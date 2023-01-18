Директор МВФ Кристаллина Георгиева на форуме в Давосе вспомнила песню «Хотят ли русские войны» и призвала закончить конфликт на Украине за столом переговоров.

«Есть знаменитая русская песня — «Хотят ли русские войны». И главный посыл этой песни — нет, не хотят. Почему тогда это случилось, и как мы можем положить этому конец? Даже столетия войны заканчивались за столом переговоров, и чем быстрее мы найдем возможность, чтобы положить конец этой ужасной войне, тем лучше для всех. И конечно, будет прекрасной новостью для мировой экономики», — сказала она.

Гергиева вспомнила о периоде своей работы в России (она была директором постоянного представительства Всемирного банка в Москве) и заявила, что большинство русских считают себя европейцами.

«Когда русских спрашивали, кем они себя считают, большинство отвечали — европейцами. Даже те, кто живет в азиатской части России. Когда вы зададите этот вопрос русским сейчас, они ответят — мы другие, мы отличаемся от остального мира. Я хочу извлечь из происходящего один урок: да, политики разные, да, политика может отличаться в высших коридорах власти, но когда население страны подписывается под тем, что не соответствует их интересам, миру есть над чем задуматься… Нельзя смешивать всех русских в одном горшке. Нельзя делать этого. Есть так много прекрасных умных русских, которые не согласны с этой политикой. Сейчас они в Польше и в Финляндии, например», — отметила директор МВФ.