Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 143-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Будапешт готов принять меры, если понадобится спасти и защитить венгров, живущих в Закарпатской области Украины, но надеется, что такого развития событий получится избежать. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
По словам министра, если боевые действия на Украине во время российской военной операции дойдут до запада страны, это будет представлять серьезную опасность для Венгрии. «В наших интересах как можно скорее установить мир к востоку от нас, потому что тогда можно будет избежать опасных сценариев, разработанных для спасения и защиты 150 тыс. венгров, проживающих в Закарпатье», — сказал он.
Депутат Рады Максим Бужанский после этого заявил, что украинский МИД должен потребовать объяснений у Будапешта. «Вижу здесь прямой намек на события 17 сентября 1939 года», — написал Бужанский.
Минобороны России сообщило, что 14 июля украинская артиллерия, размещенная на железнодорожном вокзале Славянска, нанесла удары по территории центрального рынка. «Уже через несколько минут после обстрела на месте происшествия работали репортеры украинских СМИ, которые осуществляли фото- и видеофиксацию последствий якобы неизбирательных ударов российских вооруженных сил по гражданскому населению».
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что вечером на железной дороге в Унечском районе на мосту был обнаружен предмет, похожий на взрывное устройство. «На станции незамедлительно было остановлено движение локомотива, двух пассажирских составов (электрички и поезда)».
Из России уходит датский производитель энергосберегающей продукции Danfoss. О планах свернуть бизнес в России компания объявила еще в апреле. Сегодня стало известно, какой сценарий выбрал Danfoss: бизнес в России и Белоруссии продадут руководству местных подразделений.
Danfoss работал в России с 1993 года. Годовой объем российских продаж Danfoss — более 20 млрд руб., число сотрудников в стране — около 1 тыс.
Новая правительственная коалиция Эстонии предлагает запретить живущим в стране гражданам России и Белоруссии владеть оружием.
Кандидат на пост главы МВД Лаури Ляэнеметс заявил, что закон о запрете на владение оружием для российских граждан могут принять к концу этого года. Если это произойдет, действующие разрешения аннулируют. «Лицензии на владение оружием следует аннулировать не только у них, но и у всех тех, кто проявляет враждебность в отношении Эстонии и Украины», — сказал Ляэнеметс.
На Украину из Великобритании доставлены первые реактивные системы залпового огня M270, сообщил в Twitter министр обороны страны Алексей Резников.
Число переданных Украине установок он не уточнил. В начале июня Times писала, что Лондон собирается передать Киеву три M270, способных поражать цели на расстоянии до 80 км. Такое же количество РСЗО типа Mars II (немецкая версия американской M270 MLRS) на Украину обещала поставить Германия.
Сейм Латвии внес поправки в закон «Об акцизах». Его цель — сократить количество подакцизных товаров, которые граждане республики по более низким ценам закупают в Белоруссии и России.
Раньше подакцизные товары можно было перевозить через границу для использования в личных целях раз в неделю. С принятием поправок этот интервал увеличится до 30 дней.
Ограничения касаются топлива, моторных масел, табака, алкоголя.
Украина надеется заключить сделку с Россией, Турцией и ООН по экспорту зерна на следующей неделе, сообщил Reuters со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.
«Мы очень на это надеемся. Мы спешим так быстро, как только можем», — сказал собеседник агентства.
Новый глава «Роскосмоса» Юрий Борисов на первой встрече с подчиненными заявил, что из-за санкций для российского космоса сложилась «непростая» ситуация.
«Давление на Россию со стороны Запада только нарастает, особенно в области санкций на поставку микроэлектроники и, конкретно, компонентов для ракетно-космической техники. Госкорпорации предстоит решить проблемы космического приборостроения, которое лежит в основе создания всех космических группировок. Это целевая функция, без космических услуг страна прожить не может. Ситуация непростая, но вместе мы постараемся ее решить», — отметил Борисов.
Министр социальной политики Украины Марина Лазебная подала в Верховную раду прошение об отставке. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук
Как отмечает УНН, Лазебная считается человеком, близким к Ринату Ахметову.
Украина обязалась не использовать переданное ей Западом высокоточное оружие для ударов по объектам на территории России, заявил министр обороны страны Алексей Резников.
Он подчеркнул, что Киев никогда этого не скрывал. По словам Резникова, в письме главе Пентагона он обещал использовать американское оружие для «сдерживания» противника и «деоккупации» территории Украины.
14 июля депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» Федор Вениславский сообщил, что Украина обсуждает с представителями США предоставление ракет большей дальности для HIMARS.
Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо издал указ, который запрещает на территории области воспрепятствование деятельности военно-гражданских администраций и волонтеров, дискредитацию внешней политики России и действий российских госорганов, распространение о них заведомо ложной информации, а также «создание угрозы общественной безопасности в иных формах».
Тех, кто нарушил нормы указа, могут принудительно выдворить за пределы региона в течение 24 часов по решению военного коменданта.
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что под минометный обстрел со стороны Украины попало приграничное село Дроновка в Глушковском районе.
«Предварительно насчитали больше 25 прилетов. К счастью, пострадавших нет. Но противник нанес повреждения жилым домам: во многих разбиты стекла, в некоторых пострадала кровля, нанесен другой ущерб», — сообщил губернатор. Он добавил, что зафиксированы повреждения зданий школы, медпункта, дома культуры, сельсовета, магазина.
Министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что Великобритания официально не обращалась к республиканским властям в связи со смертью захваченного в плен британского наемника Пола Ури.