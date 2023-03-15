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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 385-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
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07:31

США приняли меры, чтобы затонувший в Черном море американский дрон MQ-9 Reaper не попал в чужие руки, заявил представитель Белого дома Джон Кирби.

По его словам, Соединенные Штаты «предприняли шаги для защиты своей собственности». «Очевидно, мы не хотим, чтобы кто-то, кроме нас, заполучил его», — подчеркнул Кирби.

По версии американских военных, накануне беспилотник MQ-9 Reaper столкнулся с российским Су-27 над Черным морем. По утверждению американских военных, самолет задел БПЛА, а перед этим сливал на него топливо.

Министерство обороны России утверждает, что контакта российского истребителя с дроном не было. БПЛА из-за «резкого маневрирования перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью», объяснили там.

07:14

Монахи УПЦ смогут остаться в Киево-Печерской лавре, если перейдут из Украинской православной церкви Московского патриархата в Православную церковь Украины, заявил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

«Никто не говорит о том, что жизнь монахов в Лавре прекратится. Но это повод для того, чтобы монахи могли определиться с тем, каким образом они могут оставаться в Лавре», — сказал министр.

Вчера 22:02

Власти США и ЕС в марте исследуют, как работает механизм потолка цен на российские нефтепродукты, и ЕС может понизить его на $5, сообщил помощник министра финансов США по экономической политике Бен Харрис, выступая в Американском предпринимательском институте (AEI). «Европа обязалась провести апробацию предельной цены [на нефтепродукты из России] в марте, о чем проинформировала Международное энергетическое агентство (МЭА)», — заявил Харрис.

По его словам, Брюссель может понизить потолок на пять долларов относительно рыночной цены на российскую нефть. «Таким образом, если рыночная цена составляет 50 долларов, то это означает скидку в два или три доллара. Это были европейские обязательства. <...> Мы ждем от МЭА их оценки», — пояснил представитель Минфина США.

Он также отметил, что Вашингтон оставляет за собой право изменять предельную цену, «если и когда это будет соответствовать его потребностям». Лимит может быть скорректирован, «если Россия получает слишком большие доходы или если мировые рынки не так стабильны, как [США] хотелось бы», уточнил Харрис.

Вчера 21:57

Минобороны России рассказало об инциденте с американским беспилотником над Черным морем. Согласно сообщению в телеграм-канале ведомства, средства контроля воздушного пространства ВКС России обнаружили летательный аппарат MQ-9 утром 14 марта, он двигался в направлении российской границы. «Полет беспилотного летательного аппарата осуществлялся с выключенными транспондерами с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции, доведенного до всех пользователей международного воздушного пространства и опубликованного в соответствии с международными нормами», — сообщает Минобороны.

Для идентификации аппарата в воздух были подняты истребители. «В результате резкого маневрирования в районе 09.30 мск беспилотный летательный аппарат MQ-9 перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью. Российские истребители бортовое вооружение не применяли, с беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования», — отметили в оборонном ведомстве.

Вчера 21:41
Владелец взорванного в Мелитополе, автомобиля умер от ран, передает ТАСС со ссылкой на местные экстренные службы. «Иван Ткач скончался в больнице», — сказал представитель служб.
Вчера 21:39
Посол России в США Анатолий Антонов вызван в Госдеп в связи с инцидентом с беспилотником над Черным морем, сообщило американское ведомство.
Вчера 21:33

Президента США Джо Байдена проинформировали о столкновении российского Су-27 с американским беспилотником над Черным морем. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает The Hill.

«Нередки случаи перехвата американских самолетов российскими над Черным морем. Но этот случай, очевидно, заслуживает внимания из-за того, насколько небезопасно и непрофессионально все было сделано... в результате был сбит один из наших летальных аппаратов», — сказал он на брифинге.

Вчера 21:26

Министерство финансов сейчас не планирует выпускать в России «патриотические» облигации, сообщили РБК в пресс-службе ведомства. Вопрос о выпуске таких бумаг обсуждался на уровне идеи, детали не прорабатывались, а само министерство не предлагало и не готовит в настоящее время выпуск таких облигаций. «Сейчас имеется широкая линейка возможностей для инвестиций граждан, дополнительных инструментов не требуется», — добавили в финансовом ведомстве.

О том, что Минфин выступил с инициативой о выпуске особых «патриотических» гособлигаций, размещение которых на рынке должно дать правительству новую возможность для привлечения средств в федеральный бюджет, сообщало агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник. По его данным, предложение о выпуске таких облигаций ведомство направило в правительство в конце февраля. Обсуждение инициативы подтвердил РБК федеральный чиновник. По его словам, речь идет о целевых займах. «Как было после войны, займы на восстановление народного хозяйства», — пояснял он.

