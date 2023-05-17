Москва не станет отходить от своих позиций относительно соблюдения всех условий зерновой сделки, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Никакого отхода от позиций по соблюдению тех условий, которые не просто выдвинула наша страна, а которые были включены в эти договоренности и были скреплены обязательствами сторон», — отметила она.

Зерновая сделка истекает 18 мая, решение о ее продлении пока не принято.