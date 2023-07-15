За 14 июля сообщалось о нескольких обстрелах российской территории. Утром губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что накануне средства ПВО выявили и уничтожили три беспилотника в нескольких километрах от Воронежа.

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о падении беспилотника в городе Курчатов, где находится Курская АЭС. Никто не пострадал, критически важные объекты не повреждены. А в результате обстрела села Белая Березка Брянской области погибла пожилая женщина. Легкие ранения получили три человека, среди них 16-летний подросток.

Какие населенные пункты с февраля 2022 года становились объектами обстрелов и атак беспилотников — в инфографике РБК.