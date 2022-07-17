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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 143-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий. 
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09:38

Российские следователи зафиксировали последствия обстрелов Куйбышевского района Донецка. По данным следствия, должностные лица из числа командного состава 56 отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины, вопреки требованиям Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны отдали подчиненным военнослужащим приказ об обстреле района из ракетного и артиллерийского вооружения. В результате указанных противоправных действий 18 жителей города, не принимавших участия в вооруженном конфликте и боевых действиях, получили осколочные ранения различной степени тяжести.

09:02
Угрозы Киева ударить по Крымскому мосту или самому Крыму показывают, что России необходимо денацифицировать и демилитаризовать всю Украину, заявил в своем Telegram-канале председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

«Угрозы <...> атаковать Крым или Крымский мост только подтверждают, что денацификацию и демилитаризацию нужно проводить на всей Украине, в противном случае всегда будет сохраняться угроза для нашей территории, наших граждан и инфраструктуры», — написал он. Демилитаризацию и «денацификацию» Украины в качестве основных целей российской спецоперации приводил президент Владимир Путин.
 
09:01
Президент России Владимир Путин фактически выдвинул Украине ультиматум, считает бывший глава украинской Службы внешней разведки (СВР), генерал армии Николай Маломуж. По его словам, российская сторона ожидает, что переговоры будут проходить на ее условиях, а в противном случае она усилит боевые действия на территории Украины. «Ультиматум Путина таков: либо в ближайшие полторы-две недели мы [Россия] начинаем масштабное наступление на Донецк, усиливаем давление на Харьков и на юг, либо переговоры на наших условиях», — считает экс-глава СВР. 

 
09:00
Данное западным партнерам обещание Киева не бить по целям на российской территории не распространяется на Крымский мост, заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. Как только у Украины «появится первая техническая возможность», мост может стать объектом поражения ВСУ, сказал Арестович: «По нему идет снабжение техникой, значит, его надо поломать».
09:00
На Украине задержали экс-главу СБУ по Крыму. Олег Кулинич с 2020 года возглавлял управление СБУ по Автономной Республике Крым, которое после присоединения полуострова к России переехало в Херсон. Его уволили в марте, когда российское Минобороны взяло город под контроль
 
Вчера 20:17

Украина может использовать американские РСЗО HIMARS против российских объектов в Крыму. Об этом заявил представитель главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий. По его словам, полуостров стал «хабом перемещения всей российской техники, боеприпасов и вооружения» на юг Украины, а из акватории Черноморского флота совершаются ракетные пуски на украинскую территорию.

В середине июля министр обороны Украины Алексей Резников в интервью Би-би-си заверил, что Киев не будет использовать переданное ей Западом высокоточное оружие для ударов по объектам на территории России.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев предупреждал, что, если американские РСЗО будут использованы против российских территорий, Москва «будет действовать на поражение» центров принятия решений, которые «находятся даже не на территории Киева».

Вчера 19:28

Минобороны опубликовало видео боевой работы расчетов самоходной гаубицы «Мста-С», дата и место съемок неизвестны. Утверждается, что на видео попали удары по артиллерии и укрепленным позициям ВСУ. Расчеты 152-мм самоходных гаубиц «Мста-С» ведут огонь на дальность до 30 км.

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Вчера 15:45

Консультанты рекомендовали держателям облигаций «Нафтогаза» отклонить просьбу украинской компании об отсрочке по выплате долга, пишет Reuters. «Нафтогаз» за неделю до погашения выпуска на $335 млн попросил у кредиторов отсрочку на два года.

В ходе телефонных переговоров, организованных лондонской юридической фирмой Dechert, консультанты кредитов выразили мнение, что у компании нет проблем с ликвидностью, о которой она сообщала, а сам «Нафтогаз» до сих пор считался прибыльным.

Таким образом, кредиторы будут требовать полного погашения выпуска на $335 млн, которое должно произойти 19 июля. Тогда же компания должна выплатить купон по другой облигации — со сроком погашения в 2024 году.

У «Нафтогаза» три выпуска облигаций: трехлетние на $335 млн с доходностью 7,3%, пятилетние на €600 млн с доходностью 7,1%, семилетние на $500 млн с доходностью 7,6%. Все они были выпущены в 2019 году. Компания предложила отложить все выплаты на 2024 год

Вчера 15:25

Министерство обороны Украины отменило правило, согласно которому на выезд из области надо было получить разрешение от военкомата, пишет УНИАН. Ведомство добавило, что порядок выезда дорабатывается. В ситуацию ранее вмешался президент Владимир Зеленский.

Вчера 14:08

Потенциальная отставка правительства Марио Драги угрожает лишить Украину военной помощи от Рима, заявил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо. По его словам, если нынешнее правительство во главе с Драги все же уйдет в отставку, то оно продолжит исполнять обязанности с ограниченными полномочиями, пока не состоятся новые выборы. Это означает, что кабинет не сможет принимать новые решения, в том числе о военной помощи Украине, поддержке населения в условия кризиса и подписании газовых контрактов.

