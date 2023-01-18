Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 329-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Речь идет о запасах оружия и боеприпасов США для использования в ближневосточных конфликтах. Источники газеты утверждают, что на фоне «затягивания» конфликта на Украине Пентагон договорился с израильской стороной об отправке Киеву 300 тыс. снарядов 155 мм. Это одобрил бывший премьер-министр Израиля Яир Лапид, говорится в статье.
«Украина готовится к битве <...> менее чем в пяти минутах езды от границы с близким союзником России. Украинские силы продолжают обновлять и укреплять оборонительные сооружения, первоначально построенные в апреле, <...> на фоне сообщений о российских войсках и бронетехнике, движущихся в Белоруссию», — говорится в сообщении.
Дагдален отметила, что США сами не соглашаются поставить Украине танки, но активно подталкивают к этому Германию.
«Западные танки фактически вызывают в воображении применение ядерного оружия — сначала против Германии. Это, кажется, более глубокая причина, по которой Вашингтон так сдержан в вопросе поставок танков, но вынуждает своего союзника идти на самопожертвование, как вассала», — написала Дагдален.
Германия «косвенно» вовлечена в боевые действия на территории Украины, заявил новый глава немецкого Минобороны Борис Писториус.
«Министерство обороны является серьезным вызовом даже в гражданское, мирное время, и в те времена, когда Федеративная Республика Германия вовлечена в войну, опять же, косвенно», — сказал он. Писториус добавил, что ведомству предстоит «адаптироваться к новой ситуации», которая сложилась из-за конфликта на Украине.
Австралийские военные направятся в Великобританию, чтобы принять участие в обучении там украинских солдат, сообщило Минобороны Австралии.
«Контингент численностью до 70 военнослужащих Австралийских сил обороны (ADF) будет развернут <...> для оказания помощи в программе обучения под руководством Великобритании», — сообщили в ведомстве.
Программа сфокусирована на «базовой тактике пехоты в городских и лесных условиях», отметили в Минобороны Австралии.
Некоторые законопроекты на Украине могут подрывать права граждан на свободу вероисповедания, заявила на заседании Совета безопасности ООН помощник Генерального секретаря организации по правам человека Илзе Брандс Кегрис.
«Мы обеспокоены, что два проекта — законопроект 8221 и законопроект 8262 — могут подрывать право на свободу религии или вероисповедания», — сказала она.
Речь идет о проектах закона «об обеспечении укрепления национальной безопасности в сфере свободы слова и деятельности религиозных организаций» и о внесении изменений в законодательные акты с целью «совершенствования правового регулирования деятельности религиозных организаций».
«Захват укрепрайона — блестящий результат наших воинов. Данный рубеж обороны был стратегически важен и его взятие является существенным успехом на Марьинском фронте», — написал он.
99-летний Генри Киссинджер, который с 2014 года был сторонником идеи о нейтральном статусе Украины, пересмотрел свои взгляды. В этом году на форуме в Давосе он признал, что Украина заслужила приглашения в НАТО и гарантий безопасности от альянса.
«До этой войны я был против членства Украины в НАТО, потому что боялся, что начнется именно тот процесс, который мы наблюдаем сейчас. Теперь, когда этот процесс достиг такого уровня, идея нейтральной Украины в этих условиях уже не имеет смысла. В конце... она должна получить гарантии от НАТО, в какой бы форме НАТО их ни предоставила. Теперь вступление Украины в НАТО приемлемо», — сказал он.
Команды о запрете военнослужащим в ДНР носить бороды, пользоваться личным автотранспортом и планшетами не было, сама идея об этом звучит абсурдно, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в своем телеграм-канале. «Многие телеграм-каналы и военкоры обсуждали возможный запрет на ношение бороды среди наших военнослужащих, особенно на передовой, запрет на использование личного автотранспорта, запрет на планшеты <...>. Я связался с нашей комендатурой и уточнил: никаких подобных проверяющих с такими гениальными идеями (в кавычках) не приезжало, никаких подобных команд не спускалось», — заявил Пушилин.
По его мнению, сама идея о подобных запретах является абсурдной и «ничего бы хорошее она не прибавила», вызвав лишь недопонимание «у наших ребят на передовой».
Германская нефтегазовая компания Wintershall Dea после решения российского правительства ввести предельные цены на газ, выше которых «Газпрому» запрещается покупать его у совместных с Wintershall Dea предприятий, объявила о решении уйти с российского рынка.
Wintershall Dea вместе с «Газпромом» разрабатывает Южно-Русское нефтегазовое месторождение через два СП — с «Севернефтегазпром» и «Газпром ЮРГМ трейдингом». Помимо этого, компания была одним из инвесторов проекта «Северный поток — 2» наряду с британской Shell, австрийской OMV, французской Engie, немецкой Uniper, которые профинансировали половину его стоимости (проект оценивался в $11 млрд). Wintershall Dea вложила в него €730 млн.
Основатель ЧВК Вагнера, владелец группы «Конкорд» Евгений Пригожин на встрече с заключенными, отслужившими свой контракт в ЧВК на Украине, призвал их больше не применять свои «криминальные таланты», которые нужны были только на линии соприкосновения. Видео с выступлением Пригожина опубликовала его пресс-служба.
