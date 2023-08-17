Новочерскасский гарнизонный военный суд Ростовской области приговорил к восьми годам колонии мобилизованного Ивана Алексеева, застрелившего сослуживца из снайперской винтовки и попытавшегося скрыть преступление.

Алексеев рассказал, что выпивал в блиндаже вместе с тремя сослуживцами на старый Новый год. Он сделал одному из них (в тексте приговора его называют О.) замечание из-за громких разговоров, в ответ сослуживец ударил Алексеева по лицу. Позже, когда они остались в блиндаже вдвоем, сослуживец потребовал от мобилизованного уйти. Но Алексеев не согласился, «в связи с чем потерпевший стал наносить ему удары в область лица, при этом взяв свой автомат АК-74, дослал патрон в патронник и пытался прицелиться в него». Алексеев в ответ выстрелил в сослуживца из снайперской винтовки, а затем бросил ему в шею кухонный нож.

«После этого, чтобы скрыть свою причастность и следы совершенного им преступления, он оттащил труп О. в колею грунтовой дороги. Затем, чтобы придать причинению смерти О. вид боевых потерь от военнослужащих <данные изъяты>, он порезал ножом нижнюю часть шеи О., левое плечо, правую лопатку и сделал порез в нижней левой части его спины», — говорится в тексте приговора.