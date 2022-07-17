Украина может использовать американские РСЗО HIMARS против российских объектов в Крыму. Об этом заявил представитель главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий. По его словам, полуостров стал «хабом перемещения всей российской техники, боеприпасов и вооружения» на юг Украины, а из акватории Черноморского флота совершаются ракетные пуски на украинскую территорию.

В середине июля министр обороны Украины Алексей Резников в интервью Би-би-си заверил, что Киев не будет использовать переданное ей Западом высокоточное оружие для ударов по объектам на территории России.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев предупреждал, что, если американские РСЗО будут использованы против российских территорий, Москва «будет действовать на поражение» центров принятия решений, которые «находятся даже не на территории Киева».