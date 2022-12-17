Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 297-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Главное за ночь:
- Кремль сообщил, что президент Владимир Путин в течение всего дня 16 декабря проработал в объединенном штабе войск, задействованных в специальной военной операции на Украине. Он заслушал доклад о ходе операции, провел совещание и отдельные встречи с командующими.
- Ворошиловский и Киевский районы Донецка подверглись обстрелу со стороны ВСУ, сообщает представительство ДНР в СЦКК.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что знает о предложениях начать переговоры с Россией, но не видит, о чем можно договариваться с Путиным.
- В Молдавии прекратили вещание шести телеканалов — «Первый в Молдове», РТР, Accent TV, НТВ Молдова, ТВ6 и «Орхей ТВ». Премьер Наталья Гаврилица обвинила указанные СМИ в нарушение законов и предвзятом освещении событий в Молдавии и на Украине.
- В Киеве восстановили работу метро. Поезда перестали ходить накануне, 16 декабря.
В Британии проверят, как развивается конфликт на Украине и как используется помощь, предоставляемая Киеву Лондоном, узнала «Би-би-си». Один из источников издания так изложил суть планируемого аудита: «Надо посмотреть, что мы вложили и что мы от этого получили».
«Президент Зеленский почувствовал, что происходит. И он разговаривал с Риши [Сунаком, премьером Британии]. Он пытается вдохновить его, говоря, что мы великие освободители, мы великие воины. Вы нужны нам», — также сказал собеседник телерадиокомпании.
Депутат Киевского городского совета Ксения Семенова написала в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России), что метро в украинской столице «завтра вряд ли поедет». «Но будет больше автобусов по маршрутам», — добавила она.
Киевский метрополитен пока не комментировал эти данные.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал ложными данные The Wall Street Journal о том, что в начале военной операции на Украине Владимир Путин поручил главе Чечни Рамзану Кадырову занять правительственный квартал в Киеве и убить президента страны Владимира Зеленского. «Это полная чушь», — сказал он ТАСС.
Статья WSJ вышла 16 декабря, издание ссылается на представителей украинской разведки. В материале также приведен комментарий Пескова, который называет данные газеты «абсолютно абсурдным, безосновательным и ложным» утверждением.
В официальном журнале Европейского союза опубликовано содержание девятого пакета санкций против России вместе со списком всех физических и юридических лицт и организаций, в отношении которых вводятся ограничения. Санкции введены против Роскомнадзора, Вооруженных сил России, Росгвардии, ВДВ, ВМФ и Сил специальных операций.
Под персональными санкциями, в частности, оказались:
- депутаты Госдумы: Валентина Терешкова, Анатолий Грешневиков, Лариса Буранова, Алексей Волоцков, Максим Гулин, Владимир Гутенев, Елена Драпеко, Павел Завальный, Виктор Заварзин, Ольга Занко, Дмитрий Кобылкин, Эдуард Кузнецов, Владимир Новиков, Марат Нуриев;
- члены Совфеда: Виктор Кресс, Сергей Лукин, Арсен Каноков;
- глава Росгвардии Виктор Золотов;
- помощник президента Максим Орешкин;
- главы российских регионов: Андрей Воробьев (Московская область); Андрей Чибис (Мурманская область), Игорь Бабушкин (Астраханская область), Владислав Шапша (Калужская область), Андрей Травников (Новосибирская область);
- чиновники новых регионов: замминистра культуры ЛНР Василий Носков, замминистра связи ДНР Денис Курашов, министр доходов и сборов ДНР Дмитрий Шмелев, министр промышленности и торговли ЛНР Тимур Саматов, министр энергетики ЛНР Константин Завизенов;
- режиссер Никита Михалков, певец Григорий Лепс, блогер Дмитрий Пучков (Гоблин), телеведущий Борис Корчевников.
Санкции также введены против Московского кредитного банка, Дальневосточного банка и Всероссийского банка развития регионов. Кроме того, под ограничения попали все политические партии, представленные в Госдуме: «Единая Россия», «Новые люди», ЛДПР, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», КПРФ.
В Вашингтоне считают, что время для переговоров по мирному урегулированию на Украине пока не настало, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во время выступления в Фонде Карнеги. Отвечая на вопрос о том, в чем заключается роль США, Салливан сказал, что Вашингтон оказывает украинской стороне военную помощь, чтобы Киев имел «наилучшее положение на поле боя» с тем, чтобы «когда и если наступит время для дипломатии, она [Украина] была в наилучшей позиции за столом переговоров». «Этот момент еще не настал», — считает он.
Салливан добавил, что американская администрация запросила у конгресса дополнительные ресурсы для дальнейшей поддержки Украины, и выразил уверенность, что просьбу поддержат и демократы, и республиканцы.
Швейцария присоединилась к потолку цен на российскую нефть. «В ответ на продолжающуюся военную агрессию России и дестабилизирующие действия в Украине 3 декабря ЕС согласился применить новые санкции, касающиеся ограничения цен на российскую сырую нефть и нефтепродукты. <...> 16 декабря Федеральный совет решил принять эти положения, приведя меры Швейцарии в соответствие с мерами ЕС», — говорится в заявлении правительства страны.
Россия и Украина в ближайшее время вряд ли приступят к переговорам, считает глава МИД Австрии Александр Шалленберг. Министр заявил газете Politico, что пока не видит для этого никаких перспектив. Тем не менее, сказал Шалленберг, важно сохранить возможности для диалога двух стран. «В конце концов, мир никогда не достигается на поле боя. Это делается за столом переговоров», — подчеркнул он.
В ДНР заявили о четырех за день обстрелах Донецка со стороны вооруженных сил Украины. Как сообщается в телеграм-канале представительства региона в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за день по городу выпустили 48 ракет из системы залпового огня «Град». Последний обстрел был совершен около 19.00 местного времени, в направлении города были запущены 15 ракет из БМ-21 «Град», они взорвались в Петровском районе столицы Донбасса.
Законопроект об участии Хорватии в программе подготовки украинских военных не получил необходимой поддержки в парламенте страны. Документ поддержали 97 депутатов и 151, а для одобрения нужно было получить две трети голосов. Как сообщает Reuters, противником участия Хорватии в программе был в том числе и командующий вооруженными силами страны Зоран Миланович. По его словам, Загреб в соответствии со своей доктриной должен оказывать помощь лишь союзников, а Украина таковым не является, поскольку не входит в НАТО или ЕС.
Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США не видят признаков готовящегося российского наступления на Киев.
Губернатор Харьковской области Олег Синегубов заявил, что всего без электричества в регионе остаются 1,2 млн человек в 1600 населенных пунктах. По его словам, к вечеру власти рассчитывают запустить воду в теплогенерирующие предприятия, а затем и в жилой фонд.
Совет ЕС утвердил девятый пакет санкций против России, ужесточающий экспортный контроль, вводящий ограничения на поставки товаров двойного назначения и расширяющий санкционный список на 168 новых позиций. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на на сайте Евросовета.