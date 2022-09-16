Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 205-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Если граждане России не хотят, чтобы заключенные воевали в частных военных компаниях (ЧВК) на Украине, им стоит отправлять на фронт своих детей. Об этом заявил предприниматель и владелец компании «Конкорд» Евгений Пригожин.
«Те, кто не хотят, чтобы воевали ЧВК, заключенные, кто рассуждает на эту тему, кто ничего не хочет делать и в принципе кому эта тема не нравится, детей своих на фронт отправьте. Либо ЧВК и зэки, либо ваши дети — решайте сами», — заявил он.
По словам Пригожина, если бы он был зэком, мечтал бы влиться в дружный коллектив российских военных и иметь возможность искупить долг перед родиной.
Накануне в соцсетях появилось видео, на которым человек, похожий на Пригожина, вербует людей, одетых в форму заключенных, в ЧВК Вагнера для участия в спецоперации на Украине. Видео, предположительно, снято во дворе исправительной колонии в Йошкар-Оле. Мужчина предупреждает их о том, что основным наказанием за проступки является расстрел на месте и дает 5 минут на размышление.
Кроме того, на Украину поставят четыре грузовика и восемь прицепов для перевозки тяжелой техники, противобеспилотные воздушные системы, оборудование для разминирования, противопехотные мины Claymore, подрывные заряды, стрелковое оружие и боеприпасы, приборы ночного видения.
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли город Валуйки.
«Система ПВО сработала, но есть разрушения на земле. Повреждена подстанция, нарушено электроснабжение города. Также произошло возгорание восьми частных жилых домов по ул. Школьная и трех машин. По предварительной информации один мирный житель погиб», — сообщил губернатор.
К утру он сообщил, что подача электричества в городе восстановлена.
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что санкции США против него и его семьи можно объяснить желанием «насолить всем, кто противостоит западной идеологии» или «отсутствием морали и логики в руководстве Штатов».
«В этот раз и вовсе зачем-то включили и членов моей семьи. В их числе и дочь, которая только-только достигла совершеннолетия. Зачем тянуть резину? Давайте, включайте, американцы, всех моих детей. Их 14, самым младшим, близнецам, по пять лет. Их тоже внесите в свои списки. Вы же не гнушались лошадьми и конюхом, когда вводили против них санкции из-за связи со мной», — написал руководитель республики в телеграм-канале. Кадыров добавил, что у него нет ни имущества, ни счетов на Западе.
Вслед за главой Крыма Сергеем Аксеновым предложение главы Чечни Рамзана Кадырова о направлении по 1 тыс. добровольцев на Украину от каждого региона поддержал курский губернатор Роман Старовойт.
«В общей сложности от Курской области в разные военные подразделения, участвующие в спецоперации, отправлено более 800 добровольцев, в том числе, и в наш батальон материально-технического обеспечения «Сейм», который будет заниматься подвозом горючего, продовольствия, боеприпасов и всего необходимого», — заявил губернатор.
Старовойт добавил, что идет набор добровольцев в мобилизационный людской резерв, который предназначен для защиты рубежей региона, ликвидации ЧС и стихийных бедствий.
Власти Новой Каховки сообщили о новом обстреле со стороны Украины. По предварительной информации российской системе ПВО удалось сбить над городом 10 снарядов.
США пока не готовы передать Украине ракеты ATACMS с дальностью полета до 300 км, сообщил CNN со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.
По информации телеканала, в Белом доме по-прежнему считают, что поставки таких ракет могут привести к эскалации, поскольку Украина может использовать их для ударов по территории России. Пока же максимальная дальность оружия, которое Вашингтон предоставил Киеву, составляет около 79 км, отметил CNN.
Как отмечает телеканал, Украина запрашивала у США поставки ATACMS «месяцами». На этой неделе WSJ сообщила, что Киев планирует направить новый запрос.
«В правительстве мы скептически относимся к потолку цен на газ. В первую очередь потому, что фундаментальная проблема в Европе сейчас — нехватка энергоресурсов, и потолок цен не решает эту проблему. Даже наоборот, он может усилить энергетический кризис, приведет к слишком высокому спросу на рынке и необходимости в новых ограничительных мерах. Также он может отвести потоки газа из Европы на другие рынки, а это тоже усилит кризис в Европе этой зимой», — сказал Эриксен.
