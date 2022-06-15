Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 июня
EUR ЦБ: 60,97 (-1,13) Инвестиции, 10 июн, 16:04
Курс доллара на 11 июня
USD ЦБ: 57,78 (-0,61) Инвестиции, 10 июн, 16:04
«Коммерсантъ» узнал о дефиците коммерческих беспилотников в России Технологии и медиа, 08:05
Коротко, богато: сколько могут стоить очень престижные автономера Партнерский проект, 08:01
Костин рассказал об «оставшихся не у дел» инвестбанкирах Бизнес, 08:00
Агент Хёрд отверг сообщения о том, что актрису вырезали из «Аквамена» 2 Технологии и медиа, 07:47
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:40
В России начали эксперимент по созданию «отечественного Tetra Pak» Бизнес, 07:25
Проект строительства железной дороги Кызыл-Курагино развернут на Китай Политика, 07:23
ЖКХ, экология и видеонаблюдение: реальные российские IoT-проекты РБК и МегаФон, 07:16
Вице-премьер Абрамченко рассказала об условиях вывоза зерна с Украины Политика, 07:10
Абрамченко — РБК: «В пандемию не было злости, а сейчас появилась злость» Бизнес, 07:00
Лаврентьев призвал свернуть трансграничный механизм помощи Сирии Политика, 06:52
Новые власти Запорожья сообщили об открытии пути из ДНР в Крым по суше Политика, 06:33
В России предупредили об эскалации из-за операции Турции на севере Сирии Политика, 06:12
ЕС изменил порядок санкционных исключений при исполнении старых договоров Экономика, 06:00
Военная операция на Украине ,  
0 

Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 112-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий. 
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
07:39

Госсекретарь США Энтони Блинкен предложил Украине самой решать вопрос о возможности территориальных уступок России. Соединенные Штаты не собираются навязывать свою позицию, объяснил он.

«Будущее Украины в руках украинцев. Эти решения принимать украинскому народу и демократически избранному правительству, включая президента Зеленского. Ему решать, что отвечает интересам его страны, его народа, и мы это поддержим», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос журналиста.

07:38
Между Донбассом, Крымом, Мариуполем, Мелитополем и Херсоном открыт автомобильный маршрут. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена главного совета военно-гражданской администрации Владимир Рогов Запорожской области.

«Лично сам уже ездил из Херсона через Мелитополь в Бердянск, Мариуполь, Новоазовск. Через Новоазовск выезжал в Россию. По этому маршруту лично ездил на обычной легковой машине, не на военной», — рассказал Рогов. 
Вчера 23:17
Соединенные Штаты намерены передавать Киеву разведывательную информацию для нанесения ударов из реактивных систем залпового огня (РСЗО), которые Запад поставляет на Украину, заявил замминистра обороны США по политическим делам Колин Кол.

«Мы предоставим украинцам то, что им необходимо, для нанесения ударов по целям на украинской территории, которые они выберут», — сказал Кол.
Вчера 22:39
Владимир Зеленский заявил о болезненных потерях украинской армии в Северодонецке и в Харьковской области.
Вчера 22:37

Video

Вчера 21:37
Администрация США разрабатывает план вывоза зерна с Украины по железной дороге, который предусматривает создание перевалочных пунктов близ границы республики, в том числе в Польше, заявил президент США Джо Байден.

«Тысячи тонн зерна лежат в зернохранилищах и готовы к отправке на экспорт, но они не могут отправить их по Черному морю <...>. Так что мы работаем над планом его вывоза через другие страны по железным дорогам», — пояснил он.

Байден напомнил, что на Украине остаются заблокированы около 20 млн т зерна. По словам американского президента, Вашингтон тесно сотрудничает с европейскими партнерами по поводу его вывоза.
Вчера 20:53

Власти Праги решили закрыть центр по приему беженцев из Украины из-за перегрузки.

«С завтрашнего дня центр прекращает свою работу. Мы надеемся, что правительство сумеет перераспределить потоки беженцев, чтобы они более равномерно направлялись во все края республики», — заявил мэр чешской столицы Зденек Гржиб.

Вчера 20:40

Украина получила от стран Запада только 10% от необходимого ей оружия. Об этом заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр.

Вчера 20:29

В компании Siemens Energy сообщили РБК, что задержка с поставкой отремонтированного насоса для газопровода «Северный поток» произошла из-за санкций Канады.

«Для поддержания работы трубопровода необходимо, чтобы эти турбины периодически ремонтировались. Один двигатель в настоящее время проходит капитальный ремонт в Монреале. По техническим причинам капитальный ремонт этих авиационных газовых турбин может быть выполнен только на предприятии Siemens Energy в Монреале, Канада», — уточнили в компании.

Однако из-за санкций, введенных Канадой, Siemens «не может доставить заказчику отремонтированные газовые турбины». В Siemens заверили, что работают над поиском жизнеспособного решения.

