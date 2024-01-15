Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 691-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Средства ПВО сбили три украинские ракеты над Фатежским районом на севере Курской области, сообщил глава региона Роман Старовойт.
Минобороны России уточнило, что это были ракеты «Точка-У».
Для украинцев, которые уклоняются от мобилизации, необходимы ограничения в гражданской жизни, заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.
«Если ты уклонист — ты не имеешь права жить полной жизнью и кайфовать, сиди дома», — считает он (цитата по «Зеркалу недели»). Глава области отметил, что у человека могут быть разные обстоятельства. «Но ты должен иметь ограничения, ведь не выполняешь то, что выполняют другие», — заявил Ким.
Власти Австралии решили утилизировать списанные вертолеты ВВС MRH-90 Taipan, а не отправлять их Украине, несмотря на запрос Киева, сообщает ABC. Причина — проблемы с безопасностью и эксплуатацией, отмечает издание.
Четвертая встреча советников по национальной безопасности, посвященная украинской «формуле мира», которая прошла в Давосе 14 января, завершилась без четкого плана, передает Bloomberg.
Украина рассчитывала, что на встрече получится заручиться поддержкой ее мирного плана со стороны стран Глобального юга, которые пока проявляли сдержанную позицию, передает Bloomberg. Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис, который был сопредседателем, заявил, что участникам удалось прояснить некоторые вопросы для предстоящего обсуждения «на каком-то этапе», но и Украина, и Россия, которую на встречу не позвали, уже сейчас дали понять, что не готовы пойти на территориальные уступки. Встреча на уровне лидеров государств, которую стремится провести Киев, не запланирована.
В Криворожском районе сработали системы противовоздушной обороны, сообщил глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак. Кроме того, сигналы воздушной тревоги звучали в подконтрольной Киеву части Херсонской области.
Россию, так или иначе, придется включить в дискуссию о мирном плане по Украине, который обсуждается странами Запада и другими государствами, заявил на пресс-конференции в Давосе министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис. «Мира не будет без слова России», — сказал он.
Вопрос мирного плана должен продвигаться вперед, даже если диалог между Москвой и Киевом пока не может состояться, считает Кассис.
Мира на Украине раньше мая 2025 года «ждать не приходится», заявил миллиардер Олег Дерипаска. Бизнесмен написал в своем канале о встрече в Давосе по обсуждению мирных предложений Украины. «Жаль, что конструктивного разговора о ситуации на Украине не получится — российской делегации не будет», — добавил Дерипаска.
Украине будет весьма затруднительно содержать истребители F-16, заявил советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телеканала «Рада». Его слова приводит агентство УНИАН.
«Мы должны перейти в перспективе на полностью западную технику. Это касается истребительной авиации, вертолетов. <...> Мы еще хотим брать западный F-16 и так далее. Это будет очень сложно — содержать и эксплуатировать разные типы авиационной техники», — сказал Игнат.
Он добавил, что в среднем у стран один, максимум — два типа самолетов на вооружении, а у Украины их четыре, и есть сложности в том, чтобы их обеспечивать, обслуживать и использовать.
Сводка Минобороны:
- На Купянском направлении отражены четыре атаки ВСУ, на Краснолиманском — одна, на Донецком — три.
- В Харьковской области в районе города Волчанск уничтожен склад боеприпасов 113-й бригады теробороны Украины.
- В Днепропетровской области уничтожен склад авиационных боеприпасов на аэродроме Долгинцево.
В курском поселке Тёткино при атаке украинских беспилотников пострадал один человек, сообщил губернатор Роман Старовойт. У пострадавшего осколочные ранения.
В двух домах выбиты окна.
Швеция построит две подводные лодки Blekinge и Skåne для патрулирования восточных рубежей НАТО в Балтийском море, отслеживания и противодействия России на море, сообщило Politico. Подлодки спустят на воду в 2027 и 2028 годах, их проектировали около десяти лет.
Подписанное Киевом и Лондоном соглашение о гарантиях безопасности двустороннее: Украина поддержит Великобританию, если на нее нападет Россия. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Премьер назвал документ «эталоном», который устанавливает «планку, уровень гарантий безопасности» Украине после завершения военной операции и до момента вступления страны в НАТО. Он выразил уверенность, что и другие страны последуют примеру Британии.
Ивано-Франковская областная администрация предложила жителям региона поработать на строительстве защитных укреплений в Донецкой области, сообщает «Страна ua». Согласившимся обещают зарплату в размере 20 тыс. гривен (около ₽45 тыс.), а также отсрочку от призыва на время строительства. Всего на работу готовы принять 300 человек.
Минюст включил писателя Бориса Акунина и издание «Холод» в реестр иноагентов.
Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что в результате поселка шахты имени Гагарина ранение получила мирная жительница.
Назначенный накануне министром иностранных дел Франции Стефан Сежурне направился в Киев для встречи с Владимиром Зеленским, сообщает Le Figaro. Ради этого он не стал встречаться с Катрин Колонна, которая должна была передать ему дела в министерстве.
Что в итоге подписали Риши Сунак и Владимир Зеленский в Киеве.
МВД объявило в розыск Игоря Волобуева, бывшего вице-президента Газпромбанка. Минюст в октябре признал его иноагентом.
Волобуев объявлен в розыск по уголовной статье, по какой именно — не уточняется.
Бывший топ-менеджер выступал против военных действий на Украине, а также вступил в подразделение ВСУ. Волобуев родом из Ахтырки в Сумской области, он более 20 лет работал в «Газпроме» и Газпромбанке. После февраля 2022 года он объявил, что уехал из России.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что под обстрел ВСУ попала окраина села Глотово Грайворонского городского округа. «Пострадавших нет. Есть повреждение линии электропередачи, под отключение попадают абоненты сел Глотово, Безымено и частично Гора-Подол и Козинки», - написал он в Telegram.
Британский премьер Риши Сунак сообщил о выделении Украине пакета помощи на 2,5 млрд фунтов. В него войдут в том числе артиллерийские снаряды, дальнобойные ракеты, а также беспилотники.