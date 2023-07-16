Группа членов Совета по внешней и оборонной политике России выступила с заявлением, в котором осуждаются идеи о возможности нанесения превентивного ядерного удара. О том, что рассмотреть сценарий такого удара по целям в западных странах было бы разумно, писал в июне в своей статье почетный председатель президиума СВОП Сергей Караганов: «Это морально страшный выбор – мы применяем оружие Бога, обрекая себя на тяжкие духовные потери. Но если этого не сделать, не только Россия может погибнуть, но скорее всего закончится вся человеческая цивилизация».

«Мы, члены Совета по внешней и оборонной политике, считаем такие предложения абсолютно неприемлемыми и безоговорочно осуждаем их», — говорится в заявлении членов СВОП.

Один из тех, кто поставил подписи под заявлением, академик РАН, руководитель Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) и член Российского совета по международным делам Алексей Арбатов сообщил РБК, что подписал его по нескольким причинам. «Во-первых, абсолютно безответственно играть такими темами, как применение ядерного оружия. Ими всегда безответственно играть походя, а уж тем более в такой острый момент», — сказал он, отметив, что высказывания на эту тему вызывают острую реакцию как на Западе, так и на Востоке.

По словам Арбатова, заявления о возможности применения ядерного оружия против стран НАТО «выглядят не то чтобы возмутительными, но абсолютно безответственными и провокационными»; такие высказывания не раз делали некоторые члены СВОП, и поэтому «у целого ряда членов солидной, уважаемой организации возникло намерение сделать коллективное заявление, чтобы не думали, что это позиция всей Российской Федерации».