Европейские страны должны тщательнее готовиться к грядущей зиме и начинать эту подготовку нужно как можно раньше, считает глава венгерского МИДа Петер Сийярто. Об этом он заявил во время ПМЭФа.

«Когда речь идет о поставках энергоносителей в Европу, мы должны готовиться к следующей зиме очень тщательно и начать эту подготовку как можно раньше. Почему? Потому что подготовка к следующей зиме будет гораздо сложнее и проблемнее. Потому что, во-первых, в прошлом году до сентября были существенные поставки российского газа в Европу. В этом году по сути ноль, за исключением нас [поставок в Венгрию]. Плюс никто не может гарантировать, что зима будет такой же теплой, как в прошлом году», — сказал Сийярто.

Он также отметил, что энергетическая безопасность страны — это не идеологический и не политический вопрос, а вопрос «физической реальности».