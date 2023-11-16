Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 631-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Ночью в Волгоградской области произошел пожар на территории воинской части близ поселка Котлубань, сообщил губернатор Андрей Бочаров. Этот поселок расположен к северо-западу от регионального центра.
Пожар потушен, пострадавших и повреждений гражданских объектов нет, рассказал Бочаров.
За ночь два украинских беспилотника были уничтожены над Брянской областью, еще три - над Черным морем у берегов Крыма, сообщило Минобороны России.
Украина не может позволить себе заморозку конфликта с Россией, его надо завершить, заявил Владимир Зеленский. По мнению Зеленского, замороженный конфликт — это патовая ситуация, Украина уже жила в таких условиях — с 2014 года. По мнению украинского президента, конфликт может завершиться, если Россия выполнит условие представленной им «формулы мира».
Россия исключала переговоры на основе украинского плана и называла его неприемлемым.
В Курской области обстрелян Суджанский район, пострадавших нет. В селах Мартыновка, Черкасское Поречное и Казачья Локня нет света, сообщил губернатор Роман Старовойт.
Правительство Чехии включило в национальный санкционный список российскую «Госзагрансобственность», передает издание TN.cz.
Как пояснил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, эта организация распоряжается в Чехии большим количеством объектов, главным образом в Праге и Карловых Варах. Теперь все ее активы на территории страны будут заморожены.
ФГУП «Госзагрансобственность» подчиняется управделами президента. Одним из главных направлений ее деятельности является управление принадлежащим России недвижимым имуществом за рубежом.
На Украине еще до завершения боевых действий, вероятно, откроют один из гражданских аэропортов. Об этом заявил глава офиса президента Андрей Ермак во время поездки в США, его слова приводит «Страна.ua».
Ермак не уточнил, о каком аэропорте идет речь и в какие именно сроки он может начать принимать и отправлять рейсы.
Полеты гражданской авиации на Украине были полностью остановлены 24 февраля 2022 года.
Дарья Трепова, обвиняемая в совершении теракта с целью убийства военкора Владлена Татарского (Максима Фомина), в суде не признала вину по основному обвинению, передает ТАСС.
«Нет, я не знала, что в статуэтке находится самодельное взрывное устройство, я считала, что внутри находится прослушивающее устройство», — сказала Трепова.
Она добавила, что признает вину только по одной из трех вменяемых ей статей УК: в подделке документов с целью скрыть другое преступление, но не по статьям о теракте и незаконном обороте взрывных устройств.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил ввести ограничительные меры против более чем 120 физических и юридических лиц в рамках готовящегося 12-го пакета санкций против России.
Предложенные меры касаются российской военной и оборонной отраслей, а также IT-сектора.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что вступление Украины в Североатлантический блок неприемлемо для России в любом виде, сообщает ТАСС. «По частям или без каких-то частей, в каком угодно виде, вступление Украины в Атлантический блок для России неприемлемо», — сказала Захарова.
Представитель Еврокомиссии подтвердил РБК, что «совместные предложения комиссии и верховного представителя ЕС [по иностранным делам и политике безопасности] в рамках предложенного 12-го пакета санкций приняты Еврокомиссией». Так, ЕК предлагает запретить прямой импорт алмазов из России с января 2024 года, а также поэтапно запретить импорт обработанных в третьих странах алмазов, происходящих из российского алмазного сырья. Также предложено ограничить закупки европейскими странами российского сжиженного пропана (его импорт в ЕС в 2022 году составил €336 млн; используется для отопления и как топливо для транспорта), медной проволоки, алюминиевой проволоки и фольги. В свою очередь, предлагается добавить к эмбарго на экспорт в Россию такие европейские товары, как литиевые батареи, термостаты, моторы и сервоприводы для беспилотных летательных аппаратов.
СБУ возбудила уголовное дело в отношении сотрудницы Львовского политехнического института и бывшего депутата Верховной рады Ирины Фарион. Она подозревается в нарушении нескольких статей Уголовного кодекса Украины.
«Проблема в том, что бандеровский сукин сын так и не понял того, кто он». Дмитрий Медведев вспомнил про приписываемую президенту США Франклину Рузвельту фразу «Сомоса (диктатор Никарагуа), может быть, и сукин сын, но это наш сукин сын» в связи с отказом американских законодателей согласиться на финансирование военных расходов Израиля и Украины на этот год. «Короче, поддержка отвязавшегося «сукиного сына» близится к неизбежному концу. Конечно, не одномоментно. Будут еще и немалые деньги, и шизоидные заклинания о демократии, и бравурные уверения в грядущей победе на земле, и лживые убеждения в союзничестве на все времена и прочая и прочая. Но ситуация ясна: время отправляться в небытие для очередного американского «своего сукина сына» приходит».
Владимир Рогов заявил, что часть бронетехники на ореховском направлении (включая Bradley) удалось уничтожить, поскольку она застряла в грязи после проливных дождей.
Общие потери противника за минувший день Минобороны России оценивает примерно в 670 человек.
Минобороны России заявило, что силы ПВО за минувшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29 и 30 беспилотников.
Евросоюз предложил запретить экспорт в Россию станков и деталей к ним, которые могут использоваться для производства оружия, сообщил Bloomberg. Предложения в рамках 12-го пакета европейских санкций включают в себя также запрет на поставки российских алмазов и меры по нефтяному потолку. Страны-члены будут обсуждать их на этой неделе.
Запрет также может быть наложен на поставку России химикатов, литиевых батареек, термостатов и двигателей, в том числе для беспилотников.
Запрет на импорт алмазов может заработать с 1 января, если пакет будет принят, пишет агентство.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице в армию записались более 22 тыс. человек. По его словам, задание Минобороны на 2023 год выполнено досрочно. При этом прием добровольцев прекращен не будет, желающих достаточно много.
В Киеве демонтировали еще один памятник Пушкину.
Видео опубликовал в своих соцсетях советник главы Киевского городского совета Дмитрий Белоцерковец. Памятник стоял на Берестейском проспекте напротив парка Киевского политехнического института в центре города. Его неоднократно обливали краской и оставляли надписи с требованием снести.
Это не первый памятник русскому поэту, который снесли в украинской столице. В прошлом году был демонтирован бюст Пушкина у Национального университета транспорта в Киеве.
Евгений Балицкий подписал указ о продлении полного запрета на розничную продажу алкогольной продукции в Запорожской области до 18 декабря. Исключение — розничная продажа пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи. Эти напитки можно приобрести с 8:00 до 17:00.