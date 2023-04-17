США и страны ЕС были готовы работать над вступлением Украины и Грузии в НАТО еще в 2008 году, однако экс-канцлер Германии Ангела Меркель убедила союзников по альянсу не делать этого, заявил украинский министр обороны Алексей Резников.

По его мнению, Запад придерживался доктрины с тезисом «не провоцировать Россию».