Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 386-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Джо Байден заявил Урсуле фон дер Ляйен, что станы G7 не намерены снижать потолок цен на российскую нефть, который установлен на уровне в $60 за барр., пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По словам собеседников газеты, позиция США «сводит на нет надежды некоторых европейских столиц на ужесточение западных санкций в этом месяце».
«Конечно. Я говорю, что это российские территории, и даже если бы не случилась война, это исторически российские территории», — сказал сирийский лидер, отвечая на вопрос, признает ли Дамаск новые границы России.
По его словам, «четкая и решительная» позиция Сирии основана в первую очередь на исторических фактах. «Они [эти территории] были переданы Украине, возможно, около 100 лет назад, я думаю, что во времена [Владимира] Ленина. На них проживают российские граждане, и факты на местах свидетельствуют о том, что это российская земля. Мы убеждены в этой позиции», — заявил Асад.
Переговоры российского и сирийского президентов Владимира Путина и Башара Асада в Москве продолжались три часа, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков. Переговоры проходили в двух форматах: сначала с участием делегаций, а затем тет-а-тет.
Асад на встрече с Путиным выразил поддержку военной операции на Украине, а также поблагодарил все российские министерства за помощь в ликвидации последствий землетрясений в Сирии и эвакуации раненых. По его словам, участие россиян помогло уменьшить ущерб и количество жертв подземных толчков. Стороны обсудили стратегические отношения между двумя странами, а также способы расширения торгово-экономического сотрудничества, сообщает сирийское госагентство SANA.
Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал обвинения в том, что Россия в ситуации с американским беспилотником в Черном море «действовала неэкологично».
«Может, не надо было там летать, кому не положено? Тогда все было бы экологично», — сказал Песков журналисту Павлу Зарубину в эфире телеканала «Россия 24».
Сергей Шойгу провел переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином, сообщает Минобороны России.
Как отмечает ведомство, переговоры состоялись по инициативе американской стороны.
Никакой другой информации, в том числе о теме разговора, Минобороны не приводит.
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что итоги сегодняшней встречи контактной группы по оказанию военной помощи Украине «внушают оптимизм».
«Усиление противовоздушной обороны, снабжение боеприпасами, обучение и формирование «бронированного кулака», — перечислил Резников основные результаты встречи в своем Twitter.
Агентство внутренней безопасности Польши задержало шестерых иностранных граждан, которые «должны были работать на российские спецслужбы» и вести подготовку к диверсионным действиям в стране, передает радиостанция RMF FM.
Сотрудники польских спецслужб обнаружили на железнодорожных маршрутах и транспортных узлах скрытые камеры, которые фиксировали движение на путях и передавали изображение в Сеть.
В связи с этим на железнодорожных маршрутах и в национальной критической инфраструктуре было введено предупреждение о безопасности. В состояние повышенной готовности были переведены сотрудники спецслужб и полиции.
Дания создаст фонд в размере 7 млрд крон ($1 млрд) для поддержки Украины. Об этом сообщил Минфин королевства после голосования по этому вопросу в парламенте.
Эти деньги будут разделены по трем направлениям:
- 5,4 млрд крон ($765 млн) будут выделены в этом году на военную поддержку: покупку оружия и военной техники, обучение украинских военных;
- 1,2 млрд крон ($170 млн) пойдут на оказание гуманитарной помощи и восстановление инфраструктуры;
- 0,4 млрд крон ($57 млн) — на поддержку бизнес-инициатив, которые дадут датским компаниям возможность внести вклад в восстановление Украины.
В Аравийском море начались совместные военно-морские учения России, КНР и Ирана, сообщает Минобороны в Telegram.
Учения под названием «Морской пояс безопасности-2023» проходят в районе порта Чахбехар в Исламской Республике Иран. Со стороны России в них принимает участие отряд кораблей Северного флота — фрегат «Адмирал Горшков» и средний морской танкер «Кама». Также участвуют эскадренный миноносец военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая «Нанжинг», иранские фрегаты «Саханд» и «Джамаран», корвет «Баяндор» и другие корабли.
Украинские войска проводят разведку боем в Пологовском районе Запорожской области, утверждает член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
«В Пологовском районе ВСУ проводят разведку боем с применением бронетехники и нескольких десятков боевиков. Идет бой», — написал Рогов в телеграм-канале.
В Брянской облдуме объяснили хакерской атакой появление на ее странице информации об обсуждении идеи включить в платежку за ЖКХ «часть расходов на обеспечение работы средств ПВО».
Руководитель аппарата думы Евгений Бобовский в разговоре с РБК сообщил, что сайт взломали. «Произошел взлом сайта, массированная хакерская атака. Опровержение написано. Данная инициатива [Андрея Картаполова] не вносилась никаким комитетом. Не было таких решений. Это чистый фейк и хакерская атака», — заявил Бобовский.
Сейчас сайт облдумы не работает, на нем висит сообщение, что «аккаунт заблокирован администрацией сервиса». Кэшированная копия страницы подтверждает, что там говорилось об обсуждении этой инициативы. «Была рассмотрена инициатива главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, и предложено проработать механизм имплементации в коммунальные платежи для населения части расходов на обеспечение работы средств ПВО для защиты области от террористических атак», — сообщалось на сайте облдумы.
Владимир Зеленский уволил глав трех областных администраций.
Согласно указам, уволены:
- Сергей Гайдай, который с 2019 года возглавлял Луганскую областную государственную администрацию;
- глава Одесской области Максим Марченко;
- председатель администрации Хмельницкой области Сергей Гамалий.
Настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел, управляющий делами УПЦ митрополит Антоний и руководитель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ владыка Климент провели пресс-конференцию, на которой анонсировали проведение 20 марта Синода УПЦ.
Как передает «Страна.ua», там будет принято решение, как церковь будет действовать в ответ на предписание украинских властей покинуть территорию Киево-Печерской лавры до 29 марта.
Настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел на вопрос, что будут делать монахи 29 марта, если их начнут выселять, ответил так: «Мы будем молиться. Что я могу сделать против власти? Мы люди без оружия. Уповаем на Господа. Как Господь устроит, так и будет».
Росфинмониторинг включил Дениса Капустина, одного из руководителей воюющего за Украину «Русского добровольческого корпуса», в перечень террористов и экстремистов.
Эта организация взяла на себя ответственность за нападение на Брянскую область 2 марта. Капустин заявлял, что лично принимал участие в этой атаке.