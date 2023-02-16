Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 358-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
«Русский или советский способ ведения боя состоит в [применении] очень тяжелых боеприпасов с массированными артиллерийскими обстрелами. Мы на Западе и в НАТО никогда не ведем бой таким образом <...>. Мы обучаем их ведению боя по западному образцу», — подчеркнул Уоллес.
У Израиля нет такого количества оружия, чтобы им можно было поделиться с Украиной не в ущерб своей безопасности, но есть возможность больше оказывать гуманитарную поддержку и предоставлять системы предупреждения воздушных атак, заявил председатель комиссии Кнессета (парламент Израиля) по иностранным делам и безопасности Юлий Эдельштейн в интервью RTVI.
«Израиль немало делает и в области гуманитарной помощи, и я думаю, что в последнее время начинает делать и больше во всем, что касается систем предупреждения и таких вещей, которые гражданскому населению помогают в случае воздушных атак или каких-то таких боевых действий. Я не скрываю своей позиции: мы можем делать еще больше», — сказал Эдельштейн.
Американская администрация в ближайшие месяцы может выделить на поддержку Украины еще около $10 млрд, сообщила директор управления Госдепартамента США по оказанию помощи другим государствам Дафна Рэнд. «Работая с Конгрессом, в предстоящие месяцы мы планируем предоставить [еще] 9,9 млрд долларов», — заявила она на брифинге для иностранных журналистов (цитата по ТАСС).
Рэнд напомнила, что к настоящему моменту США выделили на поддержку бюджета Украины $13 млрд.
ЕС намерен ввести штрафы за непредоставление отчетов о заблокированных в странах союза активах физических и юридических лиц, а также намерен обязать европейские банки передавать информацию об активах ЦБ России, сообщает Bloomberg. По данным агентства, Еврокомиссия намерена предложить такие меры для включение в очередной, десятый, пакет санкций против России. Размер штрафов предполагается установить на уровне €50 тыс. для физлиц и 10% от годового оборота для юрлиц.
В комитете по обороне Госдумы не ожидают принятия «решений [в военной сфере], которые могли бы взволновать общество», на заседании нижней палаты парламента 22 февраля, которое состоится на следующий день после послания президента Федеральному собранию, сообщил РБК глава комитета Андрей Картаполов. «Мы не знаем содержания послания, но, по нашим ощущениям, мы не ожидаем решений, которые могли бы взволновать общество», — подчеркнул он. По мнению депутата, в послании будут поставлены задачи, президент будет говорить об «очень важных вещах», но ждать объявления новой мобилизации или других крупных решений по военной операции на Украине не стоит.
Депутат обратил особое внимание на то, что заседание 22 февраля — плановое, оно и ранее стояло в графике нижней палаты парламента. По его словам, повестка заседания уже сверстана, в нее вошли законопроекты из предыдущего плана работы Госдумы.
Швейцария присоединилась к установленному Евросоюзом потолку цен на нефтепродукты из России, сообщило Министерство экономики страны. «Федеральный совет 15 февраля адаптировал введенные против России санкции, касающиеся сырой нефти и нефтепродуктов, поддержав таким образом последние решения, одобренные Европейским союзом», — говорится в заявлении. Изменения вступили в силу в 18:00 по местному времени (20:00 мск) 15 февраля.
В министерстве отметили, что ограничение цен необходимо для «смягчения негативного воздействия на энергоснабжение третьих стран, сдерживания роста цен, вызванного военной агрессией России против Украины, и ограничения российских нефтяных доходов».
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин допустил, что Артемовск (украинское название — Бахмут) может быть окружен в марте-апреле текущего года. Его слова приводит «РИА Новости».
«Я думаю, что это март—апрель. Хотя загадывать очень сложно. Они сейчас получают новые виды вооружения. Сто процентов будем уничтожать эти «Леопарды», сто процентов разберемся, как их сжигать, но это тоже важнейший фактор», — отметил он.
МИД России выступает против выхода страны из Всемирной торговой организации, хотя данный вопрос обсуждается в связи с инициативами ряда депутатов, сообщили РБК в пресс-службе министерства. «Но позиция профильных ведомств, в частности МИДа, хорошо известна: ВТО остается важной площадкой для отстаивания российских интересов в мировой торговой системе, а выход из нее стал бы подарком для наших недругов», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.
Страны НАТО намерены передать Украине столько танков, скольку нужно для формирования нескольких танковых бригад, заявил президент Польши Анджей Дуда на брифинге. «Мы хотим, чтобы собралась как минимум танковая бригада для Украины. Надеемся, что нам удастся сформировать несколько бригад», — заявил Дуда после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.
Дуда добавил, что два дня назад он посещал польский центр подготовки, где украинских военных обучают пользоваться танками Leopard 2. Помимо польских инструкторов тренировки там проводят военнослужащие из Норвегии и Норвегии.
Власти Швейцарии заявили, что не будут конфисковывать замороженные активы российских частных лиц для финансирования восстановления Украины. После изучения вопроса экспертами в Берне пришли к выводу, что это противоречит законам страны. При этом Швейцария заверила, что продолжит поддерживать Киев.
В горадминистрации Киева сообщили, что над городом было обнаружено около шесть российских шаров, «которые могли нести отражатели и разведоборудование». Там заявили, что большую часть из них сбили силами ПВО.
Владимир Путин заявил, что «традиции патриотизма, беззаветного служения Родине, верности нерушимому боевому братству бережно передаются из поколения в поколение». «И сегодня наши воины мужественно, плечом к плечу сражаются с неонацистами, защищают Россию», - отметил глава государства.
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что властям российских регионов не следует раскрывать число погибших в ходе военной операции. «У меня вопрос: для чего? Пишут все в мельчайших подробностях и деталях. Наши парни сами выбирают этот героический путь. Осознанно».
В Киеве, а также Киевской и Черкасской областях объявлена воздушная тревога. В киевской горадминистрации объяснили это появлением некой воздушной цели.
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил в эфире телеканала Sky News, что речи об отправке на Украину военных самолетов не идет. «Здесь надо учесть, что нужно не только многие месяцы учить пилотов, нужна еще и хорошая команда, которая будет поддерживать самолеты. Если вы дарите кому-нибудь болид «Формулы-1», то вместе с ним нужно отправлять и тех, кто будет его обслуживать. Это все очень долгая история».
Также, согласно заявлению Минобороны, в Харьковской области и ЛНР российские военные уничтожили восемь диверсионно-разведывательных групп у населенных пунктов Крахмальное, Масютовка, Першотравневое, Тимковка и Новоселовское.
В Харьковской области в районе населенного пункта Ветеринарное был уничтожен склад боеприпасов 113-й бригады территориальной обороны.
Российские силы ПВО за сутки сбили 11 украинских беспилотников в районах населенных пунктов Софиевка, Поповка, Голиково, Новокраснянка, Кременная, Житловка, Червонопоповка в Луганской народной республики, говорится в сводке оборонного ведомства. Также российские военные сбили восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.
Сергей Лавров заявил, что Россия проводит кардинальный пересмотр всех своих обязательств перед международными организациями, проявившими дискриминационный подход в отношении Москвы. »Мы проводим инвентаризацию. Работа идет по всему спектру наших международных обязательств. Мы задерживаем выплату взносов, где идет ущемление наших интересов», - сказал министр.