Если граждане России не хотят, чтобы заключенные воевали в частных военных компаниях (ЧВК) на Украине, им стоит отправлять на фронт своих детей. Об этом заявил предприниматель и владелец компании «Конкорд» Евгений Пригожин.



«Те, кто не хотят, чтобы воевали ЧВК, заключенные, кто рассуждает на эту тему, кто ничего не хочет делать и в принципе кому эта тема не нравится, детей своих на фронт отправьте. Либо ЧВК и зэки, либо ваши дети — решайте сами», — заявил он.



По словам Пригожина, если бы он был зэком, мечтал бы влиться в дружный коллектив российских военных и иметь возможность искупить долг перед родиной.

Накануне в соцсетях появилось видео, на которым человек, похожий на Пригожина, вербует людей, одетых в форму заключенных, в ЧВК Вагнера для участия в спецоперации на Украине. Видео, предположительно, снято во дворе исправительной колонии в Йошкар-Оле. Мужчина предупреждает их о том, что основным наказанием за проступки является расстрел на месте и дает 5 минут на размышление.