Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 112-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Госсекретарь США Энтони Блинкен предложил Украине самой решать вопрос о возможности территориальных уступок России. Соединенные Штаты не собираются навязывать свою позицию, объяснил он.
«Будущее Украины в руках украинцев. Эти решения принимать украинскому народу и демократически избранному правительству, включая президента Зеленского. Ему решать, что отвечает интересам его страны, его народа, и мы это поддержим», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
«Лично сам уже ездил из Херсона через Мелитополь в Бердянск, Мариуполь, Новоазовск. Через Новоазовск выезжал в Россию. По этому маршруту лично ездил на обычной легковой машине, не на военной», — рассказал Рогов.
«Мы предоставим украинцам то, что им необходимо, для нанесения ударов по целям на украинской территории, которые они выберут», — сказал Кол.
«Тысячи тонн зерна лежат в зернохранилищах и готовы к отправке на экспорт, но они не могут отправить их по Черному морю <...>. Так что мы работаем над планом его вывоза через другие страны по железным дорогам», — пояснил он.
Байден напомнил, что на Украине остаются заблокированы около 20 млн т зерна. По словам американского президента, Вашингтон тесно сотрудничает с европейскими партнерами по поводу его вывоза.
Власти Праги решили закрыть центр по приему беженцев из Украины из-за перегрузки.
«С завтрашнего дня центр прекращает свою работу. Мы надеемся, что правительство сумеет перераспределить потоки беженцев, чтобы они более равномерно направлялись во все края республики», — заявил мэр чешской столицы Зденек Гржиб.
Украина получила от стран Запада только 10% от необходимого ей оружия. Об этом заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр.
В компании Siemens Energy сообщили РБК, что задержка с поставкой отремонтированного насоса для газопровода «Северный поток» произошла из-за санкций Канады.
«Для поддержания работы трубопровода необходимо, чтобы эти турбины периодически ремонтировались. Один двигатель в настоящее время проходит капитальный ремонт в Монреале. По техническим причинам капитальный ремонт этих авиационных газовых турбин может быть выполнен только на предприятии Siemens Energy в Монреале, Канада», — уточнили в компании.
Однако из-за санкций, введенных Канадой, Siemens «не может доставить заказчику отремонтированные газовые турбины». В Siemens заверили, что работают над поиском жизнеспособного решения.
Ранее «Газпром» сообщил, из-за проблем с газоперекачивающими агрегатами Siemens поставки газа в газопровод «Северный поток» упали с плановых 167 млн куб.м до 100 млн куб. м в сутки.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по поводу обстрела территории Брянской области со стороны Украины, который произошел утром.
Дело возбуждено по статье о покушении на убийство двух и более лиц.
Украинские спортсмены будут бойкотировать все соревнования, к которым будут допускать спортсменов из России и Белоруссии. Об этом заявил министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт.
Из-за отказа некоторых стран от российских энергоносителей на Западе наступают «не очень зеленые» времена, предупредила вице-премьер Викторая Абрамченко.
«Если Великобритания всерьез задумалась о том, что нужно открывать шахты, закрытые Маргарет Тетчер и срочно искать, где обучить шахтеров непростому ремеслу, то, конечно, ни о какой зеленой повестке говорить не приходится», — заявила Абрамченко в интервью РБК.
Полный текст интервью выйдет на сайте РБК 15 июня в 7:00 мск.
Энергетический кризис в Европе, возникший на фоне попыток западных стран отказаться от российских энергоресурсов, будет только усугубляться, заявил в Telegram замглавы Совбеза Дмитрий Медведев.
«Наши оппоненты продолжат делать все, чтобы нанести максимальный ущерб отечественному топливно-энергетическому комплексу, расшатать позиции России в Арктике. Однако одно только намерение западных стран отказаться от наших энергоресурсов уже крайне негативно сказывается на миллионах европейцев. Сегодня они переживают энергетический кризис, масштабы которого будут только увеличиваться», — утверждает политик.
Медведев считает, что враги России будут «идти до конца», стремясь уничтожить ее экономику: вводить новые санкции «под надуманными предлогами» и исключать страну из различных организаций.
США и ЕС планируют построить на границах Украины временные хранилища для пшеницы, заявил президент США Джо Байден.
«Мы собираемся построить временные хранилища на границах Украины, включая Польшу», — сказал он.
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) США выпустило генеральную лицензию, которая позволяет до 5 декабря проводить операции, связанные с энергоносителями, с попавшими под санкции российскими банками.
В список попали Центробанк России, ВЭБ, «Открытие», ВТБ, Сбербанк, Альфа-банк и Совкомбанк. Лицензия распространяется и на юридические лица, в которых этим банкам принадлежит доля в 50% или более.
Согласно документу, под операциями, «относящимися к энергоносителям», понимаются добыча, производство, переработка, сжижение, газификация, конверсия, обогащение, изготовление, транспортировка или покупка нефти, в том числе сырой.
МИД России объявил о включении в «стоп-лист» руководителей и корреспондентов ряда крупнейших британских СМИ, а также представителей командования вооруженных сил, ВПК и оборонного лобби Великобритании.
«Вошедшие в список британские журналисты причастны к преднамеренному распространению лживой и однобокой информации о России и событиях на Украине и в Донбассе. Своими предвзятыми оценками они также способствуют разжиганию русофобии в британском обществе», — говорится в заявлении министерства.
«Лица, связанные с оборонным комплексом Великобритании, участвуют в принятии решений о поставках вооружений на Украину», — пояснили в МИДе.
Около 2,5 тыс. российских специалистов уже занимаются восстановлением инфраструктуры ДНР и ЛНР, в ближайшее время к ним присоединятся еще 1,5 тыс. человек, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.
«Продолжаем увеличивать темпы работ по восстановлению ДНР и ЛНР. Уже порядка 2 500 российских специалистов и почти 800 единиц техники работают на территории республик. В ближайшее же время отправятся еще 1 500 строителей и 200 единиц техники», — написал он.
Минфин решил засекретить часть информации о бюджете России из-за санкций. 14 июня ведомство опубликовало только общую сумму исполненных расходов, отказавшись от представления данных по конкретным направлениям, в том числе по разделу «Национальная оборона».
«В связи с оказываемым давлением со стороны США, ЕС, Великобритании и других недружественных государств на Российскую Федерацию и отдельных лиц возникла необходимость частичного ограничения распространения информации, в том числе о формировании бюджетной отчетности», — заявили в пресс-службе.
В ведомстве считают, что поможет минимизировать риск введения дополнительных санкций.