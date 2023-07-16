Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 508-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Минобороны сообщило, что в ночной атаке на Севастополь участвовали семь беспилотных летательных аппаратов и два безэкипажных катера полупогруженного типа.
«В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет», — заявили в министерстве.
Главное за ночь:
- В Севастополе ночью сбили два беспилотных летательных аппарата, еще пять вывели из строя средствами радиоэлектронной борьбы, также были уничтожены два надводных беспилотника. Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что «в городе все спокойно».
- Украина не причастна к покушению на журналистку Ксению Собчак и главреда RT Маргариту Симоньян, они обе «ни на что не влияют», заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк. «Они совершенно точно нам не нужны. Это очевидные вещи. Они абсолютно точно ни на что не влияют», — сказал Подоляк.
- Минные поля выявили уязвимость западной военной техники в ходе боевых действий на Украине, пишет The Washington Post со ссылкой на опрошенных военных и экспертов.
Южная Корея начала передавать Украине транспорт и технику спецназначения. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с лидером Южной Кореи Юн Сок Ёлем.
«С радостью могу констатировать, что уже выполняется договоренность о передаче транспорта и техники специального назначения, в частности машин для разминирования. Это помогает нам спасать жизнь людей», — сказал Зеленский.
Юн Сок Ёль и первая леди Южной Кореи Ким Кон Хи прибыли на Украину днем 15 июля, заранее о визите не сообщалось. Президент республики после встречи с Зеленским объявил, что Сеул выделит на поддержку Киеву $150 млн.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе простились с командиром танкового взвода отряда «Шторм» 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Юрием Линкиным. «Юрий Спартакович героически погиб в Токмакском районе Запорожской области, не дав врагу прорвать линию нашей обороны. При выполнении боевой задачи командовал экипажем танка Т-72 и был смертельно ранен», — рассказал Развожаев.
Линкина посмертно наградили медалью «За отвагу» и «Орденом Мужества».
До 20% вооружений и техники, задействованных Киевом в первые две недели контрнаступления, оказались повреждены или уничтожены, среди них западные танки и бронетранспортеры, пишет The New York Times со ссылкой на источники среди американских и европейских официальных лиц.
По словам собеседников издания, в последующие недели уровень потерь снизился до 10%. Это связано с изменением тактики Украины, которая сосредоточилась на использовании артиллерии и ракет большой дальности вместо атак через минные поля, говорят они.
В то же время газета отмечает тот факт, что потери уменьшились, поскольку само контрнаступление замедлилось, а местами даже остановилось.
За время действия черноморской инициативы, одна из частей которого подразумевает содействие в экспорте российских удобрений, не было отправлено ни одного судна с этим грузом из России, заявили в созданном в рамках сделки Координационном центре ООН.
В центре также рассказали о ситуации с экспортом зерна: были получены заявки на участие в сделке от 29 судов, однако с 27 июня ни одна не была одобрена. Кроме того, по данным координационного центра, в беднейшие страны отправились только 10% кукурузы и 40% пшеницы, вывозимые в рамках сделки.
Российские военные испытывают проблемы с контрбатарейной борьбой, заявил замглавы Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский.
«В очередной раз хочется отметить наш низкий уровень контрбатарейной борьбы», — написал он в Telegram. Ствольная артиллерия, которую используют российские войска, не соответствует современным требованиям как средство поражения по нескольким причинам, прежде всего — по дальности, считает Ходаковский.
По словам представителя Росгвардии, дроны-камикадзе «Ланцет» «неплохо себя показали», но у них есть два недостатка: нехватка аппаратов в зоне боевых действий и их дороговизна. «При этом нужно учитывать, что на кадрах мы видим только удачные попадания — промахи нам показывать не станут, — а между тем статистика в пользу промахов и неуспешных попаданий, когда поражение нанесено не было», — добавил он.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) стянули пехоту к серой зоне, где расположены подразделения 58-й армии ВС России и батальон Судоплатова. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий.
«Ситуация напряженная, противник стянул пехоту к так называемой серой зоне контрудара ВСУ, где стоят подразделения 58 армии и батальона Судоплатова», — заявил Балицкий.
Балицкий также рассказал, что ВСУ попытались провести разведку на севере Дорожнянки, однако по ним открыли огонь из минометов. ВСУ отступили к Гуляйполю.
Украинские власти встали на путь использования методов «ядерного терроризма», атаковав беспилотником город Курчатов, где вероятной целью была Курская АЭС, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По ее словам, благодаря работе ПВО критически важные объекты во время атаки дрона повреждены не были, пострадавших нет. «Решительно осуждаем злонамеренные планы Украины активно использовать террористические методы против российских атомных электростанций, что может привести к возникновению масштабной ядерной катастрофы в Европе», — сказала она.
Группа членов Совета по внешней и оборонной политике России выступила с заявлением, в котором осуждаются идеи о возможности нанесения превентивного ядерного удара. О том, что рассмотреть сценарий такого удара по целям в западных странах было бы разумно, писал в июне в своей статье почетный председатель президиума СВОП Сергей Караганов: «Это морально страшный выбор – мы применяем оружие Бога, обрекая себя на тяжкие духовные потери. Но если этого не сделать, не только Россия может погибнуть, но скорее всего закончится вся человеческая цивилизация».
«Мы, члены Совета по внешней и оборонной политике, считаем такие предложения абсолютно неприемлемыми и безоговорочно осуждаем их», — говорится в заявлении членов СВОП.
Один из тех, кто поставил подписи под заявлением, академик РАН, руководитель Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) и член Российского совета по международным делам Алексей Арбатов сообщил РБК, что подписал его по нескольким причинам. «Во-первых, абсолютно безответственно играть такими темами, как применение ядерного оружия. Ими всегда безответственно играть походя, а уж тем более в такой острый момент», — сказал он, отметив, что высказывания на эту тему вызывают острую реакцию как на Западе, так и на Востоке.
