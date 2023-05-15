Риск того, что страны сократят помощь Киеву в случае неудачного контрнаступления, существует, но со стороны только тех государств, которые «не были очень активными в поддержке Украины», заявил президент Владимир Зеленский по итогам встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине.

Он добавил, что в Киеве верят в свой успех, мотивированы и «почти готовы к этому». Целью визитов в европейские страны Зеленский назвал создание «коалиции истребителей» для Украины.