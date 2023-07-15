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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 507-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
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11:36

Глава МИД Германии Анналена Бербок сообщила, что переговоры о прекращении вооруженного конфликта России и Украины не прекращаются и идут каждый день, а она принимает в них участие, передает Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Бербок вместе с Владимиром Кличко, братом мэра Киева Виталия Кличко, приняли участие в форуме газеты Freie Presse в городе Хемниц. Один из участников встречи поинтересовался у главы МИДа, «когда настанет подходящее время для переговоров», на что Бербок ответила, что они проходят ежедневно. Каких-либо деталей об этом FAZ не приводит.

По словам министра, до февраля 2022 года многие страны пытались предотвратить начало военных действий, но «все было напрасно», поэтому сейчас важно продолжать оказывать Украине военную помощь. «Каждая человеческая жизнь, которую мы смогли спасти, стоила поставок оружия», — сказала она, добавив, что «без танков и ПВО жертв было бы гораздо больше», и призвав увеличить поддержку Киева. 

10:35

Поставки ракет Storm Shadow и Brimstone могут быть прекращены в случае, если забастовка на складе оборонного оборудования в шотландском Бейте продолжится, сообщает Mirror со ссылкой на источники. 14 июля более 50 ключевых рабочих склада вышли на забастовку из-за недостаточной заработной платы.

Склад поставляет ракеты Storm Shadow и Brimstone на Украину, а также вооружение на атомные подводные лодки на шотландской базе ВМФ Великобритании в Фаслэйн. Представитель Минобороны страны сообщил, что были введены «чрезвычайные меры», которые должны предотвратить перебои поставок оружия на Украину. 

10:01

Запад должен быть сильным и принять Украину в НАТО как можно быстрее без условий, считает бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

«Так чего же они испугались? Когда лидеры НАТО приехали в Вильнюс на этой неделе, было совершенно очевидно, что они должны делать. Они должны были быть сильными. В этом весь смысл НАТО», — заявил он в колонке  для Daily Mail.

09:34

Штурмовая авиация поразила около десятка мест скоплений живой силы ВСУ в районе Пятихаток на запорожском направлении, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на начальника пресс-центра группировки «Восток» Олега Чехова.

Помимо этого, Чехов сообщил, что боевая бронированная машина с украинскими бойцами в районе северо-западнее Приютного была уничтожена беспилотником. Он отметил, что в течение суток на запорожском направлении ВСУ активных действий не предпринимали, вели разведку и проводили попытку перегруппировать силы.

На южнодонецком направлении подразделения «Востока» пресекли выдвижение ВСУ к Макаровке. Вертолеты армейской авиации также поразили места скопления живой силы ВСУ в районе Макаровки и Урожайного, а средства противовоздушной обороны группировки сбили два украинских дрона «Фурия» и «Валькирия». 

09:03

В США сомневаются, что отправленные на Украину кассетные боеприпасы дадут немедленный результат при контрнаступлении, пишет газета The New York Times со ссылкой на представителей Пентагона и военных аналитиков.

«Масштаб эффекта будет скромным», — считает старший научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований в Лондоне Джек Уотлинг. «Они сделают украинскую артиллерию чуть более смертоносной», — указал он. Однако, по его словам, «реальный эффект» Киев сможет почувствовать позднее в этом году, когда у него «будет гораздо больше снарядов, чем могло бы быть». 

08:43

Почти дюжина европейских стран все еще ждут от США официального одобрения программы обучения украинских пилотов на американских истребителях F-16, сообщает Politico со ссылкой на источники.

Обучение не может начаться, пока Госдепартамент США не подпишет запрос на передачу руководств по эксплуатации, авиасимуляторов и других материалов, связанных с самолетами. Официальный запрос «все еще находится на рассмотрении», сказал представитель Пентагона подполковник Гаррон Гарн. 

08:32

В подконтрольном Украине городе Запорожье ночью было слышно два взрыва, пишет «Суспільне». Издание ZN.UA также сообщало о работе ПВО в Николаевской и Днепропетровской областях. 

Вчера 21:25

Россия вернула тела 160 погибших в ходе специальной военной операции на Украине, сообщил РБК депутат Госдумы и представитель парламентской координационной группы по вопросам спецоперации Шамсаил Саралиев.

