Польше следует пойти на некоторое «разоружение» и передать Украине вооружение из воинских частей, а не со складов, чтобы обеспечить украинской армии преимущество перед Россией, заявил бывший командующий сухопутными силами Польши и экс-замминистра обороны страны генерал Вальдемар Скшипчак. Его слова приводит Rzeczpospolita.

«Давайте больше не будем касаться барахла, изношенного снаряжение со складов, отложенного, потому что история так велела. Это снаряжение технологически обесценилось. Давайте дадим Украине современные боевые системы, потому что у русских есть количественное преимущество», — заявил генерал.