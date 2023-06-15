В прифронтовых зонах в Запорожской области остались около 30% жителей, заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий. Около 30 тыс. человек, по его словам, были перемещены из прифронтовых районов Запорожской области.

В населенном пункте Малые Щербаки, который находится в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения, осталось примерно 15% людей, добавил он.