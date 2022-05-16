Германия намерена до конца 2022 года прекратить импорт нефти из России, даже если странам Евросоюза не удастся договориться о запрете на поставки российского топлива в рамках очередного пакета санкций, сообщили источники Bloomberg в правительстве ФРГ.

Берлин ведет работу над заключением сделок с альтернативными поставщиками; по словам собеседников агентства, правительство рассчитывает, что в течение следующих шести-семи месяцев сумеет решить проблемы с логистикой. Какие именно страны смогут восполнить дефицит нефти, пока не сообщается.

По данным министерства экономики ФРГ, доля российской нефти в поставках в Германию снизилась до 12%. До начала военной операции на Украине она составляла около 35%.