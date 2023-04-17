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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 419-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
07:28
Канада может передать Украине после конфискации российский самолет Ан-124, заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
07:00

В Белгороде и Белгородском районе произошли два пожара на гражданских объектах, сообщил ночью губернатор Вячеслав Гладков. Пожары потушили, пострадавших нет.

Вчера 20:39
Президент Бразилии Лула да Силва предложил создать аналог G20 для переговоров по Украине. По его мнению, такой шаг должен помочь положить конец боевым действиям.
Вчера 20:01

Птицефабрика в Новой Таволжанке в Щебекинском городском округе подверглась обстрелу, никто не пострадал, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Повреждены фасад и кровля здания. Пострадавших нет. Сотрудников предприятия вывезли на безопасное расстояние», — написал он.

Кроме того, снарядом был уничтожен автомобиль, добавил Гладков. По его словам, оперативные и аварийные службы проводят подомовой обход территории.

Вчера 19:48
США обсуждают со своими союзниками юридические аспекты передачи Украине замороженных активов России, сообщила глава американского Минфина Джанет Йеллен.
Вчера 18:44
Еврокомиссия назвала неприемлемым запрет на импорт зерна и другой сельхозпродукции с Украины, введенный Польшей и Венгрией. В ЕК настаивают, что торговая политика относится к компетенции Евросоюза, а потому Брюссель выступает против односторонних действий.
Вчера 15:56
Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) после начала российской специальной военной операции меньше, чем количество жертв землетрясений в Турции, заявил украинский министр обороны Алексей Резников в интервью испанской La Razon.«Я не могу назвать вам цифру, но могу вас заверить, что общее число меньше, чем число погибших в результате землетрясения в Турции», — заявил он.
Вчера 14:56

В Белгородской области снаряд попал в жилой дом при обстреле села Терезовка в Шебекинском городском округе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Есть разрушения: снаряд пробил крышу жилого дома и повредил стены и мебель в двух комнатах. Людей внутри, по счастливой случайности, не было: в великий праздник они были на кладбище. Оперативные и аварийные службы на месте, продолжается подомовой обход территории», — написал глава региона в своем телеграм-канале.

Вчера 14:52

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев в поздравлении с Пасхой пожелал россиянам «долгожданного мира».

«Мира после достижения целей специальной военной операции и полного разгрома врага», — добавил он.

Вчера 14:27

Минобороны сообщило о взятии под контроль двух кварталов в Артемовске (Бахмут).

«На Донецком направлении штурмовыми отрядами «Вагнер» в ходе наступательных действий освобождены два квартала в северо-западной и юго-восточной части города Артемовск», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что подразделения ВДВ «сковывали действия противника на флангах штурмовых отрядов».

Вчера 13:37

США и страны ЕС были готовы работать над вступлением Украины и Грузии в НАТО еще в 2008 году, однако экс-канцлер Германии Ангела Меркель убедила союзников по альянсу не делать этого, заявил украинский министр обороны Алексей Резников.

По его мнению, Запад придерживался доктрины с тезисом «не провоцировать Россию».

Вчера 11:37
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что по случаю Пасхи поручил передать украинской стороне группу военнопленных. Ранее в Киеве сообщили о пасхальном обмене пленными и возвращении 130 человек.
Вчера 10:18

Власти Украины сообщили о пасхальном обмене пленными. По словам главы офиса президента Андрея Ермака, Киев получил 130 человек. Среди них военные, пограничники, нацгвардейцы, моряки, сотрудники Государственный специальной службы охраны транспорта.

Российская сторона пока не сообщала об обмене.

Вчера 09:34

Глава МИД Франции Катрин Колонна призвала начать работать над созданием условий для мирных переговоров. В интервью NHK она заявила, что ответственность за это лежит на всех странах. При этом министр отметила, что сейчас условий для переговоров нет.

Вчера 09:02

Главное к 9:00:

  • Власти Украины сожалеют о решении Польши временно запретить импорт украинского зерна и некоторых других продовольственных товаров, говорится в сообщении Министерства аграрной политики и продовольствия страны.В ведомстве заявили, что действия Варшавы противоречат договоренностям между двумя странами, по которым Киев до 1 июля должен был поставлять через Польшу пшеницу, кукурузу, подсолнечник и рапс только транзитом.
  • В Бахмуте (российское название — Артемовск) идут беспрецедентные ожесточенные бои, заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона, его слова приводит издание «Страна.ua».
  • Российские войска поразили пункт временной дислокации «Иностранного легиона» в районе села Архангельское Донецкой области, а также пункты временной дислокации бригад территориальной обороны и Вооруженных сил Украины, заявил начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма. 

     




 

15.04 22:55

В Киеве заявили, что решение Польши временно запретить импорт украинского зерна и некоторых других продовольственных товаров противоречат договоренностям между двумя странами. «Мы понимаем, что у польских фермеров сложилась сложная ситуация, однако подчеркиваем, что сейчас самое трудное положение у фермеров Украины», — заявили в министерстве аграрной политики Украины.

По словам министра Николая Сольского, с Украины через польскую границу в месяц экспортируется от 500 до 700 тыс. т сельскохозяйственной продукции. Из них около 150-200 тыс. т продавалось в Польше.

15.04 21:06

Село Новая Таволжанка Белгородской области попало под обстрел: поврежден частный дом, пострадала пожилая женщина. Врачи оказывают 73-летней медицинскую помощь, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

15.04 20:01

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, который сейчас находится в Вашингтоне, сообщил в своем Telegram, что обсудил с представителями властей США создание аналога «плана Маршалла» для восстановления экономики страны.

Шмыгаль сообщил, что встретился с главой Пентагона Ллойдом Остином, главой Минфина Джанет Йеллен и министром транспорта Питом Буттиджичем. Они говорили о военной и финансовой поддержке Киева, новых санкциях против России, о которых Вашингтон объявил 12 апреля.

15.04 18:46

В Федерации триатлона России заявили, что решение Украины ввести санкции против президента федерации и дочери министра обороны Ксении Шойгу «не поддается разумному объяснению».

«Если только кому-то сильно свербит, что Ксения Шойгу занимается доставкой адресной помощи и поддержкой детского спорта в новых регионах. Однозначно гуманитарная миссия, в том числе при участии Федерации триатлона России, будет продолжена. Поддержка, в которой люди сейчас особенно нуждаются, была и будет для нас важнее каких-то бредовых списков, а решения, которые в Киеве пытаются привязать к спорту, ничего общего с ним не имеют, спорт должен оставаться вне политики», — заявили в федерации.

15.04 17:49

В Курской области вновь обстрелян поселок Тёткино: загорелись дом и сарай, пострадавших нет, сообщил губернатор Роман Старовойт.

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