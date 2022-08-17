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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 175-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
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07:38

МИД России назвал дезинформацией сообщения СМИ США, которые приписывают России «воровство» украинской энергии.

«Уровень привлекаемых местными пропагандистами сторонних аналитиков вызывает иронию. Одним из таких „специалистов“ оказался бывший сотрудник посольства США в Киеве, который приписывает России стремление „аннексировать“ энергопотоки, „отрезать“ украинских потребителей от ЗАЭС и „выгодно продать“ высвободившиеся объемы электроэнергии в условиях роста цен на энергоресурсы», — говорится в материале МИД РФ, размещенном на официальном сайте.

07:13
Канцлер Германии Олаф Шольц назвал важным прямое общение с российским президентом Владимиром Путиным особенно во время кризиса на Украине.

«Как бы трудно это ни было, прямое общение важно, особенно во время кризиса. Я хочу, чтобы наши сообщения дошли до президента России напрямую, чтобы Россия взяла на себя ответственность. Мое ясное послание ему заключается в том, что его стратегия в отношении Украины не сработает. Путин должен знать, чего мы от него требуем, вот почему я считаю, что такие разговоры важны, в том числе и в будущем», — сказал Шольц.
Вчера 22:49
Киев не может гарантировать безопасного проезда МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Альтернативные маршруты — предмет дальнейших переговоров, заявили в российском МИДе.
Вчера 22:18
Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются разрушить охлаждающий контур Запорожской АЭС, утверждает член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По его словам, украинские военные произвели по нему уже несколько десятков выстрелов из тяжелых вооружений.

«Он так не защищен, естественно, как непосредственно реактор, и в принципе перебить его, нарушить целостность и не дать возможность [способствовать] качественному охлаждению реактора есть возможность у наших противников», — сказал он.
Вчера 21:39
Минобороны обвинило украинских военных в использовании в своих целях медицинских учреждений. Так, огневые точки размещены в туберкулезной больнице Артемовска (Бахмута), а казармы, склады вооружение и артиллерия в психиатрической больнице Краматорска. Помимо этого в медицинском центре в Новых Санжарах (Полтавская область) оборудован склад боеприпасов батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).
Вчера 21:00

16 августа в Крыму под Джанкоем в результате диверсии произошло возгорание на территории временного хранения боеприпасов одной из воинских частей, там начали рваться боеприпасы. С окружающей территории пришлось эвакуировать людей. Кроме того, оказались повреждены железнодорожные пути, из-за чего возник сбой в движении поездов.

Что говорят очевидцы о произошедшем в Крыму.

Video

Вчера 20:54

Украинские военные обстреляли контейнеры с ядерными отходами на Запорожской АЭС, заявляет член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов, которого цитирует ТАСС.

Он также утверждает, что ВСУ сделали несколько десятков выстрелов по охлаждающему контуру АЭС.

Вчера 20:41

Некоторые страны Евросоюза начали обращаться к Анкаре с запросами относительно растущего товарооборота между Россией и Турцией, пишет The Financial Times. Раздражение у европейских чиновников вызывает то, что Турция не поддерживает вводящиеся против России ограничения.

Согласно данным Министерства торговли Турции, на которые ссылается FT, с мая по июль турецкий экспорт в Россию составил $2,04 млрд, что на $642 млн больше, чем за аналогичный период 2021 года. За последний месяц экспорт Турции в Россию в стоимостном выражении увеличился на 75% в годовом исчислении — с $417 млн в июле 2021 года до $730 млн в июле этого года. Ни с одной другой страной такого всплеска торговли у Турции не было.
 

Вчера 20:22

Правительство Латвии решило не продлевать действие вида на жительство россиянам и ограничить им въезд по шенгенским визам, заявил премьер-министр страны Кариньш Кришьянис.

«Россия ведет войну в Украине, пока ее граждане путешествуют или получают вид на жительство в Европе. Концептуально мы договорились не продлевать временный вид на жительство для граждан России и ограничить въезд в Латвию по шенгенским визам», — заявил он.

Вчера 20:13

Министерство образования и науки Украины представило новую учебную программу по зарубежной литературе для средней школы. Оттуда изъяли произведения русских и белорусских авторов.

