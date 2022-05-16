Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 80-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Российские активы группы Renault переходят в государственную собственность, сообщили в пресс-службе Минпромторга.
Таким образом, 100% акций «Рено Россия» будет владеть правительство Москвы; 67,69% акций автоконцерна «АвтоВАЗ» переходят в собственность ФГУП «НАМИ», а оставшиеся акции компании сохранит «Ростех», пояснили в Минпромторге.
Германия намерена до конца 2022 года прекратить импорт нефти из России, даже если странам Евросоюза не удастся договориться о запрете на поставки российского топлива в рамках очередного пакета санкций, сообщили источники Bloomberg в правительстве ФРГ.
Берлин ведет работу над заключением сделок с альтернативными поставщиками; по словам собеседников агентства, правительство рассчитывает, что в течение следующих шести-семи месяцев сумеет решить проблемы с логистикой. Какие именно страны смогут восполнить дефицит нефти, пока не сообщается.
По данным министерства экономики ФРГ, доля российской нефти в поставках в Германию снизилась до 12%. До начала военной операции на Украине она составляла около 35%.
Во время беседы Остин «предоставил последнюю информацию о своем телефонном разговоре с министром обороны России Сергеем Шойгу 13 мая, в котором он призвал к немедленному прекращению конфликта на Украине и подчеркнул важность поддержания каналов связи», заявили в Пентагоне.
Остин подчеркнул, что США поддерживают суверенитет Украины и усилия по оказанию помощи в сфере безопасности «для укрепления способности Украины противодействовать российской агрессии», добавили в ведомстве.
Мусульмане России остро восприняли предложение Турции помочь эвакуировать украинских военных с мариупольского комбината «Азовсталь», поскольку там находятся «ярые противников и очернители Ислама» из «Азова» (признан в России экстремистским ). Об этом заявил в Telegram глава Чечни Рамзан Кадыров в обращении к турецкому президенту Реджепу Эрдогану.
О соответствующем предложении в Анкаре рассказали 14 мая, отметив, что инициатива эвакуации военных с «Азовстали» уже обсуждалась с украинским лидером Владимиром Зеленским около двух недель назад. План эвакуации предполагает перевозку раненных солдат по суше из Мариуполя в Бердянск, после чего их по Черному морю доставят в Стамбул.
«Они не останутся безответными: подобные где-то хамские, где-то просто находящиеся вне закона как международного права, так и их внутреннего или наших двусторонних отношений шаги. Безусловно, на все это мы ответим», — сказала Захарова.
Швеция вслед за Финляндией официально приняла решение о подаче заявки на членство в НАТО.
Во время разговора с президентом России о перспективе вступления Финляндии в НАТО Владимир Путин «не повторял угрозы от его подчиненных», беседа прошло в спокойном ключе, заявил финский президент Саули Ниинистё в интервью CNN. «В целом дискуссия была очень спокойной и хладнокровной <...> удивительно было то, что он спокойно это воспринял», — оценил президент Финляндии.
Разговор финского и российского президентов состоялся в субботу, 14 мая. Путин счел решение властей страны ошибкой, напомнив, что прежде страна придерживалась нейтралитета. Он также заверил, что Россия угрозы не представляет.
Госсекретарь США Блинкен заявил, что все члены НАТО привержены сохранению санкций против России в течение настолько продолжительного времени, насколько потребуется.
Новая стратегическая концепция НАТО станет основой для «эпохи стратегического соперничества», заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, выступая по видеосвязи на пресс-конференции по итогам неформального заседания глав МИД стран — членов блока.
НАТО в новой стратегической концепции может обозначить действия России как прямую угрозу, пишет Bloomberg. Действующая сейчас стратегическая концепция НАТО была принята в 2010 году. В ней отмечается необходимость «стратегического партнерства» с Россией.
Министр Мевлют Чавушоглу назвал позицию республики четкой: Анкара поддерживает принцип «открытых дверей» в НАТО, но не может игнорировать информацию о «поддержке терроризма» в стремящихся вступить в альянс скандинавских странах.
Утренний брифинг Минобороны России. Главное:
ВКС России поразили два пункта управления, 11 ротных опорных пунктов и четыре склада вооружения и боеприпасов украинских войск в ДНР
уничтожены две пусковые установки ЗРК С-300 и радиолокационный пост в Сумской области
в Херсонской и Харьковской областях перехвачены тактическая ракета «Точка-У», 11 реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч»
средствами ПВО сбиты 15 украинских беспилотников, в том числе над островом Змеиный.