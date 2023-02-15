Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 357-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Российские войска прорвали оборону украинских сил в Луганской народной республике, последние отступили на расстояние до трех километров от ранее занимаемых позиций, сообщает Минобороны России.
«Мотострелки ЦВО (Центрального военного округа. — РБК) прорвали эшелонированную оборону противника в лесистой местности в ЛНР. <...> Прорыв российских военнослужащих не удержала даже более укрепленная вторая линия обороны», — говорится в публикации ведомства в телеграм-канале.
По данным Минобороны, украинские военные, прикрывая отход, дистанционно заминировали район противопехотными минами «натовского образца». Несмотря на это, российские военные закрепились на рубежах и продолжили наступление.
Лидер партии «Вперед, Италия», бывший премьер-министр республики Сильвио Берлускони после критики президента Украины Владимира Зеленского заявил, что всегда был на стороне украинского народа и мира.
«Мы всегда поддерживали украинский народ, мы всегда голосовали в Италии и в Европе без колебаний, чтобы поддержать Украину, отправив финансирование и оружие... Я просто предложил большой западный план Маршалла по восстановлению Украины в качестве возможного дипломатического средства прекратить этот конфликт», — сказал он.
На прошлой неделе лидер «Вперед, Италия» раскритиковал Зеленского, заявив, что если бы тот «прекратил нападать на две автономные республики Донбасса», то военные действия не начались бы. Он также попросил США предложить Киеву от $6 трлн до $9 трлн на восстановление страны в обмен на немедленное прекращение огня.
Например, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте обещал поставить в страну 18 Leopard 2, однако теперь Гаага в ответ на запрос издания заявила, что передача Киеву танков больше не рассматривается. «Решение было принято в ходе тесных консультаций между Нидерландами и Германией», — сказали в правительстве.
Дания также не будет передавать Украине танки, хотя страна имеет 44 Leopard самой современной версии — 2A7. Отказаться от поставок может и Финляндия (у нее есть 200 танков Leopard 2), пока не вступит в НАТО. Не желает отправлять боевые машины и Швеция.
США рассматривают возможность передачи Украине нескольких тысяч единиц вооружений и более миллиона патронов, конфискованных при перехвате поставок, предназначавшихся йеменским повстанцам и отправленных, предположительно, при поддержке Ирана, сообщает Wall Street Journal. «Американские чиновники заявили, что изучают возможность отправки Украине более 5 тыс. автоматов, 1,6 млн патронов для стрелкового оружия, небольшого количества противотанковых ракет», — пишет издание.
Возможное падение Артемовска (украинское название — Бахмут) не будет иметь стратегического значения для общего хода боевых действий, заявил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. «Даже если Бахмут падет, это не окажет стратегического влияния на ход войны в целом. Я бы даже сказал, что это не обязательно окажет стратегическое влияние на боевые действия в этой части страны», — сказал он.
Два ракетоносца Ту-160 выполнили полет над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей, сообщило Минобороны России. «Общая продолжительность полета составила более 13 часов», — уточнили в ведомстве. В ходе полета экипажи дальней авиации осуществили дозаправку самолетов в воздухе.
Утром 14 февраля Минобороны сообщило о рейде стратегических ракетоносцев Ту-95МС, которые выполнили семичасовой полет над нейтральными водами Берингова моря.
Командир спецназа «Ахмат» и замкомандующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апти Алаудинов вскоре вернется в строй и заканчивает лечение в больнице. Об этом сообщил в телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. «Самочувствие у брата отличное, однако врачи рекомендуют завершить лечение. Самое главное — жизни боевого генерала ничего не угрожает. <...> Совсем скоро Апты Аронович вернется в строй и будет радовать нас своими искрометными выступлениями и специфическим юмором», — написал Кадыров.