«Каждый из вас прошел то, что не проходили ваши отцы и деды, а только прадеды во время Великой Отечественной Войны. Я говорил, что мне нужны ваши криминальные таланты, чтобы убивать врага на войне. Теперь криминальные таланты не требуются — постарайтесь помнить, что не надо в лагерь возвращаться. Деньги есть, медали есть, адреналина выхлестнули столько, что и на правнуков хватит. Поэтому старайтесь поаккуратнее. Тех, кто захочет вернуться — ждем обратно», — заявил Пригожин.
Пресс-служба Госдумы решила прокомментировать сообщения о том, что спикер Вячеслав Володин, предложивший сегодня запретить госслужбу для тех, кто не служил в армии, сам в армии не служил. В армии, как следует из сообщения пресс-службы, Володин действительно не служил — но учился на военной кафедре и проходил военные сборы во время обучения в Саратовском институте механизации по специальности инженер-механик.
«Вячеслав Володин в 1986 году окончил факультет организации и технологии ремонта машин Саратовского института механизации сельского хозяйства им. М.И.Калинина (СИМСХ) по специальности инженер-механик. С 3 курса проходил обучение на военной кафедре института. Летом 1985 года, после 4 курса, прошёл военные сборы на базе Ульяновского гвардейского высшего танкового командного дважды Краснознамённого, ордена Красной Звезды училища им. В. И. Ленина (УГВТКУ). Принял присягу. По окончанию института присвоено первое военное офицерское звание — лейтенант», — сказано в сообщении.
Сейчас воинское звание Вячеслава Володина — полковник запаса.
Добиться вступления Украины в НАТО — тяжелая задача, стране необходимо предоставить гарантии безопасности. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа.
«Будет тяжело добиться полноценного членства Украины в НАТО, пока длится кризис. Но мы не говорим о полноценном членстве прямо сейчас. Мы говорим о четком расписании, четких планах», — сказал Науседа, отвечая на вопрос о том, прекратится ли военный конфликт, если Украина станет членом альянса.
Нидерланды отправят на Украину ЗРК Patriot, сообщил премьер-министр Марк Рютте, которого цитирует Reuters.
Дмитрий Песков опроверг слухи о том, что Владимир Путин завтра во время мероприятий в честь 80-летия прорыва блокады Ленинграда может объявить полноценную войну Украине или сообщить о новой волне мобилизации.
«Это все слухи. Не слушайте их», — сказал Песков «Осторожно Media», комментируя сообщения телеграм-каналов.
Главком ВСУ Валерий Залужный в Польше впервые встретился с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.
«Поблагодарил генерала Милли за непреклонную поддержку и помощь, оказанную Соединенными Штатами и союзниками Украине. Обозначил насущные потребности Вооруженных сил Украины, удовлетворение которых ускорит нашу победу», — написал Залужный в соцсетях.
Служба безопасности Украины заявила о задержании двоих переселенцев с востока Украины. Их подозревают в попытке за вознаграждение разведать местоположение реактивных систем залпового огня HIMARS и уничтожить их.
«СБУ обезвредила в Кременчуге вражескую агентурную сеть, которая пыталась обнаружить и взорвать установки HIMARS и комплексы С-300. <...> В случае обнаружения украинских военных объектов агенты России планировали их уничтожить с помощью поджога и дальнейшей детонации боекомплекта», — говорится в сообщении спецслужбы.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила подготовку десятого пакета санкций против России и отметила, что он в основном будет сосредоточен на закрытии лазеек в уже принятых мерах.
«Десятый раунд будет в основном сосредоточен на том, чтобы закрыть существующие лазейки, покончить с попытками обхода [санкций] и чтобы эти попытки имели огромные последствия для тех, кто их применяет», — сказала фон дер Ляйен.
Ранее Reuters со ссылкой на дипломатические сообщал, что Евросоюз может ввести новый пакет санкций против России 24 февраля.
Директор МВФ Кристаллина Георгиева на форуме в Давосе вспомнила песню «Хотят ли русские войны» и призвала закончить конфликт на Украине за столом переговоров.
«Есть знаменитая русская песня — «Хотят ли русские войны». И главный посыл этой песни — нет, не хотят. Почему тогда это случилось, и как мы можем положить этому конец? Даже столетия войны заканчивались за столом переговоров, и чем быстрее мы найдем возможность, чтобы положить конец этой ужасной войне, тем лучше для всех. И конечно, будет прекрасной новостью для мировой экономики», — сказала она.
Гергиева вспомнила о периоде своей работы в России (она была директором постоянного представительства Всемирного банка в Москве) и заявила, что большинство русских считают себя европейцами.
«Когда русских спрашивали, кем они себя считают, большинство отвечали — европейцами. Даже те, кто живет в азиатской части России. Когда вы зададите этот вопрос русским сейчас, они ответят — мы другие, мы отличаемся от остального мира. Я хочу извлечь из происходящего один урок: да, политики разные, да, политика может отличаться в высших коридорах власти, но когда население страны подписывается под тем, что не соответствует их интересам, миру есть над чем задуматься… Нельзя смешивать всех русских в одном горшке. Нельзя делать этого. Есть так много прекрасных умных русских, которые не согласны с этой политикой. Сейчас они в Польше и в Финляндии, например», — отметила директор МВФ.