Ранее «Газпром» сообщил, из-за проблем с газоперекачивающими агрегатами Siemens поставки газа в газопровод «Северный поток» упали с плановых 167 млн куб.м до 100 млн куб. м в сутки.

Вчера 20:20

Следственный комитет возбудил уголовное дело по поводу обстрела территории Брянской области со стороны Украины, который произошел утром.

Дело возбуждено по статье о покушении на убийство двух и более лиц.

Вчера 20:12

Украинские спортсмены будут бойкотировать все соревнования, к которым будут допускать спортсменов из России и Белоруссии. Об этом заявил министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт.
 

Вчера 20:01

Из-за отказа некоторых стран от российских энергоносителей на Западе наступают «не очень зеленые» времена, предупредила вице-премьер Викторая Абрамченко. 

«Если Великобритания всерьез задумалась о том, что нужно открывать шахты, закрытые Маргарет Тетчер и срочно искать, где обучить шахтеров непростому ремеслу, то, конечно, ни о какой зеленой повестке говорить не приходится», — заявила Абрамченко в интервью РБК.

Полный текст интервью выйдет на сайте РБК 15 июня в 7:00 мск.

Вчера 19:33

Энергетический кризис в Европе, возникший на фоне попыток западных стран отказаться от российских энергоресурсов, будет только усугубляться, заявил в Telegram замглавы Совбеза Дмитрий Медведев.

«Наши оппоненты продолжат делать все, чтобы нанести максимальный ущерб отечественному топливно-энергетическому комплексу, расшатать позиции России в Арктике. Однако одно только намерение западных стран отказаться от наших энергоресурсов уже крайне негативно сказывается на миллионах европейцев. Сегодня они переживают энергетический кризис, масштабы которого будут только увеличиваться», — утверждает политик.

Медведев считает, что враги России будут «идти до конца», стремясь уничтожить ее экономику: вводить новые санкции «под надуманными предлогами» и исключать страну из различных организаций.

Вчера 19:17
C конца февраля украинские власти мобилизовали несколько сотен тысяч граждан страны, сообщила замглавы Минобороны Украины Анна Маляр.
Вчера 18:54

США и ЕС планируют построить на границах Украины временные хранилища для пшеницы, заявил президент США Джо Байден.

«Мы собираемся построить временные хранилища на границах Украины, включая Польшу», — сказал он.

Вчера 18:42

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) США выпустило генеральную лицензию, которая позволяет до 5 декабря проводить операции, связанные с энергоносителями, с попавшими под санкции российскими банками

В список попали Центробанк России, ВЭБ, «Открытие», ВТБ, Сбербанк, Альфа-банк и Совкомбанк. Лицензия распространяется и на юридические лица, в которых этим банкам принадлежит доля в 50% или более.

Согласно документу, под операциями, «относящимися к энергоносителям», понимаются добыча, производство, переработка, сжижение, газификация, конверсия, обогащение, изготовление, транспортировка или покупка нефти, в том числе сырой.

Вчера 18:09

МИД России объявил о включении в «стоп-лист» руководителей и корреспондентов ряда крупнейших британских СМИ, а также представителей командования вооруженных сил, ВПК и оборонного лобби Великобритании.

«Вошедшие в список британские журналисты причастны к преднамеренному распространению лживой и однобокой информации о России и событиях на Украине и в Донбассе. Своими предвзятыми оценками они также способствуют разжиганию русофобии в британском обществе», — говорится в заявлении министерства.

«Лица, связанные с оборонным комплексом Великобритании, участвуют в принятии решений о поставках вооружений на Украину», — пояснили в МИДе.

Вчера 17:56

Около 2,5 тыс. российских специалистов уже занимаются восстановлением инфраструктуры ДНР и ЛНР, в ближайшее время к ним присоединятся еще 1,5 тыс. человек, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Продолжаем увеличивать темпы работ по восстановлению ДНР и ЛНР. Уже порядка 2 500 российских специалистов и почти 800 единиц техники работают на территории республик. В ближайшее же время отправятся еще 1 500 строителей и 200 единиц техники», — написал он.

Вчера 17:38
Профицит федерального бюджета за январь-май 2022 года составил более 1,49 трлн руб., сообщил российский Минфин.
Вчера 17:35

Минфин решил засекретить часть информации о бюджете России из-за санкций. 14 июня ведомство опубликовало только общую сумму исполненных расходов, отказавшись от представления данных по конкретным направлениям, в том числе по разделу «Национальная оборона».

«В связи с оказываемым давлением со стороны США, ЕС, Великобритании и других недружественных государств на Российскую Федерацию и отдельных лиц возникла необходимость частичного ограничения распространения информации, в том числе о формировании бюджетной отчетности», — заявили в пресс-службе.

В ведомстве считают, что поможет минимизировать риск введения дополнительных санкций.

Автор
Редакция РБК
Украина Россия Донбасс спецоперация
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter