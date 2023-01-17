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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 328-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
08:13
Россия и Украина при посредничестве турецкого омбудсмена Шерефа Малкоча готовят обмен, который может коснуться в общей сложности 1 тыс. человек.
07:39

Рекрутерские агентства зафиксировали рост числа вакансий специалистов по воинскому учету. Их по-прежнему немного (менее 1% от общее числа), однако по сравнению с 2021 годом спрос вырос в несколько раз.

Так, по данным HeadHunter, до начала специальной военной операции подобные вакансии появлялись крайне редко. За весь 2021 год их было опубликовано всего 145. После начала операции на Украине этот показатель вырос незначительно - до 20 сентября было всего 186 вакансий. Однако с началом частичной мобилизации был зафиксирован всплеск, и с 21 сентября до конца года появилось 500 подобных предложений.

07:30

Чтобы начать собственное наступление, Украине нужно получить от Запада около 100 танков, считают эксперты Международного института стратегических исследований в Лондоне.

С этой оценкой согласен бывший начальник военной разведки Великобритании Фил Осборн, но все будет зависеть от надлежащей подготовки, хорошего снабжения и военных планов Киева на весну 2023 года.

Великобритания ранее пообещала предоставить Украине 14 танков Challenger 2, а Польша хочет направить Киеву еще 14 немецких Leopard 2, на что необходимо согласие Германии. Это, отмечает издание, далеко от желаемых украинской стороной 300 танков и не менее 600 боевых машин.

Вчера 22:08

Глава МИД Австрии Александр Шалленберг считает необходимым соблюдать пропорциональность вводимых против России визовых ограничений. «Мы не можем промахнуться, введя, например, запрет на получение виз для 144 млн россиян», — сказал министр, выступая в Париже в институте Sciences Po.

По словам Шалленберга, Западу также необходимо думать о «следующем дне» в отношениях с Москвой и этапе, который наступит после урегулирования ситуации на Украине.

Вчера 21:45

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил «РИА Новости» об отводе части украинских войск с запорожского участка линии соприкосновения и их переброске в район Артемовска и Соледара. При этом, по его словам, на запорожском участке остался «ряд элитных подразделений украинской армии, иностранного легиона, нацгвардии, а также территориальная оборона».

Вчера 21:29

Потеря Артемовска (украинское название — Бахмут) может создать условия для окружения группировки украинских военных, заявил в интервью телеканалу «Прямой» бывший замсекретаря Совета безопасности Украины (в 2019–2020 годах) генерал Сергей Кривонос. «Если говорить о Бахмуте, то его можно использовать в качестве плацдарма для развития наступления россиян на славянском и запорожском направлениях. Кроме того, могут быть созданы определенные предпосылки для окружения группировки ВСУ на востоке Украины», — заявил Кривонос, отметив, что угроза окружения станет реальной, если российские войска будут активно продвигаться на харьковском направлении.

Вчера 21:05

После начала российской военной операции многие иностранные компании объявили о приостановке или прекращении работы в России. Процесс затронул общепит, известные марки одежды, прессу и другие сферы жизни. Российские юрлица меняют владельцев и перезапускают бренды. Как теперь называются и выглядят заменившие своих узнаваемых предшественников компании — в подборке РБК.

«Макдоналдс», Paulig, Starbucks: как теперь называются знакомые бренды
Фотогалерея 

Вчера 20:38

Заместитель госсекретаря США Венди Шерман 16 января прибыла в Киев.

Как сообщает NV.ua, она встретилась с руководителем офиса украинского президента Андреем Ермаком.

Вчера 20:32

Мобильная связь от российских операторов работает во всех четырех новых регионах, сообщил замглавы Минцифры Дмитрий Ким, которого цитирует «РИА Новости».

«Запорожская, Херсонская, Луганская, Донецкая — на территории всех четырех субъектов сейчас работает мобильная связь от наших операторов, на текущий момент все работает… МТС работает на сети «Феникса» с 13 декабря, если мне память не изменяет», — отметил Ким.

Вчера 20:27

Минобороны Великобритании после официального заявления о поставке на Украину британских танков Challenger 2 опубликовало кадры, на которых запечатлены возможности этих машин.

«Вот минута с Challenger 2, который делает то, что у него получается лучше всего», — написало ведомство, сопроводившее запись хештегом «вместе с Украиной».

Video

Танк поступил на вооружение британской армии в 1998 году. В случае передачи Украине партии Challenger 2 Великобритания станет первой страной, поставившей на Украину современные танки западного производства.

