В Британии проверят, как развивается конфликт на Украине и как используется помощь, предоставляемая Киеву Лондоном, узнала «Би-би-си». Один из источников издания так изложил суть планируемого аудита: «Надо посмотреть, что мы вложили и что мы от этого получили».

«Президент Зеленский почувствовал, что происходит. И он разговаривал с Риши [Сунаком, премьером Британии]. Он пытается вдохновить его, говоря, что мы великие освободители, мы великие воины. Вы нужны нам», — также сказал собеседник телерадиокомпании.