Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 417-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
В Мариуполь приехал первый замглавы АП Сергей Кириенко, «чтобы посмотреть на ассортимент продаваемых там продуктов питания и уровень цен», сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. Перед город стоит задача наладить поставки овощей и фруктов, а также построить овощехранилища, добавил он.
G7 в частном порядке упрекнула Швейцарию в том, что она прикладывает недостаточно усилий для борьбы с российскими олигархами, уклоняющимися от санкций. Об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на письмо, подписанное послами G7 в Берне от имени группы и послом ЕС.
В письме говорится, что швейцарские законы о неприкосновенности частной жизни и другие «лазейки» используются россиянами для сокрытия миллиардов в офшорах. Берн не смог заморозить активы лиц с двойным гражданством, резидентов и тех, кто имеет связи со швейцарскими юридическими лицами.
Швейцария заморозила российские активы на сумму $7,5 млрд.
В сентябре США в дополнение к уже предоставленным $18 млрд выделят Украине $4,9 млрд в качестве бюджетной поддержки через Всемирный банк.
Президент Владимир Путин подписал закон об электронных повестках для военнообязанных. Документ опубликован на портале нормативно-правовых актов. Повестки после вступления закона в силу будут направляться в письменной форме и дублироваться в электронной, сохраняются прежние способы вручения — через работодателя или лично. В законе также говорится, что повестка будет считаться врученной через неделю после ее размещения в Реестре повесток.
С наступлением момента, когда повестка считается врученной, ее адресату запретят выезд из России, решение об этом будет автоматически сформировано в реестре воинского учета и придет гражданину на гослуслугах.
Номинальный объем ВВП России с учетом четырех присоединенных в сентябре прошлого года регионов в 2023 году составит 159,81 трлн руб., а без них — 157,777, следует из прогноза Минэкономразвития. Таким образом, совокупный ВВП ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской области в этом году ведомство оценило примерно в 2 трлн руб.
ВВП России в 2022 году составил 153,435 трлн руб. с учетом «экономической активности, связанной с новыми территориями». Речь идет о «деятельности по производству и выпуску товаров и услуг, осуществленной на территории 85 субъектов, для конечного потребления на территории новых субъектов», пояснили в Минэке.
Минюст России признал иностранным агентом артиста Семена Слепакова.
Свое решение ведомство аргументирует следующим образом: «Слепаков получал поддержку от иностранных источников, выступал против специальной военной операции на Украине, формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом, негативно высказывался в отношении граждан Российской Федерации. Проживает за пределами Российской Федерации».
Также в реестр иноагентов внесены:
- Фонд Карнеги за международный мир;
- издание «Агентство»;
- интернет-издание «Полигон»;
- объединение «Радужная ассоциация»;
- журналист и социолог Игорь Яковенко;
- журналист Павел Каныгин;
- деятель анимационного кино Павел Мунтян.
Владимир Путин подписал законы об упрощении процедур признания граждан погибшими и пропавшими без вести в зоне военной спецоперации.
Для признания военного погибшим будет достаточно наличия свидетелей его смерти. Если сведений о месте пребывания военнослужащего нет, а командиры или сослуживцы не могут подтвердить его смерть, то он признается пропавшим без вести через полгода, а не через год, как сейчас.
Через три месяца после получения статуса пропавшего без вести члены семьи военного могут через суд добиться признания его погибшим. По действующему законодательству для этого нужно ждать два года с момента окончания боевых действий.
В почтовый ящик посольства Финляндии в Москве доставили три конверта, в одном из них нашли белый порошок, остальные оставили невскрытыми, подтвердила официальный представитель МИДа Мария Захарова.
По ее словам, они были адресованы военному атташе и его помощникам. «Все три конверта были переданы диппредставительством российским правоохранительным органам. Посольству Финляндии по итогам будет предоставлена информация о результатах изучения случившегося», — отметила Захарова.
Ранее о получении дипмиссией писем с порошком сообщило само посольство.