Вчера 20:17

Действия России на Украине должны расследоваться в специальном трибунале в Гааге, кроме того, основополагающий документ Международного уголовного суда (МУС) нужно адаптировать для привлечения Москвы к ответственности, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.

По ее словам, в привлечении России к ответственности необходим двухсторонний подход, поскольку в международном праве существует пробел в том, что касается «агрессии».

Вчера 20:00

В Бердянские (подконтрольная России часть Запорожской области) произошло «два громких взрыва», сообщил представитель администрации региона Владимир Рогов в телеграм-канале.

Позже он уточнил, что, по предварительным данным, это российская ПВО нанесла удары по украинским дронам-камикадзе.

Вчера 19:55

Лондон поставит украинским властям бронетранспортеры Bulldog (FV430), танки Challenger 2 и переносные зенитные ракетные комплексы Starstreak, сообщил глава британского Минобороны Бен Уоллес.

По его словам, на Украину будут отправлены сотни единиц бронетехники.

Вчера 19:40

Пресс-служба Евгения Пригожина опубликовала его ответ на запрос норвежского издания Aftenposten, которое просило прокомментировать сообщения об одном из командиров ЧВК Вагнера, бежавшем в Норвегию.

«Да, действительно, Андрей Медведев работал в норвежском батальоне ЧВК «Вагнер», который называется «Нидхёгг», так как имел норвежское гражданство. Должен был быть привлечен к ответственности за попытку жесткого обращения с пленными. Подробные материалы имеются в службе безопасности ЧВК «Вагнер» и подготовлены для передачи российским правоохранительным органам. До настоящего времени находился в розыске. Будьте аккуратны, он очень опасен», — говорится в ответе.

Нидхёгг в скандинавской мифологии — это змей, который пожирает клятвопреступников, подлых убийц и прелюбодеев. Ранее никаких достоверных сообщений о существовании «норвежского батальона» в составе ЧВК Вагнера не было. Ответы пресс-службы Пригожина часто носят шуточный характер.

О том, что Андрей Медведев, называющий себя экс-командиром ЧВК Вагнера, пересек границу с Норвегией и попросил убежища, ранее сообщил основатель проекта «Гулагу.нет» Владимир Осечкин.

Вчера 19:30
У российских владельцев автомобилей Skoda, Nissan, Infiniti, Porsche, Land Rover и Jaguar возникли сложности в работе официальных мобильных приложений, выяснил Autonews.ru. Ряд иностранных брендов уже признали, что отключают мобильные сервисы в России.
Вчера 19:18

Российский истребитель Су-27 подняли на сопровождение немецкого Р-3С «Орион» над Балтийским морем. Об этом сообщило Минобороны.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» ВМС Германии и сопроводил его над акваторией Балтийского моря», — говорится в сообщении.

Вчера 19:00

Французский волонтер, бывший военный Адриан Боке, освещавший события в Донбассе, объяснил РБК свою просьбу дать ему в России политическое убежище тем, что, вернувшись во Францию, он оказался «в ловушке».

«Я вернулся в свою страну в июле и, к сожалению, попал в ловушку. Я был заключен в тюрьму и подвергнут пыткам французской полицией, затем в конце сентября на меня было совершено покушение с ножом в Стамбуле, организованное агентами СБУ», — заявил Боке. По его мнению, он больше не в безопасности ни в одной стране мира, кроме России.

Вчера 18:34

Общий объем экспортируемой сырой нефти из России по морю за неделю вырос на 30%, на 876 тыс. барр. в сутки, до 3,8 млн барр., сообщает Bloomberg. Это рекордный с апреля 2022 года показатель.

Эту тенденцию можно объяснить сокращением трубопроводных поставок в Европу, пишет агентство. Однако Bloomberg не учитывал сокращение поставок на фоне теплого декабря и начала января в Европе.

Вчера 18:15
В период незадолго до начала военных действий на Украине и непосредственно после него крупные российские бизнесмены и чиновники начали совершать «подозрительные транзакции», сообщило в своем отчете американское Казначейство. Некоторые из них начали увеличивать переводы за рубеж еще до введения санкций, другие — спешно реструктурировать активы, переписывая имущество на родственников и бизнес-партнеров.
Вчера 18:00

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил готовность Анкары к содействию и посредничеству для обеспечения долгосрочного мира между Россией и Украиной. Как сообщает канцелярия турецкого лидера, об этом Эрдоган заявил в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что президенты обсуждали обмен пленными с Украины, вывоз украинского зерна и создание газового хаба в Турции.

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Украина Россия Донбасс спецоперация
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