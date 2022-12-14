Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 294-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
В Шевченковском районе Киева произошли взрывы, сообщил мэр города Виталий Кличко.
«Взрывы в Шевченковском районе столицы. Службы следуют на место», — написал он.
В Киевской области работают силы ПВО, жителей просят находиться в укрытиях, сообщил ранее глава военной администрации региона Алексей Кулеба. По состоянию на 7:50 воздушная тревога объявлена в Житомирской, Винницкой, Киевской областях и городе Киеве.
«Шаг за шагом мы продвигаемся к изоляции России», — сказал Рейнсалу. Однако этого, отметил он, недостаточно, поскольку военные действия не прекращаются.
Глава эстонского МИДа призывает к ужесточению санкций против российского банковского сектора и ограничению цен на нефть на уровне $30 за баррель.
«Сейчас Украина становится одним из центральных поставщиков вооружения на черном рынке, в даркнете можно купить то вооружение, которое поставляется на Украину в рамках помощи и поддержки со стороны западных стран», — сказал он.
Речь, по словам Пушилина, в первую очередь идет о ПТРК Javelin. Он отметил, что оружие поступает в африканские страны.
Спрос на обучение навыкам оказания первой помощи в этом году вырос, сообщили РБК в пресс-службе Российского Красного Креста. «Спрос на подобное обучение вырос по сравнению с прошлыми годами примерно на 30%. В этом году мы в два раза расширили свои мощности: число инструкторов увеличилось на 900, а число учебных центров — на 70».
В организации отметили, что число желающих пройти подобное обучение стало больше после 24 февраля.
«В данный момент мы не располагаем информацией, достоверной информацией, которая бы указывала на какое-либо отклонение передаваемого Украине содействия на незаконные цели», — сказал Райдер.
Украина рассчитывает покрыть дефицит электроэнергии за счет импорта из Европы, что позволит пережить зиму, заявил министр энергетики страны Герман Галущенко.
«Электроэнергия сегодня в Европе есть, она доступна. В то же время из-за российских обстрелов в украинской энергосистеме есть дефицит, который мы хотели бы максимально покрыть за счет возможного импорта», — сказал министр. Одним из ключевых вопросов он назвал финансирование.
В ДНР сообщил о новых обстрелах Донецка во второй половине дня 13 декабря. Как сообщается в телеграм-канале представительства республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, по Петровскому и Куйбышевскому районам столицы Донбасс вооруженные силы Украины выпустили в общей сложности шесть снарядов калибром 155 мм. О разрушениях и пострадавших не сообщается.
Главы МИД Нидерландов и НАТО Вопке Хукстра и Йенс Столтенберг договорились нарастить усилия по поставкам вооружений Украине. «С большим удовольствием встретился с генеральным секретарем НАТО в Брюсселе. Говорили, к примеру, о нашей неизменной поддержке Украины и необходимости удвоить усилия по поставкам ей оружия», — написал после встречи Хукстра в Twitter, сопроводив пост совместной с Столтенбергом фотографией.
Испания до Нового года отправит на Украину 49 электрогенераторов, сообщается на сайте Минобороны королевства.
«Цель Министерства обороны и трех компаний, участвующих в поставках, состоит в том, чтобы большая часть из почти 50 единиц оборудования была доставлена в Одессу и другие города Украины до Рождества», — заявили в ведомстве.
Бывший «народный губернатор» Донецкой области Павел Губарев опроверг сообщения о том, что его супруга, вице-губернатор Херсонской области Екатерина Губарева находится под домашним арестом.
«Вранье. Сфабрикованное против нее дело развалилось. Работать в этом правительстве далее Екатерина отказалась», — сообщил он.
Ранее ТАСС со ссылкой на «представителя силовых структур» сообщил, что Губарева от должности не отстранена, но находится под домашним арестом. В ноябре агентство писало, что сотрудники МВД задержали Губареву по делу об экономическом преступлении. 16 ноября Губарев заявил о пропаже жены, но уже через два дня сообщил, что она на свободе. Суть дела против нее он раскрывать отказался, сославшись на договоренность со следствием.
МАГАТЭ обеспечит пребывание на всех АЭС Украины экспертов по ядерной безопасности, чтобы «предотвратить ядерную аварию во время вооруженного конфликта». Об этом организация сообщила по итогам встречи гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси с премьером Украины Денисом Шмыгалем.
Организация также сообщила, что по итогам встречи стороны достигли прогресса в дискуссии об установлении зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС (станция контролируется Россией).
Суммарный ущерб экономике Украины от боевых действий к концу года приблизится к $700 млрд. Такую оценку премьера Дениса Шмыгаля приводит УНН.
«По состоянию на сегодняшний день — по нашим оценкам, которые верифицированы Всемирным банком, — сумма ущерба, нанесенного экономике Украины, на 1 июня составляла $350 млрд. В конце года эта сумма очевидно удвоится, мы понимаем это, потому что разрушения продолжаются. Все секторы экономики без исключения страдают», — сказал Шмыгаль на Форуме по экономической устойчивости и реконструкции Украины.
Верховная рада Украины приняла постановление, которым внесла на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны вопрос о введении санкций против 55 бывших и действующих спортсменов из России, сообщает общественный телеканал «Суспильне».
Также предлагается ввести санкции против одного украинца — Анатолия Тимощука, который до сих пор работает в тренерском штабе футбольного клуба «Зенит».
Из российских спортсменов в список, в частности, попали:
- Дина и Арина Аверины;
- Камила Валиева;
- Александр Большунов;
- Евгений Рылов;
- Сергей Карякин;
- Никита Нагорный;
- Алексей Немов;
- Алина Кабаева;
- Евгений Плющенко;
- Светлана Журова;
- Александр Карелин.
В санкционный список их хотят внести за «системную и активную поддержку» боевых действий против Украины. Ограничения предусматривают, в частности, блокирование активов на территории Украины, ограничение торговых операций, а также запрет на въезд в страну. Срок действия санкций — 10 лет.
В Киеве уберут бюст Александра Пушкина, установленный на улице Емельяновича-Павленко, а также снимут мемориальную доску в честь писательницы Ванды Василевской. Как передает УНН, такое решение приняла рабочая группа, которая создана в киевской администрации для устранения памятных объектов, связанных с историей и культурой России и СССР.
В администрации также активно обсуждали демонтаж памятника Пушкину на проспекте Победы, 40. Но он является монументом национального значения, и решение по нему должен принять Минкульт.
В рамках проверки боеготовности, объявленной сегодня в белорусской армии, военным одной из частей на южном направлении поставлена задача по «выходу и прикрытию, взятию под охрану» объекта на границе с Украиной, сообщил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.
«Будет отработан широкий спектр задач: совершение марша на большие расстояния в незнакомые участки местности, на которых будут выполняться задачи по взятию под охрану различных объектов, занятие огневых рубежей, выполнение огневых задач, тактических задач. Задачи будут поставлены, исходя из анализа опыта проведения специальной военной операции на Украине», — пояснил Вольфович.