Спрос на обучение навыкам оказания первой помощи в этом году вырос, сообщили РБК в пресс-службе Российского Красного Креста. «Спрос на подобное обучение вырос по сравнению с прошлыми годами примерно на 30%. В этом году мы в два раза расширили свои мощности: число инструкторов увеличилось на 900, а число учебных центров — на 70».

В организации отметили, что число желающих пройти подобное обучение стало больше после 24 февраля.