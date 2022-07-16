Будапешт готов принять меры, если понадобится спасти и защитить венгров, живущих в Закарпатской области Украины, но надеется, что такого развития событий получится избежать. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

По словам министра, если боевые действия на Украине во время российской военной операции дойдут до запада страны, это будет представлять серьезную опасность для Венгрии. «В наших интересах как можно скорее установить мир к востоку от нас, потому что тогда можно будет избежать опасных сценариев, разработанных для спасения и защиты 150 тыс. венгров, проживающих в Закарпатье», — сказал он.

Депутат Рады Максим Бужанский после этого заявил, что украинский МИД должен потребовать объяснений у Будапешта. «Вижу здесь прямой намек на события 17 сентября 1939 года», — написал Бужанский.