Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 539-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Воздушная тревога объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях Украины.
Подразделения российской группировки войск «Центр» отбили четыре атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.
США ведут переговоры с Турцией, Украиной и соседними с ней странами о расширении альтернативных экспортных маршрутов зерна, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Согласно плану, к октябрю Украина наладит экспорт 4 млн тонн зерна в месяц по Дунаю, большая часть агропродукции будет перевозиться в румынские порты, а затем — в другие пункты назначения. США изучают все потенциальные варианты, в том числе военные, для защиты судов, идущих в украинские порты на Дунае и из них.
В Калужской области ночью были сбиты три украинских беспилотника, сообщило Минобороны. Пострадавших нет.
Движение автомобилей по Крымскому мосту временно остановлено, сообщается в телеграм-канале оперативной информации о ситуации на мосту.
В НАТО дезавуировали слова руководителя офиса генсека альянса Стиана Йенсена о том, что Украина может получить членство в альянсе в обмен на уступку России части своих территорий.
Позиция альянса не изменилась, он полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, заявил «Суспільне» представитель НАТО. «Мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и мы привержены достижению справедливого и длительного мира», — сказал он.
Представитель альянса добавил, что Украина сама должна решать, когда и на каких условиях будет возможно мирное урегулирование.
Разговоры о вступлении Украины в НАТО в обмен на отказ от части ее территорий являются совершенно неприемлемыми, заявил спикер украинского МИДа Олег Николенко.
«Всегда предполагал, что альянс, как и Украина, не торгует территориями. Осознанно или неосознанно участие чиновников НАТО в формировании нарратива о возможности ухода Украины со своих территорий играет на руку России», — отметил он.
Глава офиса генсека НАТО Стиан Йенссен ранее допустил, что Киев может получить членство в альянсе в обмен на уступку России части своих территории. Он назвал это одним из возможным вариантом завершения конфликта на Украине.
Воздушная тревога во второй раз за день объявлена на всей территории Украины.
Силы украинской ПВО еще ни разу не сбивали российскую сверхзвуковую ракету воздушного базирования большой дальности, заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, слова которого приводит УНИАН.
«Ни одна из крылатых ракет X-22 не была уничтожена вообще. Не только сегодня <...> Потому что ракета X-22, хоть и считается крылатой, является сверхзвуковой. Летит около 4 тыс. км/ч и заходит на цель преимущественно по баллистической траектории. Поэтому такие ракеты пока недоступны для сбивания обычными средствами ПВО», — отметил Игнат.
Он высказал мнение, что сбить эту ракету способны только такие комплексы, как Patriot.
Россия может частично восстановить контроль за движением капитала, чтобы остановить падение рубля, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Предложение сделать обязательной продажу экспортной выручки обсуждалось на совещании между правительством и экспортерами в понедельник. Однако, по словам двух источников, окончательное решение принято не было и эта инициатива будет обсуждаться дальше.
В конце февраля 2022 года, на фоне обвала рубля после начала военной операции и санкционного ответа Запада, в России было введено требование об обязательной продаже 80% валютной выручки экспортеров. В мае норматив был уменьшен с 80 до 50%. В июне, когда российская валюта начала быстро укрепляться, требование вновь было смягчено: продажа валютной выручки осталась обязательной, но размер продаваемой на рынке доли стала определять правкомиссия по контролю за иностранными инвестициями.
Дмитрий Медведев прокомментировал заявление главы канцелярии генерального секретаря НАТО Стиана Йенссена о том, что Украина могла бы пойти на территориальные уступки ради будущего вступления в Альянс. «Идея любопытная. Вопрос только в том, что все якобы их территории – в высшей степени спорные. И для захода в блок киевским властям нужно будет отказаться даже от самого Киева, столицы Древней Руси. Ну а столицу им придётся перенести во Львов. Если, конечно, пшеки согласятся оставить Лемберг любителям сала с коксом», - написал он в Telegram.
Начальник пресс-центра российской группировки «Восток» Олег Чехов сообщил об уничтожении более 20 позиций ВСУ в районе Урожайного. «В рамках контрбатарейной борьбы гаубичной артиллерией уничтожена артиллерийская установка «Цезарь» в Великой Новоселке, буксируемая гаубица М777 в Доброволье, а также пункт управления беспилотной авиации ВСУ в районе совхоза «Октябрь»», - говорится в сообщении.
Минобороны сообщило о том, что около 17.00 мск была пресечена попытка осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом над территорией Белгородской области. «Средствами ПВО БПЛА обнаружен и уничтожен. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет».
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о сработавшей в Шебекинском городском округе системе ПВО. «Сбита воздушная цель на подлёте к городу. По предварительным данным, пострадавших нет. В результате падения фрагментов пробита кровля гаража в одном частном домовладении, а также поврежден один легковой автомобиль», - сообщил он в Telegram.
Глава канцелярии генерального секретаря НАТО Стиан Йенссен в ходе дебатов в норвежском городе Арендаль назвал возможным решением конфликта на Украине территориальные уступки Киева. По его словам, это даст возможность Украине вступить в НАТО. «Я не говорю, что так должно быть. Но, вероятно, это возможное решение», — добавил Йенссен.
Владимир Зеленский и глава офиса президента Андрей Ермак посетили 3-ю бригаду ВСУ, которая находится в Запорожской области, сообщает Klymenko Time.
Советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил агентству «РИА Новости», что российские военные не дают ВСУ закрепиться в селе Урожайное на Южно-Донецком направлении. «Что касается Урожайного, в населенный пункт зашел противник, но надо понимать, что противнику это стоило колоссальных потерь: около 150 единиц погибшего личного состава, десятки единиц военной боевой техники – это и иностранные образцы в том числе. Противник понес серьезные потери, и это только на штурме Урожайного», – заявил Гагин агентству. «На самом деле, насколько после этого штурма будет пригоден сам населенный пункт для того, чтобы противнику его удерживать – под большим вопросом», - сказал он.
Общие потери ВСУ за последние сутки в Минобороны оценили более чем в 800 человек. Среди уничтоженной техники в сводке упомянуты в том числе пять танков, две артиллерийские система М777, две САУ Krab, САУ «Гвоздика», САУ М109 Paladin, САУ «Акация», две самоходные гаубицы Zuzana-2, радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 и AN/TPQ-50, боевая машина ЗРК «Стрела-10».
Минобороны сообщило о том, как в течение суток развивалась ситуация на различных направлениях:
- на Запорожском направлении отражены три атаки в районе Работино;
- на Купянском направлении отражены шесть атак в районах населенных пунктов Новоселовское, Ольшана и Синьковка;
- на Донецком направлении отражены 11 атак в районах населенных пунктов Белогоровка, Раздоловка, Красногоровка, Невельское;
- на Краснолиманском направлении отражены три атаки в районах населенных пунктов Новоегоровка, Кузьмино и Веселое;
- на Южно-Донецком направлении нанесены удары по подразделениям ВСУ в районах населенного пункта Приютное.