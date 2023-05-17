Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 448-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Вашингтон и Киев обсуждают возможность ремонта переданного ВСУ зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot после удара российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал», сообщает Reuters со ссылкой на американского чиновника. По словам двух собеседников агентства, системе ПВО, скорее всего, был причинен ущерб, но она не была уничтожена.
Американский комплекс Patriot был уничтожен в Киеве носителем «Кинжалов» МиГ-31К из воздушной засады, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на осведомленный источник. «Фактически, за счет скорости «Кинжала» ЗРК США были внезапно поражены из воздушной засады — боевые расчеты противника ничего не могли предпринять для защиты своих зенитных систем», — сказал он.
ЕС выступает против введения запрета на поставки российского газа по трубопроводам, сообщает газета Politico со ссылкой на источники. По словам европейского дипломата, решению о запрете импорта «сильно» сопротивляются страны, сохранившие зависимость от газовых поставок из России. Источник газеты добавил, что работа над новым, 11-м пакетом санкций ЕС, почти завершена, и данный запрет вряд ли появится в нем.
14 мая об обсуждении подобной меры написала газета Financial Times (FT). По ее данным, запрет мог затронуть возобновление экспорта трубопроводного газа из России в такие страны, как Польша и Германия.
Великобритания и Нидерланды договорились о создании «международной коалиции» для закупок истребителей F-16 для Украины, говорится в заявлении на сайте британского правительства. Премьеры двух стран, Риши Сунак и Марк Рютте, «будут работать над созданием международной коалиции, чтобы предоставить Украине боевые возможности авиации, поддерживая ее во всем, от обучения до закупки самолетов F-16».
Москва не станет отходить от своих позиций относительно соблюдения всех условий зерновой сделки, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Никакого отхода от позиций по соблюдению тех условий, которые не просто выдвинула наша страна, а которые были включены в эти договоренности и были скреплены обязательствами сторон», — отметила она.
Зерновая сделка истекает 18 мая, решение о ее продлении пока не принято.
В США не могут подтвердить, была ли подбита на Украине американская система противовоздушной и противоракетной обороны Patriot после атаки российской ракеты «Кинжал», заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.
Украине для контрнаступления недостаточно оснащения, заявил заместитель главы офиса президента страны Игорь Жовква телеканалу Sky News. По словам Жовквы, визиты украинского лидера Владимира Зеленского в европейские страны нацелены на то, чтобы запросить «дополнительные военные пакеты».
В Киеве и на юге Украины объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщают о звуках взрывов в Николаеве.
Глава Минобороны Сергей Шойгу прокомментировал заявления Киева о сбитых ракетах «Кинжал».
«Я ранее уже говорил и повторю еще раз. Мы не запускали столько «Кинжалов», сколько они всякий раз якобы сбивают своими заявлениями. Причем, количество этих «украинских перехватов», а кто там действительно управляет американскими комплексами ещё большой вопрос, — в три раза больше, чем мы пускаем. Да и с типом ракет они всё время ошибаются. Потому и не попадают», — сказал он «РИА Новости».
Головинский районный суд Москвы приговорил гражданина Колумбии Хиральдо Сарая Альберто Энрике к пяти годам и двум месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима за распространение «фейков» о действиях российской армии.
Суд пришел к выводу, что с 5 марта по 9 апреля 2022 года Хиральдо Сарай скрытно размещал мобильные устройства в московском торговом центре. Он использовал их для удаленной рассылки заведомо ложных сообщений о действиях Российской армии на Украине, следует из приговора. Действиями колумбийца якобы руководили из-за рубежа, а сам он получал за работу денежное вознаграждение.
Хиральдо Сарай и лица, с которыми он сотрудничал, действовали в интересах иностранной организации Digital Humanity (США), связанной с государственным Агентством США по международному развитию, решило следствие.
США оценивают возможный ущерб, нанесенный американской системе противовоздушной и противоракетной обороны Patriot после удара российской ракеты «Кинжал», утверждает CNN со ссылкой на источники. Сейчас американские военные решают, нужно ли полностью вывозить систему для починки или украинцы смогут отремонтировать ее на месте.
У Украины есть два комплекса Patriot, один ей передали Соединенные Штаты, а другой — совместно Германия и Нидерланды. Пока неясно, какая из этих систем была повреждена, отмечает телеканал.