Ранее украинский уполномоченный по вопросам пропавших без вести Олег Котенко сообщил о возвращении на Украину 62 тел погибших военных.

Вчера 20:53

За 14 июля сообщалось о нескольких обстрелах российской территории. Утром губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что накануне средства ПВО выявили и уничтожили три беспилотника в нескольких километрах от Воронежа.

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о падении беспилотника в городе Курчатов, где находится Курская АЭС. Никто не пострадал, критически важные объекты не повреждены. А в результате обстрела села Белая Березка Брянской области погибла пожилая женщина. Легкие ранения получили три человека, среди них 16-летний подросток.

Какие населенные пункты с февраля 2022 года становились объектами обстрелов и атак беспилотников — в инфографике РБК.

Вчера 20:20

Владимир Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего, рассматривались ситуация на передовой и поставки снарядов армии. Об этом украинский президент рассказал в вечернем видеообращении.

Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов доложил на заседании, что его подразделение внимательно следит за обстановкой в Белоруссии и сейчас «масштабных угроз» оттуда нет.

Также Зеленский анонсировал новые решения СНБО по санкциям, но подробностей не привел.

Вчера 19:49

Жители нескольких районов Таганрога услышали громкий звук — пользователи группы «Мой Таганрог» во «ВКонтакте» сообщили, что «что-то бахнуло», «окна тряслись».

Глава администрации Таганрога Андрей Фатеев заявил, что это был звук от перехода самолета на сверхзвуковой режим. «В разных районах города был слышен хлопок. По информации военных, это был переход самолета на сверхзвуковой режим. Поводов для переживаний нет. Прошу сохранять спокойствие», — написал он в телеграм-канале.

Вчера 19:24

Сергею Денисенко предъявлено обвинение в умышленном убийстве Станислава Ржицкого — бывшего командира подводной лодки «Краснодар» и замначальника отдела по мобилизационной работе администрации города.

Как отмечает СК, также Денисенко обвинен в незаконном обороте оружия.

Вчера 19:11

Вчера 18:32

Начальник пресс-центра российской группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщил о бое с украинской группой из состава 711-й штурмовой роты пограничного отряда, которая пыталась выдвинуться в сторону Клещеевки. «Огнем артиллерии соединений третьего армейского корпуса Южного военного округа попытка прорыва украинских штурмовиков была сорвана, бойцы российского спецназа захватили двоих пленных, основная часть атакующих была уничтожена», — сообщил он.

Вчера 17:57

«Луганскинформцентр» сообщил о неудачных попытках ВСУ прорваться в глубь территории ЛНР на участках Новодружеск – Григоровка, Берестовое – Переездное, а также Волчеяровка – Ивано-Дарьевка.

Вчера 17:11

Дмитрий Песков заявил, что Россия не делала никаких заявлений о продлении зерновой сделки. Ранее о согласии Москвы на продление со ссылкой на президента Турции Реджепа Эрдогана сообщило агентство AFP.

Вчера 16:34

Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий написал в своем Telegram, что ВСУ планируют перебросить силы в район Пятихаток. «Вчера также противник пытался нанести удары по Мелитополю и Бердянску ракетами Storm Shadow. Силы российского ПВО сбили ракеты, пострадавших нет, инфраструктура тоже не пострадала. Также наша ПВО поразила аэродинамическую цель противника – самолет СУ-27 в поселке Любимовка», — написал он.

Вчера 16:23

Черноморский флот предупредил мореплавателей о минной опасности на судоходном маршруте в северо-западной части Черного моря из-за обнаружения в акватории дрейфовавшей украинской мины, сообщает Минобороны России.
 

Вчера 16:02

В СК сообщили, что причиной взрыва автомобиля в Белгороде стало заложенное взрывное устройство.

Вчера 15:41

ВСУ ведут подготовку к наступлению на херсонском направлении, заявил представитель Нацгвардии Украины Николай Уршалович.

«На херсонском направлении силы обороны продолжают оказывать давление на противника, ведется активная разведка и огневое поражение во всю глубину обороны противника с целью подготовки районов и рубежей для наступательных действий», — сказал Уршалович (цитата по «Стране.ua»).

Также Уршалович заявил о подготовке плацдарма для расширения наступления на Авдеевском направлении.

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