Вчера 21:15

Версия о подрыве «Северных потоков» некими не связанными с государством украинскими активистами является «полной чушью», диверсия была совершена профессионалами, заявил президент Владимир Путин. «Я уверен, что это полная чушь [информация о причастности украинских активистов ко взрывам]. Взрыв подобного рода, такой мощности, на такой глубине могут осуществить только специалисты, причем поддержанные всей мощью государства, которое располагает определенными технологиями», — заявил глава государства.

Он также отметил, что у газопровода «есть будущее» при условии возобновления интереса к проекту со стороны Европы и ослабления давления США.

Вчера 21:02

Кремль не обсуждает возможность провести вторую волну мобилизации, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Вопрос был задан на фоне сообщения правительства Воронежской области о том, что жителям региона начали вручать повестки в военкомат. Там заверили, что это делается исключительно для уточнения данных о воинском учете, а не каких-то других целей. Власти заявили, что повестки будут вручать «преимущественно» по месту жительства граждан и их работы.

Вчера 20:40

Конфисковать замороженные российские активы в Британии «не так просто», поскольку в прошлом такая практика не применялась, заявил глава британского МИДа Джеймс Клеверли. «Простая истина заключается в том, что это не так просто, как предполагает запрос (парламентария. — РБК). Дело в том, что конфликты в мире были и раньше. Были и виновные. Но никогда не было конфискации активов. Мы должны быть уверены, что соблюдаем внутренние и международные законы», — заявил Клеверли, отвечая в палате общин британского парламента на вопрос, есть ли у правительства план конфисковать российские активы.

Вчера 20:27

Количество пострадавших при взрыве автомобиля в Мелитополе увеличилось до двух человек, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, по предварительной информации, взорванная машина — Toyota Land Cruiser Prado — принадлежала местному предпринимателю и владельцу одной из самых крупных частных транспортных компаний города Ивану Ткачу.

Вчера 20:09

Европейское командование Вооруженных сил США сообщило, что российский истребитель Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 Reaper над Черным морем.

По данным американских военных, инцидент произошел утром 14 марта. Как утверждает командование, беспилотник вел наблюдение в международном воздушном пространстве над Черным морем, ему на перехват были направлены два Су-27. Один из них задел винт дрона, американским военным пришлось его сбить и тот упал в международные воды. Как заявил командующий Джеймс Зекер, беспилотник «выполнял обычные операции, когда он был перехвачен и сбит российским самолетом». Он назвал небезопасными действия российских пилотов.

Вчера 20:04

Украина попросила Финляндию передать ей четыре поезда Allegro, которые ранее курсировали между Петербургом и Хельсинки, сообщает Yle со ссылкой на данные агентства STT. Поезда Allegro подходят для железнодорожной колеи Украины.

По данным агентства, генеральный директор «Украинских железных дорог» («Укрзалізниця») Александр Камышин лично обсудил этот вопрос с премьер-министром Финляндии Санной Марин во время ее визита в Киев. В канцелярии финского правительства подтвердили MTV Uutis, что представители «Укрзалізниця» передали премьеру Марин прошение о передачи поездов на Киевском вокзале. Вопрос направили на рассмотрение в соответствующие министерства.

Финская железнодорожная компания VR подтвердила STT получение запроса от украинской стороны. Директор VR по городскому транспорту Топи Симола заявил, что компания не может самостоятельно принимать какие-либо решения о будущем поездов Allegro.

Вчера 19:32

При взрыве автомобиля в Мелитополе пострадал один человек, его доставили в больницу, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Он назвал случившееся терактом и отметил, что подрыв злоумышленники совершили с помощью самодельного взрывного устройства, сила взрыва составила около 1 кг в тротиловом эквиваленте.

Вчера 18:52

Владимир Рогов сообщил, что в районе рынка в Мелитополе был взорван автомобиль. Он не уточнил, кому принадлежала эта машина.

Вчера 18:45

Владимир Рогов сообщил о «громком объемном взрыве», который был слышан в Мелитополе. Он не уточнил, что было его причиной.

Вчера 18:12

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что оборона Бахмута (Артемовска) необходима для устойчивости всей линии боевого соприкосновения.

Вчера 17:58

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что есть предпосылки, что вскоре под контроль российских сил перейдет завод «Востокмаш» на севере Артемовска (Бахмута). В целом обстановку в городе он охарактеризовал как тяжелую, сообщает ТАСС.

Вчера 17:53

В украинских регионах отменяют воздушную тревогу. Сообщений о взрывах не поступало.

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Редакция РБК
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