Сотрудники ФСБ с 2022 года пресекли деятельность восьми диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), члены которых планировали серию терактов и диверсий в Свердловской и Тюменской областях. Об этом в сюжете, вышедшем на канале «Россия-1 Урал», сообщила официальный представитель УФСБ по Свердловской области Алина Казанцева.
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков от партии «Новые люди» предложилМВД публично разъяснить, что сочетание желтого и синего цветов не является основанием для задержания.
«Директриса школы в ХМАО пожаловалась в полицию на мать ученицы с «жёлто-синими» косичками. Матери девочки пришлось объяснять инспектору по делам несовершеннолетних, что это не цвета флага Украины, а салатовый и зелёный цвета. На прошлой неделе людей в Москве задержали за сочетания цветов в одежде… Если продолжать в таком духе, то скоро в России начнут отстреливать синичек, сотни брендов придется закрыть за желто-синие логотипы и запретить, как минимум, одну политическую партию — ЛДПР. Очевидно, что этот путь абсурдный», — написал он в своем телеграм-канале.
В Суджанском районе Курской области пограничники сбили украинские дроны-камикадзе, сообщил губернатор Роман Старовойт: «Остановили их непосредственно на границе. Оба БПЛА при падении взорвались. Осколки повредили только стоящий рядом экскаватор».
Полиция задержала трех человек, которых подозревают в организации теракта, в котором погиб замначальника УМВД в Мелитополе. Это двое граждан России и один гражданин Украины.
«Предварительно установлено, что подозреваемые готовились к покушениям и на других высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов, а также представителей администрации Запорожской области. Координировали их деятельность и снабжали взрывчатыми веществами сотрудники СБУ», – сообщили в МВД.
Если на Украину перестанут поступать нефть и нефтепродукты, собственных запасов ей хватит на период от 10 до 30 дней, сообщила пресс-служба Минэнерго страны. Замглавы ведомства Николай Колесник заявил, что на случай непредвиденных ситуаций на Украине нужно создать минимальные запасы нефтепродуктов в объеме, примерно равном трем месяцам чистого импорта или двум месяцам внутреннего потребления.
На Украине есть шесть крупных нефтеперерабатывающих заводов: Дрогобычский, Кременчугский, Лисичанский, Надворнянский, Одесский и Херсонский. Сейчас ни один из них не работает. На пяти предприятиях работа была приостановлена по разным причинам еще до начала спецоперации. А шестой — Кременчугский НПЗ, который покрывал примерно треть спроса на топливном рынке Украины — был уничтожен в мае 2022 года.
В Госдуму внесли поправки, направленные на обеспечение реализации избирательных прав граждан, проживающих на территории новых субъектов России, сообщил глава комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас. Они предусматривают изменения в том числе в закон «О военном положении».
Поправки предусматривают также ряд положений, уточняющих действующее регулирование в рамках мер, применяемых на территории, на которой введено военное положение. «Применяются такие меры как административное задержание на срок до 30 суток в случае нарушения запретов и ограничений, установленных указами президента Российской Федерации на соответствующей территории, а также принудительное и контролируемое перемещение граждан с соответствующей территории на территории, на которых военное положение не введено», — рассказал Клишас.
Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский согласились принять в Москве и Киеве миссию африканских стран по мирному урегулированию.
По его словам, он договорился с Путиным и Зеленским о начале подготовки к «этим взаимодействиям» с африканскими лидерами, об инициативе проинформированы также генсек ООН Антониу Гутерриш и офис Африканского союза.
Главе МВД ЛНР Игорю Корнету, пострадавшему накануне при взрыве в салоне красоты в Луганске, сделали полостную операцию, но его жизни сейчас ничего не угрожает, сообщил экс-посол республики в России Родион Мирошник со ссылкой на данные минздрава. Всего пострадали восемь человек.
Контакты по зерновой сделке продолжаются, принять решение еще предстоит, сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Вы знаете, что по-прежнему это остается открытым [вопросом]. Очень много вопросов, которые касаются нашей части сделки. Сейчас предстоит принятие решения», — цитирует его «РИА Новости». Сделка истекает 18 мая.