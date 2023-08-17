Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 540-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
В российских колледжах появится новая специальность — оператор беспилотников массой до 30 кг, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
«Мы буквально вот только утвердили перечень профессий рабочих, должностей и служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение, как в учреждениях СПО, так и в различных центрах, в том числе созданных на предприятии. В него вошли 5 110 наименований. В перечне появилось более 250 новых востребованных профессий, в частности оператор беспилотных авиационных систем с максимальной взлетной массой 30 килограмм и менее», — сказал Кравцов (цитата по «РИА Новости»).
Президент Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации на Украине на 90 дней, до 15 ноября.
Россияне теперь смогут сообщить об угрозе обстрела со стороны ВСУ или о беспилотнике с помощью нового приложения «Радар», сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Пока приложение доступно только на Android. Его разработкой, по словам Гладкова, занимался Народный фронт.
Утром средства ПВО уничтожили над Белгородской областью украинский ударный беспилотник самолетного типа, сообщило Минобороны России. Пострадавших и разрушений нет.
Сообщения о диверсии на водопроводе в Зернограде Ростовской области — ложные, сообщил замминистра региональной политики Сергей Тюрин.
«Информация о диверсии на зерноградском водоводе, которая распространяется в телеграм-каналах, не соответствует действительности, 16.08.2023 произошел порыв трубы между насосными станциями № 1 и № 2, подача воды в город не прекращалась, при проведении ремонтных работ снижали давление на одной из насосных станций. В настоящее время работы завершены, порыв устранен», — заявил Тюрин.
О том, что неизвестные устроили диверсию на водоводе ночью 15 августа, ранее сообщила мэр Зернограда Ирина Полищук. По ее словам, к таким выводам пришли выехавшие на место сотрудники ЖКХ. «Они поняли, что это диверсия. По какой причине? Потому что это не просто прорыв, а ездила техника, начала копать и искать конкретно наш водовод, чтобы его повредить», — заявила Полищук.
Саркози также назвал дипломатию единственно допустимым способом урегулирования конфликта на Украине.
«Дипломатия, переговоры остаются единственными способами найти приемлемое решение. Без компромисса ничего не получится, и возникает риск, что в любой момент ситуация может выйти из-под контроля. Эта пороховая бочка может иметь ужасные последствия», — сказал бывший президент Франции.
Возврат Крыма в состав Украины иллюзорен, большая часть его жителей считают себя русскими, заявил в интервью Le Figaro бывший президент Франции Николя Саркози.
«Аннексия Крыма в 2014 году стала очевидным нарушением международного права. Но когда речь идет об этой территории, которая до 1954 года была российской и где большинство жителей всегда чувствовали себя русскими, я считаю, что возврат к прошлому иллюзорен», — сказал Саркози.
Он добавил, что, по его мнению, «для утверждения нынешнего положения дел необходим неоспоримый референдум, то есть проведенный под строгим контролем международного сообщества».
Новочерскасский гарнизонный военный суд Ростовской области приговорил к восьми годам колонии мобилизованного Ивана Алексеева, застрелившего сослуживца из снайперской винтовки и попытавшегося скрыть преступление.
Алексеев рассказал, что выпивал в блиндаже вместе с тремя сослуживцами на старый Новый год. Он сделал одному из них (в тексте приговора его называют О.) замечание из-за громких разговоров, в ответ сослуживец ударил Алексеева по лицу. Позже, когда они остались в блиндаже вдвоем, сослуживец потребовал от мобилизованного уйти. Но Алексеев не согласился, «в связи с чем потерпевший стал наносить ему удары в область лица, при этом взяв свой автомат АК-74, дослал патрон в патронник и пытался прицелиться в него». Алексеев в ответ выстрелил в сослуживца из снайперской винтовки, а затем бросил ему в шею кухонный нож.
«После этого, чтобы скрыть свою причастность и следы совершенного им преступления, он оттащил труп О. в колею грунтовой дороги. Затем, чтобы придать причинению смерти О. вид боевых потерь от военнослужащих <данные изъяты>, он порезал ножом нижнюю часть шеи О., левое плечо, правую лопатку и сделал порез в нижней левой части его спины», — говорится в тексте приговора.
