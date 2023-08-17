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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Сюжет
Военная операция на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 540-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
11:31

В российских колледжах появится новая специальность — оператор беспилотников массой до 30 кг, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

«Мы буквально вот только утвердили перечень профессий рабочих, должностей и служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение, как в учреждениях СПО, так и в различных центрах, в том числе созданных на предприятии. В него вошли 5 110 наименований. В перечне появилось более 250 новых востребованных профессий, в частности оператор беспилотных авиационных систем с максимальной взлетной массой 30 килограмм и менее», — сказал Кравцов (цитата по «РИА Новости»).

10:34

Президент Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации на Украине на 90 дней, до 15 ноября.

10:30

Россияне теперь смогут сообщить об угрозе обстрела со стороны ВСУ или о беспилотнике с помощью нового приложения «Радар», сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Пока приложение доступно только на Android. Его разработкой, по словам Гладкова, занимался Народный фронт.

10:12

Утром средства ПВО уничтожили над Белгородской областью украинский ударный беспилотник самолетного типа, сообщило Минобороны России. Пострадавших и разрушений нет.

Вчера 22:04

Сообщения о диверсии на водопроводе в Зернограде Ростовской области — ложные, сообщил замминистра региональной политики Сергей Тюрин.

«Информация о диверсии на зерноградском водоводе, которая распространяется в телеграм-каналах, не соответствует действительности, 16.08.2023 произошел порыв трубы между насосными станциями № 1 и № 2, подача воды в город не прекращалась, при проведении ремонтных работ снижали давление на одной из насосных станций. В настоящее время работы завершены, порыв устранен», — заявил Тюрин.

О том, что неизвестные устроили диверсию на водоводе ночью 15 августа, ранее сообщила мэр Зернограда Ирина Полищук. По ее словам, к таким выводам пришли выехавшие на место сотрудники ЖКХ. «Они поняли, что это диверсия. По какой причине? Потому что это не просто прорыв, а ездила техника, начала копать и искать конкретно наш водовод, чтобы его повредить», — заявила Полищук.

Вчера 21:52

Саркози также назвал дипломатию единственно допустимым способом урегулирования конфликта на Украине.

«Дипломатия, переговоры остаются единственными способами найти приемлемое решение. Без компромисса ничего не получится, и возникает риск, что в любой момент ситуация может выйти из-под контроля. Эта пороховая бочка может иметь ужасные последствия», — сказал бывший президент Франции.

Вчера 21:46

Возврат Крыма в состав Украины иллюзорен, большая часть его жителей считают себя русскими, заявил в интервью Le Figaro бывший президент Франции Николя Саркози.

«Аннексия Крыма в 2014 году стала очевидным нарушением международного права. Но когда речь идет об этой территории, которая до 1954 года была российской и где большинство жителей всегда чувствовали себя русскими, я считаю, что возврат к прошлому иллюзорен», — сказал Саркози.

Он добавил, что, по его мнению, «для утверждения нынешнего положения дел необходим неоспоримый референдум, то есть проведенный под строгим контролем международного сообщества».

Вчера 21:04

Новочерскасский гарнизонный военный суд Ростовской области приговорил к восьми годам колонии мобилизованного Ивана Алексеева, застрелившего сослуживца из снайперской винтовки и попытавшегося скрыть преступление.

Алексеев рассказал, что выпивал в блиндаже вместе с тремя сослуживцами на старый Новый год. Он сделал одному из них (в тексте приговора его называют О.) замечание из-за громких разговоров, в ответ сослуживец ударил Алексеева по лицу. Позже, когда они остались в блиндаже вдвоем, сослуживец потребовал от мобилизованного уйти. Но Алексеев не согласился, «в связи с чем потерпевший стал наносить ему удары в область лица, при этом взяв свой автомат АК-74, дослал патрон в патронник и пытался прицелиться в него». Алексеев в ответ выстрелил в сослуживца из снайперской винтовки, а затем бросил ему в шею кухонный нож.

«После этого, чтобы скрыть свою причастность и следы совершенного им преступления, он оттащил труп О. в колею грунтовой дороги. Затем, чтобы придать причинению смерти О. вид боевых потерь от военнослужащих <данные изъяты>, он порезал ножом нижнюю часть шеи О., левое плечо, правую лопатку и сделал порез в нижней левой части его спины», — говорится в тексте приговора.