Количество и состояние танков Leopard 2, обещанных Украине, не выглядит обнадеживающим, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус перед началом заседания глав оборонных ведомств стран — членов НАТО. «Ситуация выглядит не обнадеживающей, особенно в том, что касается состояния и боеспособности танков», — сказал Писториус.
В Госдуму внесли проект постановления для обращения к ООН с предложением начать международное расследование взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Документ размещен в системе обеспечения законодательной деятельности, его подготовил думский комитет по международным делам.
Авторы документа в его названии называют подрыв газопроводов «преступлением, совершенным США». В тексте обращения упоминаются результаты расследования журналиста Сеймера Херша, которые, по мнению комитета, «свидетельствуют о факте совершения военными Соединенных Штатов Америки и их норвежскими пособниками преступной атаки на три ветки газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» в Балтийском море».
Обращение предлагается направить в Совет Безопасности ООН.
New York Times (NYT) опубликовала кадры, на которых, как утверждает издание, погибли американский фельдшер Пит Рид и группа работников гуманитарной миссии в Артемовске (украинское название города — Бахмут). В издании утверждают, что ракета, от взрыва которой погибли волонтеры, была управляемой. На видео, опубликованном газетой, сделана покадровая расстановка попадания ракеты в фургон, рядом с которым находится группа людей. Среди них был и Рид, бывший морской пехотинец США, поехавший на Украину добровольцем, пишет NYT.
Бизнесмен, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что является создателем «Агентства интернет-исследований» — так называемой «фабрики троллей». Его ответ на запрос западных СМИ, в том числе Spiegel, La Monde, The Guardian и других, опубликовала пресс-служба компании «Конкорд».
Пригожина попросили прокомментировать данные о том, что он занимался финансированием «Агентства интернет-исследований». Он ответил, что никогда не был «просто финансистом» этого агентства. «Я его придумал, я его создал, я им управлял длительное время. Создано оно было для защиты российского информационного пространства от хамской агрессивной пропаганды антироссийских тезисов со стороны Запада», — заявил Пригожин.
Клиенты филиалов банка из Южной Осетии, работающего в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, не смогут увеличивать размер своих депозитов свыше суммы, которая находилась на их счетах по состоянию на 13 февраля 2023 года, следует из приказа Банка России за подписью председателя Эльвиры Набиуллиной.
Речь идет о Международном расчетном банке, который начал сотрудничать с ЛНР и ДНР и еще в 2015 и 2018 годах соответственно, задолго до присоединения этих территорий к России осенью 2022 года. Отделения банка в 2022 году также начали работать на подконтрольных России территориях Херсонской и Запорожской областей.
У филиалов МРБ в этих регионах нет лицензии Банка России. Как следует из приказа, его действие не распространится на те банки, которые начали работать в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях и имеют лицензию ЦБ. То есть в первую очередь, на оборонный Промсвязьбанк, пришедший на эти территории в прошлом году.
Первые танки Leopard 2 будут доставлены на Украину уже в марте, сообщил вице-премьер, министр обороны Польши Мариуш Блащак, слова которого приводит Interia.
Блащак добавил, что сейчас украинские военные проходят в Польше обучение по управлению этими танками. «Они будут готовы в середине марта», — отметил министр обороны.
На севере Артемовска (украинское название — Бахмут) в Донецкой народной республике идут тяжелые бои и нет никаких предпосылок для окружения ВСУ в этом районе, заявил бизнесмен, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
«Штурмуются дом за домом, квадратный метр за квадратным метром. Идет тяжелейшая боевая работа. Откуда берутся рассказы о каком-то окружении и еще о чем-то — вообще не понятно», — сказал он.
Владимир Путин заявил, что Россия живет под постоянным прессингом из-за рубежа. «Имею в виду вот эти все бесконечные санкции. Как мы все видим, мы спокойно проходим через все эти санкции», — сказал он. По словам Путина, ответом на недружественные действия зарубежных стран может быть расширение сферы свободы и защищенности со стороны правоохранительных органов в целом и судебной системы в частности.