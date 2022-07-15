Посольство США в Киеве распространило на своем сайте предупреждение для американцев. Оно призвало граждан США не приезжать на Украину, а тех, кто уже находится в стране, — немедленно ее покинуть.

В дипмиссии отмечают, что ситуация с безопасностью на всей территории Украины «крайне нестабильна и может ухудшиться без предупреждения».