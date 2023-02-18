Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 360-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Воздушная тревога объявлена в нескольких областях Украины.
Предупреждение действует в Киеве, Киевской области, а также Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской областях. Кроме того, тревога объявлена на контролируемых украинскими силами частях Херсонской и Запорожской областей.
Польше следует пойти на некоторое «разоружение» и передать Украине вооружение из воинских частей, а не со складов, чтобы обеспечить украинской армии преимущество перед Россией, заявил бывший командующий сухопутными силами Польши и экс-замминистра обороны страны генерал Вальдемар Скшипчак. Его слова приводит Rzeczpospolita.
«Давайте больше не будем касаться барахла, изношенного снаряжение со складов, отложенного, потому что история так велела. Это снаряжение технологически обесценилось. Давайте дадим Украине современные боевые системы, потому что у русских есть количественное преимущество», — заявил генерал.
Главное к 9:00:
- США будут приветствовать передачу другими странами истребителей Украине, но сами не дают обещаний по поводу данной помощи. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга.
- Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в своем выступлении перед лидерами на Мюнхенской конференции по безопасности предложит удвоить военную помощь Украине. Об этом пишет The Independent и The Telegraph со ссылкой на текст речи Сунака.
- Ситуация в энергетической системе Украины остается шаткой из-за «не лучшего» состояния энергооборудования и повреждения практически всех электростанций в стране. Об этом заявил глава правления национальной энергокомпании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, передает «Страна.ua».
Руководство Украины само заблокировало переговоры с Россией, на проведении которых Киев настаивал в первые недели после начала российской спецоперации в феврале 2022 года. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала призыв постпреда Китая при ООН Чжан Цзюня прекратить огонь в зоне спецоперации и как можно скорее приступить к переговорам. «Киевский режим под руководством США заблокировал переговоры, которые сам инициировал», — ответила Захарова на запрос РБК.
Она добавила, что Россия не ответила отказом на предложение о переговорах, однако Киев законодательно запретил переговоры с Россией в сентябре 2022 года.
Министерство юстиции внесло в реестр иностранных агентов журналиста Андрея Лошака, профессора Андрея Зубова, работавшего ранее в МГИМО, и школу свободной общественной мысли «Возрождение».
Жителям Варшавы рекомендуется пересесть на общественный транспорт в день визита Джо Байдена, заявил мэр города Рафал Тшасковский.
По его словам, поскольку идут боевые действия на Украине, во время визита президента США необходимо будет принять «беспрецедентные меры безопасности».
Визит американского лидера в Польшу запланирован на 21–22 февраля.
Генеральные инспекторы, ответственные за мониторинг военной и экономической помощи США Украине на сумму более $110 млрд, рассчитывают направить своих аудиторов непосредственно в зону боевых действий, чтобы усилить мониторинг за переданными Киеву вооружением. Об этом инспекторы из Пентагона, Госдепа и Агентства США по международному развитию (USAID) сообщили газете The Wall Street Journal.
До сих пор они имели возможность выполнять надзорные задачи удаленно. Но, съездив в Киев в конце января, инспекторы решили добиться того, чтобы аудиторы делали свою работу на украинской территории. «Чем ближе мы будем (к месту событий. — РБК), тем более всеобъемлющим будет надзор», — отметила и.о. заместителя генерального инспектора USAID Николь Ангарелла.
Ущерб, который украинская инфраструктура понесла с начала российской специальной военной операции, составляет €129 млрд, говорится в заявлении на сайте Еврокомиссии.
«Значительная часть этого ущерба была нанесена непосредственно гражданской инфраструктуре», — говорится в сообщении.
Российские власти ранее неоднократно заявляли, что удары наносятся только по военным объектам, а также по тем объектам энергетики, которые обеспечивают работу предприятий ОПК Украины.
Владимир Зеленский в своем выступлении по видеосвязи на Мюнхенской конференции по безопасности сравнил конфликт на Украине с борьбой Давида и Голиафа.
«Нет альтернативы победе над Голиафом. <...> Дело не только в Украине. Суть в том, что Голиаф просто обязан потерпеть поражение. Этому нет альтернативы, так как Кремль может нести угрозу безопасности всем [странам], представленным здесь, в Мюнхене», — сказал Зеленский.
В ходе военной операции на Украине в составе ЧВК «Вагнер» погибли четверо из 20 финских бойцов, еще один пропал без вести, сообщил основатель военной компании Евгений Пригожин. Слова бизнесмена приводит его пресс-служба в ответ на запрос финского MTV News.
Журналисты MTV News поинтересовались, как сейчас обстоят дела у 20 финнов в составе ЧВК, о которых Пригожин рассказывал в ноябре.
«Четыре финских бойца погибли, один пропал без вести, возможно в плену у украинцев. Остальные продолжают воевать», — заявил в ответ Пригожин.
Достичь продолжительного и устойчивого мира на Украине возможно только посредством поставок западного оружия, заявил Йенс Столтенберг.
«Союзники НАТО снова и снова заявляли, что мы поддерживаем Украину, чтобы обеспечить ее победу и преобладание в качестве суверенного независимого государства. Тогда эта война может закончиться за столом переговоров», — заявил генсек НАТО.
По его мнению, переговорный процесс полностью зависит от расстановки сил на поле боя.
Украинский суд заочно приговорил российского телеведущего Антона Красовского к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества по двум статьям — о публичных призывах к геноциду и к свержению конституционного строя, сообщила СБУ в своем телеграм-канале.
Спецслужба заключила, что Красовский с февраля 2022 года публично поддерживал специальную военную операцию и «призвал к геноциду украинского народа». Его сочли виновным по ч. 3 ст. 109 УК Украины (публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя) и ч. 2 ст. 442 (публичные призывы к геноциду).
«Призывами к геноциду», ставшими поводом для заочного преследования Красовского на Украине, Киев посчитал заявления, сделанные в эфире RT 20 октября, во время передачи с участием писателя-фантаста Сергея Лукьяненко. Когда Лукьяненко рассказал, что сталкивался с украинскими детьми, которые считали, что «Украину оккупировали москали», Красовский отреагировал на это призывом топить таких детей. Когда писатель возразил, что лучше в таких случаях использовать розги, Красовский добавил, что детей можно и сжигать. Лукьяненко в ответ заметил, что это экстремизм и он такие предложения не поддерживает.
Спустя четыре дня после эфира телеканал RT, с которым сотрудничал Красовский, приостановил с ним работу.
Почти две трети жителей ФРГ (64%) выступают против поставки Украине немецких боевых самолетов, следует из результатов опроса, проведенного социологической службой Infratest dimap для телеканала ARD.
Поддерживают предоставление авиации Киеву только 23% опрошенных, еще 13% не смогли дать ответа.
Европейская комиссия заморозила российские активы в Европе на сумму €21,5 млрд, заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.
«У нас была возможность заморозить €21,5 млрд активов российских олигархов и организаций, включенных в санкционный список», — сказал Рейндерс.
Он отметил, что Еврокомиссия продолжит работу над заморозкой различных видов активов, включая резервы Центрального банка России.