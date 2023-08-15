Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 537-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Шойгу заявил, что Россия не применяла кассетные боеприпасы в ходе спецоперации. «До настоящего времени, по гуманитарным соображениям, мы от их применения воздерживались. Однако это решение может быть пересмотрено», - сказал министр обороны.
Министр обороны Сергей Шойгу в ходе выступления на Московской конференции по безопасности заявил, что под прикрытием «зерновой сделки» в портах Одессы и других городов создавались запасы оружия и боеприпасов. Помимо этого, вблизи зернохранилищ было развернуто производство беспилотников и морских управляемых аппаратов, которыми наносятся удары по объектам в Крыму.
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Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий написал в своем Telegram, что минувшей ночью ВСУ потеряли на Запорожском направлении 95 солдат, шесть иностранных танков и четыре БМП. «Потери у противника колоссальные, на убой отправляют обычных украинских мобилизованных… Таковы результаты их приказов, и так практически каждый день», - сообщил он.
На Украине минувшей ночью были зарегистрированы ракетные атаки в Львовской, Волынской, Днепропетровской, Черкасской областях, а также в подконтрольных ВСУ Славянске и Краматорске. Местные власти подтвердили попадание по промышленным предприятиям в Днепре и Луцке.
Через Украину впервые с начала боевых действий пролетел пассажирский самолет. Это лайнер турецкой авиакомпании BBN Airlines, который зафрахтовал другой турецкий перевозчик Freebird Airlines. Борт летел из аэропорта в Осло в Анталью.
Как пишет NRK, такой самолет может перевозить до 180 пассажиров. Изначально маршрут был другой, но экипаж развернул судно из-за непогоды.
На форуме «Армия-2023» показали передвижной военно-полевой храм. Иерей Борис Гришин рассказал «РИА Новости», что машина предназначена для военного духовенства и священников, которые «окормляют личный состав в зоне проведения СВО». Пока это экспериментальный образец, и в зоне боевых действий он еще не был.
По словам Гришина, в машине есть холодильник, душ, умывальник, биотуалет, два спальных места (второе нужно для водителя-помощника священника, который также выполняет функции охранника).
Иерей уточнил, что передвижной храм также можно использовать при учениях и полевых выходах. «Развернул, быстренько надул, послужил, закрылся и уехал. Если с учетом два человека (собирают) и все иконы развешать, до 10 минут можно ее развернуть, накачать. Складывать чуть побольше, минут 15», — рассказал Гришин.
Деятельность торгового представительства России и Российского центра науки и культуры в Кишиневе будет ограничена из-за высылки российских дипломатов, которые 14 августа вернулись в Россию спецбортом, сообщил МИД. Также российские дипломаты не смогут обеспечить прежние объемы и сроки оказания консульских услуг. Ответственность МИД возложил на молдавские власти.
Наместник Киево-Печерской лавры со стороны Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата митрополит Павел (Петр Лебедь), который проходит по нескольким уголовным делам и был отпущен из-под стражи под залог, попал в больницу, сообщил его адвокат Никита Чекман.
«Митрополит Павел сегодня был срочно госпитализирован в кардиологическое отделение одной из больниц города Киева, и проведено оперативное вмешательство», — рассказал юрист. Других подробностей он не привел.
Уголовное преследование 62-летнего клирика со стороны СБУ началось в январе. Тогда его обвинили в разжигании религиозной вражды из-за слов «сущий бес и самосвят» в адрес предстоятеля Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополита Епифания, которую УПЦ считает раскольнической, и обвинений в адрес украинских властей в «гонениях на Церковь». Позднее к ним добавились еще несколько обвинений.
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстрелах со стороны Украины населенных пунктов Теткино, Алексеевка и Волфино Глушковского района. «В селе Волфино нарушено электроснабжение. Население подключено по временной схеме от дизель-генератора», — написал он в Telegram.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что побывал на командном пункте 5-й штурмовой бригады ВСУ на артемовском направлении, где обсудил различные темы с ее руководством.
США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на $200 млн. В него войдут боеприпасы для артиллерии и ПВО, а также оборудование для разминирования.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела города в селе Кременец и Куйбышевском районе ранения получили двое мужчин и одна женщина.
Общие потери ВСУ за последние сутки, по данным военного ведомства, составили более 600 человек. Среди уничтоженной военной техники в сводке Минобороны упомянуты в том числе три танка, САУ Panzerhaubitze-2000, три САУ Krab, САУ «Гвоздика», три артиллерийские системы М777, две САУ Caesar. В районе населенного пункта Зеленый Гай Николаевской области поражена батарея зенитного ракетного комплекса С-300.
По данным Минобороны, за последние сутки на различных направлениях произошли следующие изменения:
- на купянском направлении отражены шесть атак в районах населенных пунктов Новоселовское (ЛНР), Першотравневое, Синьковка и урочища Маньковка (Харьковская область);
- на донецком направлении отражены шесть атак в районах населенных пунктов Белогоровка (ЛНР), Водяное, Красногоровка, Невельское (ДНР);
- на краснолиманском направлении отражены две атаки в районе Червоной Дибровы.
Минобороны сообщило, что на южно-донецком направлении «нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское Донецкой народной республики».
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram, что в последний путь проводили водителя отделения 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты, старшего сержанта Павла Волкова. Он погиб под поселком Работино Запорожской области.
Минобороны сообщило, что средствами контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря был обнаружен самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВВС Норвегии, приближающийся к государственной границе России. В воздух был поднят истребитель МиГ-29. «При приближении российского истребителя иностранный военный самолет выполнил разворот от государственной границы Российской Федерации».
Издание Klymenko Time сообщило, что впервые с 24 февраля прошлого года в украинское воздушное пространство вошел пассажирский самолет. Речь идет о лайнере турецкой авиакомпании BBN Airlines, который 25 июля пролетел над западной Украиной из-за плохой погоды над Венгрией. Спустя некоторое время он ушел в воздушное пространство Румынии.