Федерация фехтования Норвегии (NF) заявила, что не будет отправлять спортсменов на турниры с участием спортсменов из России и Белоруссии.
«После того как большинство на конгрессе Международной федерации фехтования (FIE) приняло решение вновь допустить россиян и белорусов, правление NF приняло решение не направлять спортсменов на соревнования и чемпионаты с российским или белорусским участием», — говорится в сообщении.
Также было принято отменить ежегодный турнир в Осло, который проходил под эгидой FIE.
До Норвегии пять стран отказались от турниров по фехтованию из-за решения допустить россиян. В Германии отменили этап Кубка мира, также поступили во Фрацнии, в Польше пообещали потребовать от потенциальных участников осудить спецоперацию, но в итоге тоже отменили этап КМ. В Финляндии решили не проводить традиционный турнир под эгидой FIE, так же поступили в Дании.
Украинские власти сообщили об обстреле Славянска. Как заявил Владимир Зеленский, были повреждены жилые дома, есть раненые и погибшие.
Глава подконтрольной Киеву Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко уточнил, что, по данным на 18:00 (время совпадает с московским), погибли 5 человек, еще 15 получили ранения.
Позже из-под завалов вытащили одного ребенка, но он умер в машине скорой помощи, сообщила советница по коммуникациям главы офиса президента Украины Дарья Заровна, слова которой приводит УНН.
Российские военные ранее неоднократно заявляли, что не наносят удары по гражданским объектам. В Москве настаивают, что объектами атак становятся только те цели, которые прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу Украины.
Канада перебросила в Польшу восемь танков Leopard 2, которые теперь будут переданы Украине. Об этом сообщила министр обороны Канады Анита Ананд в Twitter.
Актер Данила Козловский ответил на сообщения о его отъезде из России и призывы проверить его на экстремизм. Виталий Бородин, глава организации под названием «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией», попросил МВД проверить Козловского на дискредитацию армии и призывы к экстремизму из-за интервью Ирине Шихман (признана иноагентом).
Актер заявил, что у него нет второго гражданства и из России он не уезжал. По словам Козловского, в США у него живет ребенок, и он навещал его в перерывах между спектаклями в Малом драматическом театре в Петербурге.
Козловский также сообщил, что у него нет никаких доходов, кроме полученных в России.
Говоря об интервью, Козловский отметил, что «не призывал ни к каким митингам и выкрикиванию лозунгов». А запись беседы была опубликована 2 года назад.
Замминистра обороны России провел брифинг для военных атташе, на котором проинформировал о начавшейся внезапной проверке сил Тихоокеанского флота.
Целью маневров Минобороны называет «проверку способности Тихоокеанского флота к отражению агрессии с океанских и морских направлений». «В рамках тактических учений в ходе торпедных, ракетных и артиллерийских стрельб планируется закрытие установленным порядком соответствующих районов и воздушного пространства над ними в южной части Охотского моря, заливе Петра Великого и Авачинском заливе», — сказано в сообщении.
Общие расходы Чехии на кризис, вызванный притоком украинских беженцев, с февраля прошлого года до конца марта 2023-го составили 33,5 млрд крон ($1,58 млрд), сообщило Министерство финансов республики в Twitter.
23,4 млрд крон ($1,1 млрд) было выделено из госбюджета. Наиболее ощутимую статью расходов представляют социальные пособия — 11,1 млрд крон ($523 млн). Расходы на здравоохранение составили 5,6 млрд крон ($264 млн), расходы на обеспечение жильем — 6,8 млрд крон ($320 млн).
При этом Минфин отмечает, что около 100 тыс. беженцев после прибытия в Чехию начали работать, поэтому деньги возвращаются в казну.
Radio Prague International отмечает, что за время боевых действий визы временной защиты в Чехии получили примерно 504 тыс. украинских беженцев. По данным МВД, около трети вынужденных переселенцев вернулись на Украину. По состоянию на 1 апреля, в стране насчитывалось примерно 325 000 беженцев. Почти 30% из них составляют дети.