В Минтрансе сообщили о повреждении дорожного полотна на пролетах Крымского моста со стороны Крыма. «Сами конструкции пролетов находятся на своих опорах», — заявили в министерстве.

Следственный комитет создал группу из «числа наиболее опытных следователей» для расследования происшествия.