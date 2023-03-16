Джо Байден заявил Урсуле фон дер Ляйен, что станы G7 не намерены снижать потолок цен на российскую нефть, который установлен на уровне в $60 за барр., пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По словам собеседников газеты, позиция США «сводит на нет надежды некоторых европейских столиц на ужесточение западных санкций в этом месяце».