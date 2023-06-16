Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 478-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Делегация стран Африки в рамках мирной инициативы 16 июня посетит Киев и встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, а на следующий день отправится в Петербург на переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.
Инициатор миссии Жан-Ив Оливье сообщил «РИА Новости», что из украинской столицы они поедут на поезде в Польшу, а оттуда вылетят в Россию на государственных самолетах Сенегала и Замбии.
Украинские военные пытаются прорвать оборону в Артемовске (Бахмуте), но российская армия делает все, чтобы не допустить прорыва, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин
Он добавил, что погода сейчас «способствуют переброске резервов» Украиной, и ситуация на левом и правом флангах от города «напряженная», но она стабилизируется и контролируется российской армией.
Украина не может откладывать контрнаступление, поскольку ей нужно добиться успехов в летне-осенний период и показать Западу, что она способна противостоять России, сообщают источники The Washington Post из числа украинских чиновников.
Они отметили, что наступательные действия повлекут за собой большое число жертв и потерю техники. Также проблемы создаются отсутствием западной авиации для прикрытия с воздуха и дальнобойной артиллерии, чтобы наносить удары глубже по контролируемым Россией территориям, заявили собеседники газеты.
У главы Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова «отличные дела, прекрасное здоровье» и «хороший аппетит», сообщил представитель ведомства Андрей Юсов после сообщений о тяжелом ранении Буданова.
На ореховском направлении в Запорожской области усилилась активность украинских сил, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
По его словам, ВСУ использовали период проливных дождей, чтобы провести перегруппировку, накопить технику и личный состав. Кроме того, они скрытно разминировали позиции, готовясь к наступлению.
В офисе президента Украины Владимира Зеленского прошли несколько совещаний на тему отставки мэра Киева Виталия Кличко, сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в Киевсовете.
Испания передаст Украине полевой госпиталь и 20 бронетранспортеров, заявила министр обороны страны Маргарита Роблес.
Также Испания отправит Киеву четыре танка Leopard 2A4, «которые находились в ремонте», и полевой госпиталь Role 2 plus. Перед его доставкой планируется обучить украинских военнослужащих в Испании.
Бронетранспортеры прибудут в Польшу 19 июня и «добавятся к уже доставленным 40 [машинам]».
Город Марьинка Донецкой народной республики скоро окажется под полным контролем российской стороны, бойцы чеченского спецназа «Ахмат» контролируют ход действий в этом районе, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Совсем скоро, как только наши войска полностью овладеют этим населенным пунктом, обстрелы Петровского района Донецка прекратятся, так как артиллерия ВСУ просто не будет его досягать. Также это позволит приблизить окружение Авдеевки», — написал он в телеграм-канале.
Украинские военные обстреляли делегацию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во главе с руководителем организации Рафаэлем Гросси, когда она возвращалась на Украину, заявил советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.
«Как только миссия МАГАТЭ с Гросси подъехала к границе, началось. Там не просто обстрел был, там завязался бой. Им пришлось переждать», — сказал он
По его словам, никто не пострадал.
Немецкий концерн Rheinmetall не сможет поставлять танки Leopard Украине в этом году, заявил глава компании Армин Паппергер.
Сейчас у компании есть 22 машины Leopard 2, которые можно подготовить к эксплуатации и доставить на Украину, и около 88 танков Leopard 1, но Rheinmetall не сможет профинансировать их ремонт без помощи властей — сумму затрат концерн оценивает в несколько сотен миллионов евро. Паппергер сказал, что «даже если завтра будет принято решение о том, что мы можем отправить наши танки Leopard в Киев», то поставка начнется не раньше, чем в начале 2024 года.
Ограничения на потребление воды в Кривом Роге продлятся долго и будут ужесточаться, заявил украинскому изданию «Страна» глава военной администрации Александр Вилкул.
По его словам, в Кривом Роге уже сократили потребление воды на 40%, и планируют снизить его еще на 10%.
Украинские войска в ходе контрнаступления встречают очень серьезное сопротивление, заявил в интервью американскому каналу NBC News президент Владимир Зеленский. Он объяснил это значением, которое для России имеет исход этой кампании.
