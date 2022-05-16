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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 80-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий. 
Сначала новые
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08:10

Российские активы группы Renault переходят в государственную собственность, сообщили в пресс-службе Минпромторга. 

Таким образом, 100% акций «Рено Россия» будет владеть правительство Москвы; 67,69% акций автоконцерна «АвтоВАЗ» переходят в собственность ФГУП «НАМИ», а оставшиеся акции компании сохранит «Ростех», пояснили в Минпромторге. 

07:16

Германия намерена до конца 2022 года прекратить импорт нефти из России, даже если странам Евросоюза не удастся договориться о запрете на поставки российского топлива в рамках очередного пакета санкций, сообщили источники Bloomberg в правительстве ФРГ. 

Берлин ведет работу над заключением сделок с альтернативными поставщиками; по словам собеседников агентства, правительство рассчитывает, что в течение следующих шести-семи месяцев сумеет решить проблемы с логистикой. Какие именно страны смогут восполнить дефицит нефти, пока не сообщается. 

По данным министерства экономики ФРГ, доля российской нефти в поставках в Германию снизилась до 12%. До начала военной операции на Украине она составляла около 35%. 

07:10
Глава Минобороны США Ллойд Остин провел переговоры со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым, чтобы обсудить ситуацию в стране, сообщил представитель Пентагона Джон Кирби.

Во время беседы Остин «предоставил последнюю информацию о своем телефонном разговоре с министром обороны России Сергеем Шойгу 13 мая, в котором он призвал к немедленному прекращению конфликта на Украине и подчеркнул важность поддержания каналов связи», заявили в Пентагоне.

Остин подчеркнул, что США поддерживают суверенитет Украины и усилия по оказанию помощи в сфере безопасности «для укрепления способности Украины противодействовать российской агрессии», добавили в ведомстве. 
Вчера 21:12
В украинском городе Рубежное погибли семь американских граждан, воевавших на стороне ВСУ в составе спецназа, заявил помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов. Он уточнил, что граждане США погибли в результате боя на заводе «Краситель». 
 
Вчера 20:49

Мусульмане России остро восприняли предложение Турции помочь эвакуировать украинских военных с мариупольского комбината «Азовсталь», поскольку там находятся «ярые противников и очернители Ислама» из «Азова» (признан в России экстремистским ). Об этом заявил в Telegram глава Чечни Рамзан Кадыров в обращении к турецкому президенту Реджепу Эрдогану.

О соответствующем предложении в Анкаре рассказали 14 мая, отметив, что инициатива эвакуации военных с «Азовстали» уже обсуждалась с украинским лидером Владимиром Зеленским около двух недель назад. План эвакуации предполагает перевозку раненных солдат по суше из Мариуполя в Бердянск, после чего их по Черному морю доставят в Стамбул.
 

Вчера 20:20
Россия разрушила любые платформы для диалога с западными странами, включая Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), пока остаются прямые переговоры российского президента Владимира Путина с лидерами государств, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав МИД альянса в Берлине.
Вчера 20:19
В новой стратегической концепции НАТО будет полностью отражено сдерживание любого проявления «агрессии» России, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. 
Вчера 19:33
Россия не оставит без реакции хамские и незаконные шаги западных стран, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. 
«Они не останутся безответными: подобные где-то хамские, где-то просто находящиеся вне закона как международного права, так и их внутреннего или наших двусторонних отношений шаги. Безусловно, на все это мы ответим», — сказала Захарова.
Вчера 18:27

Швеция вслед за Финляндией официально приняла решение о подаче заявки на членство в НАТО. 

Вчера 18:01

Во время разговора с президентом России о перспективе вступления Финляндии в НАТО Владимир Путин «не повторял угрозы от его подчиненных», беседа прошло в спокойном ключе, заявил финский президент Саули Ниинистё в интервью CNN. «В целом дискуссия была очень спокойной и хладнокровной <...> удивительно было то, что он спокойно это воспринял», — оценил президент Финляндии.

Разговор финского и российского президентов состоялся в субботу, 14 мая. Путин счел решение властей страны ошибкой, напомнив, что прежде страна придерживалась нейтралитета. Он также заверил, что Россия угрозы не представляет.

Вчера 16:34

Госсекретарь США Блинкен заявил, что все члены НАТО привержены сохранению санкций против России в течение настолько продолжительного времени, насколько потребуется. 

Вчера 16:30
В случае, если любой член НАТО будет препятствовать вступлению в альянс Финляндии и Швеции, это станет причиной для изоляции этой страны в рамках блока, заявил лидер Европейской народной партии, крупнейшей фракции Европарламента, Манфред Вебер. Ранее турецкий президент Реджеп Эрдоган предупредил, что не видит «позитива» в планах по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО. 
 
Вчера 16:29

Новая стратегическая концепция НАТО станет основой для «эпохи стратегического соперничества», заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, выступая по видеосвязи на пресс-конференции по итогам неформального заседания глав МИД стран — членов блока. 

НАТО в новой стратегической концепции может обозначить действия России как прямую угрозу, пишет Bloomberg. Действующая сейчас стратегическая концепция НАТО была принята в 2010 году. В ней отмечается необходимость «стратегического партнерства» с Россией.

Вчера 16:28
МИД Турции заявил об отсутствии «торга» в позиции по Финляндии в НАТО.
Министр Мевлют Чавушоглу назвал позицию республики четкой: Анкара поддерживает принцип «открытых дверей» в НАТО, но не может игнорировать информацию о «поддержке терроризма» в стремящихся вступить в альянс скандинавских странах.
Вчера 13:43
Правительство Финляндии приняло официальное решение вступить в Североатлантический альянс (НАТО), заявили президент Саули Ниинисте и премьер-министр Санна Марин на совместной пресс-конференции.
Вчера 13:10
Следственный комитет России установит обстоятельства совершения преступлений украинских националистов и наемников из Польши в городе Попасная Луганской народной республики. 
Вчера 13:10
Четыре российских ракеты попали в один из объектов военной инфраструктуры Львовской области, он полностью разрушен, сообщил глава областной администрации Максим Козицкий. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Впоследствии Козицкий уточнил, что речь идет об объекте в Яворовском районе — недалеко от границы с Польшей. Минобороны России не сообщало об ударах по военной инфраструктуре Львовской области.
 
Вчера 10:55

Утренний брифинг Минобороны России. Главное:

ВКС России поразили два пункта управления, 11 ротных опорных пунктов и четыре склада вооружения и боеприпасов украинских войск в ДНР

уничтожены две пусковые установки ЗРК С-300 и радиолокационный пост в Сумской области

в Херсонской и Харьковской областях перехвачены тактическая ракета «Точка-У», 11 реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч»

средствами ПВО сбиты 15 украинских беспилотников, в том числе над островом Змеиный. 

Вчера 10:27
В интервью The Economist глава Минфина Украины Сергея Марченко заявил, что в случае продолжения российской спецоперации страна будет вынуждена поднять налоги и провести национализацию. По его словам, каждый месяц боевых действий стоит экономике 5% ВВП.
Вчера 09:07
Поселок Середа в Шебекинском районе Белгородской области обстреляли с территории Украины, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, один мирный житель в результате получил осколочное ранение. 
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Украина Россия Донбасс спецоперация
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