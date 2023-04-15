G7 в частном порядке упрекнула Швейцарию в том, что она прикладывает недостаточно усилий для борьбы с российскими олигархами, уклоняющимися от санкций. Об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на письмо, подписанное послами G7 в Берне от имени группы и послом ЕС.

В письме говорится, что швейцарские законы о неприкосновенности частной жизни и другие «лазейки» используются россиянами для сокрытия миллиардов в офшорах. Берн не смог заморозить активы лиц с двойным гражданством, резидентов и тех, кто имеет связи со швейцарскими юридическими лицами.

Швейцария заморозила российские активы на сумму $7,5 млрд.