремонтного завода совместно с ГК «Ростех». Первая группа уже заехала, сейчас активно делаем инвентаризацию, подписали дорожную карту и в течение трех месяцев планируется запуск производства по основному виду деятельности. Этот завод ремонтирует вертолетные двигатели, в том числе двигатели ТВ3-117, это основной двигатель на МИ-8 и МИ-17», — сказал Саматов на проходящей в Ростове-на-Дону стажировки «Федеральная практика» (цитата по «РИА Новости»).