Украина не может позволить себе заморозку конфликта с Россией, его надо завершить, заявил Владимир Зеленский. По мнению Зеленского, замороженный конфликт — это патовая ситуация, Украина уже жила в таких условиях — с 2014 года. По мнению украинского президента, конфликт может завершиться, если Россия выполнит условие представленной им «формулы мира».

Россия исключала переговоры на основе украинского плана и называла его неприемлемым.