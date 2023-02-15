Лидер партии «Вперед, Италия», бывший премьер-министр республики Сильвио Берлускони после критики президента Украины Владимира Зеленского заявил, что всегда был на стороне украинского народа и мира.



«Мы всегда поддерживали украинский народ, мы всегда голосовали в Италии и в Европе без колебаний, чтобы поддержать Украину, отправив финансирование и оружие... Я просто предложил большой западный план Маршалла по восстановлению Украины в качестве возможного дипломатического средства прекратить этот конфликт», — сказал он.

На прошлой неделе лидер «Вперед, Италия» раскритиковал Зеленского, заявив, что если бы тот «прекратил нападать на две автономные республики Донбасса», то военные действия не начались бы. Он также попросил США предложить Киеву от $6 трлн до $9 трлн на восстановление страны в обмен на немедленное прекращение огня.