«Из содержания программ изъяты произведения российских и белорусских авторов. Вместе с тем добавлены произведения зарубежных писателей в соответствии с литературным процессом и с учетом возрастных особенностей учащихся», — говорится в сообщении ведомства.

Вместе с тем, в школах страны продолжат изучать произведения авторов, которые писали на русском языке, но чья жизнь и творчество «тесно связаны с Украиной». В частности, речь идет о Николае Гоголе, Владимире Короленко (по выбору учителя), а также о произведении Михаила Булгакова «Собачье сердце» (по выбору учащихся и учителя), отмечает УНИАН.

Вчера 19:48
Президент Украины Владимир Зеленский провел в Киеве встречу с бывшим генсеком ООН Пан Ги Муном и экс-президентом Колумбии, лауреатом Нобелевской премии мира Хуаном Мануэлем Сантосом Кальдероном.
Вчера 19:25

Генсек ООН Антониу Гутерриш 18 августа посетит Львов, где встретится с президентами Украины и Турции, сообщили в офисе генсека.

19 августа Гутерриш поедет в Одессу. Там он посетит один из трех портов, задействованных в реализации «зерновой сделки».

Вчера 19:08

Украина не рассматривает размещение на своей территории иностранных миротворческих миссий, заявил руководитель офиса президента Андрей Ермак, которого цитирует УНИАН.

«На сегодняшний день этот вопрос не обсуждается. На сегодняшний день наша позиция очень четкая. Во-первых, мы стремимся деоккупировать все наши территории. А во-вторых, контроль за стратегическими ядерными объектами, такими как Запорожская станция, <...> должен полностью осуществляться Украиной», — сказал Ермак на совместном брифинге с бывшим генсеком ООН Пан Ги Муном и экс-президентом Колумбии и лауреатом Нобелевской премии мира Хуаном Мануэлем Сантосом Кальдероном.

Вчера 18:46

Курская АЭС с 4 по 12 августа снижала суммарную мощность в связи с проблемами на подстанции за пределами атомной станции, сообщает «Росэнергоатом».

«С 4 по 12 августа происходило снижение суммарной мощности в связи с неисправностью на подстанции за пределами территории АЭС... В настоящее время на Курской АЭС в работе на мощности находятся энергоблоки № 2 и 3. Они несут нагрузку согласно диспетчерскому графику», — сказано в сообщении.

Ранее ФСБ России заявила, что украинские диверсанты в период с 4 по 12 августа подорвали шесть опор высоковольтных линий электропередачи, идущих от Курской атомной электростанции. Это привело к «нарушению технологического процесса функционирования АЭС», говорят в ФСБ. Диверсантов пока не нашли.

Вчера 18:36

МИД Финляндии сообщил, что с сентября сократит в 2 раза количество принимаемых от россиян заявлений на шенгенские визы.

Вместо 1 тыс. заявлений на визы в день финский МИД будет принимать 500. Из них 100 отведут туристам, еще 400 — тем, кто обращается за визой из-за семейных связей, учебы или работы.

Вчера 18:09

Обновленная карта с данными об обстрелах российской территории и сообщениями о диверсиях после начала Россией военных действий на территории Украины. В пяти регионах действует желтый уровень террористической опасности.

Вчера 17:29

Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что его мечтой, когда он стал министром, было, чтобы Украина «завоевала мир».

«С момента, когда я стал министром, у меня была мечта как раз открыть эти новые горизонты для Украины и для украинцев, которые должны видеть, что есть мир намного больше», — добавил Кулеба.

Вчера 17:05

Минобороны России сообщило, что Великобритания подала заявку на перелет своего самолета-разведчика RC-135 над Россией. В ведомстве заявили, что рассматривают данную акцию как «сознательную провокацию».

Воздушно-космическим силам России поставлена задача не допустить нарушения воздушного пространства. Все возможные последствия будут лежать на Британии, заявляют в Минобороны.

Вчера 17:01
Задержка движения поездов из-за взрывов на складах под Джанкоем в Крыму коснулась 3422 пассажиров, сообщил РБК представитель перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».
Вчера 16:49

Сеть магазинов товаров для дома IKEA решила ликвидировать компанию «Икеа дом», которая управляла магазинами в России.

Юридическое лицо подало заявление о ликвидации в Федеральную налоговую службу 15 августа, следует из реестра ведомства. Служба должна ликвидировать компанию до 23 августа.

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