Вчера 20:43

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби опроверг сообщения об обсуждении возможности членства Украины в НАТО в обмен на уступки территории.

«Это не соответствует действительности», — заявил Кирби, отвечая на соответствующий вопрос.

Представитель Белого дома напомнил, что Украина, по мнению Вашингтона, в будущем станет частью альянса, Соединенные Штаты поддержали вступление этой страны на саммите блока в Вильнюсе. Однако сейчас нужно сосредоточиться на помощи Киеву в военных действиях и отвоевывании территорий, которые принадлежат ему по праву, отметил Кирби.

Вчера 20:02

Неизвестные устроили диверсию на водоводе в Зернограде Ростовской области. Об этом заявила глава администрации города Ирина Полищук в своем телеграм-канале.

По ее словам, ночью 15 августа на водоводе «изменились параметры работы», о чем ей рассказали специалисты местного ЖКХ. «Они поняли, что это диверсия. По какой причине? Потому что это не просто прорыв, а ездила техника, начала копать и искать конкретно наш водовод, чтобы его повредить», — отметила глава администрации. Она выразила надежду, что «те, кто совершил это преступление, будут найдены».

Вчера 19:15

В Белоруссии зарегистрировали общество с ограниченной ответственностью «Группа «Вагнер», деятельностью которой заявлены образовательные услуги, следует из единого госрегистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей республики.

Компания зарегистрирована 4 августа Осиповичским райисполкомом в деревне Цель Могилевской области — она находится в 20 км от города Осиповичи. В качестве вида деятельности юрлица указаны «прочие виды образования».

В деревне Цель расположен полевой лагерь, предназначенный для размещения бойцов ЧВК «Вагнер», уехавших в Белоруссию после попытки мятежа.

Вчера 18:45

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в зоне военной операции воюют около 45 тысяч москвичей. По его словам, в рамках частичной мобилизации из столицы в армию отправились 20 тысяч человек. Примерно столько же отправились на Украину в качестве добровольцев и контрактников.

Вчера 18:00

Руководитель офиса генсека НАТО Стиан Йенссен назвал ошибкой свои слова о том, что Украина может получить членство в альянсе в обмен на уступку России части своих территорий. «Мое заявление по этому поводу было частью более широкой дискуссии о возможных сценариях будущего в Украине, я не должен был так говорить. Это было ошибкой», — пояснил Йенссен.

Вчера 17:21

Вчера 16:58

Власти Швейцарии приняли решение присоединиться к 11-му пакету санкций ЕС.

Вчера 16:56

Глава Харьковской областной военной администрации Олен Синегубов сообщил об ударах по Харьковскому, Купянскому и Чугуевскому районам.

Как он написал в телеграм-канале, информации о пострадавших пока не поступало.

Вчера 16:27

Военные и пограничники предотвратили попытку проникновения шести украинских диверсантов в Брянскую область, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Он уточнил, что это произошло около 7 утра. Убиты пятеро диверсантов.

Вчера 15:47

Владимир Путин в среду, 16 августа, рассмотрит предложения по валютному контролю, Минфин предложит обязать экспортеров продавать часть валютной выручки, сказали Financial Times два источника.

Минфин предложит заставить экспортеров продавать до 80% валютной выручки в течение 90 дней после ее получения, а компаниям, которые откажутся выполнять эти требования, будет отказано в госсубсидиях, пишет газета. Среди других предложений — запрет на выплаты дивидендов за рубеж, отмена импортных субсидий, ограничение сделок с валютными свопами, снижение объема валюты, который экспортеры могут выводить из России.

Накануне Bloomberg сообщил, что перед повышением ключевой ставки власти провели совещание с экспортерами, где обсуждалась идея вернуть требование об обязательной продаже части валютной выручки. Собеседники агентства уточнили, что окончательное решение еще не было принято.

Вчера 15:23

ФСБ сообщила об уничтожении четырех украинских диверсантов при попытке проникновения в Брянскую область. Спецслужба заявила, что у них были дроны с наклейками «Собственность ФСБ» для возможных провокаций.

Вчера 15:09

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что при обстреле Кировского района города в поселке шахты имени Абакумова погиб мужчина 1953 года рождения.

Автор
Редакция РБК
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