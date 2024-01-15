МВД объявило в розыск Игоря Волобуева, бывшего вице-президента Газпромбанка. Минюст в октябре признал его иноагентом.

Волобуев объявлен в розыск по уголовной статье, по какой именно — не уточняется.

Бывший топ-менеджер выступал против военных действий на Украине, а также вступил в подразделение ВСУ. Волобуев родом из Ахтырки в Сумской области, он более 20 лет работал в «Газпроме» и Газпромбанке. После февраля 2022 года он объявил, что уехал из России.