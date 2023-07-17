Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 509-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Представитель военной разведки Украины прокомментировал ЧП на Крымском мосту.
«Можно только процитировать слова руководителя ГУР Кирилла Буданова о том, что «Крымский мост — конструкция там лишняя», — заявил Андрей Юсов.
Южная Корея поставит Украине больше миноискателей и оборудования для разминирования.
«Мы планируем расширить помощь в области поставок миноискателей и оборудования для разминирования, поскольку Украина в них отчаянно нуждается. Мы будем расширять военные поставки, а в среднесрочной и долгосрочной перспективе планируем сотрудничество в оборонных проектах между Южной Кореей и Украиной», — заявил первый заместитель южнокорейского управления национальной безопасности Ким Тхэ Хё.
Во время происшествия на Крымском мосту пострадал ребенок, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
«Предварительный диагноз — закрытая черепно-мозговая травма, состояние средней степени тяжести», — говорится в сообщении.
Для эвакуации пострадавшего в больницу готовится санитарная авиация региона, уточнили в штабе.
В Минтрансе сообщили о повреждении дорожного полотна на пролетах Крымского моста со стороны Крыма. «Сами конструкции пролетов находятся на своих опорах», — заявили в министерстве.
Следственный комитет создал группу из «числа наиболее опытных следователей» для расследования происшествия.
В 4:21 утра 17 июля глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил о «чрезвычайном происшествии в районе 145-ой опоры Крымского моста и приостановке движения по нему. Остановлено также движение паромов между Кубанью и Крымом.
Телеграм-каналы Baza и 112 пишут о гибели 2 человек во время ЧП на мосту.
Подробности происшествия власти пока не раскрывают.
В случае выхода России из зерновой сделки, срок действия которой истекает завтра, страны глобального Юга могут решить, что Москва отвернулась от них, так как не смогут получать продовольствие по доступным ценам, предупредил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Он отметил, что при таком сценарии России столкнется «с огромными дипломатическими издержками»,
США не планируют наращивать запасы кассетных боеприпасов на фоне их поставки Украине, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
По его словам, Вашингтон намерен сконцентрироваться на производстве 155-мм боеприпасов и нарастить их запасы до уровня, способного удовлетворять оборонные потребности Украины.
Село Илек-Пеньковка в Краснояружском районе Белгородской области попало под обстрел, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Пострадавших нет.
«Осколками снарядов посечены складские помещения, забор, водонапорная башня и линия электропередачи на территории сельскохозяйственного предприятия. На месте работают аварийные службы. Обследование территории села продолжается», — написал глава региона в своем телеграм-канале.
Российские войска в течение двух дней активно наступают на купянском направлении в Харьковской области, сообщила в своем телеграм-канале заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
«На Востоке ситуация несколько обострилась», — отметила она.
По ее словам, российские силы также продолжают наступать на авдеевском и марьинском направлениях.
Украине не хватает средств, чтобы «взять страну в кольцо» ПВО, поэтому средства противовоздушной обороны не получается размещать вдали от городов, сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
В Белгородской области обстреляли поселок Горьковский в Грайворонском городском округе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«Пострадавших нет. Осколками снарядов выбиты стекла, посечены фасады, крыши и заборы в трех частных домовладениях, также повреждена линия газоснабжения. Оперативные и аварийные службы на месте, устраняют последствия», — написал он в своем телеграм-канале.
Украинские военные не добились успеха в ходе контрнаступления и не смогли прорвать оборону, заявил президент Владимир Путин. Ход военной операции он оценил положительно.
России не стоит отказывать от возможности «заглянуть внутрь и посмотреть» захваченную на Украине западную военную технику на предмет того, есть в ней элементы, которые Москва может использовать, заявил президент Владимир Путин.
В районе Севастополя заметили еще один беспилотник, 15 минут назад его подавили средствами радиоэлектронной борьбы, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«Буквально 15 минут назад над морем на внешнем рейде еще один беспилотник был подавлен РЭБом, сейчас наш флот продолжает его уничтожение на воде. Происходит контроль воздушной обстановки. Все оперативные службы наготове», — написал он в своем телеграм-канале.
Россия оставляет за собой право использовать кассетные боеприпасы, если их начнут применять ВСУ, заявил президент Владимир Путин.
Он отметил, что у России есть достаточный запас разных типов кассетных боеприпасов.
Женщина погибла при обстреле района центрального рынка в Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«ВСУ «Градами» обстреляли район центрального рынка в Шебекино. К большому горю, один человек погиб — женщина ехала на велосипеде по тротуару в момент обстрела. Травмы, полученные от осколков, несовместимы с жизнью. Понимаю, что невозможно утешить близких, но хотел принести соболезнования родным и близким погибшей», — написал глава региона в телеграм-канале.
Также в результате обстрела поврежден фасад торгового павильона и два автомобиля.
Минобороны сообщило, что в ночной атаке на Севастополь участвовали семь беспилотных летательных аппаратов и два безэкипажных катера полупогруженного типа.
«В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет», — заявили в министерстве.
Главное за ночь:
- В Севастополе ночью сбили два беспилотных летательных аппарата, еще пять вывели из строя средствами радиоэлектронной борьбы, также были уничтожены два надводных беспилотника. Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что «в городе все спокойно».
- Украина не причастна к покушению на журналистку Ксению Собчак и главреда RT Маргариту Симоньян, они обе «ни на что не влияют», заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк. «Они совершенно точно нам не нужны. Это очевидные вещи. Они абсолютно точно ни на что не влияют», — сказал Подоляк.
- Минные поля выявили уязвимость западной военной техники в ходе боевых действий на Украине, пишет The Washington Post со ссылкой на опрошенных военных и экспертов.
Южная Корея начала передавать Украине транспорт и технику спецназначения. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с лидером Южной Кореи Юн Сок Ёлем.
«С радостью могу констатировать, что уже выполняется договоренность о передаче транспорта и техники специального назначения, в частности машин для разминирования. Это помогает нам спасать жизнь людей», — сказал Зеленский.
Юн Сок Ёль и первая леди Южной Кореи Ким Кон Хи прибыли на Украину днем 15 июля, заранее о визите не сообщалось. Президент республики после встречи с Зеленским объявил, что Сеул выделит на поддержку Киеву $150 млн.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе простились с командиром танкового взвода отряда «Шторм» 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Юрием Линкиным. «Юрий Спартакович героически погиб в Токмакском районе Запорожской области, не дав врагу прорвать линию нашей обороны. При выполнении боевой задачи командовал экипажем танка Т-72 и был смертельно ранен», — рассказал Развожаев.
Линкина посмертно наградили медалью «За отвагу» и «Орденом Мужества».