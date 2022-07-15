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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 141-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий. 
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07:25

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о новом нападении на территории региона.

«Вчера поздно ночью в Грайвороне на здание библиотеки было сброшено с квадрокоптера самодельное взрывное устройство. Есть небольшие разрушения. Сейчас на месте работают следователи и оперативные службы», — написал Гладков.

Пострадавших нет, заверил глава региона.

Вчера 21:46

США ослабили санкции против России. Минфин США разрешил транзакции с российской стороной, связанные с удобрениями, продовольствием, посевными материалами, лекарствами и медоборудованием. Помимо этого США вывели из-под санкций бывшую дочернюю компанию «Газпрома» в Германии Gazprom Germania GmbH и «дочку» Альфа-банка в Казахстане.

Вчера 21:37

Минобороны России вновь обвинило украинских военных в размещении военной техники и складов боеприпасов на территории гражданских объектов. Речь в частности идет о профессиональном машиностроительном лицее в Николаеве, частных домовладениях в Краматорске и школе, жилых домах в Харькове.

Вчера 21:31

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на открытии «Славянского базара» в Витебске заявил, что «украинский язык всегда будет звучать на этом фестивале». «Украина, братский украинский народ вернется в свою семью, а мы сделаем все возможное, чтобы фестиваль жил», — цитирует Лукашенко Telegram-канал «Пул Первого».

Вчера 21:16
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле украинскими беспилотниками пограничного поста в поселке Черноземный, а также АЗС в селе Новые Юрковичи в Климовском районе. По его словам, жертв и пострадавших нет. На АЗС повреждена внешняя обшивка здания.
Вчера 20:55
Президент Италии Серджо Маттарелла не принял отставку премьера Марио Драги.
Вчера 20:51

В воздушное пространство Брянской области за день несколько раз заходили украинские беспилотники, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Днем дважды был обстрелян пограничный пост поселка Черноземный. Вечером беспилотный аппарат обстрелял АЗС в селе Новые Юрковичи Климовского района», — написал он в своем Telegram-канале.

Жертв и пострадавших нет. АЗС получила незначительные повреждения.

Вчера 20:45

Посольство США в Киеве распространило на своем сайте предупреждение для американцев. Оно призвало граждан США не приезжать на Украину, а тех, кто уже находится в стране, — немедленно ее покинуть.

В дипмиссии отмечают, что ситуация с безопасностью на всей территории Украины «крайне нестабильна и может ухудшиться без предупреждения».

Вчера 20:18

Число погибших в Виннице, по последним данным, составляет 23, госпитализированы 64 человека, передает УНН со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям.

Вчера 19:49

Премьер-министр Италии Марио Драги уходит в отставку.

Поводом для отставки Драги стало состоявшееся на фоне кризисной ситуации в стране голосование в сенате о доверии правительству.

Хотя правительство и получило вотум доверия, в голосовании не стало принимать участие движение «Пять звезд»: его представители покинули сенат во время голосования. В результате поддерживавшая правительство Драги на момент назначения парламентская коалиция развалилась.

Претензии движения «Пять звезд» к правительству Драги заключались в, по их мнению, недостаточной поддержке населения в условиях кризиса, вызванного в том числе ростом цен на энергоносители, и экономической ситуации в стране — в Италии фиксируют высокую инфляцию. Разногласия у политических сил были и по позиции в отношении военных действий на Украине.

Вчера 19:41

Языковой омбудсмен Украины Тарас Кремень обвинил президента Украины Владимира Зеленского и советника офиса президента Алексея Арестовича в нарушении языкового закона, сообщают «Українськi Новини».

По закону чиновники при исполнении должностных обязанностей обязаны говорить на украинском языке. При этом Зеленский говорил по-английски во время встреч с приехавшим на Украину бизнесменом Ричардом Брэнсоном 29 июня и актером и режиссером Шоном Пенном 28 июня. А Арестович неоднократно говорил по-русски во время интервью. На русском он ведет и свой Telegram-канал.

Вчера 19:18

В Киеве сняли указатель с названием улицы Московской.

Ее переименовали в улицу Князей Острожских.

Video

Ранее в Киеве решили переименовать целый ряд улиц, чьи названия были связаны с Россией или Советским Союзом. В частности:

  • улица Беломорская станет улицей Екатерины Гандзюк (херсонская активистка, убитая в 2018 году);
  • улица Волгоградская станет улицей Романа Ратушного (украинский военный, погибший под Изюмом);
  • улица Льва Толстого станет улицей Украинских Героев.
Вчера 19:09
15 июля в Виннице и Винницкой области объявлено днем траура по жертвам сегодняшнего удара.
Вчера 18:54
Вячеслав Володин заявил, что отказ Киева от переговоров о мире ухудшает перспективы сохранения украинской государственности.
Вчера 18:41
Народная милиция ЛНР заявила о взятии под контроль сел Стряповка и Новая Каменка под Соледаром.
Вчера 18:21

Запрет на въезд в Россию большегрузных автомобилей из ЕС может вступить в силу с 1 октября этого года, сообщили «Интерфаксу» источники, знакомые с подготовкой соответствующих документов.

«Все документы находятся на межведомственном согласовании. В целом ведомства не возражают против введения ответных санкций в отношении европейских перевозчиков. Проект указа президента и ряд других нормативных актов Минтранс представит в правительство до 1 августа», — сказал один из них.

По словам другого источника, в настоящее время Минсельхоз и Минпромторг готовят списки товаров, перевозка которых не будет подпадать под ограничение.

Вчера 18:09
Военное кладбище будет создано в Киеве. Депутаты столичного парламента дали разрешения на разработку соответствующего проекта вдоль улицы Елены Телиги в Шевченковском районе, передает УНН.
Вчера 17:49

Глава Минобороны Венгрии Кристоф Салаи-Бобровнички отдал приказ командующему вооруженными силами «сделать все для повышения боеготовности».

Кроме того, в стране пройдут военные учения.

«Мы столкнулись с трудностями, связанными с безопасностью, сразу с двух сторон. По соседству идет война с неопределенными последствиями, и в то же время <...> нелегальная миграция усиливается на нашей южной границе», — пояснил министр.
 

Вчера 17:35

Замминистра обороны Украины Анна Маляр объяснила отсутствие в стране официальных данных по потерям украинской армии. По ее словам, такая информация является государственной тайной, что «обусловлено военной целесообразностью».

Вчера 17:13
Президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью TF1 и France 2 заявил, что его страна желает прекращения конфликта на Украине и против его перерастания в мировую войну. При этом он предупредил, что нужно готовиться к тому, что нынешнее противостояние на Украине будет длительным. «Особенно тяжелый период будет летом и в начале осени», — сказал он.
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