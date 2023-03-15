Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 385-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
США приняли меры, чтобы затонувший в Черном море американский дрон MQ-9 Reaper не попал в чужие руки, заявил представитель Белого дома Джон Кирби.
По его словам, Соединенные Штаты «предприняли шаги для защиты своей собственности». «Очевидно, мы не хотим, чтобы кто-то, кроме нас, заполучил его», — подчеркнул Кирби.
По версии американских военных, накануне беспилотник MQ-9 Reaper столкнулся с российским Су-27 над Черным морем. По утверждению американских военных, самолет задел БПЛА, а перед этим сливал на него топливо.
Министерство обороны России утверждает, что контакта российского истребителя с дроном не было. БПЛА из-за «резкого маневрирования перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью», объяснили там.
Монахи УПЦ смогут остаться в Киево-Печерской лавре, если перейдут из Украинской православной церкви Московского патриархата в Православную церковь Украины, заявил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.
«Никто не говорит о том, что жизнь монахов в Лавре прекратится. Но это повод для того, чтобы монахи могли определиться с тем, каким образом они могут оставаться в Лавре», — сказал министр.
Власти США и ЕС в марте исследуют, как работает механизм потолка цен на российские нефтепродукты, и ЕС может понизить его на $5, сообщил помощник министра финансов США по экономической политике Бен Харрис, выступая в Американском предпринимательском институте (AEI). «Европа обязалась провести апробацию предельной цены [на нефтепродукты из России] в марте, о чем проинформировала Международное энергетическое агентство (МЭА)», — заявил Харрис.
По его словам, Брюссель может понизить потолок на пять долларов относительно рыночной цены на российскую нефть. «Таким образом, если рыночная цена составляет 50 долларов, то это означает скидку в два или три доллара. Это были европейские обязательства. <...> Мы ждем от МЭА их оценки», — пояснил представитель Минфина США.
Он также отметил, что Вашингтон оставляет за собой право изменять предельную цену, «если и когда это будет соответствовать его потребностям». Лимит может быть скорректирован, «если Россия получает слишком большие доходы или если мировые рынки не так стабильны, как [США] хотелось бы», уточнил Харрис.
Минобороны России рассказало об инциденте с американским беспилотником над Черным морем. Согласно сообщению в телеграм-канале ведомства, средства контроля воздушного пространства ВКС России обнаружили летательный аппарат MQ-9 утром 14 марта, он двигался в направлении российской границы. «Полет беспилотного летательного аппарата осуществлялся с выключенными транспондерами с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции, доведенного до всех пользователей международного воздушного пространства и опубликованного в соответствии с международными нормами», — сообщает Минобороны.
Для идентификации аппарата в воздух были подняты истребители. «В результате резкого маневрирования в районе 09.30 мск беспилотный летательный аппарат MQ-9 перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью. Российские истребители бортовое вооружение не применяли, с беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования», — отметили в оборонном ведомстве.
Президента США Джо Байдена проинформировали о столкновении российского Су-27 с американским беспилотником над Черным морем. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает The Hill.
«Нередки случаи перехвата американских самолетов российскими над Черным морем. Но этот случай, очевидно, заслуживает внимания из-за того, насколько небезопасно и непрофессионально все было сделано... в результате был сбит один из наших летальных аппаратов», — сказал он на брифинге.
Министерство финансов сейчас не планирует выпускать в России «патриотические» облигации, сообщили РБК в пресс-службе ведомства. Вопрос о выпуске таких бумаг обсуждался на уровне идеи, детали не прорабатывались, а само министерство не предлагало и не готовит в настоящее время выпуск таких облигаций. «Сейчас имеется широкая линейка возможностей для инвестиций граждан, дополнительных инструментов не требуется», — добавили в финансовом ведомстве.
О том, что Минфин выступил с инициативой о выпуске особых «патриотических» гособлигаций, размещение которых на рынке должно дать правительству новую возможность для привлечения средств в федеральный бюджет, сообщало агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник. По его данным, предложение о выпуске таких облигаций ведомство направило в правительство в конце февраля. Обсуждение инициативы подтвердил РБК федеральный чиновник. По его словам, речь идет о целевых займах. «Как было после войны, займы на восстановление народного хозяйства», — пояснял он.
