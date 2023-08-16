В НАТО дезавуировали слова руководителя офиса генсека альянса Стиана Йенсена о том, что Украина может получить членство в альянсе в обмен на уступку России части своих территорий.

Позиция альянса не изменилась, он полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, заявил «Суспільне» представитель НАТО. «Мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и мы привержены достижению справедливого и длительного мира», — сказал он.

Представитель альянса добавил, что Украина сама должна решать, когда и на каких условиях будет возможно мирное урегулирование.