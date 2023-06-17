Члены НАТО не смогли на министерской встрече в Брюсселе согласовать планы обороны альянса на случай нападения России, передает Reuters со ссылкой на источники.

Один из неназванных дипломатов в разговоре с агентством обвинил в срыве достижения договоренностей Турцию. При этом другой сказал, что Анкара заблокировала согласование документов из-за географических формулировок, в том числе касающихся Кипра.

«Хотя региональные планы сегодня официально не были одобрены, мы ожидаем, что они станут частью серии итоговых документов к саммиту в Вильнюсе в июле», — сказал Reuters неназванный американский чиновник.