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби опроверг сообщения об обсуждении возможности членства Украины в НАТО в обмен на уступки территории.
«Это не соответствует действительности», — заявил Кирби, отвечая на соответствующий вопрос.
Представитель Белого дома напомнил, что Украина, по мнению Вашингтона, в будущем станет частью альянса, Соединенные Штаты поддержали вступление этой страны на саммите блока в Вильнюсе. Однако сейчас нужно сосредоточиться на помощи Киеву в военных действиях и отвоевывании территорий, которые принадлежат ему по праву, отметил Кирби.
Неизвестные устроили диверсию на водоводе в Зернограде Ростовской области. Об этом заявила глава администрации города Ирина Полищук в своем телеграм-канале.
По ее словам, ночью 15 августа на водоводе «изменились параметры работы», о чем ей рассказали специалисты местного ЖКХ. «Они поняли, что это диверсия. По какой причине? Потому что это не просто прорыв, а ездила техника, начала копать и искать конкретно наш водовод, чтобы его повредить», — отметила глава администрации. Она выразила надежду, что «те, кто совершил это преступление, будут найдены».
В Белоруссии зарегистрировали общество с ограниченной ответственностью «Группа «Вагнер», деятельностью которой заявлены образовательные услуги, следует из единого госрегистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей республики.
Компания зарегистрирована 4 августа Осиповичским райисполкомом в деревне Цель Могилевской области — она находится в 20 км от города Осиповичи. В качестве вида деятельности юрлица указаны «прочие виды образования».
В деревне Цель расположен полевой лагерь, предназначенный для размещения бойцов ЧВК «Вагнер», уехавших в Белоруссию после попытки мятежа.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в зоне военной операции воюют около 45 тысяч москвичей. По его словам, в рамках частичной мобилизации из столицы в армию отправились 20 тысяч человек. Примерно столько же отправились на Украину в качестве добровольцев и контрактников.
Руководитель офиса генсека НАТО Стиан Йенссен назвал ошибкой свои слова о том, что Украина может получить членство в альянсе в обмен на уступку России части своих территорий. «Мое заявление по этому поводу было частью более широкой дискуссии о возможных сценариях будущего в Украине, я не должен был так говорить. Это было ошибкой», — пояснил Йенссен.
Власти Швейцарии приняли решение присоединиться к 11-му пакету санкций ЕС.
Глава Харьковской областной военной администрации Олен Синегубов сообщил об ударах по Харьковскому, Купянскому и Чугуевскому районам.
Как он написал в телеграм-канале, информации о пострадавших пока не поступало.
Военные и пограничники предотвратили попытку проникновения шести украинских диверсантов в Брянскую область, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Он уточнил, что это произошло около 7 утра. Убиты пятеро диверсантов.
Владимир Путин в среду, 16 августа, рассмотрит предложения по валютному контролю, Минфин предложит обязать экспортеров продавать часть валютной выручки, сказали Financial Times два источника.
Минфин предложит заставить экспортеров продавать до 80% валютной выручки в течение 90 дней после ее получения, а компаниям, которые откажутся выполнять эти требования, будет отказано в госсубсидиях, пишет газета. Среди других предложений — запрет на выплаты дивидендов за рубеж, отмена импортных субсидий, ограничение сделок с валютными свопами, снижение объема валюты, который экспортеры могут выводить из России.
Накануне Bloomberg сообщил, что перед повышением ключевой ставки власти провели совещание с экспортерами, где обсуждалась идея вернуть требование об обязательной продаже части валютной выручки. Собеседники агентства уточнили, что окончательное решение еще не было принято.
ФСБ сообщила об уничтожении четырех украинских диверсантов при попытке проникновения в Брянскую область. Спецслужба заявила, что у них были дроны с наклейками «Собственность ФСБ» для возможных провокаций.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что при обстреле Кировского района города в поселке шахты имени Абакумова погиб мужчина 1953 года рождения.