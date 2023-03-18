Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 388-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Громкие звуки в Севастополе связаны с учебной стрельбой на полигоне, объяснил губернатор Михаил Развожаев. Отрабатывают в том числе и использование гранатометов. В городе все спокойно, заявил он.
Джо Байден назвал обоснованным решение Международного уголовного суда выдать ордер на арест Владимира Путина.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал «постановку вопроса» о выдаче ордера «возмутительной и неприемлемой» и отметил, что Россия не признает юрисдикцию суда, а значит, его решения ничтожны.
Луганский авиационный ремонтный завод в течение трех месяцев возобновит ремонт вертолетных двигателей совместно с госкорпорацией «Ростех», сообщил министр промышленности и торговли ЛНР Тимур Саматов. «С визитом у нас был [вице-премьер] Денис Мантуров, по его поручению мы возобновляем [работу] нашего Луганского авиационного ремонтного завода совместно с ГК «Ростех». Первая группа уже заехала, сейчас активно делаем инвентаризацию, подписали дорожную карту и в течение трех месяцев планируется запуск производства по основному виду деятельности. Этот завод ремонтирует вертолетные двигатели, в том числе двигатели ТВ3-117, это основной двигатель на МИ-8 и МИ-17», — сказал Саматов на проходящей в Ростове-на-Дону стажировки «Федеральная практика» (цитата по «РИА Новости»).
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о выходе страны из соглашения с Россией о гарантийном и авторском надзоре за эксплуатацией стратегических ракетных комплексов. Документ опубликован на президентском сайте. Договор был заключен в Ялте в 1993 году.
Владимир Путин назначил генерал-майора юстиции Алексея Найду военным прокурором Объединенной группировки войск, следует из указа президента, опубликованного на портале правовой информации. Указом Найда также освобождается от занимаемой ранее должности. Он был военным прокурором Черноморского флота.
Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда, любые решения его ничтожны с точки зрения права, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. «Саму постановку вопроса считаем возмутительной и неприемлемой, Россия не признает юрисдикцию этого суда», — сказал Песков.
Решение Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, не имеет для России правового значения, написала в телеграм-канале официальный представитель МИДа Мария Захарова. Дипломат напомнила, что Москва не является участницей Римского статута Международного уголовного суда (МУС). «С данным органом Россия не сотрудничает, а возможные «рецепты» на арест, исходящие из Международного суда, будут для нас юридически ничтожными», — отметила Захарова.
Депутат районного собрания в Калужской области Александр Лепендин от партии КПРФ, который остался сидеть во время исполнения гимна России, оштрафован на 5 тыс. руб., сообщил РБК сам Лепендин. «Оштрафовали по ст. 17.10 КоАП. Видимо, шумиху подняли, поэтому надо было что-то сделать. Хотя, согласно этой статье, прослушивать гимн в сидячем положении по состоянию здоровья допускается, но никто не стал разбираться. Будем обжаловать», — сказал депутат.
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что его страна начинает ратификацию членства Финляндии в НАТО. «Уверены, что Финляндия сыграет активную роль в обеспечении безопасности НАТО», - сказал он.
Владимир Путин заявил, что российские власти сделают все для того, чтобы пресечь любые угрозы для Крыма. Он также выразил уверенность в том, что работы по восстановлению Крымского моста будут завершены в срок.
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил в эфире «Первого канала», что российские силы пресекли несколько попыток выхода взводов ВСУ из Артемовска (Бахмута). «Это было пресечено нашими подразделениями», — сказал он.
Губернатор Днепропетровской области Сергей Лысак заявил, что из 2 тыс. выданных в начале военного конфликта единиц оружия 500 так и не сдали. По его словам, у граждан есть еще 10 дней на сдачу оружия, после чего отвечать они будут в соответствии с действующим законодательством, сообщает «Страна ua».
Переход Артемовска (украинское название — Бахмут) под контроль российских сил может поставить под угрозу контроль Киева над другими городами. Об этом заявил в интервью Би-би-си министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Министр назвал оборону Артемовска «очень сложной в эмоциональном плане» из-за потерь. «Но если бы Бахмут пал, то следующими были бы другие города. <...> Мы должны воевать в Бахмуте, пока можем физически», — сказал глава МИДа.
Испанская Inditex, владеющая брендами Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka и Stradivarius, подтвердила решение окончательно закрыть оставшиеся в России 269 магазинов, пишет El Pais. Остальные 245 (всего было 514) будут проданы в рамках сделки по продаже российского бизнеса Inditex, сообщает газета со ссылкой на отчетность компании.
Inditex приостановил работу в России в марте прошлого года, после начала военной операции на Украине.