16 августа в Крыму под Джанкоем в результате диверсии произошло возгорание на территории временного хранения боеприпасов одной из воинских частей, там начали рваться боеприпасы. С окружающей территории пришлось эвакуировать людей. Кроме того, оказались повреждены железнодорожные пути, из-за чего возник сбой в движении поездов.

Что говорят очевидцы о произошедшем в Крыму.

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