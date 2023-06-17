Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 479-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Харьковской областях Украины.
В Хомутовском районе Курской области было обстреляно село Сальное, пострадавших нет.
Министр обороны Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии оборонно-промышленного комплекса в Омской области. Он поставил задачу выпускать больше огнеметных систем и танков и проинспектировал хранение артиллерийского и ракетного вооружения, которые отправляются армии в зону военной операции.
Члены НАТО не смогли на министерской встрече в Брюсселе согласовать планы обороны альянса на случай нападения России, передает Reuters со ссылкой на источники.
Один из неназванных дипломатов в разговоре с агентством обвинил в срыве достижения договоренностей Турцию. При этом другой сказал, что Анкара заблокировала согласование документов из-за географических формулировок, в том числе касающихся Кипра.
«Хотя региональные планы сегодня официально не были одобрены, мы ожидаем, что они станут частью серии итоговых документов к саммиту в Вильнюсе в июле», — сказал Reuters неназванный американский чиновник.
В случае поставок Киеву истребителей F-16 Россия будет уничтожать их на украинской территории, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Нет, они же будут работать все равно на территории Украины», — сказал он. По его словам, если F-16 «будут работать» на территории Украины, то они будут подлежать уничтожению, как и другая иностранная военная техника. «Мы говорим про территорию Украины», — подчеркнул Песков.
Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ заявил, что в случае поставок Украине F-16, России необходимо будет подумать над тем, как и где поражать данную технику.
На границе Белгородского района и Яковлевского округа сработала система ПВО, сбит БПЛА самолетного типа, сообщил Вячеслав Гладков.
«По предварительным данным, пострадавших нет», — отметил он.
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в Шебекино различного уровня разрушения зафиксированы в 113 многоквартирных домах и в более чем 700 частных жилых домовладениях.
Как написал Гладков в телеграм-канале, сегодня в городе начали убирать улицы и дворы от осколков снарядов, разбитого стекла и мусора.
А в Новой Таволжанке повреждения выявлены в четырех многоквартирных и 462 частных жилых домах. «Но подсчет разрушений продолжается», — добавил губернатор.
В Курской области украинский беспилотник взорвался на территории частного домовладения, сообщил губернатор Роман Старовойт.
«В результате взрыва один из местных жителей получил легкие осколочные ранения. Врачи бригады скорой на месте оказали ему помощь, от госпитализации пострадавший отказался», — написал глава региона.
Украинские вооруженные силы нанесли удар по Кировскому району Донецка, снаряд — предположительно, из РСЗО HIMARS — попал по остановке общественного транспорта. Об этом сообщил в телеграм-канале врио главы ДНР Денис Пушилин.
«На данный момент известно как минимум об одном погибшем и семи пострадавших мирных жителях, которые ожидали общественный транспорт», — написал он.
У России больше ядерных вооружений, чем у стран НАТО, и они это знают, заявил Владимир Путин.
«Они знают об этом и все время склоняют нас к тому, чтобы мы начали переговоры по сокращению. Хрен им, как говорят у нас в народе», — сказал он.
Владимир Путин: первые российские ядерные заряды уже доставлены на территорию Белоруссии.
Владимир Путин: необходимости в применении ядерного оружия у России сейчас нет.
Использование ядерного оружия теоретически возможно, только если возникнет угроза существования страны. «У нас нет такой необходимости», — сказал Путин.
Владимир Путин назвал атаку беспилотников на Кремль и проникновение диверсантов в Белгородскую область «попытками спровоцировать» Россию на ответные действия.
«Если мы под Киевом уничтожили 5 комплексов Patriot, то что нам стоит уничтожить любое здание или сооружение в Киеве», — сказал Путин.
Он отметил, что этого не делается «по целому ряду соображений», но отказался их перечислить. «Я потом вам скажу», — ответил он модератору.
Путин: 30% поставленной Украине из-за рубежа тяжелой бронированной техники уже уничтожены.
«Нет сомнений в том, что этот процесс будет продолжаться <...> Пока они пытаются одержать победу на поле боя — флаг им в руки», — сказал Путин.
Владимир Путин заявил, что танки, в том числе и «Леопарды», горят и так же будут гореть истребители F-16.
Но если F-16 будут располагаться вне территории Украины, то Россия должна будет думать, как их поражать. Это серьезная опасность, предупредил Путин.
Владимир Путин уверен, что стран Запада выгоден нынешний кризис на Украине. По мнению российского президента, кризис стал поводом прикрыть их ошибки в экономике.
Владимир Путин: «Поставленная нами задача денацификации Украины является одной из ключевых».
Владимир Путин сказал, что его друзья-евреи называют Зеленского «позором еврейского народа».
Владимир Путин заявил, что Украина в ходе контрнаступления потеряла 186 танков и 418 бронемашин.
Владимир Путин заявил, что западных вооружений Украине надолго не хватит.
«Скоро Украина перестанет использовать свою собственную технику. Все, на чем они воюют, — извне. Так долго не навоюешь», — сказал Путин на ПМЭФ.