Вчера 13:16

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Субботняя сводка Минобороны России:

  • Воздушно-космические силы «фактически уничтожили» 115-ю механизированную бригаду ВСУ, которая действовала на Северском направлении. В Москве утверждают, что за двое суток бригада потеряла больше 600 человек. ВКС также атаковали пункт временной дислокации 123-й бригады теробороны в Николаеве. Потери украинской стороны оценены в 200 человек.
  • В Днепропетровске уничтожены цеха по производству комплектующих для ракет «Точка-У» и РСЗО на Южном машиностроительном заводе.
  • Нанесены удары по двум украинским взводам РСЗО, 15 подразделениям гаубиц «Гиацинт-Б» и Д-30 в ДНР.
  • Авиация нанесла удары по 21 пункту управления ВСУ, пяти складам, живой силе и военной технике.
  • ВКС сбили два украинских МиГ-29 в Николаевской и Днепропетровской областях и Су-25 в районе Северска. Сбиты вертолеты Ми-8 и Ми-24.
  • Российские ПВО сбили 14 беспилотников в Харьковской области, ЛНР и ДНР.
  • В ДНР перехвачена ракета «Точка-У», в Харьковской области — два снаряда РСЗО «Ураган».
Вчера 11:58

Сегодня «глава администрации освобожденных территорий Харьковской области» Виталий Ганчев и глава ЛНР Леонид Пасечник подпишут договор о дружбе и сотрудничестве, сообщило «РИА Новости». Договор предусматривает обязательство «защищать друг друга от внешней агрессии».

Большая часть области, включая Харьков, находятся под контролем украинских сил.

Вчера 10:13

«Газпром» сообщил, что 15 июля попросил Siemens дать документы, которые позволят вывезти газотурбинный двигатель для «критически важного объекта» газопровода «Северный поток» — компрессорной станции «Портовая» (расположена в районе Выборга). Госкомпания также потребовал от Siemens выполнять обязательства по ремонту и обслуживанию газотурбинных двигателей. От этого «зависит надежная работа газопровода «Северный поток» и обеспечение природным газом европейских потребителей», заявили в компании.

Вчера 09:57

Минобороны сообщило о новых инспекциях войск министром Сергеем Шойгу. Как говорится в сообщении, он проинспектировал группировки «Юг» и «Центр», которые участвуют в спецоперации. Где именно это произошло, не уточняется.

Шойгу заслушал доклады командующих группировкой «Юг» генерала Сергея Суровикина и группировкой «Центр» генерал-полковника Александра Лапина, а также других командующих. После этого Шойгу «дал необходимые указания по дальнейшему наращиванию действий группировок на всех операционных направлениях в целях исключения возможности киевского режима наносить массированные ракетные и артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре и жителям населенных пунктов Донбасса и других регионов».

Министр также вручил медали «Золотая звезда» Лапину и генерал-майору Эседулле Абачеву.

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Вчера 08:22
Власти Украины призвали руководство американских и европейских банков разорвать связи с компаниями, которые торгуют российской нефтью. Олег Устенко, советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам, направил соответствующие письма главе американского JPMorgan Chase Джейми Даймону и гендиректору британско-гонконгской банковской группы HSBC Holdings Ноэлю Куинну. По данным FT, обращения получили также американский Citigroup и французский Crédit Agricole.
Вчера 08:09

Будапешт готов принять меры, если понадобится спасти и защитить венгров, живущих в Закарпатской области Украины, но надеется, что такого развития событий получится избежать. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

По словам министра, если боевые действия на Украине во время российской военной операции дойдут до запада страны, это будет представлять серьезную опасность для Венгрии. «В наших интересах как можно скорее установить мир к востоку от нас, потому что тогда можно будет избежать опасных сценариев, разработанных для спасения и защиты 150 тыс. венгров, проживающих в Закарпатье», — сказал он.

Депутат Рады Максим Бужанский после этого заявил, что украинский МИД должен потребовать объяснений у Будапешта. «Вижу здесь прямой намек на события 17 сентября 1939 года», — написал Бужанский.

Вчера 07:56
Поселок Тёткино в Глушковском районе Курской области вновь подвергся обстрелу со стороны Украины, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. «Суббота началась с очередной атаки противника на поселок Тёткино. Зафиксированы возгорания», — написал он. Несколько домов получили повреждения, пострадавших среди мирных жителей нет.
15.07 21:45
В военном ведомстве сообщили о гражданских объектах, которые украинские вооруженные формирования используют в военных целях. Речь в частности идет о детском саде в Краматорске, школе в Торецке, многоквартирных домах в Николаеве.
15.07 21:33

Минобороны России сообщило, что 14 июля украинская артиллерия, размещенная на железнодорожном вокзале Славянска, нанесла удары по территории центрального рынка. «Уже через несколько минут после обстрела на месте происшествия работали репортеры украинских СМИ, которые осуществляли фото- и видеофиксацию последствий якобы неизбирательных ударов российских вооруженных сил по гражданскому населению».

15.07 21:29

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что вечером на железной дороге в Унечском районе на мосту был обнаружен предмет, похожий на взрывное устройство. «На станции незамедлительно было остановлено движение локомотива, двух пассажирских составов (электрички и поезда)».

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