Зеленский охарактеризовал ситуацию в целом как «не самую лучшую», но «в целом позитивную».
Министерство цифровой трансформации Украины начинает подготовку еще 10 тыс. операторов беспилотных летательных аппаратов в рамках проекта «Армия дронов». Об этом объявил в телеграм-канале глава ведомства Михаил Федоров.
По его словам, на первом этапе проекта уже прошли обучение 10 тыс. операторов дронов. Они проходили как теоретическую, так и практическую подготовку. Большинство из них уже выполняют боевые задания.
«В чем инновационность второго этапа? Если до этого мы в большинстве своем учили управлять коптерами разведывательного класса, то теперь открываем новые категории — FPV-дроны (дроны-камикадзе, изображения с которых оператор получает через видеоочки) и самолеты-бомберы», — отметил Федоров.
Он добавил, что на втором этапе планируется обучить 7 тыс. 600 операторов обычных разведывательных коптеров Mavic/Matrice/Autel. 2 тыс. человек будут учиться на операторов FPV-дронов, а еще 400 — самолетов-бомберов.
Спокойствия в зоне военной операции на Украине пока не предвидится, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев на заседании рабочей группы военно-промышленной комиссии по контролю за производством оружия.
Одной из задач встречи он назвал оценить темпы поставок средств поражения. «Тем более что спокойствия пока не предвидится. Если вы обратили внимание, вчера генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что они на ближайшем саммите НАТО рассмотрят вопрос о том, чтобы дать устойчивый сигнал о приеме Украины в НАТО после завершения военных действий. Что тут можно сказать? Нам НАТО и, соответственно, Украина в НАТО не нужны», — сказал он.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк может точно не знать, началось ли контрнаступление украинской армии, заявил Дмитрий Песков.
До этого Подоляк заявил, что украинское контрнаступление еще не началось, ВСУ пока проводит «тестирование». «Мы еще не начинали контрнаступления как такового, а Россия говорит: «Мы уже выиграли, мы уже отбили контрнаступление», — сказал он.
«Он же не министр обороны. Я не думаю, что он точно знает», — отметил Песков.
Западные страны подготовили к участию в боевых действиях почти 60 тыс. украинских солдат, сообщил глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли.
«Сейчас подготовку проходят более 6 тыс. украинцев», — добавил Милли.
Дания и Нидерланды заплатили концерну Rheinmetall за новые танки Leopard, которые планируется поставить на Украину. Как сообщает Handelsblatt, в общей сложности речь идет о 14 машинах.
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что батальон «Запад-Ахмат» приступил к охране границы, противодействию украинским диверсионным группам и предотвращению их проникновения в Белгородскую область. «Наши подразделения заступили на дежурства и на пропускном пункте у села Казинка Грайворонского направления. Ранее этот КПП был атакован так называемым Русским добровольческим корпусом, который не имеет никакого отношения к истинным русским патриотам России», — написал он в Telegram.
Европейские страны должны тщательнее готовиться к грядущей зиме и начинать эту подготовку нужно как можно раньше, считает глава венгерского МИДа Петер Сийярто. Об этом он заявил во время ПМЭФа.
«Когда речь идет о поставках энергоносителей в Европу, мы должны готовиться к следующей зиме очень тщательно и начать эту подготовку как можно раньше. Почему? Потому что подготовка к следующей зиме будет гораздо сложнее и проблемнее. Потому что, во-первых, в прошлом году до сентября были существенные поставки российского газа в Европу. В этом году по сути ноль, за исключением нас [поставок в Венгрию]. Плюс никто не может гарантировать, что зима будет такой же теплой, как в прошлом году», — сказал Сийярто.
Он также отметил, что энергетическая безопасность страны — это не идеологический и не политический вопрос, а вопрос «физической реальности».
Дмитрий Песков считает, что советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк, говоря о цели уничтожения максимального числа мобилизованных, имел в виду украинских военных.
Журналисты попросили представителя Кремля прокомментировать слова Подоляка о том, что одной из целей ВСУ является уничтожение мобилизованных. «Своих?» — уточнил Песков. «Наверное, он про своих говорил», — сказал представитель Кремля (цитата по ТАСС).