По словам Арбатова, заявления о возможности применения ядерного оружия против стран НАТО «выглядят не то чтобы возмутительными, но абсолютно безответственными и провокационными»; такие высказывания не раз делали некоторые члены СВОП, и поэтому «у целого ряда членов солидной, уважаемой организации возникло намерение сделать коллективное заявление, чтобы не думали, что это позиция всей Российской Федерации».
Глава МИД Германии Анналена Бербок сообщила, что переговоры о прекращении вооруженного конфликта России и Украины не прекращаются и идут каждый день, а она принимает в них участие, передает Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).
Бербок вместе с Владимиром Кличко, братом мэра Киева Виталия Кличко, приняли участие в форуме газеты Freie Presse в городе Хемниц. Один из участников встречи поинтересовался у главы МИДа, «когда настанет подходящее время для переговоров», на что Бербок ответила, что они проходят ежедневно. Каких-либо деталей об этом FAZ не приводит.
По словам министра, до февраля 2022 года многие страны пытались предотвратить начало военных действий, но «все было напрасно», поэтому сейчас важно продолжать оказывать Украине военную помощь. «Каждая человеческая жизнь, которую мы смогли спасти, стоила поставок оружия», — сказала она, добавив, что «без танков и ПВО жертв было бы гораздо больше», и призвав увеличить поддержку Киева.
Поставки ракет Storm Shadow и Brimstone могут быть прекращены в случае, если забастовка на складе оборонного оборудования в шотландском Бейте продолжится, сообщает Mirror со ссылкой на источники. 14 июля более 50 ключевых рабочих склада вышли на забастовку из-за недостаточной заработной платы.
Склад поставляет ракеты Storm Shadow и Brimstone на Украину, а также вооружение на атомные подводные лодки на шотландской базе ВМФ Великобритании в Фаслэйн. Представитель Минобороны страны сообщил, что были введены «чрезвычайные меры», которые должны предотвратить перебои поставок оружия на Украину.
Запад должен быть сильным и принять Украину в НАТО как можно быстрее без условий, считает бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
«Так чего же они испугались? Когда лидеры НАТО приехали в Вильнюс на этой неделе, было совершенно очевидно, что они должны делать. Они должны были быть сильными. В этом весь смысл НАТО», — заявил он в колонке для Daily Mail.
Штурмовая авиация поразила около десятка мест скоплений живой силы ВСУ в районе Пятихаток на запорожском направлении, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на начальника пресс-центра группировки «Восток» Олега Чехова.
Помимо этого, Чехов сообщил, что боевая бронированная машина с украинскими бойцами в районе северо-западнее Приютного была уничтожена беспилотником. Он отметил, что в течение суток на запорожском направлении ВСУ активных действий не предпринимали, вели разведку и проводили попытку перегруппировать силы.
На южнодонецком направлении подразделения «Востока» пресекли выдвижение ВСУ к Макаровке. Вертолеты армейской авиации также поразили места скопления живой силы ВСУ в районе Макаровки и Урожайного, а средства противовоздушной обороны группировки сбили два украинских дрона «Фурия» и «Валькирия».
В США сомневаются, что отправленные на Украину кассетные боеприпасы дадут немедленный результат при контрнаступлении, пишет газета The New York Times со ссылкой на представителей Пентагона и военных аналитиков.
«Масштаб эффекта будет скромным», — считает старший научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований в Лондоне Джек Уотлинг. «Они сделают украинскую артиллерию чуть более смертоносной», — указал он. Однако, по его словам, «реальный эффект» Киев сможет почувствовать позднее в этом году, когда у него «будет гораздо больше снарядов, чем могло бы быть».
Почти дюжина европейских стран все еще ждут от США официального одобрения программы обучения украинских пилотов на американских истребителях F-16, сообщает Politico со ссылкой на источники.
Обучение не может начаться, пока Госдепартамент США не подпишет запрос на передачу руководств по эксплуатации, авиасимуляторов и других материалов, связанных с самолетами. Официальный запрос «все еще находится на рассмотрении», сказал представитель Пентагона подполковник Гаррон Гарн.
В подконтрольном Украине городе Запорожье ночью было слышно два взрыва, пишет «Суспільне». Издание ZN.UA также сообщало о работе ПВО в Николаевской и Днепропетровской областях.
Россия вернула тела 160 погибших в ходе специальной военной операции на Украине, сообщил РБК депутат Госдумы и представитель парламентской координационной группы по вопросам спецоперации Шамсаил Саралиев.
Ранее украинский уполномоченный по вопросам пропавших без вести Олег Котенко сообщил о возвращении на Украину 62 тел погибших военных.
За 14 июля сообщалось о нескольких обстрелах российской территории. Утром губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что накануне средства ПВО выявили и уничтожили три беспилотника в нескольких километрах от Воронежа.
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о падении беспилотника в городе Курчатов, где находится Курская АЭС. Никто не пострадал, критически важные объекты не повреждены. А в результате обстрела села Белая Березка Брянской области погибла пожилая женщина. Легкие ранения получили три человека, среди них 16-летний подросток.
Какие населенные пункты с февраля 2022 года становились объектами обстрелов и атак беспилотников — в инфографике РБК.
Владимир Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего, рассматривались ситуация на передовой и поставки снарядов армии. Об этом украинский президент рассказал в вечернем видеообращении.
Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов доложил на заседании, что его подразделение внимательно следит за обстановкой в Белоруссии и сейчас «масштабных угроз» оттуда нет.
Также Зеленский анонсировал новые решения СНБО по санкциям, но подробностей не привел.