Кассационная палата Верховного суда Украины отклонил апелляцию жалобы партии «Оппозиционная платформа — При жизни» («ОПЗЖ») и тем самым окончательно запретила ее деятельность, сообщает СБУ.
Решение о запрете партии, которую украинские власти считают пророссийской, принял Совет национальной безопасности и обороны.
Кроме того, как сообщает «Униан», 15 сентября суд на два месяца продлил арест одному из лидеров ОПЗЖ Виктору Медведчуку.
Эта резолюция, как и та, что была в марте, также была предложена Канадой и Польшей от имени Украины, которая не входит в правление — высший руководящий орган МАГАТЭ. В постоянном представительстве России при международных организациях в Вене резолюцию совета МАГАТЭ назвали «антироссийской».
Организаторы празднования Дня оружейника в Туле отменили фейерверк, сообщает правительство Тульской области.
При этом полностью праздник решили не отменять. В его рамках, например, 16 сентября в парке «Патриот-Тула» откроется выставка тренажеров и специальных роботов, используемых в вооруженных силах России.
14 сентября стало известно, что власти отказались проводить в эти выходные торжества по случаю Дня города сразу в трех населенных пунктах — в Ростове-на-Дону, Воронеже и Советске (Калининградская область). Причиной назвали продолжающиеся боевые действия на Украине.
15 сентября от салюта и массовых мероприятий отказались власти Брянской области, где в выходные будут отмечать 79-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков.
Российская военная операция на Украине продолжается уже 204-й день. О каких продвижениях за это время сообщало Минобороны России — в инфографике РБК.
Минфин США, хотя и не вводил санкции против Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор карт «Мир»), но предупредил, что «неамериканские финансовые организации, которые заключают новые или расширяют нынешние соглашения с НСПК, рискуют поддержать усилия России по обходу санкций США».
В Минфине подчеркнули, что НСПК обрабатывает «транзакции для определенных российских банков (многие банки находятся под блокирующими санкциями США. — РБК) и может использоваться для обработки транзакций с участием других лиц».
При этом ограничения в отношении России позволяют санкционному департаменту Минфина США (OFAC) «налагать блокирующие санкции на лиц, которые, как установлено, оказывали материальную помощь, спонсировали или предоставляли финансовую, материальную или технологическую поддержку, товары или услуги для или в поддержку любой деятельности, подлежащей санкциям». Это распространяется и на использование карт «Мир» за пределами России, следует из разъяснения
Александр Лукашенко подписал указ, упрощающий условия пребывания вынужденных переселенцев с Украины в Белоруссии, сообщает «Белта».
Указ предусматривает, что у украинцев будут такие же права, как у белорусских граждан, на получение образования, медицинского обслуживания, а также пенсий и детских пособий.
Кроме того, граждане Украины освобождаются от уплаты госпошлин за:
- регистрацию временного пребывания в стране;
- выдачу разрешения на временное проживание;
- рассмотрение заявления о выдаче разрешения на постоянное проживание в Белоруссии;
- выдачу биометрического вида на жительство.
При обстреле села Нехотеевка повреждение получил таможенный терминал, а территория АЗС не пострадала, уточнил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
США также запретили экспорт в Россию технологий квантовых вычислений, а также ввели санкции против российских компаний, поддерживающих разработки в этой области.
Под блокирующие санкции попали:
- компания «Байкал электроникс»;
- Физико-технологический институт имени Валиева РАН;
- Физико-технический институт имени Иоффе РАН;
- Физический институт имени Лебедева РАН;
- Институт спектроскопии РАН.
Все страны должны объединиться против действий России на Украине, и Пекину не время вести дела с Москвой, словно ничего не происходит, заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
«Мы не считаем, что кто-то должен оставаться в стороне», — сказал Кирби.
Село Нехотеевка Белгородского района оказалось под обстрелом, один из снарядов попал в автозаправочную станцию, и она загорелась. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Предварительно, пострадавших нет, АЗС давно не работает. Топливо отсутствует. Подразделения МЧС выехали на место», — написал он в телеграм-канале.