Версия о подрыве «Северных потоков» некими не связанными с государством украинскими активистами является «полной чушью», диверсия была совершена профессионалами, заявил президент Владимир Путин. «Я уверен, что это полная чушь [информация о причастности украинских активистов ко взрывам]. Взрыв подобного рода, такой мощности, на такой глубине могут осуществить только специалисты, причем поддержанные всей мощью государства, которое располагает определенными технологиями», — заявил глава государства.
Он также отметил, что у газопровода «есть будущее» при условии возобновления интереса к проекту со стороны Европы и ослабления давления США.
Кремль не обсуждает возможность провести вторую волну мобилизации, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Вопрос был задан на фоне сообщения правительства Воронежской области о том, что жителям региона начали вручать повестки в военкомат. Там заверили, что это делается исключительно для уточнения данных о воинском учете, а не каких-то других целей. Власти заявили, что повестки будут вручать «преимущественно» по месту жительства граждан и их работы.
Конфисковать замороженные российские активы в Британии «не так просто», поскольку в прошлом такая практика не применялась, заявил глава британского МИДа Джеймс Клеверли. «Простая истина заключается в том, что это не так просто, как предполагает запрос (парламентария. — РБК). Дело в том, что конфликты в мире были и раньше. Были и виновные. Но никогда не было конфискации активов. Мы должны быть уверены, что соблюдаем внутренние и международные законы», — заявил Клеверли, отвечая в палате общин британского парламента на вопрос, есть ли у правительства план конфисковать российские активы.
Количество пострадавших при взрыве автомобиля в Мелитополе увеличилось до двух человек, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, по предварительной информации, взорванная машина — Toyota Land Cruiser Prado — принадлежала местному предпринимателю и владельцу одной из самых крупных частных транспортных компаний города Ивану Ткачу.
Европейское командование Вооруженных сил США сообщило, что российский истребитель Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 Reaper над Черным морем.
По данным американских военных, инцидент произошел утром 14 марта. Как утверждает командование, беспилотник вел наблюдение в международном воздушном пространстве над Черным морем, ему на перехват были направлены два Су-27. Один из них задел винт дрона, американским военным пришлось его сбить и тот упал в международные воды. Как заявил командующий Джеймс Зекер, беспилотник «выполнял обычные операции, когда он был перехвачен и сбит российским самолетом». Он назвал небезопасными действия российских пилотов.
Украина попросила Финляндию передать ей четыре поезда Allegro, которые ранее курсировали между Петербургом и Хельсинки, сообщает Yle со ссылкой на данные агентства STT. Поезда Allegro подходят для железнодорожной колеи Украины.
По данным агентства, генеральный директор «Украинских железных дорог» («Укрзалізниця») Александр Камышин лично обсудил этот вопрос с премьер-министром Финляндии Санной Марин во время ее визита в Киев. В канцелярии финского правительства подтвердили MTV Uutis, что представители «Укрзалізниця» передали премьеру Марин прошение о передачи поездов на Киевском вокзале. Вопрос направили на рассмотрение в соответствующие министерства.
Финская железнодорожная компания VR подтвердила STT получение запроса от украинской стороны. Директор VR по городскому транспорту Топи Симола заявил, что компания не может самостоятельно принимать какие-либо решения о будущем поездов Allegro.
При взрыве автомобиля в Мелитополе пострадал один человек, его доставили в больницу, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Он назвал случившееся терактом и отметил, что подрыв злоумышленники совершили с помощью самодельного взрывного устройства, сила взрыва составила около 1 кг в тротиловом эквиваленте.
Владимир Рогов сообщил, что в районе рынка в Мелитополе был взорван автомобиль. Он не уточнил, кому принадлежала эта машина.
Владимир Рогов сообщил о «громком объемном взрыве», который был слышан в Мелитополе. Он не уточнил, что было его причиной.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что оборона Бахмута (Артемовска) необходима для устойчивости всей линии боевого соприкосновения.
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что есть предпосылки, что вскоре под контроль российских сил перейдет завод «Востокмаш» на севере Артемовска (Бахмута). В целом обстановку в городе он охарактеризовал как тяжелую, сообщает ТАСС.
В украинских регионах отменяют воздушную тревогу. Сообщений о взрывах не поступало.