Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 477-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
За прошедшую ночь над Крымом сбито шесть беспилотников, один сдетонировал в Красногвардейском районе полуострова, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
«За сегодняшнюю ночь и утро над территорией Республики Крым зафиксировано девять БПЛА: шесть аппаратов сбито силами ПВО, три заглушено и посажено средствами РЭБ. Один беспилотник сдетонировал в Красногвардейском районе, село Докучаево», — сообщил он. По словам Аксенова, жертв нет. в домах выбило стекла.
Британское Министерство обороны продемонстрировало в Twitter видео с новейшими моделями боевых беспилотников, предназначенных для передачи Украине. В сообщении отмечается, что БПЛА будут поставлены в рамках объявленной накануне военной помощи на £92 млн, первые поставки начнутся в следующем месяце.
В прифронтовых зонах в Запорожской области остались около 30% жителей, заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий. Около 30 тыс. человек, по его словам, были перемещены из прифронтовых районов Запорожской области.
В населенном пункте Малые Щербаки, который находится в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения, осталось примерно 15% людей, добавил он.
Григорий Лепс и Николай Басков пообещали выплачивать по 1 млн руб. каждому, кто выведет из строя западные танки на вооружении ВСУ. «Мы будем помогать нашим бойцам до тех пор, пока держит нас земля, пока мы можем действительно погибнуть за Отечество, и это известно всем и каждому, которые бывали в Донбассе и не раз», — сказал Лепс.
Представители западных стран признают, что наступление ВСУ идет крайне тяжело, а российские войска умело обороняются. Об этом сказали на брифинге, проведенном для журналистов на условиях анонимности высокопоставленными западными чиновниками, передает Би-би-си.
«Использование подхода маневренной обороны создает проблемы для украинцев и дорого обходится наступающим силам. Поэтому в настоящий момент наступление идет медленно», — рассказал содержание брифинга источник вещательной корпорации.
Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины.
Литва совместно с Великобританией, Норвегией, Нидерландами, Данией, Швецией и Исландией закупит средства ПВО для Украины на €107,5 млн, сообщило Минобороны Литвы.
Закупленные средства ПВО укрепят способность Украины «защищать критически важную инфраструктуру, гражданских лиц и военнослужащих», заявил глава ведомства Арвидас Анушаускас. Взнос Литвы в общую сумму составит €6 млн.
Этот пакет помощи откроет второй раунд закупок оружия через Международный фонд помощи Украине (IFU), отмечается в заявлении. Всего в рамках второго раунда планируется закупить оружие пять раз. Семь стран перечислили фонду на эти цели в общей сложности €608 млн, сообщили в ведомстве.
Мэр Новой Каховки (Херсонская область) Владимир Леонтьев рассказал, что несколько недель назад на него было совершено покушение с использованием управляемых снарядов M982 Excalibur производства США.
«Тут две или три недели назад <...> два «Экскалибура» направили. Я в 07:45 выезжал из дома, и два «Экскалибура» прилетели в то место, где я [был]», — сказал он, отметив, что не пострадал «по счастливой случайности».
Россия не согласится на продление зерновой сделки, если этот пакет договоренностей не заработает до 17 июля, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.
«Вынужден вновь констатировать: если стамбульский «пакет» [договоренностей] не заработает, как он был инициирован генсеком ООН [Антониу Гутерришем], до 17 июля, то ни о каком дальнейшем продлении речи идти не может», — сказал министр.
На саммите НАТО в Вильнюсе 11–12 июля будет принят план по развертыванию 300 тыс. военнослужащих в состоянии повышенной боевой готовности, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции.
«Альянс примет план <...> по развертыванию свыше 300 тыс. военнослужащих при поддержке значительных воздушных и морских сил», — заявил Столтенберг.
Депутат Госдумы Адам Делимханов написал в своем телеграм-канале, что с ним все в порядке.
Россия не продлит зерновую сделку, если она не заработает в полной мере до 17 июля. Об этом Сергей Лавров заявил на заседании совета глав МИД Организации черноморского экономического сотрудничества.
«Вынужден вновь констатировать: если стамбульский „пакет“ не заработает, как он был инициирован генсеком ООН, до 17 июля, то ни о каком дальнейшем продлении речи идти не может», — сказал министр.
Ранее Москва неоднократно заявляла, что в полной мере выполняется только украинская часть зерновой сделки, а обязательства перед Россией не исполняются.
Власти не стали повышать НДФЛ для уехавших россиян с 13-15 до 30% из-за опасений снизить налоговые поступления. Об этом рассказал замминистра финансов Алексей Сазанов.
«Простая логика достаточно. Сейчас те лица, которые удаленно работают, они платят страховые взносы здесь и НДФЛ — соответственно, если трудовой контракт правильно оформлен. Соответственно, если вводить 30-процентную ставку, эти предприятия, на которые работают физлица, могут создать филиалы за рубежом и трудоустроить физлиц там. Соответственно мы потеряем тогда не только НДФЛ, но и страховые взносы. Чтобы избежать такого перетока трудовой силы, мы предложили единую ставку как для резидентов, так и для нерезидентов», — сказал Сазанов.
Польша поможет в восстановлении села Ингулец (находится на подконтрольной Киеву части Херсонской области) после наводнения, вызванного разрушением плотины Каховской ГЭС. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
По словам чиновника, в этом его заверил посол Польши на Украине Бартош Цихоцкий.
Боевые действия на Украине в ближайшем будущем не завершатся, заявил глава венгерского МИДа Петер Сийярто.
«К сожалению, все события развиваются в совершенно ином направлении. Поставки оружия, очень открытое упоминание о ядерном потенциале, наступательные действия с обеих сторон, подготовка украинских солдат в европейских странах, очень глубокое участие американцев. Такие действия точно не ведут к миру», — сказал он.
По словам министра, заключение мирного соглашения между Москвой и Киевом зависит от договоренностей между США и Россией, поскольку без американского оружия Украина не сможет вести военные действия.
Власти Украины обсуждали идею взорвать в Киеве все мосты через Днепр в начале российской военной операции, ее отклонил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, сообщает Би-би-си.
По данным телеканала, 26 февраля 2022 года один из украинских высокопоставленных чиновников обратился к главе СБУ Ивану Баканову (он лишился должности в июле прошлого года за ненадлежащее исполнение обязанностей) с просьбой направить спецназовцев для подрыва мостов.
Баканов позвонил Залужному, и тот заявил, что это нельзя делать «ни в коем случае», поскольку это станет «предательством» всех, кто останется на левом берегу Днепра.
В самом Киеве через реку переброшены пять мостов — Северный, Южный, Дарницкий, Патона и метромост. В Вышгороде к северу от столицы пересечь Днепр можно по плотине Киевской ГЭС.
Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что его страна совместно с Великобританией, Норвегией, Нидерландами, Данией, Швецией и Исландией занимается закупкой средств ПВО для Украины. Всего на эти цели будет потрачено 107,5 млн евро. Вклад Литвы составит 6 млн евро.