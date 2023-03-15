США приняли меры, чтобы затонувший в Черном море американский дрон MQ-9 Reaper не попал в чужие руки, заявил представитель Белого дома Джон Кирби.

По его словам, Соединенные Штаты «предприняли шаги для защиты своей собственности». «Очевидно, мы не хотим, чтобы кто-то, кроме нас, заполучил его», — подчеркнул Кирби.

По версии американских военных, накануне беспилотник MQ-9 Reaper столкнулся с российским Су-27 над Черным морем. По утверждению американских военных, самолет задел БПЛА, а перед этим сливал на него топливо.

Министерство обороны России утверждает, что контакта российского истребителя с дроном не было. БПЛА из-за «резкого маневрирования перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью», объяснили там.