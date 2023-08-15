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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Сюжет
Военная операция на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 537-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
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10:49

Шойгу заявил, что Россия не применяла кассетные боеприпасы в ходе спецоперации. «До настоящего времени, по гуманитарным соображениям, мы от их применения воздерживались. Однако это решение может быть пересмотрено», - сказал министр обороны.

10:36

Министр обороны Сергей Шойгу в ходе выступления на Московской конференции по безопасности заявил, что под прикрытием «зерновой сделки» в портах Одессы и других городов создавались запасы оружия и боеприпасов. Помимо этого, вблизи зернохранилищ было развернуто производство беспилотников и морских управляемых аппаратов, которыми наносятся удары по объектам в Крыму.

10:32

Банк России повысил ставку с 8,5% до 12%.

10:22

Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий написал в своем Telegram, что минувшей ночью ВСУ потеряли на Запорожском направлении 95 солдат, шесть иностранных танков и четыре БМП. «Потери у противника колоссальные, на убой отправляют обычных украинских мобилизованных… Таковы результаты их приказов, и так практически каждый день», - сообщил он.

10:21

На Украине минувшей ночью были зарегистрированы ракетные атаки в Львовской, Волынской, Днепропетровской, Черкасской областях, а также в подконтрольных ВСУ Славянске и Краматорске. Местные власти подтвердили попадание по промышленным предприятиям в Днепре и Луцке.

Вчера 20:50

Через Украину впервые с начала боевых действий пролетел пассажирский самолет. Это лайнер турецкой авиакомпании BBN Airlines, который зафрахтовал другой турецкий перевозчик Freebird Airlines. Борт летел из аэропорта в Осло в Анталью.

Как пишет NRK, такой самолет может перевозить до 180 пассажиров. Изначально маршрут был другой, но экипаж развернул судно из-за непогоды.

Фото: Flightradar24
Фото: Flightradar24

Вчера 19:58

На форуме «Армия-2023» показали передвижной военно-полевой храм. Иерей Борис Гришин рассказал «РИА Новости», что машина предназначена для военного духовенства и священников, которые «окормляют личный состав в зоне проведения СВО». Пока это экспериментальный образец, и в зоне боевых действий он еще не был.

По словам Гришина, в машине есть холодильник, душ, умывальник, биотуалет, два спальных места (второе нужно для водителя-помощника священника, который также выполняет функции охранника).

Иерей уточнил, что передвижной храм также можно использовать при учениях и полевых выходах. «Развернул, быстренько надул, послужил, закрылся и уехал. Если с учетом два человека (собирают) и все иконы развешать, до 10 минут можно ее развернуть, накачать. Складывать чуть побольше, минут 15», — рассказал Гришин.

Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК

Вчера 19:41

Деятельность торгового представительства России и Российского центра науки и культуры в Кишиневе будет ограничена из-за высылки российских дипломатов, которые 14 августа вернулись в Россию спецбортом, сообщил МИД. Также российские дипломаты не смогут обеспечить прежние объемы и сроки оказания консульских услуг. Ответственность МИД возложил на молдавские власти.

Вчера 19:26

Наместник Киево-Печерской лавры со стороны Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата митрополит Павел (Петр Лебедь), который проходит по нескольким уголовным делам и был отпущен из-под стражи под залог, попал в больницу, сообщил его адвокат Никита Чекман.

«Митрополит Павел сегодня был срочно госпитализирован в кардиологическое отделение одной из больниц города Киева, и проведено оперативное вмешательство», — рассказал юрист. Других подробностей он не привел.

Уголовное преследование 62-летнего клирика со стороны СБУ началось в январе. Тогда его обвинили в разжигании религиозной вражды из-за слов «сущий бес и самосвят» в адрес предстоятеля Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополита Епифания, которую УПЦ считает раскольнической, и обвинений в адрес украинских властей в «гонениях на Церковь». Позднее к ним добавились еще несколько обвинений.

Вчера 19:00

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстрелах со стороны Украины населенных пунктов Теткино, Алексеевка и Волфино Глушковского района. «В селе Волфино нарушено электроснабжение. Население подключено по временной схеме от дизель-генератора», — написал он в Telegram.

Вчера 18:34

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что побывал на командном пункте 5-й штурмовой бригады ВСУ на артемовском направлении, где обсудил различные темы с ее руководством.

Вчера 18:23

Вчера 17:40

США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на $200 млн. В него войдут боеприпасы для артиллерии и ПВО, а также оборудование для разминирования.

Вчера 17:34

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела города в селе Кременец и Куйбышевском районе ранения получили двое мужчин и одна женщина.

Вчера 16:53

Общие потери ВСУ за последние сутки, по данным военного ведомства, составили более 600 человек. Среди уничтоженной военной техники в сводке Минобороны упомянуты в том числе три танка, САУ Panzerhaubitze-2000, три САУ Krab, САУ «Гвоздика», три артиллерийские системы М777, две САУ Caesar. В районе населенного пункта Зеленый Гай Николаевской области поражена батарея зенитного ракетного комплекса С-300.

Вчера 16:47

По данным Минобороны, за последние сутки на различных направлениях произошли следующие изменения:

  • на купянском направлении отражены шесть атак в районах населенных пунктов Новоселовское (ЛНР), Першотравневое, Синьковка и урочища Маньковка (Харьковская область);
  • на донецком направлении отражены шесть атак в районах населенных пунктов Белогоровка (ЛНР), Водяное, Красногоровка, Невельское (ДНР);
  • на краснолиманском направлении отражены две атаки в районе Червоной Дибровы.
Вчера 16:38

Минобороны сообщило, что на южно-донецком направлении «нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское Донецкой народной республики».

Вчера 16:35

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram, что в последний путь проводили водителя отделения 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты, старшего сержанта Павла Волкова. Он погиб под поселком Работино Запорожской области.

Вчера 16:32

Минобороны сообщило, что средствами контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря был обнаружен самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВВС Норвегии, приближающийся к государственной границе России. В воздух был поднят истребитель МиГ-29. «При приближении российского истребителя иностранный военный самолет выполнил разворот от государственной границы Российской Федерации».

Вчера 15:44

Издание Klymenko Time сообщило, что впервые с 24 февраля прошлого года в украинское воздушное пространство вошел пассажирский самолет. Речь идет о лайнере турецкой авиакомпании BBN Airlines, который 25 июля пролетел над западной Украиной из-за плохой погоды над Венгрией. Спустя некоторое время он ушел в воздушное пространство Румынии.

Автор
Редакция РБК
Украина Россия Донбасс спецоперация