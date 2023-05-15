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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 446-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
08:44

В Курской области около 600 человек остались без света из-за обстрела населенных пунктов Локоть и Красный Пахарь в Рыльском районе, сообщил губернатор Роман Старовойт в телеграм-канале. Никто не пострадал.

08:20

В районе автовокзала в Луганске зафиксированы два «прилета», сообщил экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник в телеграм-канале.

07:04

Лидеры стран «большой семерки» на саммите в Японии намерены объявить о новых санкциях против энергетического сектора России, пресечению обхода антироссийских рестрикций, а также об ограничениях экспорта, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

06:52

Неизвестные взломали и подожгли центр помощи украинским беженцам в ирландском городе Банкрана, сообщило издание Donegal Daily. В момент поджога людей в центре не было.

06:18

Российский истребитель Су-35 сбил ракетой украинской вертолет Ми-8 в районе Купянска,  заявил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский.

02:17

Франция в ближайшее время подготовит и оснастит несколько украинских батальонов десятками бронемашин и легких танков, сообщил президент страны Эмманюэль Макрон.

Он также заявил, что в конфликте на Украине Россия уже проиграла геополитически и теперь превращается в вассальное государство Китая. При этом Макрон отметил, что архитектура европейской безопасности должна будет предусматривать отсутствие конфронтации с Россией и установление баланса сил, но «до этого пока очень далеко».

Вчера 17:41

Страны НАТО готовы на июльском саммите в Вильнюсе предложить Украине немедленную помощь, но не членство в альянсе, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, дипломаты и чиновники блока сейчас работают над решением, которое сигнализировало бы о том, что Киев может присоединиться к альянсу в будущем.
 

Вчера 16:13

Риск того, что страны сократят помощь Киеву в случае неудачного контрнаступления, существует, но со стороны только тех государств, которые «не были очень активными в поддержке Украины», заявил президент Владимир Зеленский по итогам встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине.

Он добавил, что в Киеве верят в свой успех, мотивированы и «почти готовы к этому». Целью визитов в европейские страны Зеленский назвал создание «коалиции истребителей» для Украины.

Вчера 15:13

Украина готова к миру, но это не может означать заморозку конфликта и принятие условий, навязанных Россией, заявил канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским, передает France 24.

«Россия должна вывести войска, по-другому не получится», — сказал он.

Шольц также заявил, что Германия будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Кремль исключал возможность принятия мирных планов без учета присоединения к России новых регионов.

Вчера 14:33

У Украины нет времени, сил и оружия для того, чтобы атаковать российскую территорию, заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в Германии.

Киев сосредоточен на защите своих территорий, отметил он. WP ранее писала, что президент Украины в частных разговорах обсуждал захват российских приграничных населенных пунктов, Зеленский назвал это фантазиями.

Вчера 14:11

В ДНР сообщили, что ВСУ за два часа (с 11:50 по 13:45) выпустили по Донецку 50 снарядов калибра 155мм, девять раз обстреляв город. ТАСС со ссылкой на корреспондента пишет, что в Донецке прозвучали четыре взрыва. По предварительным данным, сработала система ПВО, пишет агентство.

Вчера 13:35

При отражении атаки ВСУ погибли два российских полковника, сообщило Минобороны. Это замкомандира армейского корпуса по военно-политической работе Бровко, участвовавший в отражении атаки ВСУ в Артемовске, и командир 4-й мотострелковой бригады Макаров, руководивший боем в районе населенного пункта Красное.

Вчера 13:05

Украинские военные попытались прорвать оборону российских сил севернее и южнее Артемовска, все атаки отражены, сообщает Минобороны России.

Вчера 12:56

Минобороны России сообщило об ударе оружием большой дальности по местам дислокации ВСУ и местам хранения западного оружия в Тернополе и Петропавловке в Днепропетровской области.

Вчера 10:49

В ночь на 14 мая Никопольский район Днепропетровской области Украины подвергся обстрелу из тяжелой артиллерии, сообщал в своем телеграм-канале глава областной военной администрации Сергей Лысак. По его словам, повреждения получили объект инфраструктуры и транспортное предприятие, пострадавших нет.

О повреждении объекта критической инфраструктуры из-за обстрела сообщил и глава администрации Николаевской области Виталий Ким. Объект находится в городе Очаков.

Глава Харьковской обладминистрации Олег Синегубов написал в телеграм-канале об ударах по территории региона, повреждении объекта транспортной инфраструктуры, здания общежития и нескольких домов.

Вчера 09:57

Президент Украины Владимир Зеленский предлагал применять дальнобойные ракеты по целям на территории России и оккупировать российские населенные пункты, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на документы Пентагона, которые утекли в Сеть. В них описаны «внутренние коммуникации [Зеленского] с высокопоставленными помощниками и военными лидерами», поясняет издание.

В конце января украинский президент предложил «наносить удары в России» и перемещать войска Украины, чтобы «занять неуказанные российские пограничные города». По мнению Зеленского, это дало бы Киеву «рычаги влияния» в переговорах.

Кроме того, украинский лидер выражал сожаление из-за отсутствия у ВСУ дальнобойных ракет, которые могли бы достичь мест дислокации войск на территории России. Вместо ракет он предлагал использовать беспилотники по целям в Ростовской области.
 

Вчера 09:07

Главное за ночь:

  • Страны G7 и Евросоюза намерены заблокировать импорт российского трубопроводного газа по направлениям, где Москва ранее сократила поставки, сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с переговорами. Как ожидается, лидеры G7 примут соответствующее решение на саммите в Хиросиме 19-21 мая. Оно может затронуть северную ветку трубопровода «Дружба», которая идет в направлении Польши и Германии.
  • В ночь на 14 мая взрывы прогремели в Тернополе, в городе были повреждены склады, принадлежащие религиозным организациям, заявил глава областной администрации Владимир Труш. В Киеве и Киевской области работала система ПВО. Воздушную тревогу объявляли на всей территории Украины.
  • Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Берлин. Он намерен обсудить с Германией поставки оружия и ПВО.
  • Венгрии «трудно даже начать переговоры» об 11-м пакете санкций против России из-за решения Украины включить венгерский OTP Bank в список спонсоров военных действий, заявил глава МИДа Петер Сийярто.
13.05 20:16

Под обстрел Вооруженных сил Украины попало село Графовка Краснояружского района в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Осколками снарядов повреждены 10 частных домовладений: выбиты стекла, посечены фасады, крыши и заборы, также повреждена одна хозпостройка. В селе нарушено электро- и газоснабжение», — заявил Гладков.
 

13.05 18:47

Папа римский Франциск принял президента Украины Владимира Зеленского на аудиенции в Ватикане. 

13.05 18:46

У войск России есть существенные преимущества, осложняющие возможности для контрнаступления Вооруженных сил Украины. Об этом заявил украинский генерал-майор Сергей Кривонос. «Мы имеем дело с мощной страной с сильной экономикой, имеем дело с великой российской армией. Вопрос даже не в подготовке их бойцов, хотя она тоже достаточно высокая, речь идет об их численном превосходстве», — сказал Кривонос. 

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