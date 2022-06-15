В компании Siemens Energy сообщили РБК, что задержка с поставкой отремонтированного насоса для газопровода «Северный поток» произошла из-за санкций Канады.

«Для поддержания работы трубопровода необходимо, чтобы эти турбины периодически ремонтировались. Один двигатель в настоящее время проходит капитальный ремонт в Монреале. По техническим причинам капитальный ремонт этих авиационных газовых турбин может быть выполнен только на предприятии Siemens Energy в Монреале, Канада», — уточнили в компании.

Однако из-за санкций, введенных Канадой, Siemens «не может доставить заказчику отремонтированные газовые турбины». В Siemens заверили, что работают над поиском жизнеспособного решения.

Ранее «Газпром» сообщил, из-за проблем с газоперекачивающими агрегатами Siemens поставки газа в газопровод «Северный поток» упали с плановых 167 млн куб.м до 100 млн куб. м в сутки.