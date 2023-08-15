На форуме «Армия-2023» показали передвижной военно-полевой храм. Иерей Борис Гришин рассказал «РИА Новости», что машина предназначена для военного духовенства и священников, которые «окормляют личный состав в зоне проведения СВО». Пока это экспериментальный образец, и в зоне боевых действий он еще не был.

По словам Гришина, в машине есть холодильник, душ, умывальник, биотуалет, два спальных места (второе нужно для водителя-помощника священника, который также выполняет функции охранника).

Иерей уточнил, что передвижной храм также можно использовать при учениях и полевых выходах. «Развернул, быстренько надул, послужил, закрылся и уехал. Если с учетом два человека (собирают) и все иконы развешать, до 10 минут можно ее развернуть, накачать. Складывать чуть побольше, минут 15», — рассказал Гришин.