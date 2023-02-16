У Израиля нет такого количества оружия, чтобы им можно было поделиться с Украиной не в ущерб своей безопасности, но есть возможность больше оказывать гуманитарную поддержку и предоставлять системы предупреждения воздушных атак, заявил председатель комиссии Кнессета (парламент Израиля) по иностранным делам и безопасности Юлий Эдельштейн в интервью RTVI.

«Израиль немало делает и в области гуманитарной помощи, и я думаю, что в последнее время начинает делать и больше во всем, что касается систем предупреждения и таких вещей, которые гражданскому населению помогают в случае воздушных атак или каких-то таких боевых действий. Я не скрываю своей позиции: мы можем делать еще больше», — сказал Эдельштейн.